Salmon in Sewickley
Sewickley restaurants that serve salmon
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SEAFOOD
Andora Restaurant
1616 Mt Nebo Rd, Sewickley
|Teriyaki Atlantic Salmon*
|$24.90
Grilled Atlantic Salmon Topped with Teriyaki Sauce. Accompanied by Asparagus and Rice
|Grilled Salmon Salad
|$25.90
Grilled salmon salad, mixed greens, craisins, goat cheese, sunflower seeds and balsamic vinaigrette
|Teriyaki Salmon*
|$16.90
Grilled Atlantic Salmon* topped with teriyaki sauce. Accompanied by rice pilaf and asparagus