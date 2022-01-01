Fajitas in Yakima
Yakima restaurants that serve fajitas
More about AppleTree Restaurant
SALADS • GRILL
AppleTree Restaurant
8804 Occidental Rd, Yakima
|Fajita Nachos
|$15.00
More about Mangoz Grill
Mangoz Grill
901 west yakima ave, yakima
|KETO Fajita Shrimp
|$18.00
(KETO FRIENDLY WITH 5 NET CARBS) GENEROUS PORTION OF COLD WATER SHRIMP, MUSH ROOM, FAJITA VEGGIES AND SPICE CREATE A TANTALIZING HOT SAUTE PLATED IN CRISP GREENS WITH GRILLED CABBAGE WEDGE AND A COCONUT TAJIN DRESSING
|Chicken Fajita Wrap
|$16.00
THIN STRIPS OF PAN SEARED CHICKEN, SLIVERED ONION, RED BELL AND JALAPEÑO PEPPERS FLAVORED WITH SPICE. WRAPPED WITH SHREDDED CHEDDAR, CABO RICE AND CREMA