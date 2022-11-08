Cèrto
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1200 SW 57th Ave
West Miami, FL 33144
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Popular Items
SOUPS
AFFETTATI E FORMAGGI
APPETIZERS
FRITTO MIXTO
CALAMARI, SHRIMP, RED BELL PEPPER, GREEN APPLES, PARSLEY, AND OUR HOMEMADE TOMATO SAUCE.
INVOLTINI DI MELANZANE
LIGHTLY FRIED EGGPLANT WITH RICOTTA CHEESE, PARMESAN CHEESE, TOMATO SAUCE, AND BASIL.
BURRATA E PROCIUTTO
BURRATA, PROSCIUTTO DI PARMA, ARUGULA SALAD, SWEET PEPPERS AND BALSAMIC GLAZED.
COZZE AL AGLIO
MUSSELS COOKED IN A WHITE WINE, GARLIC, AND CLAM JUICE. FINISHED WITH PARSLEY AND OLIVE OIL.
POLPETTE AL POMODORO
3 HOMEMADE MEATBALLS SERVED IN A TOMATO SAUCE WITH PARMESAN CHEESE AND RICOTTA CHEESE. GARNISHED WITH BASIL.
6 GARLIC KNOTS
CLAMS IN A WITHE WINE SAUCE
SP APP BURRATA PICOLA
AL FORNO A LEGNA
POLIPO ALLA LEGNA
ROASTED OCTOPUS SERVED WITH A JULIANE OF SQUASH, CARROTS, AND ZUCCHINI MIXED WITH SEAWEED SALAD. FINISHED WITH A PARSLEY PESTO.
GAMBERI ALLA LEGNA
ROASTED SHRIMP IN A PAPRIKA, CAYENNE, BUTTER, AND GARLIC SAUCE, SERVED OVER POLENTA.
FOCACCIA AROMATICA
BAKED NEAPOLITAN PIZZA DOUGH WITH OLIVE OIL AND MEDITERRANEAN HERBS, SERVED WITH A SUN-DRIED TOMATO PESTO SAUCE.
FOCACCIA CLASSICA
TOPPED WITH DICED HEIRLOOM TOMATOES, HOMEMADE MOZZARELLA, BASIL, AND OLIVE OIL.
FOCACCIA COSTE DELLA CROCE
TOPPED WITH DICED HEIRLOOM TOMATOES, HOMEMADE MOZZARELLA, BASIL, AND OLIVE OIL.
SALADS
**FIRE SALAD STATION**
INSALATA DELLA CASA
ICEBERG LETTUCE, RADICCHIO, SLICED TOMATOES, AND ONIONS IN A LEMON DRESSING VINAIGRETTE.
CAESAR SALAD
ROMAINE LETTUCE, GARLIC CROUTONS, SHAVED PARMESAN, AND OUR CLASSIC ITALIAN CAESAR DRESSING.
RUCCOLA SALAD
ARUGULA LETTUCE, SLICED RED ONION, ENGLISH CUCUMBER, SLICED TOMATO, PUMPKIN SEED IN A LEMON VINAIGRETTE.
CONTADINA SALAD
CUCUMBERS, CHICKPEAS, BLACK OLIVES, RED ONIONS, RED AND GREEN PEPPERS, DICED TOMATOES, AND FETA CHEESE IN A OREGANO VINAIGRETTE.
HEIRLOOM CAPRESSE
FRESH MOZZARELLA CHEESE, HEIRLOOM TOMATOES, AND PEPPERS. FINISHED WITH OUR HOMEMADE BALSAMIC GLAZE AND GARNISHED WITH BASIL AND OLIVE OIL.
QUINOA E KALE
QUINOA, KALE, DRIED CRANBERRIES, SUNDRIED TOMATOES, DICED RED PEPPERS, CHERRY TOMATOES, GOAT CHEESE, AND A BALSAMIC VINAIGRETTE.
FARRO E SPINACCI
FARRO, SPINACH, CHICKPEAS, CUCUMBERS, RED PEPPERS, GREEN APPLES, PUMPKIN SEEDS, GORGONZOLA CRUMBLES, AND BALSAMIC VINAIGRETTE.
PASTAS
SP GNOCCHI 4 CHEESE
GNOCCHI PASTA 4 CHEESE SERVED OVER PIZZA DOUGH BOWL
BUCATINI CACIO E PEPE
BUCATINI CACIO E PEPE IN A CREAMY PECORINO CHEESE WITH FRESH BLACK PEPPER.
FETTUCCINE ALFREDO SAUCE
HOMEMADE FETTUCCINE PASTA IN A CREAM SAUCE WITH PARMIGIANO REGGIANO.
PENNE ALLA VODKA
PENNE PASTA IN A VODKA PINK SAUCE WITH CHOPPED FRESH TOMATOES.
PENNE VODKA CON SALMONE
PENNE PASTA SERVED IN A VODKA PINK SAUCE WITH ALASKAN SALMON CHUNKS, DICED FRESH TOMATOES, CHERRY TOMATOES AND ASPARAGUS.
CANELONI DI SPINACI
A PASTA SHEET, FILLED WITH SPINACH, PARMIGIANO REGGIANO, AND RICOTTA CHEESE. SERVED IN A BECHAMEL SAUCE.
FIOCCHI ALLA GORGONZOLA
PURSE-SHAPED PASTA FILLED WITH PEAR AND RICOTTA CHEESE, SERVED IN A GORGONZOLA CREAM SAUCE.
LASAGNA TRADICIONALE
PASTA SHEETS, LAYERED WITH VEAL AND BEEF RAGU, TOMATO SAUCE, RICOTTA, PARMIGIANO REGGIANO, AND MOZZARELLA CHEESE.
FETTUCCINE BOLOGNESE
HOMEMADE FETTUCCINE PASTA WITH A VEAL AND BEEF RAGU FINISHED IN A PINK SAUCE.
LINGUINI A LA CARBONARA
LINGUINE PASTA WITH PARMIGIANO REGGIANO AND PECORINO CHEESE, GARLIC, WHITE WINE, EGG YOLKS AND PANCETTA.
SPAGHETTI W/ TWO MEATBALLS
LINGUINI ALLA VONGOLE
LINGUINE PASTA SERVED WITH LITTLENECK CLAMS SAUTEED IN WHITE WINE WITH GARLIC AND PARSLEY.
SPAGHETTI FRUTTI DI MARE
SPAGHETTI WITH CALAMARI, SHRIMP, MUSSELS, CLAMS, WHITE WINE, GARLIC, AND A TOUCH OF TOMATO SAUCE.
PARPADELLE CON BEEF TENDERLOIN
HOMEMADE PAPPARDELLE PASTA WITH BEEF TENDERLOIN TIPS, SLICED MUSHROOMS IN A BUTTER DEMI-GLAZE SAUCE.
RAVIOLI 4 FORMAGGI
RAVIOLI FILLED WITH MOZZARELLA AND RICOTTA CHEESE SERVED IN A 4 CHEESE SAUCE.
RAVIOLIS COSTE DELLA CROCE
RAVIOLI FILLED WITH BRAISED SHORT RIBS AND RICOTTA CHEESE SERVED WITH SUN-DRIED TOMATES, GREEN PEAS AND ASPARAGUS IN A LIGHT CREAM SAUCE
SPINACH AND RICOTTA RAVIOLIS
RISOTTOS
SP RISOTTO BABY CALAMARI
RISOTTO W/ BLACK INK BABY CALAMARI CHERRY TOMATOES AND GREEN PEAS.
1/2 RISOTTO PARMESAN 1/2 ORDER
1/2 RISOTTO CON FUNGI 1/2 ORDER
RISOTTO CON FUNGI
ITALIAN RICE COOKED WITH WILD MUSHROOMS, WHITE WINE, UNSALTED BUTTER, AND PARMIGIANO REGGIANO.
RISOTTO ZAFFERANO CON GAMBERI
ITALIAN RICE AND SHRIMP COOKED WITH SAFFRON, WHITE WINE UNSALTED BUTTER, AND PARMIGIANO REGGIANO.
RISOTTO FRUTTI DI MARE
with calamari, shrimp, mussels, clams, white wine, garlic, and a touch of tomato sauce.
ENTREES
SP PORK CHOP
Pork chops w/ sweet and sour sauce stuffed with figs.
SP AA GRADE TUNA
TUNE AA GRADE PICCATTA STYLE ROASTED POTATOES AND VEGETABLES
POLLO ALLA PARMIGIANA
BAKED BREADED CHICKEN BREAST IN TOMATO SAUCE, TOPPED WITH MELTED MOZZARELLA CHEESE AND SERVED WITH A SIDE OF TAGLIOLINI WITH GARLIC, OIL, AND DICED FRESH TOMATOES.
POLLO ALLA MILANESE
FRIED BREADED CHICKEN BREAST, TOPPED WITH A ARUGULA SALAD, AND SERVED WITH A SIDE OF TAGLIOLINI GARLIC, OIL, AND DICED FRESH TOMATOES.
POLLO A LA TOSCANA
SAUTE CHICKEN BREAST IN WHITE WINE, SUNDRIED TOMATO, MUSHROOMS, AND DEMI CREAM SAUCE AND SERVED WITH A SIDE OF TAGLIOLINI GARLIC, OIL, AND DICED FRESH TOMATOES.
SALMONE AL PINOT GRIGIO
OVEN ROASTED FRESH ALASKAN SALMON FILET WITH WHITE WINE AND FRESH HERBS AND SERVED WITH A JULIENNE OF VEGETABLES AND ROASTED POTATOES
GROUPER ALLA LIVORNESE
ROASTED FRESH GROUPER FILET WITH ONIONS, BLACK OLIVES, CAPERS, CHERRY TOMATO IN WHITE WINE, AND TOMATO SAUCE, AND SERVED WITH A SIDE OF TAGLIOLINI GARLIC, OIL, AND DICED FRESH TOMATOES.
FILETTO DI MANZO ALLA GRIGLIA
GRILLED BEEF TENDERLOIN SERVED WITH SAUTE MIXED VEGETABLES, ROASTED POTATOES, AND A RED PEPPERCORN SAUCE.
BISTECCA ALLA GRIGLIA (NY)
GRILLED NEW YORK STRIP STEAK SERVED WITH SAUTE MIXED VEGETABLES, ROASTED POTATOES, AND GORGONZOLA SAUCE.
OSSOBUCCO DI VITELLO
BRAISED VEAL SHANK IN WHITE WINE AND VEGETABLES, SERVED OVER RISOTTO AL PARMIGIANO.
SIDES
NEAPOLITAN PIZZA
MARGHERITA PIZZA
FRESH MOZZARELLA, CHUNKY TOMATO SAUCE, BASIL, OLIVE OIL, AND PARMESAN CHEESE.
CAPRINO E FICHI PIZZA
ROASTED FIGS, CARAMELIZED ONIONS, GARLIC, OLIVE OIL, AND GOAT CHEESE.
DI PARMA PIZZA
FRESH MOZZARELLA AND CHUNKY TOMATO SAUCE, FINISHED WITH 18 MONTH AGED PROSCIUTTO DI PARMA, ARUGULA, OLIVE OIL, AND PARMESAN CHEESE SHAVINGS.
DI CARNE PIZZA
FRESH MOZZARELLA AND CHUNKY TOMATO SAUCE, DICED MEATBALLS, PEPPERONI, SAUSAGE, AND PROSCIUTTO COTTO.
FUNGHI E TARTUFO PIZZA
WILD MUSHROOMS, SHREDDED MOZZARELLA, GARLIC, OLIVE OIL, AND WHITE TRUFFLE SHAVINGS.
NY STYLE PIZZA
**FIRE PIZZA STATION**
12" NY CHEESE PIZZA
12" NY VEGETARIAN PIZZA
12" NY SAUSAGE & PEPPERS PIZZA
12" NY WHITE PIZZA
12" NY MEAT LOVERS PIZZA
12" NY PEPPERONI PIZZA
12' NY HAWAIIAN PIZZA
16" NY CHEESE PIZZA
16" NY VEGETARIAN PIZZA
16" NY SAUSAGE & PEPPERS PIZZA
16" NY WHITE PIZZA
16" NY MEAT LOVERS PIZZA
16" NY PEPPERONI PIZZA
16" NY HAWAIIAN PIZZA
DESSERTS
KIDS MENU
BRUNCH MENU Sat & Sun 9am-3pm
Scrambled eggs
3 scrambled eggs, served with homemade breakfast potatoes. Served with your choice of toast.
Fried eggs
2 fried eggs, served with Pancetta or Italian sausage and breakfast potatoes. Served with your choice of toast.
Classic omelet
Omelette stuffed with ham and mozzarella cheese and breakfast potatoes. Served with your choice of toast.
Veggie omelet
Omelette stuffed with spinach, mushroom, onions, diced tomatoes, and green peppers served with breakfast potatoes. Served with your choice of toast.
Eggs Benedict
2 poached eggs served with Pancetta, an English muffin, homemade breakfast potatoes and a Hollandaise cream sauce.
Smoked Benedict
Smoked salmon with an English muffin, poached eggs, homemade breakfast potatoes and Hollandaise sauce.
Crab cakes
2 lump crabmeat crab cakes, served with an English muffin, roasted breakfast potatoes & homemade Lemon sauce.
Steak and eggs
8oz NY Strip Steak with 2 fried eggs, homemade breakfast potatoes. Served with your choice of toast.
French toast
Crepes Monsieur
Belgium Waffles
Classic Pancakes
Nutella pancakes
Fruit Bowl
Corn Flakes with Milk
SIDE OATMEAL
SIDE 2 PANCAKES
SIDE VEGGIES
SIDE HASH BROWNS
CATERING APPS
Garlic Rolls - CATERING 1 DOZEN
per dozen
Eggplant Involtini - CATERING 10 ORDERS
Minimum order: 10
Eggplant Involtini - CATERING 5 ORDERS
Meatballs - CATERING 10 ORDERS
Minimum order: 10
Meatballs - CATERING 5 ORDERS
Heirloom Caprese - CATERING 10 ORDERS
Large 24 pieces
Heirloom Caprese - CATERING 5 ORDERS
CATERING SALADS
CATERING PASTAS
Raviolis 4 Formagio - CATERING 10 ORDERS
16 orders
Penne Alfredo - CATERING 10 ORDERS
16 orders
Penne Alla Vodka - CATERING 10 ORDERS
16 orders
Penne Bolognese - CATERING 10 ORDERS
16 orders
Fiocchi Alla Gorgonzola - CATERING 10 ORDERS
16 orders
Lasagna Tradicionale - CATERING 10 ORDERS (24 HRS IN ADVANCE)
16 orders
Linguini Carbonara - CATERING 10 ORDERS
16 orders
CATERING ENTREES
Pollo Alla Marsala w/ Pasta - CATERING 10 ORDERS
8 orders
Pollo Alla Piccata w/ Pasta - CATERING 10 ORDERS
16 orders
Pollo Alla Parmigiana W/ Pasta - CATERING 10 ORDERS
8 orders
Pollo Alla Toscana w/ Pasta - CATERING 10 ORDERS
16 orders
Salmone al Pinot Grigio - CATERING 10 ORDERS
16 orders
|Sunday
|8:00 am - 4:00 pm
|Monday
|8:00 am - 4:00 pm
|Tuesday
|8:00 am - 4:00 pm
|Wednesday
|8:00 am - 4:00 pm
|Thursday
|8:00 am - 4:00 pm
|Friday
|8:00 am - 4:00 pm
|Saturday
|8:00 am - 4:00 pm
Come in and enjoy!
1200 SW 57th Ave, West Miami, FL 33144