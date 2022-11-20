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Second Chance Diner
354 Reviews
$
5407 West Genesee Street
Camillus, NY 13031
Orders through Toast are commission free and go directly to this restaurant
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FLOAT
FOUNTAIN DRINKS
HOT BEVERAGES
ICED COFFEE
JUICE
KIDS BEVERAGES
MILK
BENNYS
BACON BENNY
TWO POACHED EGGS AND BACON ON A ENGLISH MUFFIN TOPPED WITH HOLLANDAISE SAUCE
CHICKEN+WAFFLE BENNY
CORNED BEEF BENNY
TWO POACHED EGGS AND CORNED BEEF HASH ON AN ENGLISH MUFFIN TOPPED WITH HOLLANDIASE SAUCE
EGGS BENNY
TWO POACHED EGGS AND HAM ON AN ENGLISH MFFIN TOPPED WITH HOLLANDAISE SAUCE
SAUSAGE BENNY
VEGGIE BENNY
WAFFLE BENNY
TWO POACHED EGGS AND HAM ON A WAFFLE TOPPED WITH HOLLANDAISE SAUCE
CRAB CAKE BENNY
BRISKET BENNY
THANKSGIVING BENNY
BREAKFAST COMBOS
2X2X2
2 EGGS, CHOICE OF BACON OR SAUSAGE, FRENCH TOAST OR PANCAKES
3X3X3
3 EGGS, CHOICE OF BACON OR SAUSAGE, FRENCH TOAST OR PANCAKES
BREAKFAST TACOS
CHIPPED BEEF TOAST
COUNTRY FRIED STEAK
FRESH START COMBO
THREE EGG WHITES, BACON, FRESH FRUIT AND TOAST
OATMEAL COMBO
OATMEAL, CRISP APPLES, DRIED CRANBERRIES, RAISINS, PECANS, BROWN SUGAR AND HONEY SERVED WITH CHOICE OF TOAST
PARFAIT COMBO
VANILLA GREEK YOGURT, GRANOLA, BLUEBERRIES AND STRAWBERRIES WITH CHOICE OF TOAST
SOUTHERN COMBO
TWO EGGS, HOMEFRIES AND TWO BISCUITS WITH SAUSAGE GRAVY
STEAK N' EGGS
WAFFLE COMBO
BELGIAN WAFFLE WITH 2 EGGS AND CHOICE OF MEAT
SHRIMP AND GRITS
GRITS BREAKFAST BOWL
BREAKFAST SANDWICHES
BF BLT
BFAST QUESADILLA
BREAKFAST TACOS
CINNABON BREAKFAST
CINNAMON BUNS WITH EGGS, AMERICAN CHEESE AND CHOICE OF MEAT DRIZZLED WITH ICING, SERVED WITH HOMEFRIES
DAN'S BREAKFAST PHILLY
SHAVED STEAK, PEPPERS, ONIONS, AMERICAN CHEESE, 2 EGGS ON A TOASTED SUB ROLL SERVED WITH HOMEFRIES
DONUT BREAKFAST
GLAZED DONUT WITH EGGS, AMERICAN CHEESE AND CHOICE OF MEAT DRIZZLED WITH ICING, SERVED WITH HOME FRIES
EGG+CHZ BFAST SAMMY
WITH AMERICAN CHEESE, HAM, BACON, OR SAUSAGE
MONTE CRISTO
WAFFLEWICH
TWO SANDWICH SIZED WAFFLES STUFFED WITH EGGS, AMERICAN CHEESE AND YOUR CHOICE OF MEAT SERVED WITH HOMEFRIES
WESTERN EGGS & CHEESE
BEC BREAKFAST SAMMY
HEC BREAKFAST SAMMY
SEC BREAKFAST SAMMY
SPECIALTY BF SAMMY
PULLED PORK WRAP
BREAKFAST SIDES
$ ADD ONIONS+PEPPERS
2 EGGS
3 EGGS
APPLE SAUCE
BAGEL
BISCUITS & GRAVY
CINNAMON BUN
ENGLISH MUFFIN
FRUIT CUP
GLAZED DONUT
GRILLED MUFFIN
HOMEFRIES
HOMEFRIES ONION+PEPPERS
HOMEFRIES WITH ONIONS
LOADED FRIES
LOADED HOMEFRIES
SIDE BACON
SIDE CORNED BEEF HASH
SIDE HAM STEAK
SIDE PLAIN OATMEAL
SIDE SAUSAGE LINK
SIDE SAUSAGE PATTY
SIDE TURKEY BACON
TOAST
EGGS & SCRAMBLES
**SCRAMBLE*
1/2 FRITTA
SAUSAGE, PEPPERONI, BROCCOLI, ONIONS, PEPPERS, POTATOES, CHEDDAR CHEESE- 3 EGGS
1/2 VEGGIE FRITTA
2 EGGS
ALL EGGS SERVERD WITH HOMEFRIES & CHOICE OF TOAST (SUBSTITUTE EGG WHITES FOR ADDITIONAL $1)
2 EGGS WITH MEAT
ALL EGGS SERVERD WITH HOMEFRIES & CHOICE OF TOAST (SUBSTITUTE EGG WHITES FOR ADDITIONAL $1)
3 EGGS
ALL EGGS SERVERD WITH HOMEFRIES & CHOICE OF TOAST (SUBSTITUTE EGG WHITES FOR ADDITIONAL $1)
3 EGGS WITH MEAT
ALL EGGS SERVERD WITH HOMEFRIES & CHOICE OF TOAST (SUBSTITUTE EGG WHITES FOR ADDITIONAL $1)
FRITTA
SAUSAGE, PEPPERONI, BROCCOLI, ONIONS, PEPPERS, POTATOES, CHEDDAR CHEESE- 5 EGGS
HASH & EGGS
CORNED BEEF HASH WITH 2 EGGS AND CHOICE OF TOAST
VEGGIE FRITTA
2 EGGS & TOAST
HASH SKILLET
MEAT LOVER FRITTA
Grits bowl
SPECIALTY SCRAMBLE
FRENCH TOAST
BANANA FOSTER FRENCH
CEREAL FRENCH TOAST
CHOC COVERED STRAWBERRY FRENCH
TEXAS TOAST TOSSESD IN COCOA PEBBLES TOPPED WITH STRAWBERRIES AND WHIPPED CREAM
CINN. RAISIN FRENCH TOAST
PNB BANANA FRENCH TOAST
SPECIALTY FRENCH TOAST
STUFFED FRENCH TOAST
CHOICE OF BACON, HAM OR SAUSAGE WITH AMERICAN CHEESE, STUFFED INBETWEEN 2 PIECES OF FRENCH TOAST SERVED WITH HOMEFRIES
TEXAS FRENCH TOAST
OMELETTES
BF POTATO OMELETTE
BACON, CHEDDAR, HOME FRIES AND SOUR CREAM
BUILD YOUR OWN
CHOOSE ANY 3 FILLINGS, ADDITIONAL FILLINGS WITH BE .59 EACH
CHEESE OMELETTE
GREEK OMELETTE
FETA, SPINACH, OLIVES, TOMATOES, AND ONIONS
HAM AND CHEESE OMELETTE
MEAT LOVERS OMELETTE
BACON, SAUSAGE, HAM, PEPPERONI AND CHEESE
PHILLY OMELETTE
SHAVED STEAK, BELL PEPPERS, ONIONS, MUSHROOMS, AND AMERICAN CHEESE
SPECIALTY OMELETTE
VEGGIE OMELETTE
CHOOSE 3 VEGGIES AND CHEESE
WESTERN OMELETTE
BELL PEPPERS, ONIONS, AND HAM
PANCAKES
$ GF CHOC CHIP CAKES
$ GF CINNAMON ROLL CAKES
$ GF PLAIN CAKES
$ GF REESES CAKES
$ GF SPECIALTY PANCAKES
$3 DOLLAR STACK
BANANA PECAN PANCAKES
CINNAMON ROLL PANCAKES
CINNAMON TOAST CRUNCH PANCAKES
CINNAMON TOAST CRUNCH INFUSED PANCAKES DIRZZLED WITH ICING AND TOPPED WITH POWDERED SUGAR AND CINNAMON
FRUITY PEBBLE PANCAKES
FRUITY PEBBLE INFUSED PANCAKES DRIZZLED WITH ICING AND STRAWBERRY SAUCE, TOPPED WITH POWDERED SUGAR
PEANUT BUTTER & BANANA PANCAKES
BUTTERMILK PANCAKES DRIZZLED WITH PEANUT BUTTER TOPPED WITH FRESH CUT BANANAS AND WHIPPED CREAM
PLAIN PANCAKES
REESES PIECES PANCAKES
SPECIALTY PANCAKES
RED WHITE AND BLUE
ONE Pancake
ONE Specialty Pancake
FLIGHT BOARD
PUMPKIN PANCAKES
SHARABLES
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BF BOARD
BREAKFAST PIZZA
BREAKFAST POUTINE
CHICKEN QUESADILLA
“CORN DOGS”(5)
FIESTA POTATOES BOWL
GRILLED MUFFIN
LOADED FRIES
WITH BACON AND CHEDDAR CHEESE
LOADED HOMEFRIES
MOZZARELLA STICKS APP
5 STICKS
MUFFIN
ONION RINGS
5 RINGS
PANCAKE BITES
POUTINE
SPECIALTY QUESADILLA
BREAKFAST NACOS
WAFFLES
BURGERS
$10 CHEESEBURGER FRIDAY ONLY
DONUT BURGER
2 GLAZED DONUTS AS BUNS WITH BACON AND AMERICAN CHEESE
GRILLED CHEESE BURGER
2 GRILLED CHEESE AS BUNS WITH BURGER
HANGOVER BURGER
FRIED EGG, BACON, AMERICAN CHEESE
HASH BENNY BURGER
SMOKE HOUSE BURGER
BBQ SAUCE, BACON, CHEDDAR
SPECIALTY BURGER
SALADS
ADD BURGER
ADD CHICKEN
ADD STEAK
BUFFALO CHICKEN SALAD
CHICKEN CAESAR SALAD
CRISP ROMAINE, BACON, PARMESAN CHEESE AND CROUTONS
CRAN APPLE SALAD
GARDEN SALAD
TOMATOES, BLACK OLIVES, CUCUMBERS, ONIONS, CARROTS, CROUTONS AND CHEDDAR CHEESE
GREEK SALAD W/CHICKEN
SIDE SALAD
STEAK SALAD
SPECIALTY SALAD
SANDWICHES
BLT
BACON, LETTUCE, TOMATO, MAYO ON SOURDOUGH
CAPRESE SANDWICH
CHICKEN PHILLY
CHICKEN BREAST WITH ONION, PEPPERS, MUSHROOMS, AND AMERICAN CHEESE
CHX WING GRILLED CHEESE
CLUB SANDWICH
LOADED INTO A TRIPLE DECKER WITH BACON, LETTUCE, TOMATO, AND MAYO
GRILLED CHEESE
GRILLED REUBEN
CORNED BEEF, SWISS CHEESE, SAUERKRAUT, AND 1000 ISLAND DRESSING ON RYE
MONTE CRISTO
PHILLY CHEESE STEAK
ONIONS, PEPPERS, MUSHROOMS AND AMERICAN CHEESE
SPECIALTY CHICKEN SAMMY
SPECIALTY GRILLED CHEESE
BRISKET GRILLED CHEESE
Grilled cheese and Soup
SHARABLES
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CHICKEN QUESADILLA
CHICKEN TENDERS APP
5 CHICKEN TENDERS
GREEN TOMATO APP
LOADED FRIES
WITH BACON AND CHEDDAR CHEESE
LOADED HOMEFRIES
MOZZARELLA STICKS APP
5 STICKS
ONION RINGS
5 RINGS
POUTINE
SAMPLER PLATTER
SPECIALTY POUTINE
SPECIALTY QUESADILLA
SRIRACHA CHICKEN QUESADILLA
PICKLE FRIES
SIDES
WRAPS
KIDS MENU
CHOCOLATE CHIP SILVER DOLLARS
CINNAMON ROLL SILVER DOLLARS
CINNAMON T. CRUNCH SILVER DOLLARS
FRUITY PEBBLE SILVER DOLLARS
PLAIN SILVER DOLLARS
2 EGGS & TOAST
KIDS CEREAL
KIDS CHICKEN TENDERS
KIDS COMBO 1
KIDS GRILLED CHEESE
KIDS MAC & CHEESE
KIDS PB & J
KID SIDES
SHAKES
SUNDAES + OTHERS
BANANA SPLIT SUNDAE
CARAMEL SUNDAE
COOKIE MONSTER SUNDAE
HOT FUDGE SUNDAE
REESES SUNDAE
STRAWBERRY SHORT CAKE SUNDAE
TURTLE BROWNIE SUNDAE
BROWNIE A LA MODE
DEEP FRIED PB & FLUFF
DEEP FRIED PB&J
DONUT
ICE CREAM
MUFFIN
DEEP FRIED OREOS (5)
SLICE PUMPKIN PIE
SLICE PECAN PIE
SLICE CHOC CAKE
ADD AL AMODE
SLICE PUMPKIN PIE
EXTRAS
$ FETA
$ BACON
$ BANANAS
$ BISTRO SAUCE
$ BLUEBERRIES
$ BROCCOLI
$ SIDE BROWN GRAVY
$ CARAMEL
$ CHEESE
$ CHICKEN BREAST
$ CHOCOLATE CHIPS
$ SIDE COUNTRY GRAVY
$ CREAM CHEESE
$ CRUMBLY BLEU
$ DRESSING
$ EGG WHITES
$ FRIED GREEN TOM
$ GLUTEN FREE
$ HAM STEAK
$ HOLONDAISE SAUCE
$ JALAPENOS
$ KALAMATA OLIVES
$ MARINARA
$ MOZZ CHEESE
$ MUSHROOMS
$ ONIONS
$ PEANUT BUTTER
$ PECANS
$ PEPPERONI
$ PEPPERS
$ PICKLES (2)
$ REESES PIECES
$ SALSA
$ SAUSAGE
$ SIDE SAUSAGE GRAVY
$ SIDE CHEESE SAUCE
$ SIDE CHIPPED BEEF
$ SIDE MAYO
$ SOUR CREAM
$ SPINACH
$ SRIRACHA
$ SRIRACHA MAYO
$ STRAWBERRIES
$ TARTAR
$ TOMATO
SUB TURKEY BACON
SUB TURKEY SAUSAGE
TAKE OUTTTTTTT
WHIPPED CREAM
^^^WRAP IT UP^^^
$ BLACK OLIVES
$HOT HONEY
$ KIDS GLUTEN FREE
$ 1 EGG
$ SHAVED STEAK
BLOODY MARY
BOOZY MILK SHAKES
LEMONADES
MIMOSAS
BIRTHDAY CAKE MIMOSA
BLUEBERRY MIMOSA
BUBBLY
BYO MIMOSA FLIGHT
CLASSIC MIMOSA TOWER
CRANBERRY MIMOSA
CRANBERRY MIMOSA TOWER
CREAMSICLE MIMOSA
GREEN MIMOSA
MARGARITA MIMOSA
MIMOSA
MULE MIMOSA
PINEAPPLE/ORANGE MIMOSA
RASPBERRY FLOAT MIMOSA
RASPBERRY MIMOSA
ROCK CANDY MIMOSA
SHIRLEY MIMOSA
SHIRLEY TOWER
STRAWBERRY MIMOSA
STRAWBERRY/ORANGE MIMOSA
SUNRISE MIMOSA
FREE CAKE MIMOSA
HAWIIAN
BOGO MIMOSA
WATERMELON MIM
SPECIALTY MIMOSA
BLUEBERRY ORANGE MIMOSA
BOBA MIMOSA
SPECIALTY BOGO MIMOSA
MOSCOW MULES
OTHER
ADULT SHIRLEY TEMPLE
BAILEYS HOT COFFEE
BOOZY FRUITY PEB ICED
BOOZY ICED COFFEE
BOOZY ROOT BEER FLOAT
CHOCOLATE PEANUT BUTTER HOT CHOCOLATE
HARD SELTZERS
SCREW DRIVER
SPIKED PEPPERMINT HOT CHOCOLATE
TEQUILA SUNRISE
BOTTLE 7MOONS
BOTTLE PINOT GRIGIO
BOTTLE CABERNET
BOTTLE YALUPA
LONG ISLAND
COCONUT BAY BREEZE
SPIKED STRAWBERRY LEMONADE
SPIKED BLUEBERRY LEMONADE
HOT TODDY
SPARKLING RUM COCKTAIL
APPLE CIDER BURBON
APPLE CIDER BOURBON
SHAKES
SHOTS
BEER
SPECIALTY DRINKS
BREAKFAST SIDES
DESSERTS
DIPS
FRENCH TOAST
LUNCH
LUNCH SIDES
PANCAKES
PASTA
SALADS
|Sunday
|6:00 am - 5:00 pm
|Monday
|6:00 am - 5:00 pm
|Tuesday
|6:00 am - 5:00 pm
|Wednesday
|6:00 am - 5:00 pm
|Thursday
|6:00 am - 5:00 pm
|Friday
|6:00 am - 5:00 pm
|Saturday
|6:00 am - 5:00 pm
Come on in and enjoy!
5407 West Genesee Street, Camillus, NY 13031