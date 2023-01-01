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Egg benedict in Wichita

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Wichita restaurants
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Wichita restaurants that serve egg benedict

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Jimmies Diner - Rock Road

3111 N. Rock Rd, Wichita

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EGGS BENEDICT$10.29
TWO POACHED EGGS (OR EGGS ANY WAY YOU LIKE THEM) AND HAM ON TOP OF AN ENGLISH MUFFIN COVERED WITH HOLLANDAISE SAUCE. SERVED WITH HASHBROWNS.
1/2 EGGS BENEDICT$8.49
TWO POACHED EGGS (OR EGGS ANY WAY YOU LIKE THEM) AND HAM ON TOP OF AN ENGLISH MUFFIN COVERED WITH HOLLANDAISE SAUCE. SERVED WITH HASHBROWNS.
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Jimmie's Diner - Harry Street - 1519 George Washington Drive

1519 George Washington Drive, Wichita

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EGGS BENEDICT$10.29
TWO POACHED EGGS (OR EGGS ANY WAY YOU LIKE THEM) AND HAM ON TOP OF AN ENGLISH MUFFIN COVERED WITH HOLLANDAISE SAUCE. SERVED WITH HASHBROWNS.
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