River House Bar & Grill
Come on in and enjoy!
SEAFOOD • GRILL • HAMBURGERS
2495 e Harrisburg pike • $$
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Attributes and Amenities
Location
2495 e Harrisburg pike
Middletown PA
|Sunday
|10:30 am - 2:00 am
|Monday
|10:30 am - 2:00 am
|Tuesday
|10:30 am - 2:00 am
|Wednesday
|10:30 am - 2:00 am
|Thursday
|10:30 am - 2:00 am
|Friday
|10:30 am - 2:00 am
|Saturday
|10:30 am - 2:00 am
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