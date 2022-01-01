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Zagafen
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370 Montgomery Ave.
Merion Station, PA 19066
Orders through Toast are commission free and go directly to this restaurant
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BACK ROOM RENTAL
FRONT RESTAURANT -- OFF HOUR
GRAB N' GO (OR STAY)
QUINOA SALAD
ALMONDS, BUTTERNUT SQUASH, RED ONION, BLACK BEANS, AND A SHERRY VINAIGRETTE DRESSING. ADD A PROTEIN FROM THE KITCHEN. GRAB YOUR SALAD FROM THE REACH-IN REFRIGERATOR AS WELL. FEEL FREE TO ENJOY IT IN OUR MAIN DINING AREA OR BAG IT TO GO. YOUR CHOICE.
FARRO SALAD
CRANBERRIES, FETA, ARUGULA, AND MISO DRESSING. ADD A PROTEIN FROM THE KITCHEN. GRAB YOUR SALAD FROM THE REACH-IN REFRIGERATOR AS WELL. FEEL FREE TO ENJOY IT IN OUR MAIN DINING AREA OR BAG IT TO GO. YOUR CHOICE.
KALE SALAD
ORANGES, APPLES, PEPITAS, AND LEMON CITRONETTE DRESSING. ADD A PROTEIN FROM THE KITCHEN. GRAB YOUR SALAD FROM THE REACH-IN REFRIGERATOR AS WELL. FEEL FREE TO ENJOY IT IN OUR MAIN DINING AREA OR BAG IT TO GO. YOUR CHOICE.
MEDITERRANEAN CHICKPEA SALAD
CHICKPEAS, CUCUMBERS, OLIVES, PEPPERS, CARROTS, SUNDRIED TOMATOES, AND PESTO DRESSING. GRAB YOUR SALAD FROM THE REACH-IN REFRIGERATOR. FEEL FREE TO ENJOY IT IN OUR MAIN DINING AREA OR BAG IT TO GO. YOUR CHOICE.
SALMON SALAD WRAP
CUCUMBER, DILL, SPINACH, AND A YOGURT LEMON DRESSING. GRAB YOUR SALAD FROM THE REACH-IN REFRIGERATOR AS WELL. FEEL FREE TO ENJOY IT IN OUR MAIN DINING AREA OR BAG IT TO GO. YOUR CHOICE.
EGGPLANT BAMN MI WRAP
CARROTS, CILANTRO, DAIKON, AND CHILI MAYO. GRAB YOUR SALAD FROM THE REACH-IN REFRIGERATOR. FEEL FREE TO ENJOY IT IN OUR MAIN DINING AREA OR BAG IT TO GO. YOUR CHOICE.
CAULIFLOWER PO BOY WRAP
PURPLE CABBAGE, SLAW, ARUGULA, AND REMOULADE. GRAB YOUR SALAD FROM THE REACH-IN REFRIGERATOR. FEEL FREE TO ENJOY IT IN OUR MAIN DINING AREA OR BAG IT TO GO. YOUR CHOICE.
SWEET POTATO WRAP
PICKLED RED ONION, KALES, AND CHILI MAYO. GRAB YOUR SALAD FROM THE REACH-IN REFRIGERATOR. FEEL FREE TO ENJOY IT IN OUR MAIN DINING AREA OR BAG IT TO GO. YOUR CHOICE.
GREEK YOGURT PARFAIT
NON-FAT GREEK YOGURT, HOUSE-MADE GRANOLA, AND BLUEBERRY COMPOTE. GRAB YOUR SALAD FROM THE REACH-IN REFRIGERATOR. FEEL FREE TO ENJOY IT IN OUR MAIN DINING AREA OR BAG IT TO GO. YOUR CHOICE.
SALMON SALAD
12 OZ. FRESH SALMON SALAD SPICED TO PERFECTION. MAKES A PERFECT SPREAD.
GOURMET PERSONAL PIZZA
THE CLASSIC - PERSONAL PIE (12")
BASIC CHEESE AND HOUSEMADE TOMATO SAUCE.
BECHAMEL - PERSONAL PIE (12")
HOUSEMADE BECHAMEL SAUCE, CARAMELIZED ONIONS, MUSHROOMS, AND HERBS.
MARGARITA - PERSONAL PIE (12")
FRESH MOZZARELLA AND OUR HOUSEMADE PIZZA SAUCE TOPPED WITH FRESH BASIL.
BBQ MUSHROOM - PERSONAL PIE (12")
IT'S BACK...OUR FAMOUS BBQ AND MUSHROOM PIZZA. THE PERFECT COMBINATION OF SWEET AND SAVORY!
RICOTTA WHITE GARLIC PIZZA - PERSONAL PIE (12")
RICOTTA CHEESE WITH OLIVE OIL AND GARLIC.
"PHILLIES" CHEESESTEAK CALZONE
CRISPY HOMEMADE CRUST FILLED WITH OUR HOUSE-MADE "BRISKET", CHEDDAR, SAUTEED MUSHROOM, AND ONIONS. A TRIBUTE TO THE HOMETOWN TEAM!
GLUTEN FREE BASIC CHEESE - PERSONAL PIE (9")
GLUTEN-FREE CRISPY DOUGH MADE FROM POTATO WITH MOZZARELLA AND OUR HOUSEMADE PIZZA SAUCE.
GLUTEN FREE MARGARITA - PERSONAL PIE (9")
GLUTEN-FREE CRISPY DOUGH MADE FROM POTATO WITH FRESH MOZZARELLA AND OUR HOUSEMADE PIZZA SAUCE TOPPED WITH FRESH BASIL.
GLUTEN FREE GARLIC RICOTTA WHITE PIZZA - PERSONAL PIE (9")
GLUTEN-FREE CRISPY DOUGH MADE FROM POTATO WITH RICOTTA AND FRESH GARLIC.
SMOKED SALMON PIZZA
SMOKED SALMON, HERBED CREAM CHEESE, RED ONIONS, CAPERS, AVOCADO, AND ARUGULA ON TOP OF MOZZARELLA. AMAZING FLAVOR!!
STARTERS
STUFFED GARLIC KNOTS (6)
SERVED PIPING HOT IN A SKILLET THESE GARLIC KNOTS ARE STUFFED WITH FRESH MOZZARELLA AND TOPPED WITH CHEESE AND OLIVE OIL. NOTE: WE MAKE EACH ORDER FROM SCRATCH. IT WILL TAKE APPROX 15 MINUTES. IT IS WORTH THE WAIT!
PIZZA KNISHES (4)
MINI POTATOE KNISHES TOPPED WITH MOZZARELLA AND OUR HOUSEMADE PIZZA SAUCE. SERVED IN A SKILLET RIGHT OUT OF OUR OVEN. GREAT COMBINATION!
BREADED MOZZARELLA STICKS (4)
CHEESY AND CRISPY WITH A SPRINKLING OF PARMESAN CHEESE* AND A FLAVORFUL MARINARA DIPPING SAUCE. * 6-HOUR CHEESE
HOUSE CUT FRIES
CRISPY AND PERFECTLY SEASONED.
SWEET POTATO FRIES
SWEET AND SALTY. THE PERFECT COMBINATION.
POUTINE FRIES
A TRIBUTE TO OUR FRIENDS NORTH OF THE BORDER. THIS CLASSIC FRENCH-CANADIAN DISH WILL WOW YOU!! OUR HAND-CUT FRIES, CHEESE, AND OUR FAMOUS "BRISKET" AND GRAVY.
COD FISH EGG ROLL (2)
TWO FRIED EGG ROLLS FILLED WITH GRILLED COD FISH, FLAVORFUL CABBAGE, ONIONS, AND AVOCADO. COMES WITH A REMOULADE DIP.
CAULIFLOWER TEMPURA NUGGETS
CRISPY CAULIFLOWER FRIED IN OUR HOMEMADE BUFFALO OR GOBI MANCHURIAN SAUCE WITH A SIDE OF RANCH DRESSING. YOUR TASTE BUDS WILL THANK YOU!
HEARTS OF PALM "CRAB CAKES" (2)
VEGAN SEARED HEARTS OF PALM WITH CAJUN SPICE AND TOMATO JAM AND A SMALL SIDE SALAD WITH HOUSE-MADE GREEN GODDESS DRESSING. DON'T MISS THIS!!
FRIED MAC N' CHEESE BITES (5)
VEGAN FIVE NUGGETS OF MAC N' CHEESE DELICIOUSNESS.
HUMMUS DELUXE PLATTER
HOUSEMADE HUMMUS, FALAFEL, FETA, OLIVES, PICKLED ONIONS, BEETS, ISRAELI SALAD SUMAC PICKLES, OLIVE OIL WITH BRICK-OVEN PITA.
SOUP DU JOUR
SOUP OF THE DAY. PLEASE CHOOSE ONE.
SIDE OF SALMON
FRIED SPRING ROLLS STUFFED WITH COD, CABBAGE, ONION, AND AVOCADO WITH OUR HOUSE-MADE DIPPING SAUCE.
SALADS
CAESAR SALAD
HEARTS OF ROMAINE LETTUCE WITH HOUSE-MADE CROUTONS, PARMESAN CHEESE*, AND HOUSE-MADE CAESAR DRESSING. ADD A PROTEIN FOR A BIGGER MEAL * 6-HOUR CHEESE
GREEK SALAD
WITH FETA CHEESE, OLIVES, AND HOUSE-MADE BALSAMIC VINAIGRETTE DRESSING.
ZA-HOUSE SALAD
MIXED GREENS, CUCUMBERS, BEETS, AND SUMAC WITH OUR HOUSE-MADE GREEN GODDESS DRESSING. ADD A PROTEIN FOR A BIGGER MEAL
FARRO SALAD
CRANBERRIES, FETA, ARUGULA, AND MISO DRESSING. ADD A PROTEIN FROM THE KITCHEN. GRAB YOUR SALAD FROM THE REACH-IN REFRIGERATOR AS WELL. FEEL FREE TO ENJOY IT IN OUR MAIN DINING AREA OR BAG IT TO GO. YOUR CHOICE.
SANDWICHES
CAPRESE SANDWICH
FRIED OR MELTED MOZZARELLA, FRESH TOMATO, FRESH BASIL, BLACK GARLIC, AND VINAIGRETTE. COMES WITH FRIES
"BRISKET" SANDWICH WITH VEGAN ROLL
VEGAN HORSERADISH SAUCE, VEGAN CHEDDAR, SLAW, AND APPLE BUTTER ON A BURGER BUN. COMES WITH FRIES.
SALMON BURGER
FRESH SEARED SALMON PATTY, LETTUCE, TOMATO, PICKLED RED ONION, AND LEMON AIOLI, ON A TOASTED BUN. COMES WITH FRIES.
ENTREES
GNOCCHI
VEGAN WITH OUR HOUSEMADE PESTO SAUCE (NO NUTS).
MAC N' CHEESE
FRESH PEAS, SPINACH, CHEDDAR, SUNDRIED TOMATOES, AND PESTO SAUCE.
FISH N' CHIPS
SALMON TEMPURA, FRIED AVOCADO, FRESH PICKLE, AND REMOULADE WITH HOUSE-CUT FRIES.
SALMON RAGOUT
STRIPS OF SALMON ON A BED OF WHITE BEAN RAGOUT MIXED WITH FRESH GRATED PARMESAN.
EGGPLANT PARMESAN
FRIED EGGPLANT WITH OUR HOUSE-MADE MARINARA SAUCE, MOZZARELLA, AND GRATED PARMESAN* *6-HOUR CHEESE
SALMON BEURRE BLANC
SEARED SALMON SERVED ON TOP OF A STUFFED CAULIFLOWER CROQUETTE, WITH ZUCCHINI NOODLES IN A DELICATE WHITE WINE SAUCE. AN OUTSTANDING DISH NOT TO BE MISSED.
SWEET & SOUR GLAZED SALMON
SWEET & SOUR GLAZED SALMON ON TOP OF STEAMED MIXED SEASONAL VEGETABLES. SIMPLE AND DELICIOUS!
BLACKENED COD WITH MUSHROOM FARROTTO
BLACKENED COD WITH MUSHROOM FARROTTO, ROASTED ONIONS, SPINACH, PARMESAN, AND BUTTER FINISHED WITH THYME OIL AND PARSLEY.
PASTA
VEGAN OPTIONS
HEARTS OF PALM "CRAB CAKES" (2)
VEGAN SEARED HEARTS OF PALM WITH CAJUN SPICE AND TOMATO JAM AND A SMALL SIDE SALAD WITH HOUSE-MADE GREEN GODDESS DRESSING. DON'T MISS THIS!!
FRIED MAC N' CHEESE BITES (5)
VEGAN FIVE NUGGETS OF MAC N' CHEESE DELICIOUSNESS.
HOUSE CUT FRIES (Copy)
CRISPY AND PERFECTLY SEASONED.
SWEET POTATO FRIES
SWEET AND SALTY. THE PERFECT COMBINATION.
HUMMUS DELUXE PLATTER
HOUSEMADE HUMMUS, FALAFEL, FETA, OLIVES, PICKLED ONIONS, BEETS, ISRAELI SALAD SUMAC PICKLES, OLIVE OIL WITH BRICK-OVEN PITA.
GNOCCHI
VEGAN WITH OUR HOUSEMADE PESTO SAUCE (NO NUTS).
VEGAN BECHAMEL PERSONAL PIE (12")
BECHAMEL SAUCE, MOZZARELLA, SAUTEED ONIONS, AND MUSHROOMS. A REALLY UNIQUE AND CREAMY FLAVOR!!
DUE BECHAMEL - PERSONAL PIE (12")
DOUBLE THE PLEASURE. TWO BECHAMEL PIZZAS ($5.00 DISCOUNT)
GLUTEN FREE PIZZA WITH VEGAN MOZZARELLA (9" PIE)
ZA-HOUSE SALAD
ZA-HOUSE SALAD WITH MIXED GREENS, BEETS, AND CUCUMBER WITH OUR HOUSE-MADE BALSAMIC VINAIGRETTE DRESSING.
"BRISKET" SANDWICH WITH VEGAN ROLL
VEGAN HORSERADISH SAUCE, VEGAN CHEDDAR, SLAW, AND APPLE BUTTER ON A BURGER BUN. COMES WITH FRIES.
BAKERY/SWEET ENDINGS
CARROT CAKE
MOIST AND "SPICEY" WITH DELECTABLE CREAM CHEESE FROSTING.
CLASSIC DOUBLE CHOCOLATE CAKE
RICH CHOCOLATE CAKES WITH A DECADENT AND CREAMY CHOCOLATE FILLING.
CHOCOLATE COVERED STRAWBERRY SHORTCAKE
CLASSIC STRAWBERRY SHORTCAKE ENCASED IN A CHOCOLATE GANACHE WITH GRAHAM CRAKER ACCENTS. THIS CAKE WILL WOW YOU!!
STRAWBERRY DOUBLE CHEESECAKE
CREAMY CHEESECAKE... LIGHT WITH A GRAHAM CRACKER CRUST. ABSOLUTELY DELICIOUS!!
CINNAMON BUN WITH CREAM CHEESE FROSTING
BAKED FRESH EACH DAY. SOFT DOUGH WITH A VANILLA GLAZE AND CREAM CHEESE FROSTING.
CHOCOLATE ECLAIR
NOT YOUR TYPICAL ECLAIR. HOUSE-MADE. FILLED WITH DELICIOUS MOCHA CUSTARD. CLASSIC DESSERT. SIMPLY DELECTABLE.
APPLE CRITTER
DICED APPLES, RAISINS, AND WALNUTS WITH BROWN SUGAR TUCKED INSIDE AN EGG ROLL WRAPPER AND FRIED TO PERFECTION. WITH OUR HOMEMADE VANILLA SAUCE.
BELGIAN WAFFLE
FRESH-MADE BELGIAN WAFFLE TOPPED WITH POWDERED SUGAR AND MAPLE SYRUP.
SWEET CREPE WRAP
DELICATE SWEET CREPE FILLED WITH YOUR FAVORITE FLAVOR COMBINATIONS.
ZAGAFEN SIGNATURE CHOCOLATE CHUNK COOKIE
OUR HOMEMADE 4.5-OUNCE JUMBO CHOCOLATE CHUNK COOKIE. AS CLASSIC AS IT GETS!! GREAT A LA MODE
OATMEAL HEAVEN COOKIE
HOMEMADE 5 OUNCES OF CLASSIC DELICIOUSNESS. OATS, BROWN SUGAR, CHOCOLATE, CARAMEL, AND LOTUS CHIPS.
CHOCOLATE PECAN SQUARES (2)
TOMMY J'S NEWEST CREATION. GOOEY DELICIOUSNESS DIPPED IN HOUSE-MADE CHOCOLATE GANACHE.
MINI PIE FOR TWO
6" MINI PIE KEY LIME PIE. JUST ENOUGH SWEETNESS AND JUST ENOUGH TART. ABSOLUTELY REFRESHING!!
CHOCOLATE CRUNCH CHEESE CAKE
ANOTHER TOMMY J MASTERPIECE. HOURS TO MAKE...MINUTES TO EAT! ONLY ONE WORD DESCRIBES THIS DESSERT...DECADENT!!
CHOCOLATE NUT COOKIE
HOME-MADE, FILLED WITH CHOCOLATE, WALNUTS, ALMONDS, AND MACADAMIA NUTS THIS COOKIE HAS IT ALL!!
PINEAPPLE COCONUT BREAD PUDDING
PINEAPPLE WITH COCONUT CUSTARD. THINK OF IT AS A PINA COLADA YOU CAN EAT,
PECAN PIE
HOMEMADE CRUST WITH PECANS AND MAPLE SYRUP FILLING. PERFECT WITH A SCOOP OF VANILLA ICE CREAM.
DONUTS
PUMPKIN PIE
A FALL FAVORITE WITH A FLAKY CRUST AND CREAMY PUMPKIN FILLING TOPPED WITH WHIPPED CREAM.
MINTWICH
HOME-MADE CHOCOLATE CHIP COOKIES WITH A HEFTY SCOOP OF MINT CHIP ICE CREAM SANDWICHED IN BETWEEN. JUST DELECTABLE.
ICE CREAM
CHOOSE YOUR FLAVOR(S) AND THEN CHOOSE TOPPINGS IF YOU SO DESIRE.
WHOLE CHEESE CAKE
MILKSHAKES
DRINKS - HOT & COLD
CAN DRINK
YOU WILL FIND YOUR FAVORITE SODA IN THE REFRIGERATOR TO YOUR LEFT...HELP YOURSELF.
ICED TEA - BOTTLE
REGULAR OR DIET. YOU WILL FIND YOUR FAVORITE FLAVOR IN THE REFRIGERATOR TO YOUR LEFT...HELP YOURSELF.
BOTTLED WATER
NATURAL SPRING WATER. YOU WILL FIND THIS ITEM IN THE REFRIGERATOR TO YOUR LEFT...HELP YOURSELF.
.500 LITRE PELLEGRINO
1 LITRE PELLEGRINO
CAPPUCCINO
16 OZ DOUBLE SHOT OF ESPRESSO WITH FOAM.
AIR-O-CANO
12 OZ NITRO COLD BREW COFFEE. FROTHY, SMOOTH, AND DELICIOUS.
ESPRESSO
HOT COCOA
16 OZ RICH AND CREAMY CLASSIC WINTER DRINK.
HOT TEA
CHOOSE YOUR FLAVOR FROM THE BOX OF ASSORTED TEA, RELAX AND ENJOY. HELP YOURSELF AT THE TEA STATION BEHIND YOU...MILK IS IN THE BOTTOM REFRIGERATOR.
.5 LITRE PELLEGRINO
ROOM CHARGE (SUNDAY)
DELIVERY FEE
|Sunday
|10:30 am - 10:00 pm
|Monday
|10:30 am - 10:00 pm
|Tuesday
|10:30 am - 10:00 pm
|Wednesday
|10:30 am - 10:00 pm
|Thursday
|10:30 am - 10:00 pm
|Friday
|10:30 am - 10:00 pm
|Saturday
|10:30 am - 10:00 pm
Simple Elegance
370 Montgomery Ave., Merion Station, PA 19066