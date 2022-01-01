Cosmic Cantina- Chapel Hill
Come in and enjoy!
128 East Franklin Street
Popular Items
Location
128 East Franklin Street
Chapel Hill NC
|Sunday
|8:00 am - 3:59 am
|Monday
|8:00 am - 3:59 am
|Tuesday
|8:00 am - 3:59 am
|Wednesday
|8:00 am - 3:59 am
|Thursday
|8:00 am - 3:59 am
|Friday
|8:00 am - 3:59 am
|Saturday
|8:00 am - 3:59 am
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