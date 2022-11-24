Zero Zero Osteria Underground 97 NW 25TH STREET
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97 NW 25TH STREET
MIAMI, FL 33127
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PIZZA BURRATA E PROSCIUTTO
$21.00
PIZZA AI FUNGHI
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PIZZA DIAVOLA
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CALZONE
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OLIVE
$2.00
PROSCIUTTO CRUDO
$4.00
CARCIOFI
$3.00
FRIARIELLI
$2.00
SALAME PICCANTE
$3.00
PROSCIUTTO COTTO
$3.00
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BUFALA
$4.00
BURRATA
$3.00
FORMAGGI
$3.00
RUCOLA
$1.00
POMODORI SECCHI
$2.00
FUNGHI
$2.00
CIPOLLA
$1.00
POLLO
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PIZZA GOURMET DINNER
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HH TRUFFLE FRENCH FRIES
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HH MONTANARA
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$15.00
HH PIZZA MARGHERITA
$8.00
HH PIZZA CAPRICCIOSA
$9.50
HH PIZZA PROSCIUTTO BURRATA RUCOLA
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$8.50
HH PIZZA DIAVOLA
$9.00
HH PIZZA QUATTRO FORMAGGI
$10.50
HH PIZZA AFFUMICATA
$12.00
HH PIZZA BOSCAIOLA
$12.00
HH PIZZA TRENTINA
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HH CALZONE
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