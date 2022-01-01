Burritos in Plymouth
Plymouth restaurants that serve burritos
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SOUPS • SALADS • SANDWICHES • CHILI • WAFFLES
Omelette & Waffle Cafe
580 Forest Ave, Plymouth
|#6 Burrito
|$6.50
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TACOS
Barrio Cocina Y Tequileria
555 Forest Ave, Plymouth
|ADOBO CHICKEN BURRITO DE CASA
|$16.00
ADOBO CHICKEN, RICE, BLACK BEANS, LETTUCE, CHIHUAHUA CHEESE, QUESO FRESCO, RADISH, GUACAMOLE, PICO DE GALLO, TOPPED WITH HOT VERDE SAUCE, CREMA, MICRO CILANTRO
|SHRIMP WET BURRITO
|$17.00
WET BURRITO WITH SHRIMP, RICE, BLACK BEANS, LETTUCE, GUACAMOLE, PICO, TORTILLA STRIPS, MEXICAN CHEESE, TOPPED WITH ROJO SAUCE, SALSA VERDE, CREMA, SESAME SEEDS, CILANTRO - HAND ROLLED IN FLOUR TORTILLA
|VEGETARIANO WET BURRITO
|$12.00
WET BURRITO WITH RICE, BLACK BEANS, LETTUCE, GUACAMOLE, PICO, TORTILLA STRIPS, MEXICAN CHEESE, TOPPED WITH ROJO SAUCE, SALSA VERDE, CREMA, SESAME SEEDS, CILANTRO - HAND ROLLED IN FLOUR TORTILLA