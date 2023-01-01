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Salmon in Sewickley

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Sewickley restaurants
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Sewickley restaurants that serve salmon

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SEAFOOD

Andora Restaurant

1616 Mt Nebo Rd, Sewickley

Avg 4.3 (1004 reviews)
Takeout
Teriyaki Atlantic Salmon*$24.90
Grilled Atlantic Salmon Topped with Teriyaki Sauce. Accompanied by Asparagus and Rice
Grilled Salmon Salad$25.90
Grilled salmon salad, mixed greens, craisins, goat cheese, sunflower seeds and balsamic vinaigrette
Teriyaki Salmon*$16.90
Grilled Atlantic Salmon* topped with teriyaki sauce. Accompanied by rice pilaf and asparagus
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Mediterra Cafe - Sewickley

430 Beaver Street, Sewickley

No reviews yet
TakeoutDelivery
Smoked Salmon Toast$13.00
labneh, cucumber + dill on pumpernickel
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