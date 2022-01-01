Fish curry in San Diego
San Diego restaurants that serve fish curry
More about India Palace Banquet & Catering - 3960 Fifth Ave
SOUPS • SEAFOOD • SALADS
India Palace Banquet & Catering - 3960 Fifth Ave
3960 Fifth Ave, San Diego
|Fish Curry
|$28.00
A traditional, onion based gravy, blended with an array of spice.
|Fish Goan Curry
|$28.00
A coconut curry blended with spices and coconut milk.
More about Paradise Biryani Pointe - San Diego
Paradise Biryani Pointe - San Diego
8995 Mira Mesa Blvd Ste A, San Diego
|MALABAR FISH CURRY
|$12.99
Hyderabadi Style Fish curry in special Paradise spice mix