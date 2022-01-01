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SLYCE Coal Fired Pizza Company - Vernon Hills

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913 N Milwaukee Ave. #100

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Popular Items

#10$17.99
goat cheese | ricotta | romano
#5$19.49
meatball | pepperoni | homemade fennel sausage | imported prosciutto
Hand-Rolled Cooked to Order Nonna's Meatballs$15.99
*Served with fresh baked bread and due a Sunday Salad* hand-rolled veal and beef meatballs | three day veal gravy
#13$19.49
cream | imported prosciutto | gorgonzola | italian figs | balsamic glaze
Cannolis$8.99
made fresh daily | 3 per order | served with chocolate chips & pistachios
#1$13.49
12 inches | 6 slices | tomato sauce | mozzarella | romano | basil | oregano
#4$16.99
fresh mozzarella | sliced tomato | fresh basil
#2$16.99
meatball | ricotta | garlic
Build Your Own Pizza$13.49
12 inch | choice of sauce | romano | fresh basil | oregano
#12$19.49
evoo | feta | artichoke | sun-dried tomato | roasted red pepper | kalamata olive | garlic
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Location

913 N Milwaukee Ave. #100

Vernon Hills IL

Sunday8:00 am - 3:59 am
Monday8:00 am - 3:59 am
Tuesday8:00 am - 3:59 am
Wednesday8:00 am - 3:59 am
Thursday8:00 am - 3:59 am
Friday8:00 am - 3:59 am
Saturday8:00 am - 3:59 am
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