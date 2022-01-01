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Fajitas in Yakima

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Yakima restaurants
Toast

Yakima restaurants that serve fajitas

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SALADS • GRILL

AppleTree Restaurant

8804 Occidental Rd, Yakima

Avg 4.2 (246 reviews)
Takeout
Fajita Nachos$15.00
More about AppleTree Restaurant
Mangoz Grill image

 

Mangoz Grill

901 west yakima ave, yakima

No reviews yet
TakeoutFast Pay
KETO Fajita Shrimp$18.00
(KETO FRIENDLY WITH 5 NET CARBS) GENEROUS PORTION OF COLD WATER SHRIMP, MUSH ROOM, FAJITA VEGGIES AND SPICE CREATE A TANTALIZING HOT SAUTE PLATED IN CRISP GREENS WITH GRILLED CABBAGE WEDGE AND A COCONUT TAJIN DRESSING
Chicken Fajita Wrap$16.00
THIN STRIPS OF PAN SEARED CHICKEN, SLIVERED ONION, RED BELL AND JALAPEÑO PEPPERS FLAVORED WITH SPICE. WRAPPED WITH SHREDDED CHEDDAR, CABO RICE AND CREMA
More about Mangoz Grill
Restaurant banner

 

Tacos El Rey - Yakima

1218 S 6th St, Yakima

Avg 4 (62 reviews)
TakeoutDigital Dine-InFast Pay
FAJITAS$14.39
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