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Zero Zero Osteria Underground 97 NW 25TH STREET

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97 NW 25TH STREET

MIAMI, FL 33127

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ANTIPASTI LUNCH

PARMIGIANA DI MELANZANE

$16.00

POLPETTE

$16.00

TARTARE DI SALMONE

$21.00

CARPACCIO DI MANZO

$17.00

INSALATE LUNCH

INSALATA ZERO ZERO

$15.00

INSALATA VERDE MISTA

$10.00

INSALATA DI CALAMARI

$15.00

CAESAR SALAD

$14.00

PASTA LUNCH

POMODORO E BASILICO

$19.00

CACIO E PEPE

$21.00

GAMBERI RUCOLA E PACHINO

$24.00

RAVIOLI BURRO E SALVIA

$20.00

PIZZA LUNCH

PIZZA MARGHERITA

$16.00

PIZZA PROSCIUTTO BURRATA E RUCOLA

$21.00

PIZZA DIAVOLA

$18.00

PIZZA ITALIA

$17.00

PIZZA SALSICCIA E FUNGHI

$20.00

PANOZZO LUNCH

PANOZZO CAPRESE

$15.00

PANOZZO ETNA

$19.00

PANOZZO VALTELLINA

$20.00

PANOZZO ALPEGGIO

$17.00

PANOZZO RUSPANTE

$20.00

DOLCI LUNCH

TIRAMISU

$14.00

ZOCCOLETTE

$10.00

GELATO VANIGLIA

$6.00

ANTIPASTI DINNER

CALAMARO ARROSTO

$22.00

CARPACCIO TONNO

$26.00

TARTARE SALMONE

$22.00

POLPETTE

$18.00

PARMIGIANA DI MELANZANE

$18.00

SUPPLÌ AL TELEFONO

$12.00

GIARDINO VERDE

$16.00

FRITTO MISTO

$23.00

MOZZARELLA FRITTA

$14.00

SALUMERIA DINNER

GRAN TAGLIERE ZERO ZERO

$45.00

FORMAGGI

$19.00

SALUMI

$19.00

San Daniele prosciutto

$19.00

BRESAOLA

$19.00

MOZZARELLA BAR DINNER

BURRATA, TOMATOES, OLIVES

$16.00

BURRATA & BRESAOLA

$20.00

BURRATA & TRUFFLE

$21.00

BUFALA & PARMA

$19.00

CAPRESE DI BUFALA

$16.00

PASTA DINNER

POMODORO E BASILICO

$21.00

GAMBERI, RUCOLA E PACHINO

$25.00

RAVIOLI FUNGHI E TARTUFO

$29.00

CARBONARA

$23.00

VONGOLE E BOTTARGA

$25.00

LASAGNA

$24.00

CACIO E PEPE

$21.00

AMATRICIANA

$23.00

SCOGLIO

$30.00

SECONDI DINNER

FILETTO DI SALMONE

$32.00

TAGLIATA DI MANZO

$58.00

AGNELLO SCOTTADITO

$45.00

POLLO ALLA CONTADINA

$24.00

HAMBURGER ITALIANO

$20.00

COTOLETTA MILANESE

$65.00

SIDES DINNER

INSALATA MISTA

$10.00

PATATE FRITTE

$8.00

PATATE FRITTE TARTUFO

$12.00

VERDURE MISTE

$12.00

SPINACI SALTATI

$10.00

FOCACCE DINNER

FOCACCIA CLASSICA

$7.00

FOCACCIA BOLOGNESE

$22.00

PIZZA CLASSICA DINNER

PIZZA MARGHERITA

$16.00

PIZZA CAPRICCIOSA

$19.00

PIZZA BURRATA E PROSCIUTTO

$21.00

PIZZA AI FUNGHI

$17.00

PIZZA DIAVOLA

$18.00

PIZZA QUATTRO FORMAGGI

$21.00

CALZONE

$20.00

OLIVE

$2.00

PROSCIUTTO CRUDO

$4.00

CARCIOFI

$3.00

FRIARIELLI

$2.00

SALAME PICCANTE

$3.00

PROSCIUTTO COTTO

$3.00

DOUBLE CHEESE

$2.00

SALMONE AFFUMICATO

$4.00

BUFALA

$4.00

BURRATA

$3.00

FORMAGGI

$3.00

RUCOLA

$1.00

POMODORI SECCHI

$2.00

FUNGHI

$2.00

CIPOLLA

$1.00

POLLO

$3.00

PIZZA GOURMET DINNER

PIZZA AFFUMICATA

$24.00

PIZZA BOSCAIOLA

$24.00

PIZZA TRENTINA

$23.00

PIZA MONTEROSA

$22.00

PIZZA ZERO ZERO

$27.00

DOLCI DINNER

TIRAMISU

$14.00

SEMIFREDDO ZABAIONE

$14.00

ZOCCOLETTE NUTELLA

$12.00

TORTINO CIOCCOLATO

$16.00

BREAD

BASKET BREAD

$5.00

BUTTER

$2.00

HH FOOD

HH SUPPLÌ

$6.00

HH MOZZARELLA FRITTA

$6.00

HH TRUFFLE FRENCH FRIES

$6.00

HH MONTANARA

$6.00

HH FRITTO MISTO ITALIANO

$15.00

HH PIZZA MARGHERITA

$8.00

HH PIZZA CAPRICCIOSA

$9.50

HH PIZZA PROSCIUTTO BURRATA RUCOLA

$10.50

HH PIZZA FUNGHI

$8.50

HH PIZZA DIAVOLA

$9.00

HH PIZZA QUATTRO FORMAGGI

$10.50

HH PIZZA AFFUMICATA

$12.00

HH PIZZA BOSCAIOLA

$12.00

HH PIZZA TRENTINA

$11.50

HH PIZZA MONTEROSA

$11.00

HH PIZZA ZERO ZERO

$13.50

HH CALZONE

$10.00

MENU KIDS

PASTA POMODORO E BASILICO

$12.00

PASTA BURRO E SALVIA

$10.00

PIZZA BABY MARGHERITA

$10.00

PIZZA BABY DIAVOLA

$12.00

CHICKEN FINGERS W/ FRIES

$12.00

STARTER

HAM CROQUETTE

$10.00

SARDINE TOAST

$18.00

FRYING MALAGA

$15.00

PORK DUMPLIGS

$20.00

PORK TACOS

$18.00

PESCADO QUEMAO

$18.00

BOQUERONES

$18.00

SOUPS and SALADS

SAPA DEL DIA

$18.00

Sopa del dia

$18.00

GREEN SALAD

$14.00

GREEK SALAD

$18.00

BLACK EYES PEAS SALAD

$11.00

MAIN COURSE

KARAAGE

$22.00

RIBS WHITS CARROTS MASH

$30.00

CARBONARA

$21.00

PUTTANESCA

$20.00

PASTA AMATRICIANA

$20.00

PiZZA MARGHERITA

$16.00

STAKE

$35.00

SQUID IN SAUCE

$24.00

DESSERT

DOBOS TORTE

$9.00

MIL HOJAS

$12.00

WHITE WINE

CONTE BRANDOLINI PINOT GRIGIO 18

$49.00

JOLIVET ATTITUDE, SAUVIGNON BLANC 20

$72.00

PALLAVICINI FRASCATI POGGIO VERDI20

$63.00

IL FEUDUCCIO, PECORINO

$60.00

FEUDO DISISA, GRILLO

$69.00

SANTADI VERMENTINO DI SARDEGNA

$58.00

BOURGOGNE, LES SETILLES

$80.00

LANGHE DOC, RIESLING

$82.00