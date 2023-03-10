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1218 Canyon Creek Parkway Wing Nutz-Spanish Fork
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1218 Canyon Creek Parkway
Spanish Fork, UT 84660
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Popular Items
Wing Nutz Food
SHAREABLES
8oz REG BUFFALO CHIPS (GF)
A PILE OF RUFFLED POTATO SLICES. TRY 'EM SPICY, PLAIN OR MIXED. SERVED WITH YOUR FAVORITE DRESSING. CAN ADD CHEESE, BACON, ETC FOR EXTRA CHARGE
12oz LG BUFFALO CHIPS (GF)
A PILE OF RUFFLED POTATO SLICES. TRY 'EM SPICY, PLAIN OR MIXED. SERVED WITH YOUR FAVORITE DRESSING. CAN ADD CHEESE, BACON, ETC FOR EXTRA CHARGE
CHIPS & SALSA (GF)
CORN TORTILLA CHIPS SERVED WITH HOUSE FIRE ROASTED SALSA
SOUTHWEST CHIPS & SALSA (GF)
CORN TORTILLA CHIPS SERVED WITH HOUSE SOUTHWEST STYLE SALSA
VEGGIE TRAY (GF)
LARGE ASSORTMENT OF DELICIOUS FRESH VEGGIES SERVED WITH YOUR CHOICE OF DRESSING
SIDE VEGGIES
CARROTS & CELERY
SIDE MAC & CHEESE
IRISH NACHOS 1/2 ORDER
CHEESE, BLACK OLIVES, SOUTHWEST BLEND, FRESH JALAPENOS & PICO DE GALLO. SERVED WITH SOUR CREAM AND OUR HOUSE MADE FIRE ROASTED SALSA.
IRISH NACHOS FULL ORDER
CHEESE, BLACK OLIVES, SOUTHWEST BLEND, FRESH JALAPENOS & PICO DE GALLO. SERVED WITH SOUR CREAM AND OUR HOUSE MADE FIRE ROASTED SALSA.
NACHOS 1/2 ORDER (GF)
CHEESE, BLACK OLIVES, SOUTHWEST BLEND, FRESH JALAPENOS & PICO DE GALLO. SERVED WITH SOUR CREAM AND OUR HOUSE MADE FIRE ROASTED SALSA.
NACHOS FULL ORDER (GF)
CHEESE, BLACK OLIVES, SOUTHWEST BLEND, FRESH JALAPENOS & PICO DE GALLO. SERVED WITH SOUR CREAM AND OUR HOUSE MADE FIRE ROASTED SALSA.
SAMPLER PLATTER (GF)
6 BONE IN WINGS WITH 1 SAUCE CHOICE, 6 BONELESS WINGS WITH ONE SAUCE CHOICE, 4 HOG WINGS WITH 1 SAUCE CHOICE AND A DOUBLE ORDER OF BUFFALO CHIPS.
BAKED WINGS
SNACK WINGS (4)
.5 LBS = 4 WINGS, 1 SAUCE
SNACK BONELESS (4)
.5 LBS = 4 WINGS, 1 SAUCE
REGULAR WINGS (7)
1 LBS= 7 WINGS. 2 SAUCE
REGULAR BONELESS (7)
2 LBS= 7 WINGS. 2 SAUCE
LARGE WINGS (10)
1.5 LBS= 10 WINGS, 2 SAUCE
LARGE BONELESS (10)
1.5 LBS= 10 WINGS, 2 SAUCE
XL WINGS (13)
2 LBS= 13 WINGS, 2 SAUCE
XL BONELESS (13)
3 LBS= 13 WINGS, 2 SAUCE
2XL WINGS (18)
2.5 LBS = 18 WINGS. 2 SAUCE
2XL BONELESS (18)
2.5 LBS = 18 WINGS. 2 SAUCE
FRIENDS 5# WINGS (44)
44 WINGS, 4 SAUCES
FRIENDS 5# BONELESS (44)
44WINGS, 4 SAUCES
FAMILY 10# WINGS (88)
88 WINGS
FAMILY 10# BONELESS (88)
88 WINGS
DIP & GO NAKED WINGS (10)
EASY SPORT, WE'RE TALKING CHICKEN WINGS HERE! OUR PREMIUM WINGS SERVED NAKED WITH 3 DIPPING SAUCES & YOUR CHOICE OF DRESSINGS = 10 WINGS, 3 SAUCES
DIP & GO NAKED BONELESS (10)
EASY SPORT, WE'RE TALKING CHICKEN WINGS HERE! OUR PREMIUM WINGS SERVED NAKED WITH 3 DIPPING SAUCES & YOUR CHOICE OF DRESSINGS = 10 WINGS, 3 SAUCES
SNACK BOTH (4)
SNACK SIZE BOTH - BONE IN / BONELESS (4) WITH 1 SAUCE CARROTS, CELERY AND CHOICE OF DRESSING
REG. BOTH (7)
REG SIZE BOTH - BONE IN / BONELESS (7) WITH 2 SAUCE CARROTS, CELERY AND CHOICE OF DRESSING
LARGE 1.5# BOTH (10)
LARGE SIZE 1.5 LBS BOTH - BONE IN / BONELESS (10) WITH 2 SAUCE CARROTS, CELERY AND CHOICE OF DRESSING
XL 2# BOTH (13)
XL 2 LBS BOTH - BONE IN / BONELESS (13) WITH 2 SAUCE CARROTS, CELERY AND CHOICE OF DRESSING
2XL 2.5# BOTH (18)
2XL 2.5 LBS BOTH - BONE IN / BONELESS (18) WITH 2 SAUCE CARROTS, CELERY AND CHOICE OF DRESSING
FRIENDS 5# BOTH (44)
FAMILY 10# BOTH (88)
DIP & GO NAKED BOTH (10)
OINK & CLUCK
OINK & CLUCK BONE IN (GF)
(GF) FIVE PREMIUM WINGS AND TWO HOG WINGS. SERVED WITH CHOICE OF SIDE
OINK & CLUCK BONELESS (GF)
(GF) FIVE BONELESS WINGS AND TWO HOG WINGS. SERVED WITH CHOICE OF SIDE
GUILTESS TENDERS (3)
(GF) 100% ALL WHITE BONELESS, SKINLESS, BAKED CHICKEN TENDERS. SERVED WITH YOUR CHOICE OF SIDE.
GUILTESS TENDERS (6)
(GF) 100% ALL WHITE BONELESS, SKINLESS, BAKED CHICKEN TENDERS. SERVED WITH YOUR CHOICE OF SIDE
HOG WINGS (5)
(GF) SERVED WITH YOUR CHOICE OF SIDE, DRESSING & SAUCE
HOG WINGS (10)
(GF) SERVED WITH YOUR CHOICE OF SIDE, DRESSING & SAUCE
HOG WINGS FEAST (5)
(GF) SERVED WITH YOUR CHOICE OF SIDE, DRESSING & SAUCE-
HOG WINGS FEAST (10)
(GF) SERVED WITH YOUR CHOICE OF SIDE, DRESSING & SAUCE
SAMPLER PLATTER (GF)
6 BONE IN WINGS WITH 1 SAUCE CHOICE, 6 BONELESS WINGS WITH ONE SAUCE CHOICE, 4 HOG WINGS WITH 1 SAUCE CHOICE AND A DOUBLE ORDER OF BUFFALO CHIPS.
NOT WINGS
BUFFALO CHICKEN
CHICKEN TENDERS, BUFFALO SAUCE, MELTED CHEESE, LETTUCE, FRESH TOMATOES, AND BLUE CHEESE DRESSING
CHICKEN TENDER
JUICY TENDERS & YOUR CHOICE OF SAUCE, A THREE CHESSE BLEND, LETTUCE, MARINATED ROASTED TOMATOES & RANCH DRESSING
SOUTHWEST CHICKEN
JUICY CHICKEN TENDERS, PICO DE GALLO, LETTUC, SOUTHWEST SALAD, MELTED CHEESE AND SPICY RANCH DRESSING
CLASSIC BLT
THICK CUT CRISPY BACON, LETTUCE, ROMA TOMATOES & MAYO. ADD CHICKEN AND PORK
PULLED PORK
PULLED PORK COVERED IN YOUR FAVORITE SIGNATURE SAUCE, A MIX OF MELTED CHEESE, AND TOPPED WITH RED ONIONS.
QUESADILLA
LARGE TORTILLA WITH MELTED CHEESE, PICO DE GALLO & YOUR CHOICE OF DRESSING. ADD GUACAMOLE, BACON, CHICKEN,PORK, GROUND STEAK FOR EXTRA CHARGE
STREET TACOS (3)
CHOICE OF CHICKEN OR PORK
ULTIMATE MAC & CHESSE
A DENTE CAVATAPPI PASTA SMOTHERED IN CREAMY WHITE CHEDDAR SAUCE FEATURING 9-MONTH AGED SHARP CHEDDAR CHEESE. ADD ONE OF YOUR FAVORITE EXTRAS FOR ADDED FLAVOR.
AMAZING BURGERS
ULTIMATE BURGER REG
SAVORY, GOUND CHUCK, A MIX OF MELTED CHEESE, TOPPED WITH LETTUCE, TOMATOES, DILL PICKLES, ONIONS, AND YOUR FAVORITE SAUCE.
ULTIMATE BURGER LARGE
SAVORY, GOUND CHUCK, A MIX OF MELTED CHEESE, TOPPED WITH LETTUCE, TOMATOES, DILL PICKLES, ONIONS, AND YOUR FAVORITE SAUCE.
BUFFALO BLUE BURGER
1/2 LB GROUND STEAK, BLUE CHEESE CRUMBLES, SPICY BUFFALO CHIPS, TRADITIONAL BUFFALO SAUCE, SPICY BLUE CHEES DRESSING.
THE MOTHER PORKER
1/2 GROUND STEAK, SLOW CROOKED SMOKED PORK, THICK CUT BACON,SWEET TANGY BBQ SAUCE.
TURKEY BURGER
SALADS
WING NUTZ SALAD
FRESH GREENS, ROASTED TOMATOES, RED ONIONS, A BLEND OF CHEESES, PINE NUTZ, DRIED CRANBERRIES, AND CROUTONS, WITH YOUR CHOICE OF DRESSING. ADD CHICKEN, PORK AND GROUND STEAK
SIDE SALAD
FRESH GREENS, TOMATOES, THREE CHEESE MEDLEY, CROUTONS, AND YOUR CHOICE OF DRESSING
SOUTH OF THE BORDER SALAD
FRESH GREENS, THREE CHEESE MEDLEY, SOUTHWEST BLEND, PICO DE GALLO, AND YOUR CHOICE OF DRESSING. ADD CHICKEN, PORK, OR GROUND STEAK AND CHOICE OF TORILLA AVAILABLE UPON REQUEST
SOUTHWEST SALAD
DESSERT
KIDS MEALS
BONE IN (4)
CHOICE OF SIDE
BONELESS (4)
CHOICE OF SIDE
BOTH (4) TWO BONE IN / 2 BONELESS
CHOICE OF SIDE
KIDS QUESADILLAS JUST CHEESE
CHOICE OF SIDE
KIDS QUESADILLAS CHEESE & CHICKEN
CHOICE OF SIDE
KIDS NACHOS JUST CHEESE
KIDS NACHOS CHEESE AND CHICKEN
KIDS MAC AND CHEESE
WHITE CHEDDAR MAC AND CHEESE PREFECTION
EXTRAS / SIDES
Ranch
Bleu Cheese
Spicy Ranch
Spicy Bleu Cheese
Balsamic Vinaigrette
Creamy Caesar
Fry Sauce
Honey Mustard
Ketchup
Mayo
1000 Island Dressing
Apricot Teriyaki
Cajun Dust
Cajun Garlic
Cajun Twist
Carolina Mustard
Chile Garlic
Chipotle BBQ
Chipotle Lime
Custom Sauce - ADD NOTES
Featured Sauce
Jalapeno Honey BBQ
Jamaican Jerk
Lemon Hotties
Lemon Pepper
Mango Pom Chipotle
Naked-NO SAUCE
Parmesan Curry
Raspberry Chipotle BBQ
Salt & Pepper
Southern Honey
Southern Honey BBQ
Southern Hotties
Southern Lemon Hotties
Teriyaki
Traditional Buffalo
Zesty Orange
>> CHILE LIME
>> DIRTY LEMON SQUEEZE
>> JALLE BERRY
>> JAMAICAN GARLIC
>> JAMANGO
>> PARMESAN HOTTIES
Bacon
Bleu Cheese Crumbles
Carrots, Celery & Dressing
Cheese
Caramelized Onion
Chicken
Fresh Jalapeños
Garlic
Ground Steak
Guacamole
Mac & Cheese Scoop
Pickles
Pico de Gallo
Pork
Salsa
Side Tortilla
Sour Cream
Sriracha Mayo
Tortillla Chips
Turkey
8oz REG BUFFALO CHIPS (GF)
A PILE OF RUFFLED POTATO SLICES. TRY 'EM SPICY, PLAIN OR MIXED. SERVED WITH YOUR FAVORITE DRESSING. CAN ADD CHEESE, BACON, ETC FOR EXTRA CHARGE
12oz LG BUFFALO CHIPS (GF)
A PILE OF RUFFLED POTATO SLICES. TRY 'EM SPICY, PLAIN OR MIXED. SERVED WITH YOUR FAVORITE DRESSING. CAN ADD CHEESE, BACON, ETC FOR EXTRA CHARGE
CHIPS & SALSA (GF)
CORN TORTILLA CHIPS SERVED WITH HOUSE FIRE ROASTED SALSA
SOUTHWEST CHIPS & SALSA (GF)
CORN TORTILLA CHIPS SERVED WITH HOUSE SOUTHWEST STYLE SALSA
SIDE SALAD
FRESH GREENS, TOMATOES, THREE CHEESE MEDLEY, CROUTONS, AND YOUR CHOICE OF DRESSING
SOUTHWEST SALAD
SIDE VEGGIES
SIDE MAC & CHEESE
SAUCE BOTTLE TO GO
THIS IS TO GO ONLY- BOTTLE OF ANY DRESSING WITH WING NUTZ LABEL
N/A Beverages
Pepsi
Diet Pepsi
Mtn Dew
Diet Mtn Dew
Dr. Pepper
Ice Tea
Lemonade
Root beer
Sierra Mist
Soda Water
Cranberry Juice
Diet Dr. Pepper
Red Bull
Orange Juice
Pineapple Juice
Ginger Beer
Kids Pepsi
Kids Diet Pepsi
Kids Dr Pepper
Kids Diet Dr. Pepper
Kids Lemonade
Kids Root Beer
Kids Sierra Mist
Kids Soda
Apple Juice Box
Chocolate Milk
Kids Juice
|Sunday
|11:00 am - 3:59 am
|Monday
|11:00 am - 3:59 am
|Tuesday
|11:00 am - 3:59 am
|Wednesday
|11:00 am - 3:59 am
|Thursday
|11:00 am - 3:59 am
|Friday
|11:00 am - 3:59 am
|Saturday
|11:00 am - 3:59 am
Paradise on Wings - where your game is always on, there is friendly staff ready to bring you the best wings and drinks you have ever tasted. Try our new signature baked wings dipped in house-made sauces, our amazing burgers, our signature beers, or any of our delicious menu items. Welcome to paradise.
1218 Canyon Creek Parkway, Spanish Fork, UT 84660