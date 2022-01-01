Shorewood restaurants you'll love

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Chicken-N-Spice
150 W Brook Forest Ave., Shorewood
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|20 CHUNK SPECIAL
|$39.99
20 OF OUR FAMOUS BREAST CHUNKS SERVED WITH YOUR CHOICE OF 1 LARGE SIDE, 4 BISCUITS AND 6 DIPPING SAUCES
|9 CHUNKS
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9 FRESHLY, NEVER FROZEN, BREAST CHUNKS. THAT ARE HAND CUT IN STORE AND MARINATED FOR 24 HOURS. SERVED WITH YOUR CHOICE OF 3 DIPPING SAUCES.
|GEORGE & EDDIE
|$9.89
3 OF OUR FAMOUS BREAST CHUNKS SERVED WITH ANY 2 OF OUR HOME MADE SIDES, A BUTTERMILK BISCUIT, 22 OUNCE DRINK AND 1 DIPPING SAUCE