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Edamame in Santa Rosa

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Santa Rosa restaurants
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Santa Rosa restaurants that serve edamame

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Paradise Sushi & Hibachi - Santa Rosa - 4100 Montgomery Drive C

4100 Montgomery Drive C, Santa Rosa

No reviews yet
TakeoutDigital Dine-InFast Pay
Garlic Edamame$6.50
Boiled soy beans sautéed In butter and garlic w/ salt
Edamame$5.50
Boiled soy beans w/ salt
More about Paradise Sushi & Hibachi - Santa Rosa - 4100 Montgomery Drive C
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Raku Ramen & Rolls - 2424 Midway Dr.

2424 Midway Dr., Santa Rosa

No reviews yet
TakeoutDelivery
*SP* Saueed Edamame$9.00
Edamame$7.00
Steamed edamame, pink salt, and lemon zest (GF)
More about Raku Ramen & Rolls - 2424 Midway Dr.
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Paradise Sushi - Railroad Square - Santa Rosa - 119 4th Street

119 4th Street, Santa Rosa

No reviews yet
TakeoutDigital Dine-In
Garlic Edamame$6.50
Boiled soy beans sautéed In butter and garlic w/ salt
Edamame$5.50
Boiled soy beans w/ salt
More about Paradise Sushi - Railroad Square - Santa Rosa - 119 4th Street

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