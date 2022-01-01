Shorewood restaurants you'll love

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Chicken-N-Spice image

 

Chicken-N-Spice

150 W Brook Forest Ave., Shorewood

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TakeoutDelivery
Popular items
20 CHUNK SPECIAL$39.99
20 OF OUR FAMOUS BREAST CHUNKS SERVED WITH YOUR CHOICE OF 1 LARGE SIDE, 4 BISCUITS AND 6 DIPPING SAUCES
9 CHUNKS$14.99
9 FRESHLY, NEVER FROZEN, BREAST CHUNKS. THAT ARE HAND CUT IN STORE AND MARINATED FOR 24 HOURS. SERVED WITH YOUR CHOICE OF 3 DIPPING SAUCES.
GEORGE & EDDIE$9.89
3 OF OUR FAMOUS BREAST CHUNKS SERVED WITH ANY 2 OF OUR HOME MADE SIDES, A BUTTERMILK BISCUIT, 22 OUNCE DRINK AND 1 DIPPING SAUCE
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Crispy Waffle image

PANCAKES

Crispy Waffle

564 Brookforest Ave, Shorewood

Avg 4.2 (310 reviews)
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Mauve Nosh & Libations image

 

Mauve Nosh & Libations

1146 W. Jefferson St., Shorewood

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Nothing Bundt Cakes - 0196 image

 

Nothing Bundt Cakes - 0196

207 Vertin Boulevard, Shorewood

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10" - Serves 18
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