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Breakfast & Brunch
American

Second Chance Diner

354 Reviews

$

5407 West Genesee Street

Camillus, NY 13031

Orders through Toast are commission free and go directly to this restaurant

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Gift Cards

Order Again

FLOAT

ROOTBEER FLOAT

$4.99

FOUNTAIN DRINKS

DIET

$2.99

GINGER ALE

$2.99

LEMON ICED TEA

$2.99

LEMONADE

$2.99

MOUTAIN DEW

$2.99

PEPSI

$2.99

ROOTBEER

$2.99

SIERRA MIST

$2.99

UNSWEETENED TEA

$2.99

WATER

STATE FAIR LEMONADE

$4.99

SHIRLEY TEMPLE

$3.99

DILL PICKLE LEMONADE

$4.99

WITCHES BREW KID

$4.99

COLD CIDER

$3.99

HOT BEVERAGES

COFFEE

$2.99

DECAF

$2.99

HOT CHOCOLATE

$2.99

HOT TEA

$2.99

OREO HOT CHOCOLATE

$2.99

HOT APPLE CIDER

$2.99

HOT CHOCOLATE FLOAT

$4.99

ICED COFFEE

CARAMEL ICED COFFEE

$3.99

FRENCH VANILLA ICED COFEE

$3.99

CEREAL MILK FLIGHT

$10.99

COFFEE FLIGHT

$10.99

FRUITY PEBBLE COFFEE

$5.99

CINN TOAST ICED COFFEE

$5.99

PUMPKIN ICED

$4.99

JUICE

LARGE APPLE

$3.49

LARGE CRANBERRY

$3.49

LARGE GRAPE

$3.49

LARGE ORANGE

$3.49

SMALL APPLE

$2.05

SMALL CRANBERRY

$2.05

SMALL GRAPE

$2.05

SMALL ORANGE

$2.05

SMALL V8

$3.49

PINEAPPLE JUICE

$3.49

KIDS BEVERAGES

K- APPLE JUICE

$1.99

K- CHOCOLATE MILK

$1.99

K- CRANBERRY JUICE

$1.99

K- DIET

$1.99

K- GINGERALE

$1.99

K- GRAPE JUICE

$1.99

K- LEMONADE

$1.99

K- MT.DEW

$1.99

K- ORANGE JUICE

$1.99

K- PEPSI

$1.99

K- ROOTBEER

$1.99

K- SHIRLET TEMPLE

$1.99

K- SIERRA MIST

$1.99

K- SWEET TEA

$1.99

K- WHITE MILK

$1.99

MILK

LARGE ALMOND MILK

$2.99

LARGE CHOCOLATE MILK

$2.99

LARGE WHITE MILK

$2.99

SMALL ALMOND MILK

$2.99

SMALL CHOCOLATE MILK

$2.05

SMALL WHITE MILK

$2.05

BENNYS

BACON BENNY

$10.99

TWO POACHED EGGS AND BACON ON A ENGLISH MUFFIN TOPPED WITH HOLLANDAISE SAUCE

CHICKEN+WAFFLE BENNY

$14.99

CORNED BEEF BENNY

$11.99

TWO POACHED EGGS AND CORNED BEEF HASH ON AN ENGLISH MUFFIN TOPPED WITH HOLLANDIASE SAUCE

EGGS BENNY

$10.99

TWO POACHED EGGS AND HAM ON AN ENGLISH MFFIN TOPPED WITH HOLLANDAISE SAUCE

SAUSAGE BENNY

$10.99

VEGGIE BENNY

$10.99

WAFFLE BENNY

$12.99

TWO POACHED EGGS AND HAM ON A WAFFLE TOPPED WITH HOLLANDAISE SAUCE

CRAB CAKE BENNY

$17.99

BRISKET BENNY

$15.99

THANKSGIVING BENNY

$14.99

BREAKFAST COMBOS

2X2X2

$10.99

2 EGGS, CHOICE OF BACON OR SAUSAGE, FRENCH TOAST OR PANCAKES

3X3X3

$12.99

3 EGGS, CHOICE OF BACON OR SAUSAGE, FRENCH TOAST OR PANCAKES

BREAKFAST TACOS

$10.99

CHIPPED BEEF TOAST

$9.99

COUNTRY FRIED STEAK

$13.99

FRESH START COMBO

$10.99

THREE EGG WHITES, BACON, FRESH FRUIT AND TOAST

OATMEAL COMBO

$8.99

OATMEAL, CRISP APPLES, DRIED CRANBERRIES, RAISINS, PECANS, BROWN SUGAR AND HONEY SERVED WITH CHOICE OF TOAST

PARFAIT COMBO

$8.99

VANILLA GREEK YOGURT, GRANOLA, BLUEBERRIES AND STRAWBERRIES WITH CHOICE OF TOAST

SOUTHERN COMBO

$9.99

TWO EGGS, HOMEFRIES AND TWO BISCUITS WITH SAUSAGE GRAVY

STEAK N' EGGS

$13.99

WAFFLE COMBO

$11.99

BELGIAN WAFFLE WITH 2 EGGS AND CHOICE OF MEAT

SHRIMP AND GRITS

$15.99

GRITS BREAKFAST BOWL

$10.99

BREAKFAST SANDWICHES

BF BLT

$10.99

BFAST QUESADILLA

$10.99

BREAKFAST TACOS

$10.99

CINNABON BREAKFAST

$10.99

CINNAMON BUNS WITH EGGS, AMERICAN CHEESE AND CHOICE OF MEAT DRIZZLED WITH ICING, SERVED WITH HOMEFRIES

DAN'S BREAKFAST PHILLY

$13.99

SHAVED STEAK, PEPPERS, ONIONS, AMERICAN CHEESE, 2 EGGS ON A TOASTED SUB ROLL SERVED WITH HOMEFRIES

DONUT BREAKFAST

$10.99

GLAZED DONUT WITH EGGS, AMERICAN CHEESE AND CHOICE OF MEAT DRIZZLED WITH ICING, SERVED WITH HOME FRIES

EGG+CHZ BFAST SAMMY

$6.99

WITH AMERICAN CHEESE, HAM, BACON, OR SAUSAGE

MONTE CRISTO

$10.99

WAFFLEWICH

$10.99

TWO SANDWICH SIZED WAFFLES STUFFED WITH EGGS, AMERICAN CHEESE AND YOUR CHOICE OF MEAT SERVED WITH HOMEFRIES

WESTERN EGGS & CHEESE

$10.99

BEC BREAKFAST SAMMY

$9.99

HEC BREAKFAST SAMMY

$9.99

SEC BREAKFAST SAMMY

$9.99

SPECIALTY BF SAMMY

$11.99

PULLED PORK WRAP

$14.99

BREAKFAST SIDES

$ ADD ONIONS+PEPPERS

$2.99

2 EGGS

$3.75

3 EGGS

$4.75

APPLE SAUCE

$1.99

BAGEL

$2.49

BISCUITS & GRAVY

$5.99

CINNAMON BUN

$3.99

ENGLISH MUFFIN

$2.49

FRUIT CUP

$3.99

GLAZED DONUT

$1.99

GRILLED MUFFIN

$4.99

HOMEFRIES

$3.99

HOMEFRIES ONION+PEPPERS

$4.99

HOMEFRIES WITH ONIONS

$4.50

LOADED FRIES

$9.49

LOADED HOMEFRIES

$10.99

SIDE BACON

$3.99

SIDE CORNED BEEF HASH

$5.99

SIDE HAM STEAK

$3.99

SIDE PLAIN OATMEAL

$4.99

SIDE SAUSAGE LINK

$3.99

SIDE SAUSAGE PATTY

$3.99

SIDE TURKEY BACON

$3.99

TOAST

$1.99

EGGS & SCRAMBLES

**SCRAMBLE*

$11.99

1/2 FRITTA

$10.99

SAUSAGE, PEPPERONI, BROCCOLI, ONIONS, PEPPERS, POTATOES, CHEDDAR CHEESE- 3 EGGS

1/2 VEGGIE FRITTA

$9.99

2 EGGS

$5.99

ALL EGGS SERVERD WITH HOMEFRIES & CHOICE OF TOAST (SUBSTITUTE EGG WHITES FOR ADDITIONAL $1)

2 EGGS WITH MEAT

$8.99

ALL EGGS SERVERD WITH HOMEFRIES & CHOICE OF TOAST (SUBSTITUTE EGG WHITES FOR ADDITIONAL $1)

3 EGGS

$7.99

ALL EGGS SERVERD WITH HOMEFRIES & CHOICE OF TOAST (SUBSTITUTE EGG WHITES FOR ADDITIONAL $1)

3 EGGS WITH MEAT

$9.99

ALL EGGS SERVERD WITH HOMEFRIES & CHOICE OF TOAST (SUBSTITUTE EGG WHITES FOR ADDITIONAL $1)

FRITTA

$12.99

SAUSAGE, PEPPERONI, BROCCOLI, ONIONS, PEPPERS, POTATOES, CHEDDAR CHEESE- 5 EGGS

HASH & EGGS

$11.99

CORNED BEEF HASH WITH 2 EGGS AND CHOICE OF TOAST

VEGGIE FRITTA

$10.99

2 EGGS & TOAST

$6.99

HASH SKILLET

$11.99

MEAT LOVER FRITTA

$14.99

Grits bowl

$10.99

SPECIALTY SCRAMBLE

$12.99

FRENCH TOAST

BANANA FOSTER FRENCH

$11.49

CEREAL FRENCH TOAST

$9.99

CHOC COVERED STRAWBERRY FRENCH

$10.99

TEXAS TOAST TOSSESD IN COCOA PEBBLES TOPPED WITH STRAWBERRIES AND WHIPPED CREAM

CINN. RAISIN FRENCH TOAST

$6.99

PNB BANANA FRENCH TOAST

$9.99

SPECIALTY FRENCH TOAST

$12.99

STUFFED FRENCH TOAST

$9.99

CHOICE OF BACON, HAM OR SAUSAGE WITH AMERICAN CHEESE, STUFFED INBETWEEN 2 PIECES OF FRENCH TOAST SERVED WITH HOMEFRIES

TEXAS FRENCH TOAST

$5.99+

GLUTEN FREE

*GF BAGEL

$3.99

*GF FRENCH TOAST

$6.99

*GF OATMEAL COMBO

$8.99

*GF PANCAKES

$7.99

*GF TOAST

$3.99

OMELETTES

BF POTATO OMELETTE

$10.99

BACON, CHEDDAR, HOME FRIES AND SOUR CREAM

BUILD YOUR OWN

$12.99

CHOOSE ANY 3 FILLINGS, ADDITIONAL FILLINGS WITH BE .59 EACH

CHEESE OMELETTE

$9.99

GREEK OMELETTE

$11.99

FETA, SPINACH, OLIVES, TOMATOES, AND ONIONS

HAM AND CHEESE OMELETTE

$10.99

MEAT LOVERS OMELETTE

$12.99

BACON, SAUSAGE, HAM, PEPPERONI AND CHEESE

PHILLY OMELETTE

$12.99

SHAVED STEAK, BELL PEPPERS, ONIONS, MUSHROOMS, AND AMERICAN CHEESE

SPECIALTY OMELETTE

$12.99

VEGGIE OMELETTE

$10.99

CHOOSE 3 VEGGIES AND CHEESE

WESTERN OMELETTE

$10.99

BELL PEPPERS, ONIONS, AND HAM

PANCAKES

$ GF CHOC CHIP CAKES

$10.99

$ GF CINNAMON ROLL CAKES

$10.99

$ GF PLAIN CAKES

$8.99+

$ GF REESES CAKES

$10.99

$ GF SPECIALTY PANCAKES

$10.99

$3 DOLLAR STACK

$100.00

BANANA PECAN PANCAKES

$10.99

CINNAMON ROLL PANCAKES

$9.99

CINNAMON TOAST CRUNCH PANCAKES

$9.99

CINNAMON TOAST CRUNCH INFUSED PANCAKES DIRZZLED WITH ICING AND TOPPED WITH POWDERED SUGAR AND CINNAMON

FRUITY PEBBLE PANCAKES

$9.99

FRUITY PEBBLE INFUSED PANCAKES DRIZZLED WITH ICING AND STRAWBERRY SAUCE, TOPPED WITH POWDERED SUGAR

PEANUT BUTTER & BANANA PANCAKES

$9.99

BUTTERMILK PANCAKES DRIZZLED WITH PEANUT BUTTER TOPPED WITH FRESH CUT BANANAS AND WHIPPED CREAM

PLAIN PANCAKES

$5.99+

REESES PIECES PANCAKES

$9.99

SPECIALTY PANCAKES

$10.99

RED WHITE AND BLUE

$10.99

ONE Pancake

$3.99

ONE Specialty Pancake

$5.99

FLIGHT BOARD

$17.99

PUMPKIN PANCAKES

$9.99

SHARABLES

------------------------------

BF BOARD

$19.99

BREAKFAST PIZZA

$11.99

BREAKFAST POUTINE

$10.99

CHICKEN QUESADILLA

$11.99

“CORN DOGS”(5)

$9.99

FIESTA POTATOES BOWL

$4.99

GRILLED MUFFIN

$3.99

LOADED FRIES

$10.99

WITH BACON AND CHEDDAR CHEESE

LOADED HOMEFRIES

$10.99

MOZZARELLA STICKS APP

$7.99

5 STICKS

MUFFIN

$2.99

ONION RINGS

$6.99

5 RINGS

PANCAKE BITES

$7.99

POUTINE

$9.99

SPECIALTY QUESADILLA

$12.99

BREAKFAST NACOS

$11.99

WAFFLES

BELGIAN WAFFLE

$7.25

CEREAL WAFFLE

$10.99

CHICKEN AND WAFFLES

$12.99

BELGIAN WAFFLE TOPPED WITH 2 BACON STRIPS AND 2 CHICKEN STRIPS

CHOCO CHIP BANANA WAFFLE

$9.99

SPECIALTY WAFFLE

$12.99

BUILD YOUR OWN

BURGER

$9.99

GRILLED CHICKEN

$9.99

FRIED CHICKEN

$9.99

VEGGIE PATTY

$9.99

BURGERS

$10 CHEESEBURGER FRIDAY ONLY

$10.00

DONUT BURGER

$11.99

2 GLAZED DONUTS AS BUNS WITH BACON AND AMERICAN CHEESE

GRILLED CHEESE BURGER

$12.99

2 GRILLED CHEESE AS BUNS WITH BURGER

HANGOVER BURGER

$11.99

FRIED EGG, BACON, AMERICAN CHEESE

HASH BENNY BURGER

$12.99

SMOKE HOUSE BURGER

$11.99

BBQ SAUCE, BACON, CHEDDAR

SPECIALTY BURGER

$12.99

SALADS

ADD BURGER

$4.99

ADD CHICKEN

$3.99

ADD STEAK

$5.99

BUFFALO CHICKEN SALAD

$13.99

CHICKEN CAESAR SALAD

$9.99

CRISP ROMAINE, BACON, PARMESAN CHEESE AND CROUTONS

CRAN APPLE SALAD

$8.99

GARDEN SALAD

$6.99

TOMATOES, BLACK OLIVES, CUCUMBERS, ONIONS, CARROTS, CROUTONS AND CHEDDAR CHEESE

GREEK SALAD W/CHICKEN

$13.99

SIDE SALAD

$4.99

STEAK SALAD

$14.99

SPECIALTY SALAD

$12.99

SANDWICHES

BLT

$8.99

BACON, LETTUCE, TOMATO, MAYO ON SOURDOUGH

CAPRESE SANDWICH

$11.99

CHICKEN PHILLY

$11.99

CHICKEN BREAST WITH ONION, PEPPERS, MUSHROOMS, AND AMERICAN CHEESE

CHX WING GRILLED CHEESE

$10.99

CLUB SANDWICH

$9.99

LOADED INTO A TRIPLE DECKER WITH BACON, LETTUCE, TOMATO, AND MAYO

GRILLED CHEESE

$6.99

GRILLED REUBEN

$10.99

CORNED BEEF, SWISS CHEESE, SAUERKRAUT, AND 1000 ISLAND DRESSING ON RYE

MONTE CRISTO

$10.99

PHILLY CHEESE STEAK

$11.99

ONIONS, PEPPERS, MUSHROOMS AND AMERICAN CHEESE

SPECIALTY CHICKEN SAMMY

$10.99

SPECIALTY GRILLED CHEESE

$9.99

BRISKET GRILLED CHEESE

$14.99

Grilled cheese and Soup

$9.99

SHARABLES

----------

CHICKEN QUESADILLA

$9.99

CHICKEN TENDERS APP

$8.99

5 CHICKEN TENDERS

GREEN TOMATO APP

$8.99

LOADED FRIES

$10.99

WITH BACON AND CHEDDAR CHEESE

LOADED HOMEFRIES

$9.49

MOZZARELLA STICKS APP

$7.99

5 STICKS

ONION RINGS

$6.99

5 RINGS

POUTINE

$9.99

SAMPLER PLATTER

$12.99

SPECIALTY POUTINE

$11.99

SPECIALTY QUESADILLA

$12.99

SRIRACHA CHICKEN QUESADILLA

$11.99

PICKLE FRIES

$7.99

SIDES

APPLESAUCE

$1.99

BROCCOLI

$1.99

CHIPS

$1.99

COLE SLAW

$1.99

COTTAGE CHEESE

$1.99

FRENCH FRIES

$1.99

FRUIT CUP

$1.99

SAUTEED SPINACH

$1.99

SIDE SALAD

$3.99

SOUP

$4.99

WRAPS

BANG BANG WRAP

$10.99

BUFFALO CHICKEN WRAP

$10.99

CHICKEN BACON RANCH WRAP

$10.99

GRILLED CHICKEN, BACON, RANCH, LETTUCE AND TOMATO

CHICKEN CAESAR WRAP

$10.99

GRILLED CHICKEN, ROMAINE, BACON, PARMESAN AND CAESAR DRESSING

SPECIALTY WRAP

$10.99

FISH

FISH SAMMY

$12.99

FISH DINNR

$16.99

FISH TACOS

$12.99

cape cod rueben

$12.99

KIDS MENU

CHOCOLATE CHIP SILVER DOLLARS

$3.99

CINNAMON ROLL SILVER DOLLARS

$5.99

CINNAMON T. CRUNCH SILVER DOLLARS

$5.99

FRUITY PEBBLE SILVER DOLLARS

$5.99

PLAIN SILVER DOLLARS

$2.99

2 EGGS & TOAST

$3.99

KIDS CEREAL

$1.99

KIDS CHICKEN TENDERS

$4.99

KIDS COMBO 1

$4.99

KIDS GRILLED CHEESE

$4.99

KIDS MAC & CHEESE

$4.99

KIDS PB & J

$3.99

KID SIDES

GOLDFISH

$1.99

KIDS APPLE SAUCE

$1.99

KIDS CHIPS

$1.99

KIDS COTTAGE CHEESE

$1.99

KIDS FRIES

$1.99

KIDS FRUIT

$1.99

KIDS HOMIES

$1.99

KIDS YOGURT

$1.99

WHOLE BANANA

$1.99

SHAKES

CHOC PB SHAKE

$6.99

CHOCOLATE SHAKE

$6.99

CINNAMON TOAST CRUNCH SHAKE

$6.99

DONUT SHAKE

$6.99

ELVIS SHAKE

$6.99

FRUITY PEBBLE SHAKE

$6.99

MILK AND COOKIE SHAKE

$6.99

OREO SHAKE

$6.99

REESE'S SHAKE

$6.99

SPECIALTY SHAKE

$6.99

STRAWBERRY SHAKE

$6.99

TRIX SHAKE

$6.99

VANILLA SHAKE

$6.99

SUNDAES + OTHERS

BANANA SPLIT SUNDAE

$7.99

CARAMEL SUNDAE

$6.99

COOKIE MONSTER SUNDAE

$7.99

HOT FUDGE SUNDAE

$5.99

REESES SUNDAE

$7.99

STRAWBERRY SHORT CAKE SUNDAE

$7.99

TURTLE BROWNIE SUNDAE

$8.49

BROWNIE A LA MODE

$6.99

DEEP FRIED PB & FLUFF

$6.99

DEEP FRIED PB&J

$6.99

DONUT

$1.99

ICE CREAM

$2.99

MUFFIN

$3.29

DEEP FRIED OREOS (5)

$7.99

SLICE PUMPKIN PIE

$2.99

SLICE PECAN PIE

$4.99

SLICE CHOC CAKE

$5.99

ADD AL AMODE

$1.49

SLICE PUMPKIN PIE

$3.49

RETAIL

DOG TREATS

$13.00

MAPLE SYRUP

$5.00

XS- SHIRT

$20.00

S- SHIRT

$20.00

M-SHIRT

$20.00

L-SHIRT

$20.00

XL-SHIRT

$20.00

XS-HOODIE

$40.00

S-HOODIE

$40.00

M-HOODIE

$40.00

L-HOODIE

$40.00

XL-HOODIE

$40.00

2X SHIRT

$25.00

2X HOODIE

$45.00

3X SHIRT

SCD MUG

$18.00

LARGE AMBER BOTTLE

$15.00

1 LB BAG OF COFFEE

$23.00

SMALL BAG COFFEE

$5.00

EXTRAS

$ FETA

$0.89

$ BACON

$1.99

$ BANANAS

$1.99

$ BISTRO SAUCE

$0.50

$ BLUEBERRIES

$1.99

$ BROCCOLI

$0.89

$ SIDE BROWN GRAVY

$1.99

$ CARAMEL

$0.79

$ CHEESE

$0.79

$ CHICKEN BREAST

$3.99

$ CHOCOLATE CHIPS

$1.99

$ SIDE COUNTRY GRAVY

$1.99

$ CREAM CHEESE

$0.89

$ CRUMBLY BLEU

$0.99

$ DRESSING

$0.89

$ EGG WHITES

$1.99

$ FRIED GREEN TOM

$1.99

$ GLUTEN FREE

$1.99

$ HAM STEAK

$1.99

$ HOLONDAISE SAUCE

$1.99

$ JALAPENOS

$0.89

$ KALAMATA OLIVES

$0.89

$ MARINARA

$0.89

$ MOZZ CHEESE

$0.89

$ MUSHROOMS

$0.89

$ ONIONS

$0.89

$ PEANUT BUTTER

$0.89

$ PECANS

$0.89

$ PEPPERONI

$0.89

$ PEPPERS

$0.89

$ PICKLES (2)

$0.99

$ REESES PIECES

$1.99

$ SALSA

$0.89

$ SAUSAGE

$1.50

$ SIDE SAUSAGE GRAVY

$1.99

$ SIDE CHEESE SAUCE

$1.99

$ SIDE CHIPPED BEEF

$4.99

$ SIDE MAYO

$0.80

$ SOUR CREAM

$0.89

$ SPINACH

$0.89

$ SRIRACHA

$0.50

$ SRIRACHA MAYO

$0.89

$ STRAWBERRIES

$1.99

$ TARTAR

$0.79

$ TOMATO

$0.89

SUB TURKEY BACON

SUB TURKEY SAUSAGE

TAKE OUTTTTTTT

WHIPPED CREAM

^^^WRAP IT UP^^^

$ BLACK OLIVES

$0.89

$HOT HONEY

$0.89

$ KIDS GLUTEN FREE

$1.99

$ 1 EGG

$1.00

$ SHAVED STEAK

$3.99

BLOODY MARY

BLOODY MARY

$11.99

BRUNCH BLOODY

$14.99

NA BLOODY MARY

$8.99

NA ULTIMATE BLOODY

$10.99

ULTIMATE BLOODY MARY

$11.99

DILL PICK BLOODY MARY

$12.99

SPICY JALAPENO BLOODY MARY

$11.99

BOURBON BLOODY MARY

$11.99

FULLY LOADED BLOODY MARY

$24.99

BOOZY MILK SHAKES

BOOZY BLUEBERRY CAKE SHAKE

$12.99

BOOZY CHOCOLATE SHAKE

$12.99

BOOZY COOKIE SHAKE

$12.99

BOOZY FRUITY SHAKE

$12.99

BOOZY OREO SHAKE

$12.99

BOOZY REESES SHAKE

$12.99

BOOZY VANILLA SHAKE

$12.99

PEPPERMINT MOCHA

$12.99

LEMONADES

LEMONADE FLIGHT

$15.99

SPIKED BLUEBERRY LEMONADE

$11.99

SPIKED CLASSIC LEMONADE

$11.99

SPIKED PINEAPPLE LEMONADE

$11.99

SPIKED STRAWBERRY LEMONADE

$11.99

SUMMER FLIGHT

$18.99

FISH BOWL

$12.99

Rose Lemonade

$11.99

MIMOSAS

BIRTHDAY CAKE MIMOSA

$11.99

BLUEBERRY MIMOSA

$10.99

BUBBLY

$8.99

BYO MIMOSA FLIGHT

$18.99

CLASSIC MIMOSA TOWER

$60.00

CRANBERRY MIMOSA

$11.99

CRANBERRY MIMOSA TOWER

$60.00

CREAMSICLE MIMOSA

$11.99

GREEN MIMOSA

$7.99

MARGARITA MIMOSA

$9.99

MIMOSA

$9.99

MULE MIMOSA

$11.99

PINEAPPLE/ORANGE MIMOSA

$11.99

RASPBERRY FLOAT MIMOSA

$11.99

RASPBERRY MIMOSA

$11.99

ROCK CANDY MIMOSA

$11.99

SHIRLEY MIMOSA

$11.99

SHIRLEY TOWER

$60.00

STRAWBERRY MIMOSA

$11.99

STRAWBERRY/ORANGE MIMOSA

$11.99

SUNRISE MIMOSA

$11.99

FREE CAKE MIMOSA

HAWIIAN

$11.99

BOGO MIMOSA

$9.99

WATERMELON MIM

$11.99

SPECIALTY MIMOSA

$11.99

BLUEBERRY ORANGE MIMOSA

$11.99

BOBA MIMOSA

$12.99

SPECIALTY BOGO MIMOSA

$11.99

MOSCOW MULES

BLUEBERRY MULE

$11.99

BYO MULE FLIGHT

$18.99

CLASSIC MOSCOW MULE

$10.99

CRANBERRY MULE

$11.99

MOSCOW MULE

$11.99

ORANGE MULE

$11.99

PINEAPPLE/ORANGE MULE

$11.99

RASPBERRY MULE

$11.99

STRAWBERRY MULE

$11.99

VERY CHERRY MULE

$11.99

APPLE CIDER MULE

$11.99

APPLE CIDER MULE

$11.99

OTHER

ADULT SHIRLEY TEMPLE

$7.99

BAILEYS HOT COFFEE

$6.99

BOOZY FRUITY PEB ICED

$8.99

BOOZY ICED COFFEE

$9.99

BOOZY ROOT BEER FLOAT

$11.99

CHOCOLATE PEANUT BUTTER HOT CHOCOLATE

$8.99

HARD SELTZERS

$6.99

SCREW DRIVER

$7.99

SPIKED PEPPERMINT HOT CHOCOLATE

$6.99

TEQUILA SUNRISE

$7.99

BOTTLE 7MOONS

$16.00

BOTTLE PINOT GRIGIO

$16.00

BOTTLE CABERNET

$16.00

BOTTLE YALUPA

$10.00

LONG ISLAND

$10.99

COCONUT BAY BREEZE

$8.99

SPIKED STRAWBERRY LEMONADE

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SANGRIAS

MIMOSA SANGRIA

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GLASS MOSCATO

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SPECIAL SANGRIA

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SHAKES

BOOZY BLUEBERRY CAKE SHAKE

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BOOZY CHOCOLATE SHAKE

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BOOZY CINNABON SHAKE

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BOOZY REESES SHAKE

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BOOZY THIN MINT SHAKE

$10.99

SHOTS

BAILEYS

$5.00

TITOS

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JIM BEAM

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JONIES DRINK

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WELL SHOT

$4.00

SHOT

$4.50

RASPBERRY KISS

$6.99

STRAWBERRY MELON SPRITZ

$6.99

BEER

RECESS STOUT 16oz

$9.00

EPIPHANY PILSNER 16oz

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SALT CITY IPA 16oz

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CHOCCY MILK 16oz

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MEET ME AT NOONISH 16oz

$9.00

VELVET FOG 16oz

$9.00

SPECIALTY DRINKS

HAWAIIAN MAI TAI

$10.99

BANANA RUM PUNCH

$10.99

PB CUP

$12.99

FLIGHTS

PUNCH FLIGHT

$18.99

BLOODY FLIGHT

$18.99

BOBA MIMOSA FLIGHT

$18.99

BOOZY COFFEE FLIGHT

$18.99

BEVERAGES

96 OZ COFFEE

$15.00

CRANBERRY JUICE/ BOTTLE

$4.50

ORANGE JUICE/BOTTLE

$4.50

BREAKFAST SIDES

1/2 MIXED MEAT

$75.00

1/2 PAN HOMEFRIES

$35.00

1/2 SCRAMBLED EGGS

$50.00

BACON PER PERSON

$2.00

FULL MIXED MEAT

$150.00

FULL PAN HOMEFRIES

$65.00

FULL SCRAMBLED

$95.00

DESSERTS

1/2 BROWNIE TRAY

$70.00

1/2 COOKIE TRAY

$65.00

CINNAMON ROLLS EACH

$3.00

FULL BROWNIE TRAY

$135.00

FULL COOKIE TRAY

$120.00

DIPS

1/2 TACO DIP

$45.00

FULL TACO DIP

$85.00

1/2 BUFFALO CHICKEN DIP

$65.00

FULL BUFFALO CHICKEN DIP

$125.00

FRENCH TOAST

1/2 BLUEBERRY COBBLER FRENCH

$75.00

1/2 CEREAL FRENCH

$55.00

1/2 PAN TEXAS FRENCH

$45.00

CEREAL FRENCH

$95.00

FULL BLUEBERRY COBBLER FRENCH

$140.00

FULL PAN TEXAS

$85.00

LUNCH

1/2 BBQ PULLED CHICKEN (20 LBS)

$85.00

1/2 PAN SAUASAGE, ONION PEPPERS

$90.00

BUFFALO CHICKEN WRAP(EACH)

$9.00

CHEESEBURGER WRAP(EACH)

$9.00

CHICKEN BACON RANCH WRAP(EACH)

$9.00

FULL BBQ PULLED CHICKEN (40 LBS)

$175.00

FULL PAN SAUSAGE ONION, PEPPERS

$180.00

HAM CLUB WRAP(EACH)

$9.00

TURKEY CLUB WRAP(EACH)

$9.00

LUNCH SIDES

(1) BAG OF CHIPS

$4.00

(1) LOAF OF ITALIAN

$5.00

1/2 BAKED BEANS

$50.00

1/2 COLE SLAW

$40.00

1/2 MAC SALAD

$45.00

1/2 POTATO SALAD

$55.00

FULL BAKED BEANS

$95.00

FULL COLE SLAW

$75.00

FULL MAC SALAD

$85.00

FULL POTATO SALAD

$105.00

PANCAKES

1/2 CEREAL CAKES

$55.00

1/2 CINNAMON ROLL CAKES

$65.00

1/2 MAPLE BACON CAKES

$75.00

1/2 PLAIN CAKES

$45.00

FULL CEREAL CAKES

$100.00

FULL CINNAMON ROLL CAKES

$130.00

FULL MAPLE BACON CAKES

$145.00

FULL PLAIN CAKES

$85.00

PASTA

1/2 CHICKEN SPINACH TOMATO ALFREDO

$95.00

1/2 GOULASH

$85.00

1/2 ZITI

$65.00

FULL CHICKEN SPINACH TOMATO ALFREDO

$195.00

FULL GOULASH

$165.00

FULL ZITI

$125.00

SALADS

1/2 CAESAR WITH CHICKEN

$65.00

1/2 GARDEN SALAD

$55.00

1/2 GREEK WITH CHICKEN

$70.00

1/2 SUMMER SALAD

$75.00

FULL CAESAR WITH CHICKEN

$125.00

FULL GARDEN SALAD

$105.00

FULL GREEK WITH CHICKEN

$135.00

FULL SUMMER SALAD

$145.00

TRAYS

1/2 FRUIT TRAY

$70.00

1/2 VEGGIE TRAY

$90.00

FULL FRUIT TRAY

$135.00

FULL VEGGIE TRAY

$175.00
Attributes and Amenities
check markCasual
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check markTakeout
All hours
Sunday6:00 am - 5:00 pm
Monday6:00 am - 5:00 pm
Tuesday6:00 am - 5:00 pm
Wednesday6:00 am - 5:00 pm
Thursday6:00 am - 5:00 pm
Friday6:00 am - 5:00 pm
Saturday6:00 am - 5:00 pm
Restaurant info

Come on in and enjoy!

Location

5407 West Genesee Street, Camillus, NY 13031

Directions

Gallery
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