Egg benedict in Wichita
Wichita restaurants that serve egg benedict
More about Jimmies Diner - Rock Road
Jimmies Diner - Rock Road
3111 N. Rock Rd, Wichita
|EGGS BENEDICT
|$10.29
TWO POACHED EGGS (OR EGGS ANY WAY YOU LIKE THEM) AND HAM ON TOP OF AN ENGLISH MUFFIN COVERED WITH HOLLANDAISE SAUCE. SERVED WITH HASHBROWNS.
|1/2 EGGS BENEDICT
|$8.49
TWO POACHED EGGS (OR EGGS ANY WAY YOU LIKE THEM) AND HAM ON TOP OF AN ENGLISH MUFFIN COVERED WITH HOLLANDAISE SAUCE. SERVED WITH HASHBROWNS.
More about Jimmie's Diner - Harry Street - 1519 George Washington Drive
Jimmie's Diner - Harry Street - 1519 George Washington Drive
1519 George Washington Drive, Wichita
|EGGS BENEDICT
|$10.29
TWO POACHED EGGS (OR EGGS ANY WAY YOU LIKE THEM) AND HAM ON TOP OF AN ENGLISH MUFFIN COVERED WITH HOLLANDAISE SAUCE. SERVED WITH HASHBROWNS.