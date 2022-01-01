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Grilled chicken in Rock Hill

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Rock Hill restaurants
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Rock Hill restaurants that serve grilled chicken

Hartland's Bar image

FISH AND CHIPS • SEAFOOD • SALADS • SANDWICHES • CHICKEN WINGS • HAMBURGERS

Hartland's Bar

2260 Cross Pointe Dr, Rock Hill

Avg 4.1 (454 reviews)
Takeout
Skewers- Grilled Chicken$10.95
Kid's Grilled Chicken$5.25
Grilled Chicken Salad$11.55
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Charanda Mexican Grill image

 

Charanda Mexican Grill

4811 Old York Rd #101, Rock Hill

No reviews yet
Takeout
Grilled Chicken Salad$12.95
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Charanda Mexican Grill image

 

Charanda Mexican Grill

2260 Crosspointe Dr, Rock Hill

No reviews yet
Takeout
Grilled Chicken Salad$12.95
More about Charanda Mexican Grill
The Brass Tap image

SANDWICHES • HAMBURGERS

The Brass Tap

819 Terrace Park, Rock Hill

Avg 4 (632 reviews)
Takeout
2 Grilled Poblano Chicken Tacos
Poblano sauce, Cotija cheese, fire roasted red peppers, onion & cilantro (735 - 815 CAL.)
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