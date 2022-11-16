Winona's Family Restaurant 1611 Service Drive
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1611 Service Drive
Winona, MN 55987
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Popular Items
Breakfast Combos
Two Eggs Combo
TWO EGGS COOKED YOUR WAY, CHOICE OF BACON, SAUSAGE LINKS OR SAUSAGE PATTIES. SERVED WITH HASH BROWNS.
Three Eggs Combo
TRHEE EGGS COOKED YOUR WAY, CHOICE OF BACON, SAUSAGE LINKS OR SAUSAGE PATTIES. SERVED WITH HASH BROWNS.
Corned Beef Hash and Eggs
TWO EGGS COOKED YOUR WAY. SERVED WITH HASH BROWNS.
Top Sirloin Steak and Eggs
8 Oz. TOP SIRLOIN STEAK COOKED YOUR WAY AND TWO EGGS COOKED ANY STYLE. SERVED WITH HASH BROWNS.
Country Fried Steak and Eggs
8 Oz. COUNTRY FRIED STEAK DIPPED IN BATTER AND FRIED TO GOLDEN BROWN, TOPPED WITH COUNTRY GRAVY AND TWO EGGS COOKED YOUR WAY. SERVED WITH HASH BROWNS.
Country Fried Steak Smasher
Chopped Steak & Eggs
Beef Tips & Eggs
Breakfast Sandwiches
Hammy
TWO SCRAMBLED EGGS, SQUEEZED BETWEEN AMERICAN CHEESE, SWISS CHEESE AND HAM ON SOURDOUGH BREAD.
Spinach, Tomatoes and Cheese Melt
TWO SCRAMBLED EGGS, MOZZARELLA CHEESE, SPINACH, TOMATOES AND RED PEPPERS ON GRILLED SOURDOUGH BREAD OVER PARMESSAN CHEESE.
Ham and Eggs Croissant
TWO SCRAMBLED EGGS, AMERICAN CHEESE AND SHAVED HAM ON A GRILLED CROISSANT BREAD.
Breakfast Skillets
Bacon Skillet
GREEN PEPPERS, ONIONS AND CHEDDAR CHEESE, TOPPED WITH TWO EGGS COOKED YOUR WAY.
Meat Lovers Skillet
DICED HAM, DICED BACON, CRAMBLED SAUSAGE AND CHEDDAR CHEESE, TOPPED WITH TWO EGGS COOKED YOUR WAY.
Mexican Skillet
HOMEMADE TACO MEAT, GREEN PEPPERS, ONIONS, TOMATOES AND CHEDDAR CHEESE, TOPPED WITH TWO EGGS COOKED YOUR WAY. SERVED WITH A SIDE OF SALSA AND SOUR CREAM.
Veggie Skillet
GREEN PEPPERS, ONIONS, TOMATOES, MUSHROOMS AND CHEDDAR CHEESE, TOPPED WITH TWO EGGS COOKED YOUR WAY.
Chicken Tender Skillet
CHICKEN STRIPS TOPPED WITH COUNTRY GRAVY AND FINISHED WITH CHEDDAR CHEESE AND TWO EGGS COOKED YOUR WAY.
Country Fried Steak Skillet
COUNTRY FRIED STEAK, ONIONS, RED AND GREEN PEPPERS COVERED WITH COUNTRY GRAVY. TOPPED WITH TWO EGGS COOKED YOUR WAY.
House Skillet
HAM, BACON, SAUSAGE, GREEN PEPPERS, ONIONS, TOMATOES, MUSHROOMS AND CHEDDAR CHEESE. TOPPED WITH TWO EGGS COOKED YOUR WAY.
Sausage Skillet
GREEN PEPPERS, ONIONS, AND CHEDDAR CHEESE, TOPPED WITHTWO EGGS COOKED YOUR WAY.
Ham Skillet
GREEN PEPPERS, ONIONS AND CHEDDAR CHEESE, TOPPED WITH TWO EGGS COOKED YOUR WAY.
Steak Skillet
Breakfast Burritos
Gyro Burrito
THREE SCRAMBLED EGGS, MIXED WITH GYRO MEAT, ONIONS, TOMATOES AND FETA CHEESE. SERVED WITH TZATZIKI SAUCE.
Sausage and Eggs Burrito
THREE SCRAMBLED EGGS, MIXED WITH CRUMBLED SAUSAGE, GREEN PEPPERS, ONIONS, AND CHEDDAR CHEESE.
Bacon and Eggs Burrito
THREE SCRAMBLED EGGS, MIXED WITH DICED BACON, GREEN PEPPERS, ONIONS, AND CHEDDAR CHEESE.
Ham and Eggs Burrito
THREE SCRAMBLED EGGS, MIXED WITH DICED HAM, GREEN PEPPERS, ONIONS, AND CHEDDAR CHEESE.
Breakfast Sides
English Muffin
Corned Beef Hash
Sliced Ham
Bacon
Sausage Links
Sausage Patties
Oatmeal
Strawberry Oatmeal
Blueberry Oatmeal
Very Berry Oatmeal
Toast
Hash Browns
Breakfast Potatoes
One Egg
Two Eggs
Three Eggs
Avocado
Cinnamon Roll
Fresh Fruit
Yogurt With Berries
Hollandaise Sauce
Country Gravy
Cinnamon Swirl Bread Loaf
1 Piece French Toast
1 Pancake
1 Piece Cinnamon French Toast
Benedicts
Eggs Benedict
GRILLED ENGLISH MUFFIN, HAM AND TWO POACHED EGGS, TOPPED WITH HOLLANDAISE SAUCE. SERVED WITH HASH BROWNS.
Country Benedict
GRILLED BISCUIT, TWO SAUSAGE PATTIES AND TWO POACHED EGGS, TOPPED WITH COUNTRY GRAVY. SERVED WITH HASH BROWNS.
West Coast Benedict
SERVED OVER HASH BROWNS, TOPPED WITH DICED BACON AND TWO OVER EASY EGGS, COVERED WITH HOLLANDAISE SAUCE, FRESH AVOCADO AND TOMATOES, CHOICE OF TOAST, PANCAKES OR FRESH FRUIT.
Corned Beef Hash Benedict
Scramblers
Denver Scrambler
THREE SCRAMBLED EGGS, MIXED WITH ONIONS, GREEN PEPPERS AND DICED HAM, SERVED WITH CUBED POTATOES.
Western Scrambler
THREE SCRAMBLED EGGS, MIXED WITH ONIONS, GREEN PEPPERS AND SAUSAGE, SERVED WITH CUBED POTATOES.
Hash Stack
HASH BROWNS TOPPED WITH DICED BACON, CRUMBLED SAUSAGE AND TWO SCRAMBLED EGGS. COVERED WITH COUNTRY GRAVY AND SHREDDED CHEDDAR CHEESE.
Omelets
Mexican Omelet
HOMEMADE TACO MEAT, GREEN PEPPERS, ONIONS, TOMATOES, AND CHEDDAR CHEESE. SERVED WITH SOUR CREAM AND SALSA.
Veggie Omelet
GREEN PEPPERS, ONIONS, TOMATOES, MUSHROOMS, AND SHREDDED CHEDDAR CHEESE.
House Omelet
BACON, SAUSAGE, HAM, GREEN PEPPERS, ONIONS, TOMATOES, MUSHROOMS, AND CHEDDAR CHEESE
Country Omelet
SAUSAGE AND SHREDDED CHEDDAR CHEESE OMELET, TOPPED WITH SAUSAGE COUNTRY GRAVY.
Greek Omelet
GYRO MEAT, ONIONS, TOMATOES, AND FETA CHEESE. SERVED WITH TZITZAKI SAUCE.
Denver Omelet
GRREN PEPPERS, ONIONS, HAM, AND CHEDDAR CHEESE.
Meat Lovers Omelet
BACON, SAUSAGE, HAM, AND CHEDDAR CHEESE.
Winona Omelet
FRESH SPINACH, MUSHROOMS, DICED BACON AND FETA CHEESE.
ABC Omelet
FRESH AVOCADO, DICED BACON, AND CHEDDAR CHEESE.
Bacon and Cheese Omelet
DICED BACON, AND SHREDDED CHEDDAR CHEESE.
Sausage and Cheese Omelet
CRUMBLED SAUSAGE, AND SHREDDED CHEDDAR CHEESE.
Ham and Cheese Omelet
DICED HAM, AND SHREDDED CHEDDAR CHEESE.
Cheese Omelet
THREE EGGS OMELET, AND SHREDDED CHEDDAR CHEESE.
Spinach & Mushrooms Omelet
Biscuits and Gravy
Country Fried Steak and Biscuits
COUNTRY FRIED STEAK, ONE BISCUIT CUT IN HALF, TOPPED WITH SAUSAGE COUNTRY GRAVY, AND TWO EGGS COOKED YOUR WAY.
Southern Slam
ONE GRILLED BISCUIT CUT IN HALF, TOPPED WITH SAUSAGE COUNTRY GRAVY, CHOICE OF BACON, SAUSAGE LINKS, OR SAUSAGE PATTIES, AND TWO EGGS COOKED YOUR WAY.
Country Scrambled
TWO SCRAMBLED EGGS, ON TOP OF ONE GRILLED BISCUIT CUT IN HALF, TOPPED WITH SAUSAGE COUNTRY GRAVY, AND CHOICE OF BACON, SAUSAGE LINKS, OR SAUSAGE PATTIES.
Full Biscuits & Gravy & Eggs
TWO GRILLED BISCUITS CUT IN HALF, TOPPED WITH SAUSAGE COUNTRY GRAVY, AND TWO EGGS COOKED YOUR WAY.
Full Biscuits & Gravy
TWO GRILLED BISCUITS CUT IN HALF, TOPPED WITH SAUSAGE COUNTRY GRAVY.
Half Biscuits & Gravy
Waffles
Waffle
Waffle With Meat & Eggs
CHOICE OF BACON, SAUSAGE LINKS OR SAUSAGE PATTIES AND TWO EGGS COOKED YOUR WAY.
Strawberry Waffle
TOPPED WITH GLAZED STRAWBERRIES, WHIPPED CREAM AND POWDER SUGAR.
Banana Nutella Waffle
TOPPED WITH FRESH BANANAS, WHIPPED CREAM AND POWDER SUGAR.
Banana Split Waffle
TOPPED WITH GLAZED STRAWBERRIES, BANANAS, PECANS, ICE CREAM, CHOCOLATE SYRUP, CARAMEL SAUCE, WHIPPED CREAM AND POWDER SUGAR.
Very Berry Waffle
TOPPED WITH FRESH STRAWBERRIES, BLUEBERRIES, BANANAS, WHIPPED CREAM AND POWDER SUGAR.
Waffle With Meat
Waffle Slammer
Crepes
Banana Nut Crepes
FRESH BANANAS, PECANS, CARAMEL SAUCE, WHIPPED CREAM AND POWDER SUGAR.
Strawberry Crepes
GLAZED STRAWBERRIES, WHIPPED CREAM AND POWDER SUGAR.
Very Berry Crepes
TOPPED WITH FRESH STRAWBERRIES, BLUEBERRIES, BANANAS, WHIPPED CREAM AND POWDER SUGAR.
Chicken & Mushrooms Crepes
Pancakes
Short Stack
Short Stack with Strawberries
TOPPED WITH GLAZED STRAWBERRIES AND WHIPPED CREAM.
Three Stack
Three Stack with Strawberries
TOPPED WITH GLAZED STRAWBERRIES AND WHIPPED CREAM.
2x2x2 Pancakes Combo
TWO PANCAKES, TWO EGGS COOKED YOUR WAY AND CHOICE OF BACON, SAUSAGE LINKS, OR SAUSAGE PATTIES.
Hungry Jack
TWO EGGS COOKED YOUR WAY, HASH BROWNS, TWO BACON STRIPS, 2 SAUSAGE LINKS, HAM SLICE, TWO PANCAKES, AND CHOICE OF TOAST.
French Toast
Cinnamon French Toast
FOUR SLICES OF OUR HOME STYLE CINNAMON FRENCH TOAST.
Cinnamon French Toast Combo
FOUR SLICES OF OUR HOME STYLE CINNAMON FRENCH TOAST. SERVED WITH TWO EGGS COOKED YOUR WAY AND CHOICE OF BACON, SAUSAGE LINKS, OR SAUSAGE PATTIES.
Lumberjack Cinnamon 2 Slices
TWO SLICES OF OUR HOME STYLE CINNAMON FRENCH TOAST. SERVED WITH TWO EGGS COOKED YOUR WAY. SLICED HAM, TWO BACON STRIPS, AND TWO SAUSAGE LINKS.
Very Berry Cinnamon French Toast
FOUR SLICES OF OUR HOME STYLE CINNAMON FRENCH TOAST. TOPPED WITH FRESH STRAWBERRIES, BLUEBERIES, BANANAS, WHIPPED CREAM, AND POWDER SUGAR.
Cinnamon French Toast Slammer
TWO SAUSAGE PATTIES, TWO SCRAMBLED EGGS AND AMERICAN CHEESE SANDWICHES, MADE WITH OUR HOME STYLE CINNAMON FRENCH TOAST. SERVED WITH HASH BROWNS.
French Toast
THREE SLICES OF TEXAS BREAD, DIPPED INTO EGG WASH AND COOKED TILL GOLDEN BROWN.
Banana Nut French Toast
THREE SLICES OF TEXAS BREAD, DIPPED INTO EGG WASH AND COOKED TILL GOLDEN BROWN, CREAM CHEESE FILLING, TOPPED WITH FRESH BANANAS, PECANS, WHIPPED CREAM AND POWDER SUGAR.
Strawberry French Toast
THREE SLICES OF TEXAS BREAD, DIPPED INTO EGG WASH AND COOKED TILL GOLDEN BROWN, CREAM CHEESE FILLING, TOPPED WITH GLAZED STRAWBERRIES, WHIPPED CREAM AND POWDER SUGAR.
Banana Nutella French Toast
TWO SLICES OF TEXAS BREAD, DIPPED INTO EGG WASH AND COOKED TILL GOLDEN BROWN, CREAM CHEESE FILLING AND FRESH BANANAS, TOPPED WITH NUTELLA, WHIPPED CREAM AND POWDER SUGAR.
Stuffed French Toast
TWO SLICES OF TEXAS BREAD, DIPPED INTO EGG WASH AND COOKED TILL GOLDEN BROWN, CREAM CHEESE FILLING, TOPPED WITH GLAZED STRAWBERRIES, WHIPPED CREAM AND POWDER SUGAR.
2x2x2 French Toast
TWO SLICES OF TEXAS BREAD, DIPPED INTO EGG WASH AND COOKED TILL GOLDEN BROWN, SERVED WITH TWO EGGS COOKED YOUR WAY AND A CHOICE OF BACON, SAUSAGE LINKS OR SAUSAGE PATTIES.
Lumberjack Cinnamon Toast 4 Slices
Fifty-Five Plus
#1 One Egg Combo
ONE EGG COOKED YOUR WAY, TWO STRIPS OF BACON OR TWO SAUSAGE LINKS. SERVED WITH HASH BROWNS AND A CHOICE OF TOAST, PANCAKES OR FRESH FRUIT.
#2 Cinnamon French Toast Combo
ONE SLICE CINNAMON FRENCH TOAST, ONE EGG COOKED YOUR WAY, TWO STRIPS OF BACON OR TWO SAUSAGE LINKS AND A SIDE OF FRESH FRUIT.
#3 French Toast Combo
TWO SLICES OF TEXAS BREAD, DIPPED INTO EGG WASH AND COOKED TILL GOLDEN BROWN, ONE EGG COOKED YOUR WAY, TWO STRIPS OF BACON OR YWO SAUSAGE LINKS.
#4 Two Eggs Ham and Cheese Omelet
DICED HAM AND SHREEDED CHEDDAR CHEESE, SERVED WITH HASH BROWNS AND A CHOICE OF TOAST, PANCAKES OR FRESH FRUIT.
#5 Two Eggs Country Omelet
CRUMBLED SAUSAGE AND SHREEDED CHEDDAR CHEESE, TOPPED WITH COUNTRY GRAVY. SERVED WITH HASH BROWNS AND A CHOICE OF TOAST, PANCAKES OR FRESH FRUIT.
#6 Pancakes Combo
TWO PANCAKES, ONE EGG COOKED YOUR WAY, TWO STRIPS OF BACON OR TWO SAUSAGE LINKS.
#7 Waffle Combo
Kid's Breakfast
Appetizers
Combo Platter
PERFECT FOR SHARING! THIS TASTING SAMPLING OF OUR CHICKEN STRIPS, ONION RINGS, CHEESE CURDS, MOZZARELLA CHEESE STICKS AND GREEN BEAN FRIES. SERVED WITH BBQ SAUCE AND MARINARA SAUCE.
Chicken Strips and Fries
FIVE PIECES OF CHICKEN STRIPS AND FRENCH FRIES.
Buffalo Chicken Strips
FIVE PIECES OF CHICKEN STRIPS, TOSSED ON BUFFALO SAUCE. SERVED WITH CELERY STICKS AND DRESSING OF YOUR CHOICE.
Cheese Curds
WHITE BEER BATTERED CHEESE CURDS. SERVED WITH MARINARA SAUCE.
Mozzarella Cheese Sticks
DIPPED FRIED TILL GOLDEN BROWN. SERVED WITH MARINARA SAUCE.
Green Bean Fries
CRUNCHY GREEN BEAN FRIES, DIPPED FRIED TILL GOLDEN BROWN.
Onion Rings
BEER BATTERED CRUNCHY FRIED ONION RINGS.
Fried Pickles
Seasoned French Fries
French Fries
Salads
California Chicken Salad
GRILLED CHICKEN BREAST, ON TOP OF FRESH GARDEN SALAD, TOMATOES, GREEN AND RED PEPPERS, ONIONS, CUCUMBERS, HARD BOILED EGG AND SHREDDED CHEDDAR CHEESE.
Chicken Avocado Salad
GRILLED CHICKEN BREAST, ON TOP OF FRESH GARDEN SALAD, AVOCADO, BLACK OLIVES, TOMATOES, GREEN AND RED PEPPERS, ONIONS, CUCUMBERS, HARD BOILED EGG AND CHEDDAR CHEESE
Crispy Chicken Salad
GOLDEN CHICKEN STRIPS, ON TOP OF FRESH GARDEN SALAD, TOMATOES, GREEN AND RED PEPPERS, ONIONS, CUCUMBERS, HARD BOILED EGG AND SHREDDED CHEDDAR CHEESE.
Buffalo Crispy Chicken Salad
GOLDEN CHICKEN STRIPS, TOSSED ON BUFFALO SAUCE, ON TOP OF FRESH GARDEN SALAD, TOMATOES, GREEN AND RED PEPPERS, ONIONS, CUCUMBERS, HARD BOILED EGG AND CHEDDAR CHEESE.
Chef Salad
SLICED TURKEY, HAM, AMERICAN AND SWISS CHEESE, ON TOP OF FRESH GARDEN SALAD, TOMATOES, GREEN AND RED PEPPERS, ONIONS, CUCUMBERS AND A HARD-BOILED EGG.
Taco Salad
FRESH HOMEMADE TACO MEAT, ON TOP OF FRESH GARDEN SALAD, TOMATOES, GREEN PEPPERS, ONIONS, BLACK OLIVES, AND SHREDDED CHEDDAR CHEESE.
Gyro Salad
SLICED GYRO MEAT, ON TOP OF FRESH GARDEN SALAD, TOMATOES, GREEN AND RED PEPPERS, ONIONS, BLACK OLIVES, CUCUMBERS, FETA CHEESE AND PITA BREAD. SERVED WITH TZATZIKI SAUCE.
Side of Soup or Salad
Burgers
Classic Burger
JUICY BURGER PATTY, COOKED YOUR WAY. SERVED ON A GRILLED SESAME BUN.
Cheeseburger
JUICY BURGER PATTY, COOKED YOUR WAY, TOPPED WITH AMERICAN CHEESE. SERVED ON A GRILLED SESAME BUN.
Bacon and Cheeseburger
JUICY BURGER PATTY, COOKED YOUR WAY, TOPPED WITH TWO STRIPS OF BACON AND CHEDDAR CHEESE. SERVED ON A GRILLED SESAME BUN.
ABC Burger
JUICY BURGER PATTY, COOKED YOUR WAY, TOPPED WITH TWO STRIPS OF BACON, FRESH AVOCADO AND CHEDDAR CHEESE. SERVED ON A GRILLED SESAME BUN.
Winona Burger
JUICY BURGER PATTY, COOKED YOUR WAY, TOPPED WITH TWO STRIPS OF BACON, SAUTEED MUSHROOMS AND SWISS CHEESE. SERVED ON A GRILLED SESAME BUN.
Mushroom and Swiss Burger
JUICY BURGER PATTY, COOKED YOUR WAY, TOPPED WITH SAUTEED MUSHROOMS AND SWISS CHEESE. SERVED ON A GRILLED SESAME BUN.
House Burger
JUICY BURGER PATTY, COOKED YOUR WAY, TOPPED WITH TWO STRIPS OF BACON, ONE EGG COOKED ANY STYLE AND CHEDDAR CHEESE. SERVED ON A GRILLED CIABATTA BUN.
Texas Burger
JUICY BURGER PATTY, COOKED YOUR WAY, TOPPED WITH TWO STRIPS OF BACON, BBQ SAUCE, ONION RINGS AND CHEDDAR CHEESE. SERVED ON A GRILLED CIABATTA BUN.
Hwy 61 Burger
JUICY BURGER PATTY, COOKED YOUR WAY, TOPPED WITH FRIED PICKLES, SLICED JALAPENOS AND SWISS CHEESE. SERVED ON A GRILLED CIABATA BUN.
Melts
Patty Melt
JUICY BURGER PATTY, COOKED YOUR WAY, SQUEEZED BETWEEN AMERICAN CHEESE AND GRILLED ONIONS, ON RYE BREAD, GRILLED TO GOLDEN BROWN.
Frisco Melt
JUICY BURGER PATTY, COOKED YOUR WAY, SQUEEZED BETWEEN TWO STRIPS OF BACON, SWISS CHEESE AND GRILLED ONIONS, ON SOURDOUGH BREAD, GRILLED TO GOLDEN BROWN.
Chicken Tender Melt
CHICKEN STRIPS, SQUEEZED BETWEEN TWO STRIPS OF BACON, SWISS CHEESE AND GRILLED TOMATOES, ON SOURDOUGH BREAD, GRILLED TO GOLDEN BROWN.
Grilled Chicken Melt
CHICKEN BREAST, SQUEEZED BETWEEN TWO STRIPS OF BACON, SWISS CHEESE AND GRILLED TOMATOES, ON SOURDOUGH BREAD, GRILLED TO GOLDEN BROWN.
Turkey Melt
SHAVED TURKEY, SQUEEZED BETWEEN TWO STRIPS OF BACON, SWISS CHEESE AND GRILLED TOMATOES, ON SOURDOUGH BREAD, GRILLED TO GOLDEN BROWN.
Cheesy Melt
MOZZARELA CHEESE STICKS, SQUEEZED BETWEEN AMERICAN CHEESE ON SOURDOUGH BREAD, GRILLED TO GOLDEN BROWN. SERVED WITH MARINARA SAUCE.
Sandwiches
Gyro Sandwich
GYRO MEAT OVER PITA BREAD, TOPPED WITH LETTUCE, TOMATOES, RED ONIONS, FETA CHEESE AND SIDE OF TZATZIKI SAUCE. SERVED WITH A CHOICE OF FRENCH FRIES, SOUP OR GARDEN SALAD.
Grilled Cheese
A CLASSIC GRILLED CHEESE SANDWICH. SERVED WITH A CHOICE OF FRENCH FRIES, SOUP OR GARDEN SALAD.
Grilled Ham and Cheese
A CLASSIC GRILLED CHEESE SANDWICH AND SHAVED HAM. SERVED WITH A CHOICE OF FRENCH FRIES, SOUP OR GARDEN SALAD.
Grilled Chicken Sandwich
GRILLED CHICKEN BREAST, OVER LETTUCE, TOMATOES, RED ONIONS AND PICKLES ON THE SIDE. SERVED ON A GRILL CIABATTA BUN, AND A CHOICE OF FRENCH FRIES, SOUP OR GARDEN SALAD.
Fish Sandwich
BEER BATTERED COD, TOPPED WITH AMERICAN CHEESE, OVER LETTUCE, TOMATOES, RED ONIONS AND PICKLES ON THE SIDE. SERVED ON A GRILL SESAME BUN, AND A CHOICE OF FRENCH FRIES, SOUP OR GARDEN SALAD.
Philly Sandwich
TENDER BEEF, GRILLED ONIONS, GRILLED GREEN AND RED PEPPERS, MOZZARELLA CHEESE, ON A CIABATTA ROLL, WITH AU JUS ON THE SIDE. SERVED WITH A CHOICE OF FRENCH FRIES, SOUP OR GARDEN SALAD.
Reuben Sandwich
GRILLED SHAVED CORNED BEEF, SAUERKRAUT AND SWISS CHEESE, ON A RYE BREAD, GRILLED TO GOLDEN BROWN. SERVED WITH A CHOICE OF FRENCH FRIES, SOUP OR GARDEN SALAD.
Buffalo Chicken Sandwich
FRIED BREADED CHICKEN BREAST, TOSSED IN BUFFALO SAUCE, SERVED ON A SESAME BUN, WITH LETTUCE, TOMATOES, RED ONIONS AND PICKLES ON THE SIDE. SERVED WITH A CHOICE OF FRENCH FRIES, SOUP OR SALAD.
BLT Sandwich
BACON, LETTUCE, TOMATOES AND MAYONNAISE, SQUEEZED ON TWO SLICES OF WHITE TOASTED BREAD. SERVED WITH A CHOICE OF FRENCH FRIES, SOUP OR GARDEN SALAD.
Hot Beef
SLICED TENDER ROAST BEEF, OVER WHITE BREAD, SERVED OPEN FACE, WITH MASHED POTATOES AND TOPPED WITH BROWN GRAVY.
Turkey Reuben Sandwich
GRILLED SHAVED TURKEY, SAUERKRAUT AND SWISS CHEESE ON RYE BREAD. SERVED WITH CHOICE OF FRENCH FRIES, SOUP OR SALAD.
French Dip
Clubs
BLT Club
BACON, LETTUCE, TOMATOES AND MAYONNAISE, SQUEEZED ON THREE SLICES OF WHITE TOASTED BREAD.
BLT Turkey Club
TURKEY, BACON, LETTUCE, TOMATOES AND MAYONNAISE, SQUEEZED ON THREE SLICES OF WHITE TOASTED BREAD.
Corned Beef Club
CORNED BEEF, LETTUCE, TOMATOES, MAYONNAISE AND SWISS CHEESE, SQUEEZED ON THREE SLICES OF RYE TOASTED BREAD.
Avocado Club
TURKEY, BACON, LETTUCE, TOMATOES, AVOCADO, AMERICAN CHEESE AND MAYONNAISE, SQUEEZED ON THREE SLICES OF WHITE TOASTED BREAD.
Wraps
Chicken Ranch Wrap
CHICKEN STRIPS, LETTUCE, TOMATOES, CHEDDAR CHEESE AND RANCH.
Chicken Avocado Wrap
GRILLED CHICKEN, AVOCADO, LETTUCE, TOMATOES, AND CHEDDAR CHEESE.
Chicken Bacon Wrap
GRILLED CHICKEN, BACON, LETTUCE, TOMATOES, CHEDDAR CHEESE AND RANCH DRESSING.
Chicken Chipotle Wrap
GRILLED CHICKEN, BACON, LETTUCE, TOMATOES, CHEDDAR CHEESE AND CHIPOTLE SAUCE.
Dinner
Country Fried Steak
8 Oz. COUNTRY FRIED STEAK, DIPPED IN BATTER AND FRIED TO GOLDEN BROWN. TOPPED WITH COUNTRY GRAVY.
Top Sirloin Steak
8 Oz. U.S.D.A. TOP SIRLOIN STEAK ON THE GRILL, COOKED JUST THE WAY YOU LIKE IT.
Top Sirloin Steak and Shrimp
8 Oz. U.S.D.A. TOP SIRLOIN STEAK ON THE GRILL, COOKED JUST THE WAY YOU LIKE IT, AND THREE FRIED SHRIMPS.
Chopped Steak
10 Oz. CHOPPED STEAK ON THE GRILL, COOKED JUST THE WAY YOU LIKE IT, TOPPED WITH GRILLED ONIONS
Liver and Onions
8 Oz. U.S.D.A. LIVER ON THE GRILL, TOPPED WITH TWO STRIPS OF BACON AND GRILLED ONIONS.
Smothered Chopped Steak
Smothered Chicken Breast
Seafood and Pastas
Fettuccini Alfredo
MADE FROM THE BOTTOM UP, ALWAYS FRESH FETTUCCINI NOODLES, TOSSED IN ALFREDO SAUCE.
Chicken Fettuccini Alfredo
GRILLED CHICKEN BREAST, OVER A BED OF FETTUCCINI NOODLES, TOSSED IN ALFREDO SAUCE.
Chicken and Mushrooms Pasta
GRILLED CHICKEN BREAST, GRILLED MUSHROOMS AND SPINACH, OVER FETTUCCINI NOODLES, TOSSED IN SPAGHETTI AND ALFREDO SAUCE
Steak Pasta
8 Oz. TOP SIRLOIN STEAK, GRILLED MUSHROOMS AND SPINACH, OVER FETTUCCINI NOODLES, TOSSED IN SPAGHETTI AND ALFREDO SAUCE.
Grilled Shrimp Skewers
TWO SEASONED GRILLED SHRIMP SKEWERS, AND CHOICE OF POTATOES, RICE PILAF AND VEGETABLES OF THE DAY. SERVED WITH COCKTAIL SAUCE ON THE SIDE.
Jumbo Shrimp
SEVEN BREADED SHRIMPS, FRIED TO GOLDEN BROWN, AND CHOICE OF POTATOES, RICE PILAF AND VEGETABLES OF THE DAY. SERVED WITH COCKTAIL SAUCE ON THE SIDE.
Tilapia
GRILLED SEASONED TILAPIA, AND CHOICE OF POTATOES, RICE PILAF AND VEGETABLES OF THE DAY.
Spaghetti and Meatballs
THREE MEATBALLS, TOSSED IN A HOMEMADE SPAGHETTI SAUCE.
Spaghetti
ALWAYS A FAN FAVORITE! TOSSED IN A HOMEMADE SPAGHETTI SAUCE.
Lasagna
LAYERS OF PASTA FILLED WITH GROUND BEEF, HOMEMADE MEAT SAUCE, RICOTTA, MOZZARELLA AND PARMESAN CHEESE.
Grilled Shrimp Pasta
Stir Fry
Steak Stir Fry
SIRLOIN STEAK, AND STIR FRY VEGETABLE MIX, OVER RICE PILAF
Shrimp Stir Fry
TEN GRILLED SHRIMPS, AND STIR FRY VEGETABLE MIX, OVER RICE PILAF
Chicken Stir Fry
CHICKEN BREAST, AND STIR FRY VEGETABLE MIX, OVER RICE PILAF.
Vegetables Stir Fry
STIR FRY VEGETABLE MIX, OVER RICE PILAF.
Senior Lunch & Dinner
Senior Chicken Stir Fry
CHICKEN BREAST, AND STIR FRY VEGETABLE MIX, OVER RICE PILAF AND GARLIC TOAST.
Senior Tilapia
SERVED WITH TWO CHOICES. POTATO, RICE PILAF, SOUP, SALAD OR VEGETABLES OF THE DAY AND A GARLIC TOAST.
Senior Liver and Onions
SERVED WITH TWO CHOICES. POTATO, RICE PILAF, SOUP, SALAD OR VEGETABLES OF THE DAY.
Senior Chicken Strips
SERVED WITH A CHOICE OF POTATO, SOUP OR SALAD
Senior Spaghetti
SERVED WITH A CHOICE OF SOUP OR SALAD & GARLIC TOAST.
Senior Spaghetti and Meatballs
SERVED WITH A CHOICE OF SOUP OR SALAD & GARLIC TOAST.
Grilled Ham and Cheese Melt
SERVED WITH A CHOICE OF FRENCH FRIES, SOUP OR SALAD.
Grilled Chicken Sandwich
SERVED WITH A CHOICE OF FRENCH FRIES, SOUP OR SALAD.
Soup and Salad
Kids Menu
Desserts
Sides
Cottage Cheese
Mashed Potatotes Brown
Mashed Potato Country Gravy
Gyro Meat
Garlic Toast
Chicken Breast
Seasoned Fries
Shrimp 5 Piece
Avocado
Vegetables
Fresh Strawberries
1/2 Gallon Soup
1 Gallon Soup
Soup
Salad
8 Oz. Country Fried Steak (Side)
Chicken Breast
8 Oz. Sirloin Steak (Side)
Beverages
Coffee
Decaf
French Vanilla Cappuccino
Hot Chocolate
Milk
Orange Juice
Apple Juice
Cranberry Juice
Tomato Juice
Iced Tea
Hot Tea
Chocolate Milk
Pepsi
Diet Pepsi
Mountain Dew
Diet Mountain Dew
Raspberry Tea
Pink Lemonade
Dr Pepper
Sierra Mist
Kids Beverage
|Sunday
|6:00 am - 3:59 am
|Monday
|6:00 am - 3:59 am
|Tuesday
|6:00 am - 3:59 am
|Wednesday
|6:00 am - 3:59 am
|Thursday
|6:00 am - 3:59 am
|Friday
|6:00 am - 3:59 am
|Saturday
|6:00 am - 3:59 am
Come in and enjoy!
1611 Service Drive, Winona, MN 55987