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Vinted Wine Bar & Kitchen

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63 Memorial Road

West Hartford, CT 06107

Orders through Toast are commission free and go directly to this restaurant

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Gift Cards

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DRINKS

Velvet falernum, passion fruit plantation overproof , pineapple rum

STRAIGHT FROM THE BARREL #4

$16.00

Barrel aged take on a boulevardier on a big cube

STRAIGHT FROM THE BARREL #5

$16.00

Vieux Carre. High west double rye, hine cognac, antica vermouth, Benedictine, house bitters

THE FRENCH DOORS

$14.00

Breckenridge spiced rum, grapefruit liqueur + fresh lemon juice

REVIVING BREEZE

$14.00

Gin, Lillet rose, Fragola melon liqueur, triple sec + fresh lemon juice. Served in a coupe with a Pernod rinse

CHARTREUSE CABOOSE

$13.00

Four Roses bourbon, green Chartreuse, pineapple juice + fresh lime juice

ESPRESSO MARTINI

$15.00

Breckenridge vodka, Grind espresso rum, vanilla liqueur + fresh espresso

AMELIA

$13.00

Blank vodka, blackberry, elderflower + fresh lemon juice

WHITE SANGRIA

$12.00

House white wine blended sangria

RED SANGRIA

$12.00

House red wine blended sangria

CHEF’S BLOODY

$12.00

House made mix of the day. Choice of vodka, gin, tequila, or bourbon

FALL IN NORMANDY

$13.00Out of stock

Calvados, charred apple, organic orange , fresh lemon juice

BEER

ALLAGASH WHITE

$6.00

5.2% Belgian style beer

COLLECTIVE ARTS LIFE IN THE CLOUDS

COMMON ROOTS GOOD FORTUNE

$10.00

6.5% modern IPA with galaxy, Amarillo, and el dorado

FLUFFY HAZY IPA

$9.95

Dank and resinous double with tones of citrus 7.8%

LORD HOBO ANGELICA HAZEY IPA

$8.00

NARRAGANSETT

$5.00

NEW ENGLAND BREWING “SCHNITZENGIGGLES” GERMAN-STYLE FESTBIER

$6.50

SECOND FIDDLE X2 IPA

$11.00

SIX POINT RESIN DOUBLE IPA

$9.00

STILL HILL BREWERY NUT ON A HILL BROWN ALE

$7.00

VICTORY FESTBIER MARZEN STYLE LAGER

$7.25

SOURS & CIDER

COLLECTIVE ARTS BERRY BANANA ACIA & GRANOLA SMOOTHIE SOUR

$8.00

DOWN EAST ORIGINAL CIDER

$6.00

Unfiltered 5.1% cider from boston massachusetts

NON- ALCOHOLIC

SO- BEER LIGHT LAGER

$5.00

SO- BEER GRAPEFRUIT LAGER

$5.00

COFFEE

SINGLE ESPRESSO

$2.95

DOUBLE ESPRESSO

$3.95

TRIPLE ESPRESSO

$4.95

CAPPUCCINO

$5.95

DECAF CAPPUCCINO

$5.95

LATTE

$5.95

DECAF LATTE

$5.95

AMERICANO

$3.95

DECAF AMERICANO

$3.95

DECAF ESPRESSO

$2.95

HOT TEA

GOLDEN CHAMOMILE ( CAFFEINE FREE)

$5.95

ENGLISH BREAKFAST BLACK TEA

$5.95

TROPICAL GREEN TEA

$5.95

CHINA GREEN TIPS

$5.95

HONEYBUSH CARAMEL HERBAL TEA ( CAFFENE FREE)

$5.95

SWEET GINGER PEACH BLACK TEA

$5.95

DRAGON EYE OOLONG TEA

$5.95

PEAR WHITE TEA

$5.95

BOMBAY CHAI BLACK TEA

$5.95

APERITIFS

BRAULIO AMARO ALPINO

$12.00

FERNET BRANCA

$10.00

FERNET FLORIO

$11.00

PUNT E MES ORIGINALE

$9.00

SFUMATO AMARO RABARBARO

$10.00

TEMPUS FUGIT KINA

$12.00

TEMPUS FUGIT GRAN CLASSICO

$11.00

VARNELLI AMARO DELL’ ERBORISTA

$16.00

AMARO DELL ETNA

$13.00

BOURBON • RYE • WHISKEY

ABASOLO EL WHISKY DE MEXICO

$11.00

ANGEL’S ENVY BOURBON

$13.00

ANGEL’S ENVY RYE

$17.00

BASIL HAYDEN DARK RYE

$13.00

BASIL HAYDEN 10 YEAR RYE

$16.00

BASIL HAYDEN BOURBON

$12.00

BASIL HAYDEN TOAST

$16.00

BERKSHIRE BOURBON

$11.00

BLANTONS BOURBON WHISKEY

$14.50

BLAZE

$11.00

BUFFALO TRACE BOURBON WHISKEY

$10.00

BULLEIT 95 RYE WHISKEY

$10.00

BULLEIT BOURBON WHISKEY

$9.00

BULLY BOY AMERICAN WHISKEY

$12.00

CLONAKILTY FUZZY DUCK CASK IRISH WHISKEY

$15.00

CLONAKILTY IRISH WHISKEY

$9.00

COLONEL E.H TAYLOR SMALL BATCH

$16.00

CROWL ROYAL

$9.00

CROWN ROYAL 13 YEAR MASH

$13.00

DEAD RABBIT IRISH WHISKEY

$13.00

EAGLE RARE BOURBON

$12.00

ELIGH CRAIG SMALL BATCH

$11.00

FOUR ROSES BOURBON

$9.00

HIBIKI SUNTORY JAPANESE HARMONY WHISKY

$16.00

HIGH WEST AMERICAN PRAIRIE

$13.00

HIGH WEST CAMPFIRE

$14.00

HIGH WEST DOUBLE RYE

$11.00

HIGH WEST MIDWINTERS NIGHT DRAM

$30.00

HIGH WEST RENDEZVOUS RYE

$14.00

HIGH WEST SON OF BOURYE

$14.00

HIGH WEST YIPEE KI YAY

$17.00

HILL ROCK DOUBLE CASK RYE WHISKEY

$18.00

HILL ROCK SINGLE MALT

$19.00

HILL ROCK SOLERA AGED

$18.00

HUDSON STRAIGHT BOURBON

$15.00

J.J. COREY IRISH WHISKEY

$16.00

JACK DANIELS

$9.00

JACK DANIELS RYE RESERVE

$12.00

JAMESON IRISH WHISKEY

$8.00

JEFFERSON’S GRAND SUDUIRANT

$30.00

JEFFERSON’S OCEAN 23

$13.00Out of stock

JEFFERSON’S OLD RUM CASK

$16.50

JEFFERSON’S PRICHARD HILL CABERNET CASK

$15.00

JEFFERSON’S STRAIGHT WHISKEY SMALL BATCH

$15.00

JEFFERSON’S TWIN OAK RARE

$16.00

JEFFERSON’S VERY OLD BOURBON

$15.00

JESSE JAMES HONEY BOURBON

$10.00

KNAPPOGUE CASTLE IRISH SINGLE MALT

$17.00

KNOB CREEK 9 YEAR BOURBON

$10.00

KNOB CREEK SINGLE BARREL 9 YEAR BOURBON

$14.00

KNOBB CREEK SMALL BATCH 100 PROOF RYE

$12.00

LITCHFIELD DISTILLERY BOURBON WHISKEY

$9.00

MAKER’S MARK WHISKY

$9.00

MARS IWAI TRADITION WHISKY

$15.00

MICHTERS TOASTED BARREL SOUR MASH

$23.00

MICHTER’S 10 YEAR BOURBON

$26.00

MICHTER’S 10 YEAR RYE

$28.00

MICHTER’S AMERICAN WHISKEY

$11.00

MICHTER’S BARREL STRENGTH RYE

$15.00

MICHTER’S BOURBON

$11.00

MICHTER’S SOUR MASH

$16.00

MICHTER’S STRAIGHT RYE

$13.00

NELSON BROS WHISKEY RESERVE BOURBON

$14.00

NIKKA COFFEY GRAIN WHISKY

$13.00Out of stock

NIKKA FROM THE BARREL

$17.00

OLD ELK BLENDED BOURBON

$13.00

OLD FORESTER 1897 BOTTLE IN BOND

$12.00

OLD FORESTER 1920 PROHIBITION STYLE

$13.00

OLD FORESTER RYE

$10.00

OLD WELLER ANTIQUE 107

$15.00

OLD WELLER SPECIAL RESERVE

$15.00

PENDLETON CANADIAN RYE 1910

$11.00

PENELOPE ARCHITECT FRENCH OAK

$15.00

PENELOPE BARREL STRENGHT

$16.00

PIKESVILLE RYE

$12.00

REDWOOD EMPIRE RYE

$11.00

REISETBAUER SINGLE MALT & YEAR WHISKEY

$14.00

SAVAGE & COOKE SECOND GLANCE AMERICAN WHISEY

$16.00

SAVAGE & COOKE THE BURNING CHAIR BOURBON WHISKEY

$15.00

SAZERAC RYE

$9.00

SEXTON SINGLE MALT IRISH WHISKEY

$13.00

SPLINTER GROUP SLAUGHTER HOUSE AMERICAN WHISKEY

$12.00

SPLINTER GROUP STRAIGHT EDGE BOURBON

$11.00

SPLINTER GROUP WHIP SAW RYE

$13.00

STAGG JR. BOURBON

$15.00Out of stock

SUNTORY WHISKY TOKI

$16.00

THE WISE MAN BOURBON by KENTUCKY OWL

$13.00

VERY OLD BARTON KENTUCKY BOURBON WHISKEY

$12.00

W.L WHELLER SPECIAL RESERVE BOURBON

$11.00

W.L. WHELLER 107 ANTIQUE BOURBON

$16.00

WEST CORK BARREL PROOF IRISH WHISKEY

$13.00

WHISTLE PIG LIMITED SMOKE STOCK

$16.50

WHISTLE PIG 10 YEAR STRAIGHT RYE

$16.00

WHISTLE PIG 15 YEAR STRAIGHT RYE

$32.00

WHISTLE PIG FARMSTOCK RYE

$14.00

WHISTLE PIG SAMURAI SCIENTIST

$57.00

WIDOW JANE 10 YEAR NEW AMERICAN OAK

$18.00

WIDOW JANE AMERICAN OAK AGED RYE MASH

$16.00

WIDOW JANE RYE MASH OAK AND APPLE WOOD

$14.00

WIDOW JANE WAPSIE 14 YEAR

$28.00

WOODFORD DOUBLE OAK

$15.00

WOODFORD MALT WHISKEY

$13.00

WOODFORD RESERVE

$11.00

YAMAZAKI 12 YEAR JAPANESE WHISKY

$22.00

GIN

ASTOBIZA - Spain

$12.50

London style dry gin from Spain

BARR HILL - Vermont

$12.00

BEEFEATER - England

$9.00

BOMBAY SAPPHIRE - England

$9.00

BOTANIST - Scotland

$9.00

BROCKMAN’S - England

$9.00

BULLY BOY ESTATE GIN - Massachusetts

$11.00

ELEPHANT 44 - German

$9.00

FLOWER CITY - New York

$9.00

GUNPOWDER GIN - Ireland

$11.00

HENDRICK’S - Scotland

$9.00Out of stock

HEPPLE - England

$13.00

LITCHFIELD GIN - Connecticut

$12.00

MINKE - Ireland

$13.00

MONKEY 47 - Germany

$13.00

NIKKA COFFEY GIN - Japan

$14.00

No. 209 5XD GIN- San Francisco

$9.00

N0. 209 CABERNET SAUVIGNON BARREL FINISH - San Francisco

$12.00

No. 209 CHARDONNAY BARREL FINISH - San Francisco

$11.00

No. 209 SAUVIGNON BLANC BARREL FINISH - San Francisco

$10.00

No. 209 TASTING FLIGHT

$20.00

PLYMOUTH - England

$9.00

PUERTO INDIA’S STRAWBERRY GIN - Spain

$11.00

SPRING 44 OLD TOM GIN - Colorado

$10.00

TANQUERAY - England

$9.00Out of stock

TANQUERAY 10 - England

$10.00

WIGLE GIN - Pennsylvania

$12.00

GUN POWDER SARDINIAN CITRUS- Ireland

$11.00

GRAPPA. • GOGNAC • ARMAGNAC

BAUCHANT 1838

$11.00

COURVOISIER VSOP

$12.50

COURVOISIER XO

$32.00

ELISA GRAPPA

$15.00

GRAND MARNIER

$12.00

GRAND MARNIER 100 YEAR

$18.00

H BY HINE

$11.00

HARDY 1863

$12.00

MERLET VSOP

$13.00

HINE RARE VSOP

$14.00

MARTELL BLUE SWIFT VSOP

$11.00

NONINO MERLOT GRAPPA

$15.00

PIERRE FERRAND

$14.00

REMY VSOP

$11.00

SARPA POLI GRAPPA

$10.00

TRESOLITRE GRAPPA

$25.00

CAMUS “BORDERIES” SINGLE ESTATE COGNAC

$14.00

LAUBADE BLANCHE

$11.00

LAUBADE VSOP

$12.00

LAUBADE XO

$15.00

NAUD FINE COGNAC VSOP

$15.00

OTHER

AMARETTO

$9.00

AMARO ERBORISTA

$12.00

AMARO VARNELLI

$10.00

APEROL

$10.00

BAILEY’S

$8.00

BARSOL PISCO

$9.00

CAMPARI

$9.00

CALVADOS (DUPONT)

$9.00

FERNET BRANCA

$9.00

FERNET (MEXICAN)

$10.00

FRANGELICO

$8.00

GRAND MARNIER 100 YEAR

$18.00

GRAND MARNIER

$12.00

GREEN CHARTREUSE

$12.00

Yellow Chartreuse

$12.00

Kahlua

$8.00

Pimm's

$8.00

Ratafia Brandy

$11.00

Tia Maria

$9.00

Underberg

$3.00

Sambuca

$9.00

Clase Azul pomegranate

$8.00

Fascia Brutto aperitivo

$9.00

RUM

BACARDI SILVER

$9.00

BULLY BOY BOSTON

$11.00

CAPTAIN MORGAN

$9.00

DOS MADERAS 5+5 RUM

$14.00

DIPL0MATICO RESERVA RUM

$10.00

FOURSQUARE EMPERY 14 YEAR

$21.00

MAD RIVER RUM

$9.00

PLANTATION 3 STAR (House)

$10.00

PLANTATION PINEAPPLE

$9.00

RON ZACAPPA 23 YEAR SOLERA

$14.00

BRUGAL 1888

$12.50

DOS MADERAS LUXUS

$23.00

SCOTCH

BALVINIE DOUBLE WOOD

$13.00

BOWMORE 12 YEAR

$12.00

BRUICHLADDICH CLASSIC LADDIE

$12.00

BRUICHLADDICH OCTOMORE

$22.00

BRUICHLADDICH PORT CHARLOTTE

$13.00

DEWARS 15 YEAR

$15.00

DEWARS WHITE LABEL

$10.00

GLENGOYNE CASK STRENGHT LIMITED EDITION

$18.00

GLENLIVET 12 YEAR

$12.00

GLENLIVET 14 YEAR GOGNAC CASK

$14.00

GLENFIDDICH 15 YEAR

$16.00

HIGHLAND 18 YEAR

$15.00

JOHNNIE WALKER BLACK

$11.00

JOHNNIE WALKER BLUE

$35.00

LAGAVULIN 16 YEAR

$17.50

LAGAVULIN 8 YEAR 200th LIMITED

$13.00

LAGAVULIN 11 YEAR OFFERMAN EDITION

$17.00

LAGAVULIN 8 YEAR

$12.00

LAPHROAIG 10 YEAR SINGLE

$12.50

MACALLAN 12 YEAR

$15.00

MACALLAN 15 YEAR

$18.00

MACALLAN RARE CASK

$40.00

PEAT MONSTER

$13.00

TALISKER 10 YEAR

$12.00

TAMDHU 12 YEAR SHERRY CASK

$13.00

SIA

$12.00

Speyside blended malt scotch whiskey

PURE SCOT BLENDED SCOTCH WHISKY

$13.00

BLADNOCH 11 YEAR LOWLAND SINGLEMALT

$15.00

TEQUILA • MEZCAL

1 TEQUILA

$11.00

1800 CRISTALINO ANEJO

$14.00

2 TEQUILA

$12.00

3 TEQUILA

$15.00

400 CONEJOS MEZCAL

$12.00

AYATE AÑEJO

$18.00

AYATE REPOSADO

$15.00

AZTECA PLATA

$9.00

CAYEYA BLANCO

$11.00

CAYEYA REPOSADO

$22.00

CENIZO COLONIAL MEZCAL

$10.00

CHAMUCOS AÑEJO

$16.00

CHAMUCOS BLANCO

$12.00

CHAMUCOS REPOSADO

$12.00

CLASE AZUL REPOSADO

$31.00

DON JULIO 1942

$24.00

DON JULIO ANEJO

$15.00

DON JULIO BLANCO

$10.00

DON JULIO REPOSADO

$13.00

EL CHARRO SILVER

$9.00

ESPINA NEGRA ESPADIN

$13.00

ESPOLON BLANCO

$9.00

JOLGORIO PECHUGA MEZCAL

$20.00

LA GRITONA REPOSADO

$11.00

PATRON CAFÉ

$9.00

PATRON CITRONGE LIME LIQUEUR

$8.00

PIERDE ALMAS MEZCAL

$10.00

TANTEO HABANERO

$13.00

VILLA ONE AÑEJO

$14.00

VILLA ONE REPOSADO

$12.00

VILLA ONE SILVER

$10.00

KOMOS ANEJO CRISTALINO

$21.00

CASA SOL BLANCO

$14.00

CASA SOL REPOSADO

$16.00

CASA SOL ANEJO

$17.50

GRACIAS A DIOS

$14.00

Espadin reposado mezcal

GRAN CORAMINO CRISTALINO

$13.00

CALIROSA BLANCO

$13.00

CALIROSA ANEJO

$17.00

VODKA

ARBIKIE STRAWBERRY

$14.00

BELVEDERE

$10.00

BULLY BOY VODKA

$10.00

CHOPIN

$10.00

GREY GOOSE

$11.00

GREY GOOSE POIRE

$10.00

HIGH WEST 7000

$13.00

KETEL ONE

$10.00

BARR HILL VODKA

$14.00

STOLI

$9.00

STOLI ORANGE

$9.00

STOLI VANILLA

$9.00

TITOS

$10.00

LVOV (HOUSE)

$9.00

White Wine

ROMANS BAY SAUVIGNON BLANC

$7.00

Western Cape, SA

VERMENTINO BIANCO

$7.00

Abruzzo, IT

SEA-SUN CHARDONNAY

$7.00

Santa Barbara, CA

D’ORA “ORANGE” GRUNER VELTLINER

$7.00

Niederösterreich, AT

COTE MAS ROSE

$6.00

Pezenas, FR

Red Wine

LAMBRUSCO DI MODENA

$8.00

IRIS PINOIT NOIR

$7.00

ISOLA DEL SATIRO ROSSO

$7.00

JUAN GIL MONASTRELL

$7.00

Murcia, ES

MURPHY GOOD CABERNET SAUVIGNON

$7.00

Sonoma, CA

2016 BRICK & MORTAR

$9.00

Beer

HH ALLAGASH

$5.00

HH NARRAGANSETT

$5.00

HH DOWNEAST CIDER

$5.00

Cocktails

CLASSIC/ SPICY MARGARITA

$7.00

NEGRONI

$8.00

HONEY BOURBON SOUR

$7.00

RED SANGRIA

$7.00

House Red Sangria

WHITE SANGRIA

$7.00

House White Sangria

50/50 PALOMA

$8.00

Tequila, mezcal, grapefruit liqueur, fresh grapefruit juice + fresh lime juice with a splash of soda water.

Food

HH HUMMUS

$6.00

Whipped chickpea hummus, za’atar oil, crispy scallion pancake

HH BRUSSEL SPROUTS

$7.00

Maple butter, bacon, smoked gouda

HH MUSSELS

$7.00

White wine, garlic, & charred bread

HH OYSTERS

$7.00

6 oysters on the half shell

HH TRUFFLE POPCORN

$5.00

HH CHEESE

$6.00

HH TRUFFLE FRIES

$6.00

HH PORK BELLY

$8.00

Brushed with sweet & sour sauce with kimchi on the side

All hours
SundayClosed
Monday11:30 am - 11:00 pm
Tuesday11:30 am - 11:00 pm
Wednesday11:30 am - 11:00 pm
Thursday11:30 am - 11:00 pm
Friday11:30 am - 11:00 pm
SaturdayClosed
Restaurant info

Modern American Fushion With a Wine Centric Menu.

Website

Location

63 Memorial Road, West Hartford, CT 06107

Directions

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