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Italian
Pizza

Cèrto

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1200 SW 57th Ave

West Miami, FL 33144

Orders through Toast are commission free and go directly to this restaurant

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Popular Items

16" NY CHEESE PIZZA
CAESAR SALAD
MARGHERITA PIZZA

SOUPS

mixed vegetables puree

MINESTRONE SOUP

$8.00

TRADITIONAL VEGETABLES AND KIDNEY BEANS, GARNISHED WITH ZITI PASTA.

AFFETTATI E FORMAGGI

Served with olives, sweet peppers, and crostini.

AFFETTATI E FORMAGGI

APPETIZERS

CLAMS IN A WITHE WINE SAUCE

FRITTO MIXTO

$17.00

CALAMARI, SHRIMP, RED BELL PEPPER, GREEN APPLES, PARSLEY, AND OUR HOMEMADE TOMATO SAUCE.

INVOLTINI DI MELANZANE

$14.00

LIGHTLY FRIED EGGPLANT WITH RICOTTA CHEESE, PARMESAN CHEESE, TOMATO SAUCE, AND BASIL.

BURRATA E PROCIUTTO

$19.00

BURRATA, PROSCIUTTO DI PARMA, ARUGULA SALAD, SWEET PEPPERS AND BALSAMIC GLAZED.

COZZE AL AGLIO

$21.00

MUSSELS COOKED IN A WHITE WINE, GARLIC, AND CLAM JUICE. FINISHED WITH PARSLEY AND OLIVE OIL.

POLPETTE AL POMODORO

$17.00

3 HOMEMADE MEATBALLS SERVED IN A TOMATO SAUCE WITH PARMESAN CHEESE AND RICOTTA CHEESE. GARNISHED WITH BASIL.

6 GARLIC KNOTS

$4.00

CLAMS IN A WITHE WINE SAUCE

$19.00Out of stock

SP APP BURRATA PICOLA

$15.00Out of stock

AL FORNO A LEGNA

POLIPO ALLA LEGNA

$19.00

ROASTED OCTOPUS SERVED WITH A JULIANE OF SQUASH, CARROTS, AND ZUCCHINI MIXED WITH SEAWEED SALAD. FINISHED WITH A PARSLEY PESTO.

GAMBERI ALLA LEGNA

$18.00

ROASTED SHRIMP IN A PAPRIKA, CAYENNE, BUTTER, AND GARLIC SAUCE, SERVED OVER POLENTA.

FOCACCIA AROMATICA

$12.00

BAKED NEAPOLITAN PIZZA DOUGH WITH OLIVE OIL AND MEDITERRANEAN HERBS, SERVED WITH A SUN-DRIED TOMATO PESTO SAUCE.

FOCACCIA CLASSICA

$15.00

TOPPED WITH DICED HEIRLOOM TOMATOES, HOMEMADE MOZZARELLA, BASIL, AND OLIVE OIL.

FOCACCIA COSTE DELLA CROCE

$19.00

TOPPED WITH DICED HEIRLOOM TOMATOES, HOMEMADE MOZZARELLA, BASIL, AND OLIVE OIL.

SALADS

**FIRE SALAD STATION**

INSALATA DELLA CASA

$11.00

ICEBERG LETTUCE, RADICCHIO, SLICED TOMATOES, AND ONIONS IN A LEMON DRESSING VINAIGRETTE.

CAESAR SALAD

$13.00

ROMAINE LETTUCE, GARLIC CROUTONS, SHAVED PARMESAN, AND OUR CLASSIC ITALIAN CAESAR DRESSING.

RUCCOLA SALAD

$14.00

ARUGULA LETTUCE, SLICED RED ONION, ENGLISH CUCUMBER, SLICED TOMATO, PUMPKIN SEED IN A LEMON VINAIGRETTE.

CONTADINA SALAD

$14.00

CUCUMBERS, CHICKPEAS, BLACK OLIVES, RED ONIONS, RED AND GREEN PEPPERS, DICED TOMATOES, AND FETA CHEESE IN A OREGANO VINAIGRETTE.

HEIRLOOM CAPRESSE

$17.00

FRESH MOZZARELLA CHEESE, HEIRLOOM TOMATOES, AND PEPPERS. FINISHED WITH OUR HOMEMADE BALSAMIC GLAZE AND GARNISHED WITH BASIL AND OLIVE OIL.

QUINOA E KALE

$16.00Out of stock

QUINOA, KALE, DRIED CRANBERRIES, SUNDRIED TOMATOES, DICED RED PEPPERS, CHERRY TOMATOES, GOAT CHEESE, AND A BALSAMIC VINAIGRETTE.

FARRO E SPINACCI

$16.00

FARRO, SPINACH, CHICKPEAS, CUCUMBERS, RED PEPPERS, GREEN APPLES, PUMPKIN SEEDS, GORGONZOLA CRUMBLES, AND BALSAMIC VINAIGRETTE.

PASTAS

SPINACH AND RICOTTA RAVIOLIS SERVED WITH SUMMER TRUFFLE CREAM SAUCE

SP GNOCCHI 4 CHEESE

$28.00

GNOCCHI PASTA 4 CHEESE SERVED OVER PIZZA DOUGH BOWL

BUCATINI CACIO E PEPE

$26.00

BUCATINI CACIO E PEPE IN A CREAMY PECORINO CHEESE WITH FRESH BLACK PEPPER.

FETTUCCINE ALFREDO SAUCE

$19.00

HOMEMADE FETTUCCINE PASTA IN A CREAM SAUCE WITH PARMIGIANO REGGIANO.

PENNE ALLA VODKA

$21.00

PENNE PASTA IN A VODKA PINK SAUCE WITH CHOPPED FRESH TOMATOES.

PENNE VODKA CON SALMONE

$27.00

PENNE PASTA SERVED IN A VODKA PINK SAUCE WITH ALASKAN SALMON CHUNKS, DICED FRESH TOMATOES, CHERRY TOMATOES AND ASPARAGUS.

CANELONI DI SPINACI

$20.00

A PASTA SHEET, FILLED WITH SPINACH, PARMIGIANO REGGIANO, AND RICOTTA CHEESE. SERVED IN A BECHAMEL SAUCE.

FIOCCHI ALLA GORGONZOLA

$24.00

PURSE-SHAPED PASTA FILLED WITH PEAR AND RICOTTA CHEESE, SERVED IN A GORGONZOLA CREAM SAUCE.

LASAGNA TRADICIONALE

$22.00

PASTA SHEETS, LAYERED WITH VEAL AND BEEF RAGU, TOMATO SAUCE, RICOTTA, PARMIGIANO REGGIANO, AND MOZZARELLA CHEESE.

FETTUCCINE BOLOGNESE

$23.00

HOMEMADE FETTUCCINE PASTA WITH A VEAL AND BEEF RAGU FINISHED IN A PINK SAUCE.

LINGUINI A LA CARBONARA

$22.00

LINGUINE PASTA WITH PARMIGIANO REGGIANO AND PECORINO CHEESE, GARLIC, WHITE WINE, EGG YOLKS AND PANCETTA.

SPAGHETTI W/ TWO MEATBALLS

$24.00

LINGUINI ALLA VONGOLE

$27.00

LINGUINE PASTA SERVED WITH LITTLENECK CLAMS SAUTEED IN WHITE WINE WITH GARLIC AND PARSLEY.

SPAGHETTI FRUTTI DI MARE

$32.00

SPAGHETTI WITH CALAMARI, SHRIMP, MUSSELS, CLAMS, WHITE WINE, GARLIC, AND A TOUCH OF TOMATO SAUCE.

PARPADELLE CON BEEF TENDERLOIN

$32.00

HOMEMADE PAPPARDELLE PASTA WITH BEEF TENDERLOIN TIPS, SLICED MUSHROOMS IN A BUTTER DEMI-GLAZE SAUCE.

RAVIOLI 4 FORMAGGI

$18.00

RAVIOLI FILLED WITH MOZZARELLA AND RICOTTA CHEESE SERVED IN A 4 CHEESE SAUCE.

RAVIOLIS COSTE DELLA CROCE

$25.00

RAVIOLI FILLED WITH BRAISED SHORT RIBS AND RICOTTA CHEESE SERVED WITH SUN-DRIED TOMATES, GREEN PEAS AND ASPARAGUS IN A LIGHT CREAM SAUCE

SPINACH AND RICOTTA RAVIOLIS

$23.00Out of stock

RISOTTOS

CHAMPAGNE RISOTTO W/ HALF BURRATA LEMON ZEST AND 1/2 FL. LOBSTER.

SP RISOTTO BABY CALAMARI

$38.00

RISOTTO W/ BLACK INK BABY CALAMARI CHERRY TOMATOES AND GREEN PEAS.

1/2 RISOTTO PARMESAN 1/2 ORDER

$13.00

1/2 RISOTTO CON FUNGI 1/2 ORDER

$15.00

RISOTTO CON FUNGI

$28.00

ITALIAN RICE COOKED WITH WILD MUSHROOMS, WHITE WINE, UNSALTED BUTTER, AND PARMIGIANO REGGIANO.

RISOTTO ZAFFERANO CON GAMBERI

$32.00

ITALIAN RICE AND SHRIMP COOKED WITH SAFFRON, WHITE WINE UNSALTED BUTTER, AND PARMIGIANO REGGIANO.

RISOTTO FRUTTI DI MARE

$35.00

with calamari, shrimp, mussels, clams, white wine, garlic, and a touch of tomato sauce.

ENTREES

FILET MIGNON WITH THREE SHRIMP IN A BLACK PEPPER CORN PORT REDUCTION.

SP PORK CHOP

$38.00

Pork chops w/ sweet and sour sauce stuffed with figs.

SP AA GRADE TUNA

$42.00

TUNE AA GRADE PICCATTA STYLE ROASTED POTATOES AND VEGETABLES

POLLO ALLA PARMIGIANA

$25.00

BAKED BREADED CHICKEN BREAST IN TOMATO SAUCE, TOPPED WITH MELTED MOZZARELLA CHEESE AND SERVED WITH A SIDE OF TAGLIOLINI WITH GARLIC, OIL, AND DICED FRESH TOMATOES.

POLLO ALLA MILANESE

$25.00

FRIED BREADED CHICKEN BREAST, TOPPED WITH A ARUGULA SALAD, AND SERVED WITH A SIDE OF TAGLIOLINI GARLIC, OIL, AND DICED FRESH TOMATOES.

POLLO A LA TOSCANA

$27.00

SAUTE CHICKEN BREAST IN WHITE WINE, SUNDRIED TOMATO, MUSHROOMS, AND DEMI CREAM SAUCE AND SERVED WITH A SIDE OF TAGLIOLINI GARLIC, OIL, AND DICED FRESH TOMATOES.

SALMONE AL PINOT GRIGIO

$32.00

OVEN ROASTED FRESH ALASKAN SALMON FILET WITH WHITE WINE AND FRESH HERBS AND SERVED WITH A JULIENNE OF VEGETABLES AND ROASTED POTATOES

GROUPER ALLA LIVORNESE

$37.00

ROASTED FRESH GROUPER FILET WITH ONIONS, BLACK OLIVES, CAPERS, CHERRY TOMATO IN WHITE WINE, AND TOMATO SAUCE, AND SERVED WITH A SIDE OF TAGLIOLINI GARLIC, OIL, AND DICED FRESH TOMATOES.

FILETTO DI MANZO ALLA GRIGLIA

$37.00

GRILLED BEEF TENDERLOIN SERVED WITH SAUTE MIXED VEGETABLES, ROASTED POTATOES, AND A RED PEPPERCORN SAUCE.

BISTECCA ALLA GRIGLIA (NY)

$42.00

GRILLED NEW YORK STRIP STEAK SERVED WITH SAUTE MIXED VEGETABLES, ROASTED POTATOES, AND GORGONZOLA SAUCE.

OSSOBUCCO DI VITELLO

$42.00

BRAISED VEAL SHANK IN WHITE WINE AND VEGETABLES, SERVED OVER RISOTTO AL PARMIGIANO.

SIDES

SIDE SAUTED VEGETABLES

$8.00

SIDE ROASTED POTATOES

$8.00

SIDE SAUTED SPINACH

$8.00

SIDE FRENCH FRIES

$6.00

SIDE OF CAPELLINI

$6.00

SIDE VEGGIES AND POTATOES

$8.00

NEAPOLITAN PIZZA

MARGHERITA PIZZA

$16.00

FRESH MOZZARELLA, CHUNKY TOMATO SAUCE, BASIL, OLIVE OIL, AND PARMESAN CHEESE.

CAPRINO E FICHI PIZZA

$19.00

ROASTED FIGS, CARAMELIZED ONIONS, GARLIC, OLIVE OIL, AND GOAT CHEESE.

DI PARMA PIZZA

$21.00

FRESH MOZZARELLA AND CHUNKY TOMATO SAUCE, FINISHED WITH 18 MONTH AGED PROSCIUTTO DI PARMA, ARUGULA, OLIVE OIL, AND PARMESAN CHEESE SHAVINGS.

DI CARNE PIZZA

$21.00

FRESH MOZZARELLA AND CHUNKY TOMATO SAUCE, DICED MEATBALLS, PEPPERONI, SAUSAGE, AND PROSCIUTTO COTTO.

FUNGHI E TARTUFO PIZZA

$25.00

WILD MUSHROOMS, SHREDDED MOZZARELLA, GARLIC, OLIVE OIL, AND WHITE TRUFFLE SHAVINGS.

NY STYLE PIZZA

**FIRE PIZZA STATION**

12" NY CHEESE PIZZA

$16.00

12" NY VEGETARIAN PIZZA

$19.00

12" NY SAUSAGE & PEPPERS PIZZA

$20.00

12" NY WHITE PIZZA

$18.00

12" NY MEAT LOVERS PIZZA

$21.00

12" NY PEPPERONI PIZZA

$19.00

12' NY HAWAIIAN PIZZA

$21.00

16" NY CHEESE PIZZA

$20.00

16" NY VEGETARIAN PIZZA

$24.00

16" NY SAUSAGE & PEPPERS PIZZA

$25.00

16" NY WHITE PIZZA

$22.00

16" NY MEAT LOVERS PIZZA

$27.00

16" NY PEPPERONI PIZZA

$24.00

16" NY HAWAIIAN PIZZA

$27.00

DESSERTS

TIRAMISU

$9.00

CLASSIC ITALIAN DESSERT WITH LADYFINGERS, COCOA POWDER, MASCARPONE CHEESE, AND A TOUCH OF ESPRESSO COFFEE.

CHOCOLATE TOFFEE CAKE

$9.00

NY CHEESE CAKE

$9.00Out of stock

TORTA DELLA NONA

$9.00

CHOCOLATE ICE CREAM

$5.00

GELATO WHITE CHOCOLATE CON AMARETTO

$14.00

KIDS MENU

CHICKEN TENDERS/ FRIES

$10.00

KIDS GRILLED CHICKEN/ FRIES

$10.00

KIDS PENNE PASTA PINK SAUCE

$10.00

KIDS PENNE PASTA MARINARA SAUCE

$10.00

KIDS PENNE PASTA ALFREDO SAUCE

$10.00

KIDS PENNE PASTA OIL GARLIC

$10.00Out of stock

KIDS PENNE PASTA BUTTER

$10.00

KIDS CHEESE PIZZA

$12.00

NA BEVERAGES

APPLE JUICE

$3.50

BTL FLAT WATER - SM

$5.00

BTL FLAT WATER - LG

$8.00

BTL SPARKLING WATER - SM

$5.00

BTL SPARKLING WATER - LG

$8.00

COKE

$2.75

COKE ZERO

$2.75

SAN BENEDETTO ICE TEA

$4.00

CRANBERRY JUICE

$3.50

DIET COKE

$2.75

SPRITE

$2.75

ARANCINA

$4.50

LIMOTATA

$4.50

ORANGE JUICE

$3.50

HOT CHOCOLATE

$4.75

BOTTLE BEER

JAI ALAI CIGAR CITY

$7.00

HEINEKEN

$7.00

BLUE MOON

$7.00

AMSTEL LIGHT

$7.00

FRANZISKZNER

$7.00

SAPPORO

$7.00

VIOLA BIANCA

$11.00

VIOLA PALE ALE

$11.00

VIOLA RED

$11.00

HEINEKEN O.O NON-ALCOHOLIC

$5.00

LAGUNITAS IPA NON-ALCOHOLIC

$5.00

ALHAMBRA AMBER LAGER

$9.00

BRUNCH MENU Sat & Sun 9am-3pm

Scrambled eggs

$15.00

3 scrambled eggs, served with homemade breakfast potatoes. Served with your choice of toast.

Fried eggs

$16.00

2 fried eggs, served with Pancetta or Italian sausage and breakfast potatoes. Served with your choice of toast.

Classic omelet

$16.00

Omelette stuffed with ham and mozzarella cheese and breakfast potatoes. Served with your choice of toast.

Veggie omelet

$17.00

Omelette stuffed with spinach, mushroom, onions, diced tomatoes, and green peppers served with breakfast potatoes. Served with your choice of toast.

Eggs Benedict

$17.00

2 poached eggs served with Pancetta, an English muffin, homemade breakfast potatoes and a Hollandaise cream sauce.

Smoked Benedict

$22.00

Smoked salmon with an English muffin, poached eggs, homemade breakfast potatoes and Hollandaise sauce.

Crab cakes

$22.00

2 lump crabmeat crab cakes, served with an English muffin, roasted breakfast potatoes & homemade Lemon sauce.

Steak and eggs

$27.00

8oz NY Strip Steak with 2 fried eggs, homemade breakfast potatoes. Served with your choice of toast.

French toast

$12.00

Crepes Monsieur

$17.00

Belgium Waffles

$17.00

Classic Pancakes

$12.00

Nutella pancakes

$14.00

Fruit Bowl

$14.00

Corn Flakes with Milk

$7.00

SIDE OATMEAL

$5.00

SIDE 2 PANCAKES

$5.00

SIDE VEGGIES

$5.00

SIDE HASH BROWNS

$5.00

CATERING APPS

Garlic Rolls - CATERING 1 DOZEN

$5.00

per dozen

Eggplant Involtini - CATERING 10 ORDERS

$84.50

Minimum order: 10

Eggplant Involtini - CATERING 5 ORDERS

$82.25

Meatballs - CATERING 10 ORDERS

$97.50

Minimum order: 10

Meatballs - CATERING 5 ORDERS

$48.75

Heirloom Caprese - CATERING 10 ORDERS

$97.50

Large 24 pieces

Heirloom Caprese - CATERING 5 ORDERS

$48.75

CATERING SALADS

Insalata di la Casa - CATERING 10 ORDERS

$65.00

12 orders

Caesar Salad - CATERING 10 ORDERS

$78.00

12 orders

Arugula Salad - CATERING 10 ORDERS

$84.50

12 orders

Contadina Salad - CATERING 10 ORDERS

$84.50

12 orders

CATERING PASTAS

Raviolis 4 Formagio - CATERING 10 ORDERS

$104.00

16 orders

Penne Alfredo - CATERING 10 ORDERS

$104.00

16 orders

Penne Alla Vodka - CATERING 10 ORDERS

$117.00

16 orders

Penne Bolognese - CATERING 10 ORDERS

$123.50

16 orders

Fiocchi Alla Gorgonzola - CATERING 10 ORDERS

$123.50

16 orders

Lasagna Tradicionale - CATERING 10 ORDERS (24 HRS IN ADVANCE)

$123.50

16 orders

Linguini Carbonara - CATERING 10 ORDERS

$123.50

16 orders

CATERING ENTREES

Pollo Alla Marsala w/ Pasta - CATERING 10 ORDERS

$136.50

8 orders

Pollo Alla Piccata w/ Pasta - CATERING 10 ORDERS

$136.50

16 orders

Pollo Alla Parmigiana W/ Pasta - CATERING 10 ORDERS

$143.00

8 orders

Pollo Alla Toscana w/ Pasta - CATERING 10 ORDERS

$149.50

16 orders

Salmone al Pinot Grigio - CATERING 10 ORDERS

$175.50

16 orders

CATERING DESSERTS

Tiramisu - CATERING 10 ORDERS (24 HRS IN ADVANCE)

$52.00

TANIA'S CATERING ORDER PAYMENT

$800.00Out of stock
All hours
Sunday8:00 am - 4:00 pm
Monday8:00 am - 4:00 pm
Tuesday8:00 am - 4:00 pm
Wednesday8:00 am - 4:00 pm
Thursday8:00 am - 4:00 pm
Friday8:00 am - 4:00 pm
Saturday8:00 am - 4:00 pm
Restaurant info

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Location

1200 SW 57th Ave, West Miami, FL 33144

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