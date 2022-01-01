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Pizza
Salad

Zagafen

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370 Montgomery Ave.

Merion Station, PA 19066

Orders through Toast are commission free and go directly to this restaurant

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BACK ROOM RENTAL

BACK ROOM RENTAL FEE

$300.00

FULL RESTAURANT RENTAL

$1,200.00

BACK ROOM RENTAL - MEDFORCE

$400.00

FRONT RESTAURANT -- OFF HOUR

SPECIAL HOUR ROOM CHARGE

$100.00

GRAB N' GO (OR STAY)

QUINOA SALAD

QUINOA SALAD

$14.00

ALMONDS, BUTTERNUT SQUASH, RED ONION, BLACK BEANS, AND A SHERRY VINAIGRETTE DRESSING. ADD A PROTEIN FROM THE KITCHEN. GRAB YOUR SALAD FROM THE REACH-IN REFRIGERATOR AS WELL. FEEL FREE TO ENJOY IT IN OUR MAIN DINING AREA OR BAG IT TO GO. YOUR CHOICE.

FARRO SALAD

FARRO SALAD

$15.00

CRANBERRIES, FETA, ARUGULA, AND MISO DRESSING. ADD A PROTEIN FROM THE KITCHEN. GRAB YOUR SALAD FROM THE REACH-IN REFRIGERATOR AS WELL. FEEL FREE TO ENJOY IT IN OUR MAIN DINING AREA OR BAG IT TO GO. YOUR CHOICE.

KALE SALAD

KALE SALAD

$14.00Out of stock

ORANGES, APPLES, PEPITAS, AND LEMON CITRONETTE DRESSING. ADD A PROTEIN FROM THE KITCHEN. GRAB YOUR SALAD FROM THE REACH-IN REFRIGERATOR AS WELL. FEEL FREE TO ENJOY IT IN OUR MAIN DINING AREA OR BAG IT TO GO. YOUR CHOICE.

MEDITERRANEAN CHICKPEA SALAD

MEDITERRANEAN CHICKPEA SALAD

$13.00Out of stock

CHICKPEAS, CUCUMBERS, OLIVES, PEPPERS, CARROTS, SUNDRIED TOMATOES, AND PESTO DRESSING. GRAB YOUR SALAD FROM THE REACH-IN REFRIGERATOR. FEEL FREE TO ENJOY IT IN OUR MAIN DINING AREA OR BAG IT TO GO. YOUR CHOICE.

SALMON SALAD WRAP

SALMON SALAD WRAP

$12.00

CUCUMBER, DILL, SPINACH, AND A YOGURT LEMON DRESSING. GRAB YOUR SALAD FROM THE REACH-IN REFRIGERATOR AS WELL. FEEL FREE TO ENJOY IT IN OUR MAIN DINING AREA OR BAG IT TO GO. YOUR CHOICE.

EGGPLANT BAMN MI WRAP

EGGPLANT BAMN MI WRAP

$12.00Out of stock

CARROTS, CILANTRO, DAIKON, AND CHILI MAYO. GRAB YOUR SALAD FROM THE REACH-IN REFRIGERATOR. FEEL FREE TO ENJOY IT IN OUR MAIN DINING AREA OR BAG IT TO GO. YOUR CHOICE.

CAULIFLOWER PO BOY WRAP

CAULIFLOWER PO BOY WRAP

$12.00Out of stock

PURPLE CABBAGE, SLAW, ARUGULA, AND REMOULADE. GRAB YOUR SALAD FROM THE REACH-IN REFRIGERATOR. FEEL FREE TO ENJOY IT IN OUR MAIN DINING AREA OR BAG IT TO GO. YOUR CHOICE.

SWEET POTATO WRAP

SWEET POTATO WRAP

$10.00Out of stock

PICKLED RED ONION, KALES, AND CHILI MAYO. GRAB YOUR SALAD FROM THE REACH-IN REFRIGERATOR. FEEL FREE TO ENJOY IT IN OUR MAIN DINING AREA OR BAG IT TO GO. YOUR CHOICE.

GREEK YOGURT PARFAIT

GREEK YOGURT PARFAIT

$8.00

NON-FAT GREEK YOGURT, HOUSE-MADE GRANOLA, AND BLUEBERRY COMPOTE. GRAB YOUR SALAD FROM THE REACH-IN REFRIGERATOR. FEEL FREE TO ENJOY IT IN OUR MAIN DINING AREA OR BAG IT TO GO. YOUR CHOICE.

SALMON SALAD

SALMON SALAD

$10.00Out of stock

12 OZ. FRESH SALMON SALAD SPICED TO PERFECTION. MAKES A PERFECT SPREAD.

GOURMET PERSONAL PIZZA

THE CLASSIC - PERSONAL PIE (12")

THE CLASSIC - PERSONAL PIE (12")

$15.00+

BASIC CHEESE AND HOUSEMADE TOMATO SAUCE.

BECHAMEL - PERSONAL PIE (12")

BECHAMEL - PERSONAL PIE (12")

$18.00+

HOUSEMADE BECHAMEL SAUCE, CARAMELIZED ONIONS, MUSHROOMS, AND HERBS.

MARGARITA - PERSONAL PIE (12")

MARGARITA - PERSONAL PIE (12")

$18.00+

FRESH MOZZARELLA AND OUR HOUSEMADE PIZZA SAUCE TOPPED WITH FRESH BASIL.

BBQ MUSHROOM - PERSONAL PIE (12")

BBQ MUSHROOM - PERSONAL PIE (12")

$18.00+

IT'S BACK...OUR FAMOUS BBQ AND MUSHROOM PIZZA. THE PERFECT COMBINATION OF SWEET AND SAVORY!

RICOTTA WHITE GARLIC PIZZA - PERSONAL PIE (12")

RICOTTA WHITE GARLIC PIZZA - PERSONAL PIE (12")

$18.00+

RICOTTA CHEESE WITH OLIVE OIL AND GARLIC.

"PHILLIES" CHEESESTEAK CALZONE

"PHILLIES" CHEESESTEAK CALZONE

$17.00Out of stock

CRISPY HOMEMADE CRUST FILLED WITH OUR HOUSE-MADE "BRISKET", CHEDDAR, SAUTEED MUSHROOM, AND ONIONS. A TRIBUTE TO THE HOMETOWN TEAM!

GLUTEN FREE BASIC CHEESE - PERSONAL PIE (9")

GLUTEN FREE BASIC CHEESE - PERSONAL PIE (9")

$21.00

GLUTEN-FREE CRISPY DOUGH MADE FROM POTATO WITH MOZZARELLA AND OUR HOUSEMADE PIZZA SAUCE.

GLUTEN FREE MARGARITA - PERSONAL PIE (9")

GLUTEN FREE MARGARITA - PERSONAL PIE (9")

$24.00Out of stock

GLUTEN-FREE CRISPY DOUGH MADE FROM POTATO WITH FRESH MOZZARELLA AND OUR HOUSEMADE PIZZA SAUCE TOPPED WITH FRESH BASIL.

GLUTEN FREE GARLIC RICOTTA WHITE PIZZA - PERSONAL PIE (9")

GLUTEN FREE GARLIC RICOTTA WHITE PIZZA - PERSONAL PIE (9")

$24.00Out of stock

GLUTEN-FREE CRISPY DOUGH MADE FROM POTATO WITH RICOTTA AND FRESH GARLIC.

SMOKED SALMON PIZZA

SMOKED SALMON PIZZA

$21.00Out of stock

SMOKED SALMON, HERBED CREAM CHEESE, RED ONIONS, CAPERS, AVOCADO, AND ARUGULA ON TOP OF MOZZARELLA. AMAZING FLAVOR!!

STARTERS

STUFFED GARLIC KNOTS (6)

STUFFED GARLIC KNOTS (6)

$14.00

SERVED PIPING HOT IN A SKILLET THESE GARLIC KNOTS ARE STUFFED WITH FRESH MOZZARELLA AND TOPPED WITH CHEESE AND OLIVE OIL. NOTE: WE MAKE EACH ORDER FROM SCRATCH. IT WILL TAKE APPROX 15 MINUTES. IT IS WORTH THE WAIT!

PIZZA KNISHES (4)

PIZZA KNISHES (4)

$14.00

MINI POTATOE KNISHES TOPPED WITH MOZZARELLA AND OUR HOUSEMADE PIZZA SAUCE. SERVED IN A SKILLET RIGHT OUT OF OUR OVEN. GREAT COMBINATION!

BREADED MOZZARELLA STICKS (4)

BREADED MOZZARELLA STICKS (4)

$15.00

CHEESY AND CRISPY WITH A SPRINKLING OF PARMESAN CHEESE* AND A FLAVORFUL MARINARA DIPPING SAUCE. * 6-HOUR CHEESE

HOUSE CUT FRIES

HOUSE CUT FRIES

$8.50

CRISPY AND PERFECTLY SEASONED.

SWEET POTATO FRIES

SWEET POTATO FRIES

$7.50

SWEET AND SALTY. THE PERFECT COMBINATION.

POUTINE FRIES

POUTINE FRIES

$14.00

A TRIBUTE TO OUR FRIENDS NORTH OF THE BORDER. THIS CLASSIC FRENCH-CANADIAN DISH WILL WOW YOU!! OUR HAND-CUT FRIES, CHEESE, AND OUR FAMOUS "BRISKET" AND GRAVY.

COD FISH EGG ROLL (2)

COD FISH EGG ROLL (2)

$14.00Out of stock

TWO FRIED EGG ROLLS FILLED WITH GRILLED COD FISH, FLAVORFUL CABBAGE, ONIONS, AND AVOCADO. COMES WITH A REMOULADE DIP.

CAULIFLOWER TEMPURA NUGGETS

CAULIFLOWER TEMPURA NUGGETS

$16.50

CRISPY CAULIFLOWER FRIED IN OUR HOMEMADE BUFFALO OR GOBI MANCHURIAN SAUCE WITH A SIDE OF RANCH DRESSING. YOUR TASTE BUDS WILL THANK YOU!

HEARTS OF PALM "CRAB CAKES" (2)

HEARTS OF PALM "CRAB CAKES" (2)

$15.00

VEGAN SEARED HEARTS OF PALM WITH CAJUN SPICE AND TOMATO JAM AND A SMALL SIDE SALAD WITH HOUSE-MADE GREEN GODDESS DRESSING. DON'T MISS THIS!!

FRIED MAC N' CHEESE BITES (5)

FRIED MAC N' CHEESE BITES (5)

$15.00Out of stock

VEGAN FIVE NUGGETS OF MAC N' CHEESE DELICIOUSNESS.

HUMMUS DELUXE PLATTER

HUMMUS DELUXE PLATTER

$23.00

HOUSEMADE HUMMUS, FALAFEL, FETA, OLIVES, PICKLED ONIONS, BEETS, ISRAELI SALAD SUMAC PICKLES, OLIVE OIL WITH BRICK-OVEN PITA.

SOUP DU JOUR

SOUP DU JOUR

$8.50

SOUP OF THE DAY. PLEASE CHOOSE ONE.

SIDE OF SALMON

SIDE OF SALMON

$9.00Out of stock

FRIED SPRING ROLLS STUFFED WITH COD, CABBAGE, ONION, AND AVOCADO WITH OUR HOUSE-MADE DIPPING SAUCE.

SALADS

SPINACH, CUCUMBERS, BEETS & SUMAC WITH OUR HOUSE-MADE GREEN GODDESS DRESSING.
CAESAR SALAD

CAESAR SALAD

$15.00

HEARTS OF ROMAINE LETTUCE WITH HOUSE-MADE CROUTONS, PARMESAN CHEESE*, AND HOUSE-MADE CAESAR DRESSING. ADD A PROTEIN FOR A BIGGER MEAL * 6-HOUR CHEESE

GREEK SALAD

GREEK SALAD

$15.00

WITH FETA CHEESE, OLIVES, AND HOUSE-MADE BALSAMIC VINAIGRETTE DRESSING.

ZA-HOUSE SALAD

ZA-HOUSE SALAD

$13.00

MIXED GREENS, CUCUMBERS, BEETS, AND SUMAC WITH OUR HOUSE-MADE GREEN GODDESS DRESSING. ADD A PROTEIN FOR A BIGGER MEAL

FARRO SALAD

FARRO SALAD

$15.00

CRANBERRIES, FETA, ARUGULA, AND MISO DRESSING. ADD A PROTEIN FROM THE KITCHEN. GRAB YOUR SALAD FROM THE REACH-IN REFRIGERATOR AS WELL. FEEL FREE TO ENJOY IT IN OUR MAIN DINING AREA OR BAG IT TO GO. YOUR CHOICE.

SANDWICHES

CAPRESE SANDWICH

CAPRESE SANDWICH

$17.00

FRIED OR MELTED MOZZARELLA, FRESH TOMATO, FRESH BASIL, BLACK GARLIC, AND VINAIGRETTE. COMES WITH FRIES

"BRISKET" SANDWICH WITH VEGAN ROLL

"BRISKET" SANDWICH WITH VEGAN ROLL

$19.00

VEGAN HORSERADISH SAUCE, VEGAN CHEDDAR, SLAW, AND APPLE BUTTER ON A BURGER BUN. COMES WITH FRIES.

SALMON BURGER

SALMON BURGER

$21.00

FRESH SEARED SALMON PATTY, LETTUCE, TOMATO, PICKLED RED ONION, AND LEMON AIOLI, ON A TOASTED BUN. COMES WITH FRIES.

ENTREES

GNOCCHI

GNOCCHI

$25.00

VEGAN WITH OUR HOUSEMADE PESTO SAUCE (NO NUTS).

MAC N' CHEESE

MAC N' CHEESE

$23.00

FRESH PEAS, SPINACH, CHEDDAR, SUNDRIED TOMATOES, AND PESTO SAUCE.

FISH N' CHIPS

FISH N' CHIPS

$29.00+

SALMON TEMPURA, FRIED AVOCADO, FRESH PICKLE, AND REMOULADE WITH HOUSE-CUT FRIES.

SALMON RAGOUT

SALMON RAGOUT

$27.00Out of stock

STRIPS OF SALMON ON A BED OF WHITE BEAN RAGOUT MIXED WITH FRESH GRATED PARMESAN.

EGGPLANT PARMESAN

EGGPLANT PARMESAN

$25.00

FRIED EGGPLANT WITH OUR HOUSE-MADE MARINARA SAUCE, MOZZARELLA, AND GRATED PARMESAN* *6-HOUR CHEESE

SALMON BEURRE BLANC

SALMON BEURRE BLANC

$32.00Out of stock

SEARED SALMON SERVED ON TOP OF A STUFFED CAULIFLOWER CROQUETTE, WITH ZUCCHINI NOODLES IN A DELICATE WHITE WINE SAUCE. AN OUTSTANDING DISH NOT TO BE MISSED.

SWEET & SOUR GLAZED SALMON

SWEET & SOUR GLAZED SALMON

$32.00

SWEET & SOUR GLAZED SALMON ON TOP OF STEAMED MIXED SEASONAL VEGETABLES. SIMPLE AND DELICIOUS!

BLACKENED COD WITH MUSHROOM FARROTTO

BLACKENED COD WITH MUSHROOM FARROTTO

$32.00

BLACKENED COD WITH MUSHROOM FARROTTO, ROASTED ONIONS, SPINACH, PARMESAN, AND BUTTER FINISHED WITH THYME OIL AND PARSLEY.

PASTA

PENNE

PENNE

$19.00

PENNE PASTA. YOU CHOOSE THE OUR HOUSE-MADE SAUCE.

FETUCCINE

FETUCCINE

$19.00

CHOOSE YOUR HOUSE-MADE SAUCE.

BAKED ZITI

BAKED ZITI

$19.00
SPAGHETTI

SPAGHETTI

$17.00

A CLASSIC AND SIMPLE DISH. CHOOSE YOUR SAUCE.

GLUTEN FREE PENNE

$23.00

VEGAN OPTIONS

HEARTS OF PALM "CRAB CAKES" (2)

HEARTS OF PALM "CRAB CAKES" (2)

$15.00

VEGAN SEARED HEARTS OF PALM WITH CAJUN SPICE AND TOMATO JAM AND A SMALL SIDE SALAD WITH HOUSE-MADE GREEN GODDESS DRESSING. DON'T MISS THIS!!

FRIED MAC N' CHEESE BITES (5)

FRIED MAC N' CHEESE BITES (5)

$15.00Out of stock

VEGAN FIVE NUGGETS OF MAC N' CHEESE DELICIOUSNESS.

HOUSE CUT FRIES (Copy)

HOUSE CUT FRIES (Copy)

$8.50

CRISPY AND PERFECTLY SEASONED.

SWEET POTATO FRIES

SWEET POTATO FRIES

$7.50

SWEET AND SALTY. THE PERFECT COMBINATION.

HUMMUS DELUXE PLATTER

HUMMUS DELUXE PLATTER

$23.00

HOUSEMADE HUMMUS, FALAFEL, FETA, OLIVES, PICKLED ONIONS, BEETS, ISRAELI SALAD SUMAC PICKLES, OLIVE OIL WITH BRICK-OVEN PITA.

GNOCCHI

GNOCCHI

$25.00

VEGAN WITH OUR HOUSEMADE PESTO SAUCE (NO NUTS).

VEGAN BECHAMEL PERSONAL PIE (12")

VEGAN BECHAMEL PERSONAL PIE (12")

$17.00Out of stock

BECHAMEL SAUCE, MOZZARELLA, SAUTEED ONIONS, AND MUSHROOMS. A REALLY UNIQUE AND CREAMY FLAVOR!!

DUE BECHAMEL - PERSONAL PIE (12")

DUE BECHAMEL - PERSONAL PIE (12")

$31.00Out of stock

DOUBLE THE PLEASURE. TWO BECHAMEL PIZZAS ($5.00 DISCOUNT)

GLUTEN FREE PIZZA WITH VEGAN MOZZARELLA (9" PIE)

$21.00
ZA-HOUSE SALAD

ZA-HOUSE SALAD

$13.00

ZA-HOUSE SALAD WITH MIXED GREENS, BEETS, AND CUCUMBER WITH OUR HOUSE-MADE BALSAMIC VINAIGRETTE DRESSING.

"BRISKET" SANDWICH WITH VEGAN ROLL

"BRISKET" SANDWICH WITH VEGAN ROLL

$19.00

VEGAN HORSERADISH SAUCE, VEGAN CHEDDAR, SLAW, AND APPLE BUTTER ON A BURGER BUN. COMES WITH FRIES.

BAKERY/SWEET ENDINGS

HOMEMADE CHOCOLATE ECLAIR. A CLASSIC DESSERT.
CARROT CAKE

CARROT CAKE

$9.50

MOIST AND "SPICEY" WITH DELECTABLE CREAM CHEESE FROSTING.

CLASSIC DOUBLE CHOCOLATE CAKE

CLASSIC DOUBLE CHOCOLATE CAKE

$9.50

RICH CHOCOLATE CAKES WITH A DECADENT AND CREAMY CHOCOLATE FILLING.

CHOCOLATE COVERED STRAWBERRY SHORTCAKE

CHOCOLATE COVERED STRAWBERRY SHORTCAKE

$9.50

CLASSIC STRAWBERRY SHORTCAKE ENCASED IN A CHOCOLATE GANACHE WITH GRAHAM CRAKER ACCENTS. THIS CAKE WILL WOW YOU!!

STRAWBERRY DOUBLE CHEESECAKE

STRAWBERRY DOUBLE CHEESECAKE

$9.50

CREAMY CHEESECAKE... LIGHT WITH A GRAHAM CRACKER CRUST. ABSOLUTELY DELICIOUS!!

CINNAMON BUN WITH CREAM CHEESE FROSTING

CINNAMON BUN WITH CREAM CHEESE FROSTING

$5.50

BAKED FRESH EACH DAY. SOFT DOUGH WITH A VANILLA GLAZE AND CREAM CHEESE FROSTING.

CHOCOLATE ECLAIR

CHOCOLATE ECLAIR

$5.75

NOT YOUR TYPICAL ECLAIR. HOUSE-MADE. FILLED WITH DELICIOUS MOCHA CUSTARD. CLASSIC DESSERT. SIMPLY DELECTABLE.

APPLE CRITTER

APPLE CRITTER

$8.00

DICED APPLES, RAISINS, AND WALNUTS WITH BROWN SUGAR TUCKED INSIDE AN EGG ROLL WRAPPER AND FRIED TO PERFECTION. WITH OUR HOMEMADE VANILLA SAUCE.

BELGIAN WAFFLE

BELGIAN WAFFLE

$12.00

FRESH-MADE BELGIAN WAFFLE TOPPED WITH POWDERED SUGAR AND MAPLE SYRUP.

SWEET CREPE WRAP

SWEET CREPE WRAP

$14.00

DELICATE SWEET CREPE FILLED WITH YOUR FAVORITE FLAVOR COMBINATIONS.

ZAGAFEN SIGNATURE CHOCOLATE CHUNK COOKIE

ZAGAFEN SIGNATURE CHOCOLATE CHUNK COOKIE

$4.75

OUR HOMEMADE 4.5-OUNCE JUMBO CHOCOLATE CHUNK COOKIE. AS CLASSIC AS IT GETS!! GREAT A LA MODE

OATMEAL HEAVEN COOKIE

OATMEAL HEAVEN COOKIE

$4.75

HOMEMADE 5 OUNCES OF CLASSIC DELICIOUSNESS. OATS, BROWN SUGAR, CHOCOLATE, CARAMEL, AND LOTUS CHIPS.

CHOCOLATE PECAN SQUARES (2)

CHOCOLATE PECAN SQUARES (2)

$8.00Out of stock

TOMMY J'S NEWEST CREATION. GOOEY DELICIOUSNESS DIPPED IN HOUSE-MADE CHOCOLATE GANACHE.

MINI PIE FOR TWO

MINI PIE FOR TWO

$12.00

6" MINI PIE KEY LIME PIE. JUST ENOUGH SWEETNESS AND JUST ENOUGH TART. ABSOLUTELY REFRESHING!!

CHOCOLATE CRUNCH CHEESE CAKE

CHOCOLATE CRUNCH CHEESE CAKE

$12.00

ANOTHER TOMMY J MASTERPIECE. HOURS TO MAKE...MINUTES TO EAT! ONLY ONE WORD DESCRIBES THIS DESSERT...DECADENT!!

CHOCOLATE NUT COOKIE

CHOCOLATE NUT COOKIE

$4.75Out of stock

HOME-MADE, FILLED WITH CHOCOLATE, WALNUTS, ALMONDS, AND MACADAMIA NUTS THIS COOKIE HAS IT ALL!!

PINEAPPLE COCONUT BREAD PUDDING

PINEAPPLE COCONUT BREAD PUDDING

$7.50Out of stock

PINEAPPLE WITH COCONUT CUSTARD. THINK OF IT AS A PINA COLADA YOU CAN EAT,

PECAN PIE

PECAN PIE

$7.50

HOMEMADE CRUST WITH PECANS AND MAPLE SYRUP FILLING. PERFECT WITH A SCOOP OF VANILLA ICE CREAM.

DONUTS

DONUTS

$1.25+
PUMPKIN PIE

PUMPKIN PIE

$7.50Out of stock

A FALL FAVORITE WITH A FLAKY CRUST AND CREAMY PUMPKIN FILLING TOPPED WITH WHIPPED CREAM.

MINTWICH

MINTWICH

$7.50Out of stock

HOME-MADE CHOCOLATE CHIP COOKIES WITH A HEFTY SCOOP OF MINT CHIP ICE CREAM SANDWICHED IN BETWEEN. JUST DELECTABLE.

ICE CREAM

ICE CREAM

$3.50+

CHOOSE YOUR FLAVOR(S) AND THEN CHOOSE TOPPINGS IF YOU SO DESIRE.

WHOLE CHEESE CAKE

$60.00Out of stock

MILKSHAKES

MILKSHAKE

MILKSHAKE

$8.50

DRINKS - HOT & COLD

CAN DRINK

CAN DRINK

$2.50

YOU WILL FIND YOUR FAVORITE SODA IN THE REFRIGERATOR TO YOUR LEFT...HELP YOURSELF.

ICED TEA - BOTTLE

ICED TEA - BOTTLE

$3.50

REGULAR OR DIET. YOU WILL FIND YOUR FAVORITE FLAVOR IN THE REFRIGERATOR TO YOUR LEFT...HELP YOURSELF.

BOTTLED WATER

BOTTLED WATER

$2.00

NATURAL SPRING WATER. YOU WILL FIND THIS ITEM IN THE REFRIGERATOR TO YOUR LEFT...HELP YOURSELF.

.500 LITRE PELLEGRINO

.500 LITRE PELLEGRINO

$4.50
1 LITRE PELLEGRINO

1 LITRE PELLEGRINO

$7.00
CAPPUCCINO

CAPPUCCINO

$4.75

16 OZ DOUBLE SHOT OF ESPRESSO WITH FOAM.

AIR-O-CANO

AIR-O-CANO

$4.75Out of stock

12 OZ NITRO COLD BREW COFFEE. FROTHY, SMOOTH, AND DELICIOUS.

ESPRESSO

ESPRESSO

$2.75+
HOT COCOA

HOT COCOA

$4.50

16 OZ RICH AND CREAMY CLASSIC WINTER DRINK.

HOT TEA

HOT TEA

$2.00

CHOOSE YOUR FLAVOR FROM THE BOX OF ASSORTED TEA, RELAX AND ENJOY. HELP YOURSELF AT THE TEA STATION BEHIND YOU...MILK IS IN THE BOTTOM REFRIGERATOR.

.5 LITRE PELLEGRINO

.5 LITRE PELLEGRINO

$4.00Out of stock

ROOM CHARGE (SUNDAY)

BACK ROOM

$350.00

DELIVERY FEE

LOCAL

$7.50

NON-LOCAL

$20.00

CATERING

JORDAN SHAFFRON - PER PERSON

$29.95

TIKVAH

$39.95

SHMUTS'

$39.95+

SIMCHA PECHTER B-DAY PARTY

$550.00

PHILDADELPHIA FRIENDSHIP CIRCLE

$12.00

PRUPIS BAT MITZVAH

All hours
Sunday10:30 am - 10:00 pm
Monday10:30 am - 10:00 pm
Tuesday10:30 am - 10:00 pm
Wednesday10:30 am - 10:00 pm
Thursday10:30 am - 10:00 pm
Friday10:30 am - 10:00 pm
Saturday10:30 am - 10:00 pm
Restaurant info

Simple Elegance

Location

370 Montgomery Ave., Merion Station, PA 19066

Directions

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