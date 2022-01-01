Sammy's On The Corner
Authentic Philadelphia Sammies
1427 University Avenue
Popular Items
Location
1427 University Avenue
Charlottesville VA
|Sunday
|Closed
|Monday
|11:00 am - 2:30 am
|Tuesday
|11:00 am - 2:30 am
|Wednesday
|11:00 am - 2:30 am
|Thursday
|11:00 am - 2:30 am
|Friday
|11:00 am - 2:30 am
|Saturday
|11:00 am - 2:30 am
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