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Toast

Zeppe's Pizzeria - North Royalton

Come in and enjoy!

13983 Ridge Rd

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Popular Items

1lb of Boneless Wings$11.99
We serve only the best wings available!
Garlic Bread$4.99
Served with marinara sauce on the side. Add provolone + mozzarella cheese for 99 cents.
Build-Your-Own Pizza
Starting at $9.99. Traditional Pizza's come with homemade red sauce or Aglio E Olio (white sauce) and are topped with mozzarella and provolone cheese.
Zepperoni Rolls$5.99
Mini dough rolls stuffed with provolone + mozzarella cheeses and your choice of either pepperoni or ricotta cheese. Served with marinara sauce on the side.
Provolone Wedges$7.49
Served with marinara sauce
1/2lb of Boneless Wings$6.99
We serve only the best wings available!
House Garden Salad$7.99
Lettuce, hard-boiled egg, tomatoes, black olives, onions, mozzarella + provolone cheeses, croutons.
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Location

13983 Ridge Rd

North Royalton OH

Sunday8:00 am - 12:00 am
Monday8:00 am - 12:00 am
Tuesday8:00 am - 12:00 am
Wednesday8:00 am - 12:00 am
Thursday8:00 am - 12:00 am
Friday8:00 am - 12:00 am
Saturday8:00 am - 12:00 am
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