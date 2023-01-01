Tortas in Worcester
Worcester restaurants that serve tortas
More about NU Kitchen - Worcester
SMOOTHIES • SALADS • SANDWICHES • HAMBURGERS
NU Kitchen - Worcester
335 Chandler Street, Worcester
|Short Rib Torta
|$11.99
Short rib, scrambled egg, tomato, avocado, house hots, cheddar, pressed ciabatta
More about Decimation Deli - 58 Shrewsbury St Worcester, MA 01604
Decimation Deli - 58 Shrewsbury St Worcester, MA 01604
58 Shrewsbury Street, Worcester
|IMPOSSIBLE TORTA
|$16.00
THIS WEEKS SPECIAL SANDWICH!
SEASONED IMPOSSIBLE, COTIJA, AVOCADO, SALSA ROJA, CILANTRO, ONION, LETTUCE!
SELECT "MAKE IT VEGAN" FOR VEGAN OPTION!
INCLUDES CHIPS + A LOCAL PICKLE
|GROUND BEEF TORTA
|$14.00
THIS WEEKS SPECIAL SANDWICH
SEASONED GROUND BEEF, GUACAMOLE, CILANTRO, ONION, CHIPOTLE AIOLI, COTIJA, LETTUCE!
INCLUDES CHIPS + A LOCAL PICKLE
|IMPOSSIBLE TORTA
|$16.00
THIS WEEKS SPECIAL SANDWICH
SEASONED IMPOSSIBLE, COTIJA, GUACAMOLE, CHIPOTLE AIOLI, CILANTRO, ONION, LETTUCE!
SELECT "MAKE IT VEGAN" FOR VEGAN OPTION!
INCLUDES CHIPS + A LOCAL PICKLE