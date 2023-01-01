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Baklava in Salt Lake City

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Salt Lake City restaurants
Toast

Salt Lake City restaurants that serve baklava

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The Rose Estb.

235 S 400 W, Salt Lake City

No reviews yet
Takeout
Baklava Latte$6.00
pastry pistachio paste, coconut cream, cardamom, honey, and orange blossom mist
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GYROS • HAMBURGERS • FRENCH FRIES

Greek Souvlaki - West Valley

2192 W 3500 S, West Valley City

Avg 4.3 (938 reviews)
TakeoutDelivery
BAKLAVA$2.99
BAKLAVA SHAKE$5.99
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SALADS • GYROS • SANDWICHES • HAMBURGERS • FRENCH FRIES

Greek Souvlaki - Murray

5692 S 900 E, Murray

Avg 4.7 (2852 reviews)
TakeoutDelivery
BAKLAVA$2.99
BAKLAVA SHAKE$5.99
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SANDWICHES • HAMBURGERS • FRENCH FRIES

Greek Souvlaki - Downtown

404 E 300 S, Salt Lake City

Avg 4.7 (4001 reviews)
TakeoutDelivery
BAKLAVA SHAKE$5.99
BAKLAVA$2.99
More about Greek Souvlaki - Downtown

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