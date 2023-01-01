Baklava in Salt Lake City
Salt Lake City restaurants that serve baklava
More about The Rose Estb.
The Rose Estb.
235 S 400 W, Salt Lake City
|Baklava Latte
|$6.00
pastry pistachio paste, coconut cream, cardamom, honey, and orange blossom mist
More about Greek Souvlaki - West Valley
GYROS • HAMBURGERS • FRENCH FRIES
Greek Souvlaki - West Valley
2192 W 3500 S, West Valley City
|BAKLAVA
|$2.99
|BAKLAVA SHAKE
|$5.99
More about Greek Souvlaki - Murray
SALADS • GYROS • SANDWICHES • HAMBURGERS • FRENCH FRIES
Greek Souvlaki - Murray
5692 S 900 E, Murray
|BAKLAVA
|$2.99
|BAKLAVA SHAKE
|$5.99