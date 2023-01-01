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Tortas in Worcester

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Worcester restaurants
Toast

Worcester restaurants that serve tortas

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SMOOTHIES • SALADS • SANDWICHES • HAMBURGERS

NU Kitchen - Worcester

335 Chandler Street, Worcester

Avg 4.6 (2412 reviews)
TakeoutDelivery
Short Rib Torta$11.99
Short rib, scrambled egg, tomato, avocado, house hots, cheddar, pressed ciabatta
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Decimation Deli - 58 Shrewsbury St Worcester, MA 01604

58 Shrewsbury Street, Worcester

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TakeoutFast Pay
IMPOSSIBLE TORTA$16.00
THIS WEEKS SPECIAL SANDWICH!
SEASONED IMPOSSIBLE, COTIJA, AVOCADO, SALSA ROJA, CILANTRO, ONION, LETTUCE!
SELECT "MAKE IT VEGAN" FOR VEGAN OPTION!
INCLUDES CHIPS + A LOCAL PICKLE
GROUND BEEF TORTA$14.00
THIS WEEKS SPECIAL SANDWICH
SEASONED GROUND BEEF, GUACAMOLE, CILANTRO, ONION, CHIPOTLE AIOLI, COTIJA, LETTUCE!
INCLUDES CHIPS + A LOCAL PICKLE
IMPOSSIBLE TORTA$16.00
THIS WEEKS SPECIAL SANDWICH
SEASONED IMPOSSIBLE, COTIJA, GUACAMOLE, CHIPOTLE AIOLI, CILANTRO, ONION, LETTUCE!
SELECT "MAKE IT VEGAN" FOR VEGAN OPTION!
INCLUDES CHIPS + A LOCAL PICKLE
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Cafe Services - 264 - Hanover Insurance - Worcester

440 Lincoln St, Worcester

No reviews yet
Takeout
Torta De Jamon, Ham, Mayo, Avocado, Cheese, Jalapenos, Ciabatta$6.59
More about Cafe Services - 264 - Hanover Insurance - Worcester

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