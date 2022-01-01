Grilled chicken in Rock Hill
Rock Hill restaurants that serve grilled chicken
More about Hartland's Bar
FISH AND CHIPS • SEAFOOD • SALADS • SANDWICHES • CHICKEN WINGS • HAMBURGERS
Hartland's Bar
2260 Cross Pointe Dr, Rock Hill
|Skewers- Grilled Chicken
|$10.95
|Kid's Grilled Chicken
|$5.25
|Grilled Chicken Salad
|$11.55
More about Charanda Mexican Grill
Charanda Mexican Grill
4811 Old York Rd #101, Rock Hill
|Grilled Chicken Salad
|$12.95
More about Charanda Mexican Grill
Charanda Mexican Grill
2260 Crosspointe Dr, Rock Hill
|Grilled Chicken Salad
|$12.95