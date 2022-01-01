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Burritos in Plymouth

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Plymouth restaurants
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Plymouth restaurants that serve burritos

Omelette & Waffle Cafe image

SOUPS • SALADS • SANDWICHES • CHILI • WAFFLES

Omelette & Waffle Cafe

580 Forest Ave, Plymouth

Avg 4.6 (2823 reviews)
TakeoutFast Pay
#6 Burrito$6.50
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Barrio Cocina Y Tequileria image

TACOS

Barrio Cocina Y Tequileria

555 Forest Ave, Plymouth

Avg 4.8 (2823 reviews)
Takeout
ADOBO CHICKEN BURRITO DE CASA$16.00
ADOBO CHICKEN, RICE, BLACK BEANS, LETTUCE, CHIHUAHUA CHEESE, QUESO FRESCO, RADISH, GUACAMOLE, PICO DE GALLO, TOPPED WITH HOT VERDE SAUCE, CREMA, MICRO CILANTRO
SHRIMP WET BURRITO$17.00
WET BURRITO WITH SHRIMP, RICE, BLACK BEANS, LETTUCE, GUACAMOLE, PICO, TORTILLA STRIPS, MEXICAN CHEESE, TOPPED WITH ROJO SAUCE, SALSA VERDE, CREMA, SESAME SEEDS, CILANTRO - HAND ROLLED IN FLOUR TORTILLA
VEGETARIANO WET BURRITO$12.00
WET BURRITO WITH RICE, BLACK BEANS, LETTUCE, GUACAMOLE, PICO, TORTILLA STRIPS, MEXICAN CHEESE, TOPPED WITH ROJO SAUCE, SALSA VERDE, CREMA, SESAME SEEDS, CILANTRO - HAND ROLLED IN FLOUR TORTILLA
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