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Toast

Sammy's On The Corner

Authentic Philadelphia Sammies

1427 University Avenue

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Popular Items

Whiz Steak
Cheesesteak with Cheez Whiz / wit or witout grilled onions
10" Cheesesteak$12.70
Customize it!
Meatball Parm$11.50
Beef & pork meatballs / house marinara / Provolone / Parm / Amoroso roll
House Fries$4.95
Pepper Steak
Cheesesteak with American & sweet peppers / wit or witout grilled onions
Atomic Dog$11.50
Hot Italian sausage / cherry peppers / house marinara / Provolone / Amoroso roll
Mozzarella Sticks$6.95
7" Cheesesteak$10.20
Customize it!
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Location

1427 University Avenue

Charlottesville VA

SundayClosed
Monday11:00 am - 2:30 am
Tuesday11:00 am - 2:30 am
Wednesday11:00 am - 2:30 am
Thursday11:00 am - 2:30 am
Friday11:00 am - 2:30 am
Saturday11:00 am - 2:30 am
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