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Chicken curry in Taylor

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Taylor restaurants
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Taylor restaurants that serve chicken curry

Correa's Chinese Restaraunt image

 

Correa's Chinese Restaurant

221 W 4th Street, Taylor

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TakeoutFast Pay
RED CHICKEN CURRY$14.00
BAMBOO SHOOT, MUSHROOM, THAI BASIL, RED AND GREEN BELL PEPPER HIGH HEAT STIR FRIED IN YELLOW ONION, GINGER, KAFFIR LIME LEAVES W/ CORREA'S SPECIAL COCONUT MILK RED CURRY SAUCE SERVED WITH A SIDE OF JASMINE OR (ADD FRIED RICE $3.00)
Yellow CHICKEN CURRY$14.25
SLICED BAMBOO, WHITE MUSHROOM, POTATO AND HIGH HWEAT STIR FRIED IN YELLOW ONION W/ CORREA'S SPECIAL W/ GINGER, KAFFIR LIME LEAVES, COCONUT MILK TWO YELLOW CURRY SAUCE SERVED WITH A SIDE OF JASMINE OR (ADD FRIED RICE $3.00)
Green CHICKEN CURRY$14.25
EGGPLANT, MUSHROOMS GINGER, KAFFIR LIME LEAVES AND THAI BASIL STIR FRIED IN YELLOW ONION, AND RED AND GREEN BELL PEPPERS WITH CORREA'S COCONUT MILK GREEN CURRY SAUCE, SERVED WITH A SIDE OF JASMINE OR (ADD FRIED RICE $3.00)
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Taylor Seoul Food

407 West 9th Street, Taylor

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TakeoutDelivery
Chicken Katsu Curry$16.45
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