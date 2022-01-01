Yamazaru
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2173 Hawkins Street
Charlotte, NC 28203
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Popular Items
Appetizers
EDAMAME
BOILED SOYBEAN WITH SALT
SHISHITO
GRILLED JAPANESE PEPPER WITH SWEET SOY
BRUSSELS SPROUT
DEEP FRIED AND PONZU SAUCE
GREEN BEANS
(TEMPURA OR STIR-FRY)
CREAM CHEESE DIP (5PC)
CRAB STICKS CREAM CHEESE GREEN ONION WRAP W/WANTON SKIN AND DEEP FRY
AGEDASHI TOFU
FRIED TOFU W/DASHI/GREEN ONION/DAIKON OROSHI/NORI
JALAPEÑO TOFU
FRIED TOFU W/ONION/JALAPENO
CALAMARI TEMPURA
DEEP FRIED CALAMARI WITH SALT & PEPPER, JALAPEÑO
BACON AND SCALLOPS
BACON WRAPED SCALLOPS IN SKEWERS WITH TERIYAKI SAUCE
PORK GYOZA
PAN FRIED PORK DUMPLING
TEMPURA APPETIZER
SHRIMP & ASSORTED VEGETABLE/TEMPURA FRIED
STEAM BUN
GRILLED PORK BELLY W/VEGETABLES
TAKO YAKI
FRIED OCTOPUS BALL/TONKASTU & MAYO SAUCE
KALBI
KOREAN STYLE BEEF W/KIMCHEE
IKA MARUYAKI
GRILLED WHOLE SQUID
TIGER SHRIMP (8PC)
SAUTÉED SHRIMP W/SPICY CHILI LIME SAUCE
HAMACHI KAMA
SALMON KAMA YAKI
GRILLED SALMON CHEEK W/SALT
TUNA TATAKI *
SEARED TUNA W/PONZU SAUCE
BEEF TATAKI *
SEARED BEEF W/PONZU SAUCE
YAKITORI
CHICKEN SKEWERS WITH TERIYAKI SAUCE
CHICKEN LETTUCE WRAP
SAUTÉED GROUND CHICKEN & VEGE W/ LETTUCE
TORI KARAAGE
SOY MARINADE CHICKEN NUGGET/DEEP FRIED
CHICKEN KATSU
PANKO FRIED CHICKEN W/ TONKATSU SAUCE
AHI POKI *
DICED FRESH TUNA MIX WITH SOY SESAMEE DRESSING
TUNA FRESH ROLL *
FRESH TUNA, CRAB SALAD, AVOCADO, CUCUMBER, LETTUCE, GARLIC PONZU
HAMACHI JALAPENO *
SLICED FRESH YELLOWTAIL, JALAPINO SLICE, TOBIKO CAVIR,YUZU PONZU
TORO TARTAR *
CHOPPED FATTY TUNA,SOY TRUFFLE DRESSING,QUAIL EGG AND TARO CHIPS
SEAFOOD CEVICHE
MIXED SEAFOOD W/ YAMAZARU CEVICHE SAUCE
MAGURO SASHIMI *
SALMON SASHIMI *
HAMACHI SASHIMI *
TORO SASHIMI
8PC CHEFS CHOICE SASHIMI *
12PC CHEFS CHOICE SASHIMI *
16PC CHEFS CHOICE SASHIMI *
20PC CHEFS CHOICE SASHIMI *
Salad
GINGER SALAD
GREEN LEAF,CUCUMBER, RED CABBAGE, HOUSE GINGER DRESSING
CUCUMBER SALAD
SLICED CUCUMBER/KIMCHI VINAIGRETTE
MANGO SALAD
MIXED GREEN, MANGO, AVOCADO, STRAWBERRY, SWEET CHILE DRESSING
KIMCHEE NAPA SALAD
FERMENTED NAPA CABBAGE
SEAWEED SALAD
SEASONED SEAWEED
CALAMARI SALAD
SEASONED CALAMARI, SESAME
TAKO SUNOMONO *
CUKE, SLICED OCTOPUS, PONZU SAUCE
MIX SUNOMONO *
CHEF CHOICE SEAFOOD, CUKE, PONZU SAUCE
TUNA/AVOCADO SALAD *
MIXED GREEN, AVOCADO, TUNA, MASAGO, GREEN ONION, SPICY PONZU SAUCE
SASHIMI SALAD *
MIXED GREEN, TUNA, SALMON, YELLOWTAIL, TAKO, MASAGO, KIMCHEE PONZU
Side Items
Ramen
Udon soup
Yakisoba
CHICKEN YAKISOBA
PAN FRIED NOODLE, MIXED VEGGIE, CHICKEN, HOUSE SOY SAUCE
SEAFOOD YAKISOBA
PAN FRIED NOODLE, MIXED VEGGIE, MIXED SEAFOOD, HOUSE SOY SAUCE
SHRIMP YAKISOBA
PAN FRIED NOODLE, MIXED VEGGIE, SHRIMP, HOUSE SOY SAUCE
VEGGIE YAKISOBA
PAN FRIED NOODLE, MIXED VEGGIE, HOUSE SOY SAUCE
Plain Yakisoba
Fried Rice
Chicken and shrimp Fried RIce
CHICKEN FRIED RICE
CHICKEN, ONION, CARROT, GREEN ONION,EGG, SESAME SEED
PLAIN FRIED RICE
EGG, ONION, CARROT, GREEN ONION, SESAME SEED
PORK BELLY FRIED RICE
SEAFOOD FRIED RICE
MIXED SEAFOOD, ONION, CARROT, GREEN ONION, EGG, SESAME SEED
SHRIMP FRIED RICE
SHRIMP, ONION, CARROT, GREEN ONION, EGG, SESAME SEED
VEGGI/TOFU FRIED RICE
TOFU, ONION, CARROT, GREEN ONION, EGG, SESAME SEED
Rice Bowl
Sushi Rice Bowl
Nigri
Specialty Roll
CALI SUNSET *
TUNA/SALMON ROLL, WRAP W/ AVOCADO, TOBIKO ON TOP
CRAZY HORSE *
TUNA, SALMON, YELLOWTAIL, CUCUMBER, AVOCADO, MASAGO, SOY PAPER
CRISPY TUNA (NO RICE) *
TUNA WRAPPED WITH NORI SEAWEED, FRIED, PANKO, CUKE, SRIRACHA , MAYO, PONZU, GREEN ONION
DANCING W/STAR *
TUNA, AVOCADO, CRAB STICK, SPICY MAYO AND BAKED, CRISPY ONION, EEL SAUCE
GLADIATOR *
SHRIMP TEMPURA, AVOCADO, CRAB SALAD, WRAP W/ TUNA, SPICY CRAB ON TOP, EEL SAUCE
GREEN DRAGON
SHRIMP TEMPURA, EEL, WRAP, W/ AVOCADO , TOBIKO, EEL SAUCE
HAMACHI LOVER *
NEGI HAMACHI W/KIMCHI AIOLO, HAMACHI WRAP, JALAPENO, IKURA WASABI, YUZU SAUCE.
ICHIBAN
SHRIMP TEMPURA, CRAB SALAD, EEL & AVOCADO ON TOP, EEL SAUCE
KISS OF FIRE *
TUNA, CUKE, TEMPURA CRUNCHES, TOPPED SALMON & AVOCADO, SPICY MAYO, BBQ EEL SAUCE
KRYSTAL RAINBOW (NO RICE) *
TUNA, SALMON, HAMACHI, SHRIMP, CRAB SALAD, CUCUMBER, LETTUCE, ROLLED W/ RICE PAPER, YUZU PONZU
MANGO DE TANGO *
SHRIMP TEMPURA, MANGO, TOPPED SALMON, YELLOWTAIL, SWEET AIOLI SAUCE, EEL SAUCE
MUI BUENO
SHRIMP TEMPURA, CRAB SALAD, AVOCADO, CUCUMBER, CRUNCHES, MASAGO, EEL SAUCE
RED MONKEY *
SHRIMP TEMPURA, CRAB SALAD, AVOCADO, TOPPED WITH TUNA, SPICY TUNA, AND EEL SAUCE
SALMON MADNESS*
SPICY SALMON, CUCUMBER, CRUNCHY, SALMON ON TOP LIGHTLY SEARED. SEVEN SPICE, PONZU, MASAGO, GREEN ONION, EEL SAUCE
SOUTH END *
TUNA, HAMACHI ROLL W/ SOY PAPER, SLICED LEMON & JALAPEÑO ON TOP, PONZU
SOUTHERN BEAUTY (NO RICE) *
TUNA, AVOCADO, SMELT ROE, WRAPPED WITH CUKE, PONZU
SURF AND TURF *
SHRIMP TEMPURA & JALAPENO TEMPURA, CUCUMBER, CHIVES TOPPED W/SEARED BEEF, SOY GINGER VINAIGRETTE, TOBIKO, GREEN ONION
Tarzan
TEMPURA PHILLY *
SALMON, AVOCADO, CREAM CHEESE, TEMPURA FRIED, SWEET AIOLI ON TOP
THE SNAZZY *
LUMP CRAB, AVOCADO, TUNA WRAP, FLAME SEARED W/SPECIAL AIOLI SAUCE. FINISHED W/SWEET SOY AND CRUNCHY ONION & GARLIC
THREE KINGDOM *
CRAB SALAD, AVOCADO, CUCUMBER, WRAP W/ TUNA, SALMON, HAMACHI,AND TOBIKO ON TOP, EEL SAUCE
TUNA BOMB *
FRIED SUSHI RICE BLOCK, TOPPED SPICY TUNA, SLICED JALAPENO, EEL SAUCE
UFO *
SALMON, AVOCADO, CRAB SALAD, JALAPENO ROLL, TEMPURA FRIED, BROWN AND YELLOW SAUCE
VOLCANO *
TUNA/AVOCADO ROLL, TOPPED W/ CRAB SALAD, SPICY MAYO, EEL SAUCE, GREEN ONION
WEST WOODS *
SPICY TUNA, AVOCADO, TEMPURA OUTSIDE, TOPPED SPICY CRAB, EEL SAUCE
YAMAZARU *
CRAB SALAD, AVOCADO, TUNA, TEMPURA CRUNCHES, SOY PAPER, TOPPED SPICY BAKED EEL AND SCALLOP, SMELT ROE, EEL SAUCE
ZOOTOPIA *
SALMON, ASPARAGUS, CREAM CHEESE, CRABSTICK, AVOCADO, TEMPURA, SRIRACHA MAYO, EEL SAUCE
Rainbow Roll
Japanese Classic Maki
American Classic Roll
CALIFORNIA ROLL
CRAB SALAD,CUKE,AVOCADO
SHRIMP TEMPURA ROLL
W/AVOCADO / SPICY MAYO
SPICY TUNA ROLL *
W/CUCUMBER
SPICY SALMON ROLL *
W/CUCUMBER
GRINCH *
TUNA, AVOCADO, EEL SAUCE, GREEN ONION
PHILLY ROLL *
SALMON,AVOCADO,CREAM CHEESE
SCORPION
CRABSTICK, SHRIMP TEMPURA, CREAM CHEESE, CUKE
TUNA/AVOCADO ROLL *
SALMON/AVOCADO ROLL *
EEL/CUKE ROLL
SPIDER ROLL(5PC)
W/CUKE,MAYO,AVOCADO,MASAGO
Hand Roll
Moriawase-COMBO
Dessert
VEGETABLE ROLL
Special 2022
Season Special
All Year
Appetizers (ONLINE)
EDAMAME
BOILED SOYBEAN WITH SALT
SHISHITO
GRILLED JAPANESE PEPPER WITH SWEET SOY
BRUSSELS SPROUT
DEEP FRIED AND PONZU SAUCE
GREEN BEANS
(TEMPURA OR STIR-FRY)
CREAM CHEESE DIP (5PC)
CRAB STICKS CREAM CHEESE GREEN ONION WRAP W/WANTON SKIN AND DEEP FRY
AGEDASHI TOFU
FRIED TOFU W/DASHI/GREEN ONION/DAIKON OROSHI/NORI
JALAPEÑO TOFU
FRIED TOFU W/ONION/JALAPENO
CALAMARI TEMPURA
DEEP FRIED CALAMARI WITH SALT & PEPPER, JALAPEÑO
PORK GYOZA
PAN FRIED PORK DUMPLING
TEMPURA APPETIZER
SHRIMP & ASSORTED VEGETABLE/TEMPURA FRIED
STEAM BUN
GRILLED PORK BELLY W/VEGETABLES
TAKO YAKI
FRIED OCTOPUS BALL/TONKASTU & MAYO SAUCE
KALBI
KOREAN STYLE BEEF W/KIMCHEE
BACON AND SCALLOPS
BACON WRAPED SCALLOPS IN SKEWERS WITH TERIYAKI SAUCE
IKA MARUYAKI
GRILLED WHOLE SQUID
TIGER SHRIMP (8PC)
SAUTÉED SHRIMP W/SPICY CHILI LIME SAUCE
HAMACHI KAMA
SALMON KAMA YAKI
GRILLED SALMON CHEEK W/SALT
TUNA TATAKI *
SEARED TUNA W/PONZU SAUCE
BEEF TATAKI *
SEARED BEEF W/PONZU SAUCE
YAKITORI
CHICKEN SKEWERS WITH TERIYAKI SAUCE
CHICKEN LETTUCE WRAP
SAUTÉED GROUND CHICKEN & VEGE W/ LETTUCE
TORI KARAAGE
SOY MARINADE CHICKEN NUGGET/DEEP FRIED
CHICKEN KATSU
PANKO FRIED CHICKEN W/ TONKATSU SAUCE
AHI POKI *
DICED FRESH TUNA MIX WITH SOY SESAMEE DRESSING
TUNA FRESH ROLL *
FRESH TUNA, CRAB SALAD, AVOCADO, CUCUMBER, LETTUCE, GARLIC PONZU
HAMACHI JALAPENO *
SLICED FRESH YELLOWTAIL, JALAPINO SLICE, TOBIKO CAVIR,YUZU PONZU
TORO TARTAR *
CHOPPED FATTY TUNA,SOY TRUFFLE DRESSING,QUAIL EGG AND TARO CHIPS
TUNA TACO *
FRESH TUNA MIX WITH SOY MANDARIN SAUCE, WASABI AIOLI, SERVE IN SMALL TACO SHELLS
SEAFOOD CEVICHE
MIXED SEAFOOD W/ YAMAZARU CEVICHE SAUCE
MAGURO SASHIMI *
SALMON SASHIMI *
HAMACHI SASHIMI *
TORO SASHIMI
8PC CHEFS CHOICE SASHIMI *
12PC CHEFS CHOICE SASHIMI *
16PC CHEFS CHOICE SASHIMI *
20PC CHEFS CHOICE SASHIMI *
Salad (ONLINE)
GINGER SALAD
GREEN LEAF,CUCUMBER, RED CABBAGE, HOUSE GINGER DRESSING
CUCUMBER SALAD
SLICED CUCUMBER/KIMCHI VINAIGRETTE
MANGO SALAD
MIXED GREEN, MANGO, AVOCADO, STRAWBERRY, SWEET CHILE DRESSING
KIMCHEE NAPA SALAD
FERMENTED NAPA CABBAGE
SEAWEED SALAD
SEASONED SEAWEED
CALAMARI SALAD
SEASONED CALAMARI, SESAME
TAKO SUNOMONO *
CUKE, SLICED OCTOPUS, PONZU SAUCE
MIX SUNOMONO *
CHEF CHOICE SEAFOOD, CUKE, PONZU SAUCE
TUNA/AVOCADO SALAD *
MIXED GREEN, AVOCADO, TUNA, MASAGO, GREEN ONION, SPICY PONZU SAUCE
SASHIMI SALAD *
MIXED GREEN, TUNA, SALMON, YELLOWTAIL, TAKO, MASAGO, KIMCHEE PONZU
Side Items (ONLINE)
Ramen (ONLINE)
Udon soup (ONLINE)
Yakisoba (ONLINE)
CHICKEN YAKISOBA
PAN FRIED NOODLE, MIXED VEGGIE, CHICKEN, HOUSE SOY SAUCE
SEAFOOD YAKISOBA
PAN FRIED NOODLE, MIXED VEGGIE, MIXED SEAFOOD, HOUSE SOY SAUCE
SHRIMP YAKISOBA
PAN FRIED NOODLE, MIXED VEGGIE, SHRIMP, HOUSE SOY SAUCE
VEGGIE YAKISOBA
PAN FRIED NOODLE, MIXED VEGGIE, HOUSE SOY SAUCE
Fried Rice (ONLINE)
PLAIN FRIED RICE
EGG, ONION, CARROT, GREEN ONION, SESAME SEED
VEGGI/TOFU FRIED RICE
TOFU, ONION, CARROT, GREEN ONION, EGG, SESAME SEED
CHICKEN FRIED RICE
CHICKEN, ONION, CARROT, GREEN ONION,EGG, SESAME SEED
SHRIMP FRIED RICE
SHRIMP, ONION, CARROT, GREEN ONION, EGG, SESAME SEED
SEAFOOD FRIED RICE
MIXED SEAFOOD, ONION, CARROT, GREEN ONION, EGG, SESAME SEED
PORK BELLY FRIED RICE
Chicken and shrimp fried rice
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2173 Hawkins Street, Charlotte, NC 28203