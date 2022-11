Yoshi - Downtown Indy

Combination Hibachi

$10.99

Choice of 2 proteins + Zucchini + Broccoli + Carrot 1) Choose 2: Chicken, Beef or Shrimp 2) Choose: Steamed Rice or Fried Rice or Noodles 3) Choose: Yum Yum Sauce or Teriyaki Sauce or Spicy Mayo or Sushi Sauce or Sriracha