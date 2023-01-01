Chicken curry in Taylor
Taylor restaurants that serve chicken curry
More about Correa's Chinese Restaurant
Correa's Chinese Restaurant
221 W 4th Street, Taylor
|RED CHICKEN CURRY
|$14.00
BAMBOO SHOOT, MUSHROOM, THAI BASIL, RED AND GREEN BELL PEPPER HIGH HEAT STIR FRIED IN YELLOW ONION, GINGER, KAFFIR LIME LEAVES W/ CORREA'S SPECIAL COCONUT MILK RED CURRY SAUCE SERVED WITH A SIDE OF JASMINE OR (ADD FRIED RICE $3.00)
|Yellow CHICKEN CURRY
|$14.25
SLICED BAMBOO, WHITE MUSHROOM, POTATO AND HIGH HWEAT STIR FRIED IN YELLOW ONION W/ CORREA'S SPECIAL W/ GINGER, KAFFIR LIME LEAVES, COCONUT MILK TWO YELLOW CURRY SAUCE SERVED WITH A SIDE OF JASMINE OR (ADD FRIED RICE $3.00)
|Green CHICKEN CURRY
|$14.25
EGGPLANT, MUSHROOMS GINGER, KAFFIR LIME LEAVES AND THAI BASIL STIR FRIED IN YELLOW ONION, AND RED AND GREEN BELL PEPPERS WITH CORREA'S COCONUT MILK GREEN CURRY SAUCE, SERVED WITH A SIDE OF JASMINE OR (ADD FRIED RICE $3.00)