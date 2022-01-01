Edamame in Santa Rosa
Santa Rosa restaurants that serve edamame
More about Paradise Sushi & Hibachi - Santa Rosa - 4100 Montgomery Drive C
Paradise Sushi & Hibachi - Santa Rosa - 4100 Montgomery Drive C
4100 Montgomery Drive C, Santa Rosa
|Garlic Edamame
|$6.50
Boiled soy beans sautéed In butter and garlic w/ salt
|Edamame
|$5.50
Boiled soy beans w/ salt
More about Raku Ramen & Rolls - 2424 Midway Dr.
Raku Ramen & Rolls - 2424 Midway Dr.
2424 Midway Dr., Santa Rosa
|*SP* Saueed Edamame
|$9.00
|Edamame
|$7.00
Steamed edamame, pink salt, and lemon zest (GF)