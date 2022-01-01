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Avocado salad in Sanford

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Sanford restaurants that serve avocado salad

El Zocalo image

 

El Zocalo Mexican Restaurant

406 Sanford Ave, Sanford

Avg 4.5 (511 reviews)
Takeout
AVOCADO SALAD (D)- GRILLED SALMON$15.00
Fresh Cut Avocado, Cherry Tomatoes, Onions, Cilantro, Lime Juice, Drizzle of Balsamic Glazed.
AVOCADO SALAD (D)– CHICKEN$11.00
Fresh Cut Avocado, Cherry Tomatoes, Onions, Cilantro, Lime Juice, Drizzle of Balsamic Glazed.
AVOCADO SALAD (D)– SKIRT STEAK$16.00
Fresh Cut Avocado, Cherry Tomatoes, Onions, Cilantro, Lime Juice, Drizzle of Balsamic Glazed.
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ALEBRIJE Mexican Grill & Tequila Bar image

 

ALEBRIJE Mexican Grill & Tequila Bar - 1566 South French Avenue

1566 South French Avenue, Sanford

No reviews yet
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Avocado Salad
Avocado chunks, spinach, cilantro, onion, lime juice, olive oil, balsamic vinegar.
More about ALEBRIJE Mexican Grill & Tequila Bar - 1566 South French Avenue

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