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Toast

River House Bar & Grill

Come on in and enjoy!

SEAFOOD • GRILL • HAMBURGERS

2495 e Harrisburg pike • $$

Avg 4.2 (1114 reviews)

Popular Items

Crispy Buttermilk Chicken$20.00
Blue Wedge Salad$13.00
Pittsburgh Salad$19.00
Side Fries$3.00
Mini Cheeseburgers$7.50
Side Battered Pickle Spears$6.00
Golden Burrata Salad$14.00
Wings
Crispy Calamari$13.00
Med Crab & Shrimp$21.00
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Attributes and Amenities

Tourists
Casual
Live Music
Cozy
Kid-Friendly
Groups
Wheelchair Accessible
Gift Cards
Table Service
Solo Dining
Seating
Reservations
Curbside Pickup
Parking
Online Ordering
TV
Fast Service
High Chairs
Catering
Outdoor Seating
Takeout

Location

2495 e Harrisburg pike

Middletown PA

Sunday10:30 am - 2:00 am
Monday10:30 am - 2:00 am
Tuesday10:30 am - 2:00 am
Wednesday10:30 am - 2:00 am
Thursday10:30 am - 2:00 am
Friday10:30 am - 2:00 am
Saturday10:30 am - 2:00 am
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