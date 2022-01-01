Avocado salad in Sanford
Sanford restaurants that serve avocado salad
More about El Zocalo Mexican Restaurant
El Zocalo Mexican Restaurant
406 Sanford Ave, Sanford
|AVOCADO SALAD (D)- GRILLED SALMON
|$15.00
Fresh Cut Avocado, Cherry Tomatoes, Onions, Cilantro, Lime Juice, Drizzle of Balsamic Glazed.
|AVOCADO SALAD (D)– CHICKEN
|$11.00
Fresh Cut Avocado, Cherry Tomatoes, Onions, Cilantro, Lime Juice, Drizzle of Balsamic Glazed.
|AVOCADO SALAD (D)– SKIRT STEAK
|$16.00
Fresh Cut Avocado, Cherry Tomatoes, Onions, Cilantro, Lime Juice, Drizzle of Balsamic Glazed.
More about ALEBRIJE Mexican Grill & Tequila Bar - 1566 South French Avenue
ALEBRIJE Mexican Grill & Tequila Bar - 1566 South French Avenue
1566 South French Avenue, Sanford
|Avocado Salad
Avocado chunks, spinach, cilantro, onion, lime juice, olive oil, balsamic vinegar.