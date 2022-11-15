Wild Rover Brewing Company
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13921 Lynmar Blvd
Tampa, FL 33626
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$19.00
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$7.00
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BAKED BEANS
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BASMATI RICE
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$3.00
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$3.00
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$3.00
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$3.00
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$3.00
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$3.00
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$4.00
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MAC & CHEESE SIDE
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$5.00
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