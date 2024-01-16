- Home
- /
- Fall River
- /
- Bread Brazil Bakery - 101 President Ave
Bread Brazil Bakery 101 President Ave
No reviews yet
101 President Ave
Fall River, MA 02720
Orders through Toast are commission free and go directly to this restaurant
BREADS
- BAGUETE COCO COM GOIABADA
- BAGUETE DE CHOCOLATE COM COCO
- BAGUETE DE COCO
- CASETINHO$0.60
SOFT SWEET BREAD, TRADITIONAL BRAZILIAN
- FRIED CHEESE BREAD
- MARAVILHA DE QUEIJO
- PAO DE BATATA
- PAO DE COCO$2.50
TRADITIONAL BRAZILIAN SWEET BREAD, WITH VARIOUS FLAVORS
- PAO DE MILHO
- PAO DE QUEIJO
- PAO DOCE$8.00
TRADITIONAL BRAZILIAN SWEET BREAD, WITH VARIOUS FILLINGS
- PAO DOCE TRADICIONAL
- PAO FAROFA DOCE
- PAO FRANCES$0.50
TRADITIONAL BRAZILIAN SALTY BREAD
- PAO SOVADO$8.00
yeast bread, The dough needs to be kneaded a lot – hence the most popular name – until it reaches the correct point and acquires its characteristic texture. This type of preparation makes the bread dough denser and longer-lasting.
- PAOZINHO DE LEITE NINHO
- PAOZINHO MOLHADO NO LEITE DE COCO
- PORTUGUESE BREAD$0.60
A bread with a soft crumb, crispy crust, very yellow and sprinkled with flour: this is Portuguese Bread.
- PAOZINHO DE MAÇA E CANELA
CAKES
CAKE SLICES
- BRIGADEIRO SLICE$5.00
3 LAYERS OF CHOCOLATE BRIGADEIRO
- COCONUT CAKE SLICE$5.00
COCONUT CAKE SLICE
- TRÈS LECHES CAKE SLICE$5.50
Tres Leches is made with Condensed milk. evaporated milk, whole milk .
- BOLO DE BRIGADEIRO$65.00
TRADITIONAL BRAZILIAN CAKE WITH CHOCOLATE BRIGADEIRO FILLING
- STRAWBERRY CAKE WITH NINHO MILK$60.00
STRAWBERRY CAKE WITH WHOLE NEST MILK
- PINEAPPLE CAKE SLICE$60.00
PINEAPPLE CAKE
- WHOLE PINEAPPLE CAKE$60.00
WHOLE PINEAPPLE CAKE
- SLICE OF STRAWBERRY CAKE$6.00
SLICE OF STRAWBERRY CAKE
- SWEET MILK CAKE WITH PLUM$60.00
SWEET MILK CAKE WITH PLUM
- SLICE OF SWEET MILK CAKE WITH PLUM$6.00
SLICE OF SWEET MILK CAKE WITH PLUM
- SLICE OF ROCAMBOLE$6.00
SLICE OF DULCE DE LETE ROCAMBOLE
- VARIOUS CUPCAKES$6.00
VARIOUS CUPCAKES
CAKES OPTIONS
PASTRIES
Pastries Options
- BOLINHO DE CHUVA COM CANELA
- BOLINHO DE CHUVA TRADICIONAL
- BOLINHO DE CHUVA TRADICIONAL
- CUECA VIRADA
- DONUTS DE CHOCOLATE BELGA
- DONUTS DE LEITE NINHO
- ROSQUINHA CARACOL TRADICIONAL
- ROSQUINHA DE BANANA COM CANELA
- ROSQUINHA DE CREME COM COCO
- ROSQUINHA FRITA
- ROSQUINHA FRITA COM CANELA
- ROSQUINHA HUNGRA DE CANELA
- SONHOS DE GOIABADA
- SONHOS TRADICIONAL ( CREME)
SALGADOS
PASTEL
- PASTEL BANANA$8.00
FRIED THIN DOUGH WITH BANANA MOZZARELLA CINNAMON POWDER
- PASTEL CARNE C/ OVO$8.00
THIN FRIED DOUGH, WITH GROUND MEAT, BOILED EGG
- PASTEL DE CARNE$8.00
FRIED THIN BATTER WITH GROUND MEAT
- PASTEL DE CHOCOLATE$4.95
- PASTEL DE FRANGO CATUPIRY$8.00
THIN FRIED DOUGH, WITH SHREDDED CHICKEN, BRAZILIAN CATUPIRY CHEESE CREAM
- PASTEL DE NUTELLA$8.00
FRIED THIN DOUGH WITH NUTELLA
- PASTEL DE PIZZA$8.00
FRIED THIN DOUGH, WITH MOSSARELLA CHEESE, HAM, TOMATO, OREGANO AND OLIVES
- PASTEL DE QUEIJO$8.00
FRIED THIN DOUGH WITH MOSSARELLA CHEESE
- ROMEO & JULIETA$8.00
FRIED THIN DOUGH WITH GOIABADA AND MOZZARELA CHEESE
SALGADO FRITO
SALGADOS ASSADO
- CHICKEN PIE WITH WHOLE CREAM CHEESE$50.00
CHICKEN PIE WITH WHOLE CREAM CHEESE
- ENROLADINHO DE SALSICHA$5.00
BAKED PASTA WITH SAUSAGE AND MOZZARELLA CHEESE
- ENROLADINHO PRESUNTO QUEIJO$5.00
BAKED PASTA WITH HAM AND CHEESE
- ESFIHA DE CARNE$5.00
ROASTED PASTA WITH GROUND MEAT, SEASONING, AND TOMATO
- ESFIHA DE ESCAROLA COM CATUPIRY$6.00
BAKED PASTA WITH ESCAROLE, AND CATUPIRY CHEESE
- ESFIHA DE FRANGO CATUPIRY$5.00
BAKED PASTA WITH CHICKEN AND BRAZILIAN CATUPIRY CHEESE
- SLICE OF CHICKEN PIE WITH CREAM CHEESE$6.00
SLICE OF CHICKEN PIE WITH CREAM CHEESE
SALGADOS CENTO
ESFIHA
- ESFIHA CARNE$2.59
MEAT, CHOPPED ONION, SEASONING, TOMATO
- ESFIHA FRANGO CATUPIRY$2.59
SHREDDED CHICKEN, BRAZILIAN CATUPIRY CHEESE,
- ESFIHA BACON COM QUEIJO$2.99
BACON MUSSARELLA CHEESE
- CALABRESA$2.59
SHREDDED CALABRESIAN SAUSAGE
- ESFIHA QUATRO QUEIJOS$2.99
CHEESES MOZZARELLA, CHEDDAR, CATUPIRY, PARMESAN
- ESFIHA DE ESPINAFRE CATUPIRY$2.99
SPINACH, AND CATUPIRY CHEESE
- ESFIHA DE QUEIJO$2.59
MOZZARELLA CHEESE
- BANANA COM QUEIJO E CANELA$2.99
MOSSARELA, BANANA, AND CINNAMON
- ESFIHA DE NUTELLA$2.99
NUTELLA
- ESFIHA ROMEU JULIETA$2.99
Guava with mozzarella cheese
- ADD CATUPIRY - MILHO - MUSSARELA -BACON -CHEDDAR$0.50
- ADD - NUTELLA -MORANGO - BANANA -LEITE NINHO - M&MS$0.60
BEVERAGES
JUICES
- ORANGE JUICE$4.50
- PINEAPPLE JUICE$4.50
Pineapple is known to be the queen of fruits because of the excellent taste and refreshing flavour .
- STRAWBERRY JUICE$4.50
Great recipe for Strawberry Juice is full of antioxidants, vitamins and has the potential to protect heart. Strawberries are fat free, cholesterol free , low calorie food. Strawberry juice is fantastic. Sugar to custumer taste.
- SUCO MANGA$5.00
MANGO JUICE
- SUCO DE MARACUJA$5.00
PASSION FRUIT JUICE
- SUCO DE ACEROLA$5.00
ACEROLA JUICE
- ADD MILK$0.50
MILK
- ADD CONDENSED MILK$0.50
ADD CONDENSED MILK
- KIWI$3.50
FREASH KIWINW FROM AMAZON
SODAS
COFFEE
- ESPRESSO COFFEE$1.90+
GROUND COFFEE WITH STRONGER AND TASTY FLAVOR AND AROMA
- GALAO ESPRESSO-Latte$1.99+
GROUND COFFEE WITH STRONGER AND TASTY FLAVOR AND AROMA
- HOT CHOCOLATE$1.90+
HOT CHOCOLATE
- CAFÉ COM LEITE$1.70+
COFFEE WITH MILK
- HOT TEA$2.80
Hot tea different flavors
- CAPUCCINO$2.60
cappuccino, is stronger with equal parts steamed and frothed milk.
BEVERAGES TO GO
BREAKFAST
- SPECIAL BREAKFAST$8.00
BOILED POTATOES, THREE SLICES OF BACON, TWO EGGS, ONE SLICE OF BREAD, ONE MUFFINS
- SPECIAL SAUSAGE$8.00
THREE SAUSAGES, 1 EGG, 3 BACON, BOILED POTATOES, ONE MUFFIN
- SPECIAL PANCAKES$8.00
THREE PANCAKES, TWO EGGS, THREE SLICES OF BACON, ONE SLICE OF BREAD
- OMELETTE WITH CHEESE$6.00
OMELETTE WITH CHEESE, 2 BACON, CHERRY TOMATOES
- OMELETTE WITH HAM AND CHEESE$7.00
OMELETTE WITH HAM AND CHEESE
- OMELETTE CHICKEN CHEESE$7.00
CHICKEN CHEESE OMELETTE
- VEGETABLE OMELETTE$8.00
OMELETTE WITH BROCCOLI, SPINACH, MUSHROOM, CORN AND TOMATO, AND CHEESE
- CREPE WITH NUTELLA AND STRAWBERRY$7.00
TWO NUTELLA CREPES WITH STRAWBERRY
- CREPE WITH BANANA AND STRAWBERRY$7.00
TWO BANANA CREPES WITH STRAWBERRY
- NUTELLA CREPE$7.00
TWO NUTELLA CREPES
- PAO COM MANTEIGA$3.00
BAKED BREAD WITH BUTTER
- MISTO QUENTE$4.00
BREAD WITH CHEESE AND ROASTED HAM
- CUSCUZ$6.00
COOKED CORN FLOUR
LUNCH
Lunch Options
- STEAK PARMIGIANA$12.00+
MEAT WITH TOMATO SAUCE, WITH CHEESE, RICE AND BEANS. SALAD WITH FRIES
- TULIPA$13.00+
RICE, BEANS, 5 CHICKEN WINGS, FRIED EGG AND MIX SALAD
- TOSCANA$13.00+
RICE, BEANS, TUSCANY SAUSAGE, FRIED, CASSAVA FAROFA AND VINEGARET SALAD
- FRANGO A PARMEGIANA$14.00+
RICE, BEANS, CHICKEN BREADED WITH CHEESE, FRIES AND SALAD MIX
- BEEF A CAVALO$13.00+
RICE, BEANS, MEAT, EGG AND FRIES AND SALAD MIX
- FRANGO A MILANESA$13.00+
RICE, BEANS, CHICKEN BREAD, FRIES AND SALAD MIX
- Peixe Frito$15.00+
RICE BEANS BREADED FISH FRIED POTATOES, MASHED POTATOES AND SALAD MIX
- STROGONOFF DE FRANGO$13.00+
CHICKEN STROGONOFF RICE, POTATO SALAD SALAD MIX
- FEIJOADA DO CHEFF$18.00+
BLACK BEANS WITH PIECES OF BACON PORK, SAUSAGE, ACCOMPANIED BY RICE, CASSAVA FAROFA, FRIED BANANA, SAUTEED COLLECTION AND CRACKLING.
- VACA ATOLADA$15.00+
RICE, BEANS, BEEF RIBS WITH CASSAVA, CASSAVA FLOUR AND SALAD MIX
- LAZAGNA$17.00
RICE, MEAT OR CHICKEN LASAGNA, STRAW POTATOES, MIX SALAD
- MACARRAO COM FRANGO$17.00
PASTE WITH TOMATO SAUCE, ROAST CHICKEN AND SALAD MIX
- FRANGO AO MOLHO$17.00
RICE, BEANS, CHICKEN IN SAUCE, MASHED POTATOES, SALAD MIX
- FIGADO ACEBOLADO$16.00
RICE, BEANS, ACEBOLATED LIVER, FRIES, SALAD MIX
HAMBURGER
Hamburger Options
- CHEESE BURGUER$7.00
BRIOCHE BREAD , BURGUER, CHEDDAR CHEESE ,MAYONNAISE, KETCHUP.
- TOSCANA BURGUER$12.00
BRIOCHE BREAD, TUSCANY SAUSAGE, MOZZARELLA, VINAIGRETTE, SEASONED MAYONNAISE.
- X - TUDAO$18.00
BRIOCHE BREAD, BURGER, EGG, BACON, SAUSAGE, SHREDDED CHICKEN, SHREDDED BEEF, HAM, CORN, CHEDDAR, MOZZARELLA, LETTUCE, TOMATO, MAYONNAISE, KETCHUP
- X BACON$13.00
BRIOCHE BREAD, BACON, BURGER, CHEDDAR, LETTUCE, TOMATO MAYONNAISE, KETCHUP
- X- EGG$13.00
BRIOCHE BREAD, BURGER, TWO EGGS, BACON, MOZZARELLA, CHEDDAR, LETTUCE, TOMATO MAYONNAISE, KETCHUP
SANDWICH
- NEW YORK$14.00
ITALIAN BREAD, THIN MEAT SLICES, MAYONNAISE SALAD WITH CABBAGE, MOZZARELLA MAYONNAISE
- SANDWICH MA$14.00
ITALIAN BREAD FISH FILLET TARTAR SAUCE, MOZARRELLA, MAYONNAISE LETTUCE, AND TOMATO
- NEW MEXICO$15.00
ITALIAN BREAD, THIN MEAT SLICES, MOSSARELA GUACAMOLE, RED ONION, JALAPENO, MAYONNAISE.
- SANDWICH RHODE ISLAND$14.00
ITALIAN BREAD, GRILLED CHICKEN MOZZARELLA, MAYONNAISE AND TOMATO
|Sunday
|5:00 am - 7:00 pm
|Monday
|5:00 am - 7:00 pm
|Tuesday
|5:00 am - 7:00 pm
|Wednesday
|5:00 am - 7:00 pm
|Thursday
|5:00 am - 7:00 pm
|Friday
|5:00 am - 7:00 pm
|Saturday
|5:00 am - 7:00 pm
Come in and enjoy!
101 President Ave, Fall River, MA 02720