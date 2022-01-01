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Toast

Wilm - 3rd Base

Come in and enjoy!

801 Shipyard Drive

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Location

801 Shipyard Drive

Wilmington DE

Sunday8:00 am - 3:59 am
Monday8:00 am - 3:59 am
Tuesday8:00 am - 3:59 am
Wednesday8:00 am - 3:59 am
Thursday8:00 am - 3:59 am
Friday8:00 am - 3:59 am
Saturday8:00 am - 3:59 am
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Bar & Music Venue
Cocktails, Craft Beer, Fine Wines
Live music - “from bluegrass to jazz &
everything in between”

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