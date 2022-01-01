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Fish curry in San Diego

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San Diego restaurants
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San Diego restaurants that serve fish curry

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SOUPS • SEAFOOD • SALADS

India Palace Banquet & Catering - 3960 Fifth Ave

3960 Fifth Ave, San Diego

Avg 4.5 (3003 reviews)
TakeoutDeliveryFast Pay
Fish Curry$28.00
A traditional, onion based gravy, blended with an array of spice.
Fish Goan Curry$28.00
A coconut curry blended with spices and coconut milk.
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Paradise Biryani Pointe - San Diego

8995 Mira Mesa Blvd Ste A, San Diego

No reviews yet
Takeout
MALABAR FISH CURRY$12.99
Hyderabadi Style Fish curry in special Paradise spice mix
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Kabul West - 9910 Mira Mesa Blvd

9910 Mira Mesa Blvd, San Diego

No reviews yet
TakeoutDigital Dine-In
Fish Curry$17.00
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