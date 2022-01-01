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Toast

Cosmic Cantina- Chapel Hill

Come in and enjoy!

128 East Franklin Street

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Popular Items

11.- Regular Chicken$7.54
Cheese, Rice, pinto beans,salsa
85.- Small Side of Queso Dip$2.14
2oz cup
17.- Deluxe Chicken$9.94
Cheese, Rice, pinto beans,salsa, sour cream, guac
80.- Rice$1.47
60.- Cheese Quesadilla$2.98
cheese
28.- Chips and Queso$6.17
16.- Deluxe Veggie$7.27
Cheese, Rice, Black beans,salsa, sour cream, guac
316.- Mini Deluxe Veggie$4.07
Cheese, Rice, Black beans,salsa, sour cream, guac
18.- Deluxe Steak$10.70
Cheese, Rice, pinto beans,salsa, sour cream, guac
10.- Regular Veggie$4.49
Cheese, Rice, Black beans,salsa

Location

128 East Franklin Street

Chapel Hill NC

Sunday8:00 am - 3:59 am
Monday8:00 am - 3:59 am
Tuesday8:00 am - 3:59 am
Wednesday8:00 am - 3:59 am
Thursday8:00 am - 3:59 am
Friday8:00 am - 3:59 am
Saturday8:00 am - 3:59 am
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