Caesar salad in Winterville
Winterville restaurants that serve caesar salad
More about Marabella Winterville - 781 W Fire Tower Rd.
Marabella Winterville - 781 W Fire Tower Rd.
781 West Firetower Road, Winterville
|Caesar Salad
|$6.70
Lettuce, Onions, Croutons & Grated cheese.
More about Cucinella's Pizzeria and Italian Ice - Winterville
Cucinella's Pizzeria and Italian Ice - Winterville
4125 Old Tar Road Ste L, Winterville
|Caesar Salad Small
|$6.00
romaine, garlic croutons, parmesan, romano, asiago, caesar dressing
|Caesar Salad Large
|$8.00
romaine, garlic croutons, parmesan, romano, asiago, caesar dressing