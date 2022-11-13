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Vinted Wine Bar & Kitchen
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63 Memorial Road
West Hartford, CT 06107
Orders through Toast are commission free and go directly to this restaurant
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DRINKS
STRAIGHT FROM THE BARREL #4
Barrel aged take on a boulevardier on a big cube
STRAIGHT FROM THE BARREL #5
Vieux Carre. High west double rye, hine cognac, antica vermouth, Benedictine, house bitters
THE FRENCH DOORS
Breckenridge spiced rum, grapefruit liqueur + fresh lemon juice
REVIVING BREEZE
Gin, Lillet rose, Fragola melon liqueur, triple sec + fresh lemon juice. Served in a coupe with a Pernod rinse
CHARTREUSE CABOOSE
Four Roses bourbon, green Chartreuse, pineapple juice + fresh lime juice
ESPRESSO MARTINI
Breckenridge vodka, Grind espresso rum, vanilla liqueur + fresh espresso
AMELIA
Blank vodka, blackberry, elderflower + fresh lemon juice
WHITE SANGRIA
House white wine blended sangria
RED SANGRIA
House red wine blended sangria
CHEF’S BLOODY
House made mix of the day. Choice of vodka, gin, tequila, or bourbon
FALL IN NORMANDY
Calvados, charred apple, organic orange , fresh lemon juice
BEER
ALLAGASH WHITE
5.2% Belgian style beer
COLLECTIVE ARTS LIFE IN THE CLOUDS
COMMON ROOTS GOOD FORTUNE
6.5% modern IPA with galaxy, Amarillo, and el dorado
FLUFFY HAZY IPA
Dank and resinous double with tones of citrus 7.8%
LORD HOBO ANGELICA HAZEY IPA
NARRAGANSETT
NEW ENGLAND BREWING “SCHNITZENGIGGLES” GERMAN-STYLE FESTBIER
SECOND FIDDLE X2 IPA
SIX POINT RESIN DOUBLE IPA
STILL HILL BREWERY NUT ON A HILL BROWN ALE
VICTORY FESTBIER MARZEN STYLE LAGER
SOURS & CIDER
NON- ALCOHOLIC
COFFEE
HOT TEA
APERITIFS
BOURBON • RYE • WHISKEY
ABASOLO EL WHISKY DE MEXICO
ANGEL’S ENVY BOURBON
ANGEL’S ENVY RYE
BASIL HAYDEN DARK RYE
BASIL HAYDEN 10 YEAR RYE
BASIL HAYDEN BOURBON
BASIL HAYDEN TOAST
BERKSHIRE BOURBON
BLANTONS BOURBON WHISKEY
BLAZE
BUFFALO TRACE BOURBON WHISKEY
BULLEIT 95 RYE WHISKEY
BULLEIT BOURBON WHISKEY
BULLY BOY AMERICAN WHISKEY
CLONAKILTY FUZZY DUCK CASK IRISH WHISKEY
CLONAKILTY IRISH WHISKEY
COLONEL E.H TAYLOR SMALL BATCH
CROWL ROYAL
CROWN ROYAL 13 YEAR MASH
DEAD RABBIT IRISH WHISKEY
EAGLE RARE BOURBON
ELIGH CRAIG SMALL BATCH
FOUR ROSES BOURBON
HIBIKI SUNTORY JAPANESE HARMONY WHISKY
HIGH WEST AMERICAN PRAIRIE
HIGH WEST CAMPFIRE
HIGH WEST DOUBLE RYE
HIGH WEST MIDWINTERS NIGHT DRAM
HIGH WEST RENDEZVOUS RYE
HIGH WEST SON OF BOURYE
HIGH WEST YIPEE KI YAY
HILL ROCK DOUBLE CASK RYE WHISKEY
HILL ROCK SINGLE MALT
HILL ROCK SOLERA AGED
HUDSON STRAIGHT BOURBON
J.J. COREY IRISH WHISKEY
JACK DANIELS
JACK DANIELS RYE RESERVE
JAMESON IRISH WHISKEY
JEFFERSON’S GRAND SUDUIRANT
JEFFERSON’S OCEAN 23
JEFFERSON’S OLD RUM CASK
JEFFERSON’S PRICHARD HILL CABERNET CASK
JEFFERSON’S STRAIGHT WHISKEY SMALL BATCH
JEFFERSON’S TWIN OAK RARE
JEFFERSON’S VERY OLD BOURBON
JESSE JAMES HONEY BOURBON
KNAPPOGUE CASTLE IRISH SINGLE MALT
KNOB CREEK 9 YEAR BOURBON
KNOB CREEK SINGLE BARREL 9 YEAR BOURBON
KNOBB CREEK SMALL BATCH 100 PROOF RYE
LITCHFIELD DISTILLERY BOURBON WHISKEY
MAKER’S MARK WHISKY
MARS IWAI TRADITION WHISKY
MICHTERS TOASTED BARREL SOUR MASH
MICHTER’S 10 YEAR BOURBON
MICHTER’S 10 YEAR RYE
MICHTER’S AMERICAN WHISKEY
MICHTER’S BARREL STRENGTH RYE
MICHTER’S BOURBON
MICHTER’S SOUR MASH
MICHTER’S STRAIGHT RYE
NELSON BROS WHISKEY RESERVE BOURBON
NIKKA COFFEY GRAIN WHISKY
NIKKA FROM THE BARREL
OLD ELK BLENDED BOURBON
OLD FORESTER 1897 BOTTLE IN BOND
OLD FORESTER 1920 PROHIBITION STYLE
OLD FORESTER RYE
OLD WELLER ANTIQUE 107
OLD WELLER SPECIAL RESERVE
PENDLETON CANADIAN RYE 1910
PENELOPE ARCHITECT FRENCH OAK
PENELOPE BARREL STRENGHT
PIKESVILLE RYE
REDWOOD EMPIRE RYE
REISETBAUER SINGLE MALT & YEAR WHISKEY
SAVAGE & COOKE SECOND GLANCE AMERICAN WHISEY
SAVAGE & COOKE THE BURNING CHAIR BOURBON WHISKEY
SAZERAC RYE
SEXTON SINGLE MALT IRISH WHISKEY
SPLINTER GROUP SLAUGHTER HOUSE AMERICAN WHISKEY
SPLINTER GROUP STRAIGHT EDGE BOURBON
SPLINTER GROUP WHIP SAW RYE
STAGG JR. BOURBON
SUNTORY WHISKY TOKI
THE WISE MAN BOURBON by KENTUCKY OWL
VERY OLD BARTON KENTUCKY BOURBON WHISKEY
W.L WHELLER SPECIAL RESERVE BOURBON
W.L. WHELLER 107 ANTIQUE BOURBON
WEST CORK BARREL PROOF IRISH WHISKEY
WHISTLE PIG LIMITED SMOKE STOCK
WHISTLE PIG 10 YEAR STRAIGHT RYE
WHISTLE PIG 15 YEAR STRAIGHT RYE
WHISTLE PIG FARMSTOCK RYE
WHISTLE PIG SAMURAI SCIENTIST
WIDOW JANE 10 YEAR NEW AMERICAN OAK
WIDOW JANE AMERICAN OAK AGED RYE MASH
WIDOW JANE RYE MASH OAK AND APPLE WOOD
WIDOW JANE WAPSIE 14 YEAR
WOODFORD DOUBLE OAK
WOODFORD MALT WHISKEY
WOODFORD RESERVE
YAMAZAKI 12 YEAR JAPANESE WHISKY
GIN
ASTOBIZA - Spain
London style dry gin from Spain
BARR HILL - Vermont
BEEFEATER - England
BOMBAY SAPPHIRE - England
BOTANIST - Scotland
BROCKMAN’S - England
BULLY BOY ESTATE GIN - Massachusetts
ELEPHANT 44 - German
FLOWER CITY - New York
GUNPOWDER GIN - Ireland
HENDRICK’S - Scotland
HEPPLE - England
LITCHFIELD GIN - Connecticut
MINKE - Ireland
MONKEY 47 - Germany
NIKKA COFFEY GIN - Japan
No. 209 5XD GIN- San Francisco
N0. 209 CABERNET SAUVIGNON BARREL FINISH - San Francisco
No. 209 CHARDONNAY BARREL FINISH - San Francisco
No. 209 SAUVIGNON BLANC BARREL FINISH - San Francisco
No. 209 TASTING FLIGHT
PLYMOUTH - England
PUERTO INDIA’S STRAWBERRY GIN - Spain
SPRING 44 OLD TOM GIN - Colorado
TANQUERAY - England
TANQUERAY 10 - England
WIGLE GIN - Pennsylvania
GUN POWDER SARDINIAN CITRUS- Ireland
GRAPPA. • GOGNAC • ARMAGNAC
BAUCHANT 1838
COURVOISIER VSOP
COURVOISIER XO
ELISA GRAPPA
GRAND MARNIER
GRAND MARNIER 100 YEAR
H BY HINE
HARDY 1863
MERLET VSOP
HINE RARE VSOP
MARTELL BLUE SWIFT VSOP
NONINO MERLOT GRAPPA
PIERRE FERRAND
REMY VSOP
SARPA POLI GRAPPA
TRESOLITRE GRAPPA
CAMUS “BORDERIES” SINGLE ESTATE COGNAC
LAUBADE BLANCHE
LAUBADE VSOP
LAUBADE XO
NAUD FINE COGNAC VSOP
OTHER
AMARETTO
AMARO ERBORISTA
AMARO VARNELLI
APEROL
BAILEY’S
BARSOL PISCO
CAMPARI
CALVADOS (DUPONT)
FERNET BRANCA
FERNET (MEXICAN)
FRANGELICO
GRAND MARNIER 100 YEAR
GRAND MARNIER
GREEN CHARTREUSE
Yellow Chartreuse
Kahlua
Pimm's
Ratafia Brandy
Tia Maria
Underberg
Sambuca
Clase Azul pomegranate
Fascia Brutto aperitivo
RUM
SCOTCH
BALVINIE DOUBLE WOOD
BOWMORE 12 YEAR
BRUICHLADDICH CLASSIC LADDIE
BRUICHLADDICH OCTOMORE
BRUICHLADDICH PORT CHARLOTTE
DEWARS 15 YEAR
DEWARS WHITE LABEL
GLENGOYNE CASK STRENGHT LIMITED EDITION
GLENLIVET 12 YEAR
GLENLIVET 14 YEAR GOGNAC CASK
GLENFIDDICH 15 YEAR
HIGHLAND 18 YEAR
JOHNNIE WALKER BLACK
JOHNNIE WALKER BLUE
LAGAVULIN 16 YEAR
LAGAVULIN 8 YEAR 200th LIMITED
LAGAVULIN 11 YEAR OFFERMAN EDITION
LAGAVULIN 8 YEAR
LAPHROAIG 10 YEAR SINGLE
MACALLAN 12 YEAR
MACALLAN 15 YEAR
MACALLAN RARE CASK
PEAT MONSTER
TALISKER 10 YEAR
TAMDHU 12 YEAR SHERRY CASK
SIA
Speyside blended malt scotch whiskey
PURE SCOT BLENDED SCOTCH WHISKY
BLADNOCH 11 YEAR LOWLAND SINGLEMALT
TEQUILA • MEZCAL
1 TEQUILA
1800 CRISTALINO ANEJO
2 TEQUILA
3 TEQUILA
400 CONEJOS MEZCAL
AYATE AÑEJO
AYATE REPOSADO
AZTECA PLATA
CAYEYA BLANCO
CAYEYA REPOSADO
CENIZO COLONIAL MEZCAL
CHAMUCOS AÑEJO
CHAMUCOS BLANCO
CHAMUCOS REPOSADO
CLASE AZUL REPOSADO
DON JULIO 1942
DON JULIO ANEJO
DON JULIO BLANCO
DON JULIO REPOSADO
EL CHARRO SILVER
ESPINA NEGRA ESPADIN
ESPOLON BLANCO
JOLGORIO PECHUGA MEZCAL
LA GRITONA REPOSADO
PATRON CAFÉ
PATRON CITRONGE LIME LIQUEUR
PIERDE ALMAS MEZCAL
TANTEO HABANERO
VILLA ONE AÑEJO
VILLA ONE REPOSADO
VILLA ONE SILVER
KOMOS ANEJO CRISTALINO
CASA SOL BLANCO
CASA SOL REPOSADO
CASA SOL ANEJO
GRACIAS A DIOS
Espadin reposado mezcal
GRAN CORAMINO CRISTALINO
CALIROSA BLANCO
CALIROSA ANEJO
VODKA
White Wine
Red Wine
Cocktails
Food
HH HUMMUS
Whipped chickpea hummus, za’atar oil, crispy scallion pancake
HH BRUSSEL SPROUTS
Maple butter, bacon, smoked gouda
HH MUSSELS
White wine, garlic, & charred bread
HH OYSTERS
6 oysters on the half shell
HH TRUFFLE POPCORN
HH CHEESE
HH TRUFFLE FRIES
HH PORK BELLY
Brushed with sweet & sour sauce with kimchi on the side
|Sunday
|Closed
|Monday
|11:30 am - 11:00 pm
|Tuesday
|11:30 am - 11:00 pm
|Wednesday
|11:30 am - 11:00 pm
|Thursday
|11:30 am - 11:00 pm
|Friday
|11:30 am - 11:00 pm
|Saturday
|Closed
Modern American Fushion With a Wine Centric Menu.
63 Memorial Road, West Hartford, CT 06107