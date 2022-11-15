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Wild Rover Brewing Company

466 Reviews

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13921 Lynmar Blvd

Tampa, FL 33626

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WINGS

HALF-DOZEN WINGS

$8.00

DOZEN WINGS

$16.00

HALF-DOZEN BONELESS WINGS

$8.00

DOZEN BONELESS WINGS

$16.00

SOUP & SALAD

CAESAR SALAD, FULL SIZE

$10.00

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$12.00

ROVER COBB SALAD

$17.50

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$15.00

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ROVER BURGER

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KIDS

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$3.00

MUSHROOMS

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$1.50

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$5.00

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