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Yamazaru

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2173 Hawkins Street

Charlotte, NC 28203

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Gift Cards

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Popular Items

SPICY TUNA ROLL *
PORK GYOZA
SHRIMP TEMPURA ROLL

Appetizers

EDAMAME

$4.50

BOILED SOYBEAN WITH SALT

SHISHITO

$5.00

GRILLED JAPANESE PEPPER WITH SWEET SOY

BRUSSELS SPROUT

$7.00

DEEP FRIED AND PONZU SAUCE

GREEN BEANS

$7.00

(TEMPURA OR STIR-FRY)

CREAM CHEESE DIP (5PC)

$6.50

CRAB STICKS CREAM CHEESE GREEN ONION WRAP W/WANTON SKIN AND DEEP FRY

AGEDASHI TOFU

$6.00

FRIED TOFU W/DASHI/GREEN ONION/DAIKON OROSHI/NORI

JALAPEÑO TOFU

$7.50

FRIED TOFU W/ONION/JALAPENO

CALAMARI TEMPURA

$9.50

DEEP FRIED CALAMARI WITH SALT & PEPPER, JALAPEÑO

BACON AND SCALLOPS

$7.00

BACON WRAPED SCALLOPS IN SKEWERS WITH TERIYAKI SAUCE

PORK GYOZA

$6.50

PAN FRIED PORK DUMPLING

TEMPURA APPETIZER

$9.00

SHRIMP & ASSORTED VEGETABLE/TEMPURA FRIED

STEAM BUN

$7.50

GRILLED PORK BELLY W/VEGETABLES

TAKO YAKI

$5.50

FRIED OCTOPUS BALL/TONKASTU & MAYO SAUCE

KALBI

$11.50

KOREAN STYLE BEEF W/KIMCHEE

IKA MARUYAKI

$11.00

GRILLED WHOLE SQUID

TIGER SHRIMP (8PC)

$11.00

SAUTÉED SHRIMP W/SPICY CHILI LIME SAUCE

HAMACHI KAMA

$13.00

SALMON KAMA YAKI

$10.00

GRILLED SALMON CHEEK W/SALT

TUNA TATAKI *

$11.00

SEARED TUNA W/PONZU SAUCE

BEEF TATAKI *

$10.00

SEARED BEEF W/PONZU SAUCE

YAKITORI

$6.00

CHICKEN SKEWERS WITH TERIYAKI SAUCE

CHICKEN LETTUCE WRAP

$8.50

SAUTÉED GROUND CHICKEN & VEGE W/ LETTUCE

TORI KARAAGE

$7.50

SOY MARINADE CHICKEN NUGGET/DEEP FRIED

CHICKEN KATSU

$8.50

PANKO FRIED CHICKEN W/ TONKATSU SAUCE

AHI POKI *

$12.00

DICED FRESH TUNA MIX WITH SOY SESAMEE DRESSING

TUNA FRESH ROLL *

$7.50

FRESH TUNA, CRAB SALAD, AVOCADO, CUCUMBER, LETTUCE, GARLIC PONZU

HAMACHI JALAPENO *

$12.00

SLICED FRESH YELLOWTAIL, JALAPINO SLICE, TOBIKO CAVIR,YUZU PONZU

TORO TARTAR *

$14.00

CHOPPED FATTY TUNA,SOY TRUFFLE DRESSING,QUAIL EGG AND TARO CHIPS

SEAFOOD CEVICHE

$15.00

MIXED SEAFOOD W/ YAMAZARU CEVICHE SAUCE

MAGURO SASHIMI *

$12.00

SALMON SASHIMI *

$12.00

HAMACHI SASHIMI *

$12.00

TORO SASHIMI

$18.00

8PC CHEFS CHOICE SASHIMI *

$18.00

12PC CHEFS CHOICE SASHIMI *

$22.00

16PC CHEFS CHOICE SASHIMI *

$28.00

20PC CHEFS CHOICE SASHIMI *

$35.00

Salad

GINGER SALAD

$4.00

GREEN LEAF,CUCUMBER, RED CABBAGE, HOUSE GINGER DRESSING

CUCUMBER SALAD

$4.25

SLICED CUCUMBER/KIMCHI VINAIGRETTE

MANGO SALAD

$8.50

MIXED GREEN, MANGO, AVOCADO, STRAWBERRY, SWEET CHILE DRESSING

KIMCHEE NAPA SALAD

$5.00

FERMENTED NAPA CABBAGE

SEAWEED SALAD

$5.00

SEASONED SEAWEED

CALAMARI SALAD

$6.00

SEASONED CALAMARI, SESAME

TAKO SUNOMONO *

$8.50

CUKE, SLICED OCTOPUS, PONZU SAUCE

MIX SUNOMONO *

$12.00

CHEF CHOICE SEAFOOD, CUKE, PONZU SAUCE

TUNA/AVOCADO SALAD *

$12.00

MIXED GREEN, AVOCADO, TUNA, MASAGO, GREEN ONION, SPICY PONZU SAUCE

SASHIMI SALAD *

$14.00

MIXED GREEN, TUNA, SALMON, YELLOWTAIL, TAKO, MASAGO, KIMCHEE PONZU

Side Items

MISO SOUP

$2.00

VEGGIE MISO

$5.00

SLICED AVOCADO

$3.50

SLICE JALAPENO

$1.00

STIR VEGGIE

$5.50

STEAM RICE

$2.00

SUSHI RICE

$2.50

CURRY RICE BALL

$5.00

ONIGIRI

$4.50

Aioli Sauce

$0.50

Eel Sauce

$1.00

Ponzu Sauce

$1.00

CRAB SALAD BOWL

$6.00

Add crab salad

$4.00

STEAM BROCCOLI

$5.00

Sambal sauce

$2.00

Ramen

SHOYU *RAMEN

$13.00

PORK BELY, EGG, FRIED TOFU, MUSHROOM, GREEN ONION, BOK CHOY

MISO *RAMEN

$13.00

PORK BELY, EGG, FRIED TOFU, MUSHROOM, GREEN ONION, BOK CHOY

TONKOTSU *RAMEN

$13.00

PORK BELY, EGG, FRIED TOFU, MUSHROOM, GREEN ONION, BOK CHOY

COLD RAMEN

$16.00

SEASONAL

Udon soup

MISO UDON

$13.00

MISO UDON SOUP W/ MIXED VEGGIE

NABEYAKI UDON

$14.50

CLAY POT SOUP, CHICKEN, SHRIMP TEMPURA, EGG, MIXED VEGGIE, UDON

SPICY SEAFOOD UDON

$16.00

SPICY MISO BROTH, MIX SEAFOOD, MIXED VEGGIE, KIMCHEE NAPA

Yakisoba

CHICKEN YAKISOBA

$12.00

PAN FRIED NOODLE, MIXED VEGGIE, CHICKEN, HOUSE SOY SAUCE

SEAFOOD YAKISOBA

$16.00

PAN FRIED NOODLE, MIXED VEGGIE, MIXED SEAFOOD, HOUSE SOY SAUCE

SHRIMP YAKISOBA

$14.00

PAN FRIED NOODLE, MIXED VEGGIE, SHRIMP, HOUSE SOY SAUCE

VEGGIE YAKISOBA

$10.00

PAN FRIED NOODLE, MIXED VEGGIE, HOUSE SOY SAUCE

Plain Yakisoba

$6.00

Fried Rice

Chicken and shrimp Fried RIce

$16.00

CHICKEN FRIED RICE

$12.00

CHICKEN, ONION, CARROT, GREEN ONION,EGG, SESAME SEED

PLAIN FRIED RICE

$8.00

EGG, ONION, CARROT, GREEN ONION, SESAME SEED

PORK BELLY FRIED RICE

$13.95

SEAFOOD FRIED RICE

$16.00

MIXED SEAFOOD, ONION, CARROT, GREEN ONION, EGG, SESAME SEED

SHRIMP FRIED RICE

$14.00

SHRIMP, ONION, CARROT, GREEN ONION, EGG, SESAME SEED

VEGGI/TOFU FRIED RICE

$11.00

TOFU, ONION, CARROT, GREEN ONION, EGG, SESAME SEED

Rice Bowl

CHICKEN KATSU DON

$11.00

FIRED CHICKEN, EGG, ONION

CHICKEN TERIYAKI

$11.50

GRLLED CHICKEN, TERYAKI SAUCE

KATSU CURRY

$14.00

CHICKEN KATSU AND JAPANESE CURRY OVER RICE

TEMPURA BOWL

$12.00

SHRIMP AND VEGGIE TEMPURA, SWEET SOY SAUCE

UNA DON

$18.00

GRILLED BBQ EEL

Sushi Rice Bowl

TEKKA DON *

$20.00

FRESH TUNA OVER SUSHI RICE

SALMON OYAKO DON *

$18.00

FRESH SALMON, GRILLED SALMON, SALMON EGGS OVER SUSHI RICE

SANSHOKU DON *

$20.00

SLICED FRESH TUNA, SALMON AND YELLOWTAIL OVER SUSHI RICE

CHIRASHI *

$22.00

CHEF'S CHOICE SASHIMI

SALMON DON

$18.00

Nigri

TAMAGO

$2.00

EBI

$2.00

KANIKAMA

$2.00

TAKO *

$2.50

IKA *

$2.00

SABA *

$2.00

HOKKI GAI *

$2.50

CONCH *

$2.50

UNAGI

$3.00

HOTATE *

$3.00

MAGURO *

$3.00

SAKE *

$3.00

HAMACHI *

$4.00

MADAI *

$3.00

TORO*

$6.00

UNI*

$6.00

MASAGO *

$2.00

IKURA *

$4.00

Ahi Poki Gunkan

$3.00

Hirame

$3.50Out of stock

Salmon belly

$3.75

Wagu

$8.00

Specialty Roll

CALI SUNSET *

$12.00

TUNA/SALMON ROLL, WRAP W/ AVOCADO, TOBIKO ON TOP

CRAZY HORSE *

$12.00

TUNA, SALMON, YELLOWTAIL, CUCUMBER, AVOCADO, MASAGO, SOY PAPER

CRISPY TUNA (NO RICE) *

$12.00

TUNA WRAPPED WITH NORI SEAWEED, FRIED, PANKO, CUKE, SRIRACHA , MAYO, PONZU, GREEN ONION

DANCING W/STAR *

$12.00

TUNA, AVOCADO, CRAB STICK, SPICY MAYO AND BAKED, CRISPY ONION, EEL SAUCE

GLADIATOR *

$13.00

SHRIMP TEMPURA, AVOCADO, CRAB SALAD, WRAP W/ TUNA, SPICY CRAB ON TOP, EEL SAUCE

GREEN DRAGON

$12.00

SHRIMP TEMPURA, EEL, WRAP, W/ AVOCADO , TOBIKO, EEL SAUCE

HAMACHI LOVER *

$14.50

NEGI HAMACHI W/KIMCHI AIOLO, HAMACHI WRAP, JALAPENO, IKURA WASABI, YUZU SAUCE.

ICHIBAN

$13.00

SHRIMP TEMPURA, CRAB SALAD, EEL & AVOCADO ON TOP, EEL SAUCE

KISS OF FIRE *

$13.00

TUNA, CUKE, TEMPURA CRUNCHES, TOPPED SALMON & AVOCADO, SPICY MAYO, BBQ EEL SAUCE

KRYSTAL RAINBOW (NO RICE) *

$12.00

TUNA, SALMON, HAMACHI, SHRIMP, CRAB SALAD, CUCUMBER, LETTUCE, ROLLED W/ RICE PAPER, YUZU PONZU

MANGO DE TANGO *

$12.00

SHRIMP TEMPURA, MANGO, TOPPED SALMON, YELLOWTAIL, SWEET AIOLI SAUCE, EEL SAUCE

MUI BUENO

$10.50

SHRIMP TEMPURA, CRAB SALAD, AVOCADO, CUCUMBER, CRUNCHES, MASAGO, EEL SAUCE

RED MONKEY *

$13.50

SHRIMP TEMPURA, CRAB SALAD, AVOCADO, TOPPED WITH TUNA, SPICY TUNA, AND EEL SAUCE

SALMON MADNESS*

$14.50

SPICY SALMON, CUCUMBER, CRUNCHY, SALMON ON TOP LIGHTLY SEARED. SEVEN SPICE, PONZU, MASAGO, GREEN ONION, EEL SAUCE

SOUTH END *

$12.00

TUNA, HAMACHI ROLL W/ SOY PAPER, SLICED LEMON & JALAPEÑO ON TOP, PONZU

SOUTHERN BEAUTY (NO RICE) *

$12.00

TUNA, AVOCADO, SMELT ROE, WRAPPED WITH CUKE, PONZU

SURF AND TURF *

$14.50

SHRIMP TEMPURA & JALAPENO TEMPURA, CUCUMBER, CHIVES TOPPED W/SEARED BEEF, SOY GINGER VINAIGRETTE, TOBIKO, GREEN ONION

Tarzan

$13.00

TEMPURA PHILLY *

$10.00

SALMON, AVOCADO, CREAM CHEESE, TEMPURA FRIED, SWEET AIOLI ON TOP

THE SNAZZY *

$12.50

LUMP CRAB, AVOCADO, TUNA WRAP, FLAME SEARED W/SPECIAL AIOLI SAUCE. FINISHED W/SWEET SOY AND CRUNCHY ONION & GARLIC

THREE KINGDOM *

$13.00

CRAB SALAD, AVOCADO, CUCUMBER, WRAP W/ TUNA, SALMON, HAMACHI,AND TOBIKO ON TOP, EEL SAUCE

TUNA BOMB *

$12.50

FRIED SUSHI RICE BLOCK, TOPPED SPICY TUNA, SLICED JALAPENO, EEL SAUCE

UFO *

$12.00

SALMON, AVOCADO, CRAB SALAD, JALAPENO ROLL, TEMPURA FRIED, BROWN AND YELLOW SAUCE

VOLCANO *

$10.00

TUNA/AVOCADO ROLL, TOPPED W/ CRAB SALAD, SPICY MAYO, EEL SAUCE, GREEN ONION

WEST WOODS *

$13.00

SPICY TUNA, AVOCADO, TEMPURA OUTSIDE, TOPPED SPICY CRAB, EEL SAUCE

YAMAZARU *

$13.00

CRAB SALAD, AVOCADO, TUNA, TEMPURA CRUNCHES, SOY PAPER, TOPPED SPICY BAKED EEL AND SCALLOP, SMELT ROE, EEL SAUCE

ZOOTOPIA *

$11.00

SALMON, ASPARAGUS, CREAM CHEESE, CRABSTICK, AVOCADO, TEMPURA, SRIRACHA MAYO, EEL SAUCE

Rainbow Roll

$12.00

Japanese Classic Maki

KAPPA MAKI

$4.00

NEGI HAMACHI MAKI *

$5.50

NEGI TORO MAKI *

$7.00

SAKE MAKI *

$5.50

TEKKA MAKI *

$5.50

UMESHISO MAKI

$5.00

American Classic Roll

CALIFORNIA ROLL

$6.00

CRAB SALAD,CUKE,AVOCADO

SHRIMP TEMPURA ROLL

$7.00

W/AVOCADO / SPICY MAYO

SPICY TUNA ROLL *

$7.00

W/CUCUMBER

SPICY SALMON ROLL *

$7.00

W/CUCUMBER

GRINCH *

$8.00

TUNA, AVOCADO, EEL SAUCE, GREEN ONION

PHILLY ROLL *

$7.00

SALMON,AVOCADO,CREAM CHEESE

SCORPION

$8.00

CRABSTICK, SHRIMP TEMPURA, CREAM CHEESE, CUKE

TUNA/AVOCADO ROLL *

$7.00

SALMON/AVOCADO ROLL *

$7.00

EEL/CUKE ROLL

$7.00

SPIDER ROLL(5PC)

$9.00

W/CUKE,MAYO,AVOCADO,MASAGO

Hand Roll

NEGI TORO W/IKURA HAND ROLL *

$8.00

CHOPPED TORO, GREEN ONION, IKURA, TEMAKI STYLE

SAMBAL HAND ROLL *

$6.50

SPICY TUNA, OOBA, CUCUMBER, SAMABL SAUCE

SARU HAND ROLL *

$6.50

TUNA, SALMON, YELLOWTAIL, GREEN ONION, MASAGO, TEMAKI STYLE

SPICY CRAB HAND ROLL

$5.00

Moriawase-COMBO

(COMBINATION w/MISO SOUP)

A) 5 NIGIRI / TUNA ROLL *

$18.00

B) 8 NIGIRI / SHRIMP TEMPURA ROLL *

$24.00

C) 6 NIGIRI / 6 SASHIMI / 1 SPIDER ROLL *

$30.00

D) 12 NIGIRI / SCORPION ROLL *

$30.00

E) 10 NIGIRI/TUNA AVOCADO ROLL/KISS OF FIRE ROLL *

$35.00

F) 8 NIGIRI / 8 SASHIMI / 3 KINGDOM ROLLS *

$40.00

Dessert

CRISPY BANANA/W ICE CREAM

$6.00

GREEN TEA ICE CREAM

$4.00

MOCHI ICE CREAM

$6.00Out of stock

CHOCOLATE/STRAWBERRY/GREEN TEA

TEMP OREO

$6.00Out of stock

TEMPURA ICE CREAM

$6.00

VEGETABLE ROLL

ASPARAGUS/CREAM CHEESE

$5.00

AVOCADO ROLL

$4.00

CUKE/ AVOCADO

$6.00

CUKE/AVOCADO/ASPARAGUS

$7.00

Inari & AVOCADO

$6.00

KAPPA MAKI

$4.00

MINT TO BE

$7.25

SWEET POTATO ROLL

$9.00

TEMPURA VEGE ROLL

$8.00

UME SHISO

$5.00

Special 2022

LEMON TWIST

$13.45

TEAR BREAKER

$15.95

KELLY GREEN

$10.95

Spicy Tiger

$15.00

CEVICHE ROLL

$17.45

GREENWAY

$10.95

Sake 2 Me Roll

$13.45

Route 66 Roll

$12.95

Ultimate Shrimp Roll

$12.45

Yum Yum Roll

$13.50

Black Diamond

$13.50

Dolce Vita

$16.50

I Dream of Genie

$15.95

Tuna Queen

$15.50

Crunchy Shrimp

$13.95

Season Special

Yvonne's Carpaccio

$14.00

Taste of Japan

$7.00+

Uni Shot

$9.00

Salmon Aburi

$12.00

Steak & Eggs

$12.00

Shishamo

$8.00

Hokke Fish

$10.00

Pork Belly Fried Rice

$13.95

Spicy Basil Yaki udon

$12.95

Beef Bowl

$12.95

SPICY SHRIMP UDON

$13.00

COLD RAMEN SALAD

$16.00

All Year

Alaska's Breeze

$15.00

ANGRY SPIDER

$13.00

The Goodness

$15.00

CHINA MOON

$15.00

Fire Cracker

$13.00

JAWBREAKER

$12.50

MANGO SCALLOP

$12.50

Appetizers (ONLINE)

EDAMAME

$4.50

BOILED SOYBEAN WITH SALT

SHISHITO

$5.00

GRILLED JAPANESE PEPPER WITH SWEET SOY

BRUSSELS SPROUT

$7.00

DEEP FRIED AND PONZU SAUCE

GREEN BEANS

$7.00

(TEMPURA OR STIR-FRY)

CREAM CHEESE DIP (5PC)

$6.50

CRAB STICKS CREAM CHEESE GREEN ONION WRAP W/WANTON SKIN AND DEEP FRY

AGEDASHI TOFU

$6.00

FRIED TOFU W/DASHI/GREEN ONION/DAIKON OROSHI/NORI

JALAPEÑO TOFU

$7.50

FRIED TOFU W/ONION/JALAPENO

CALAMARI TEMPURA

$9.50

DEEP FRIED CALAMARI WITH SALT & PEPPER, JALAPEÑO

PORK GYOZA

$6.50

PAN FRIED PORK DUMPLING

TEMPURA APPETIZER

$9.00

SHRIMP & ASSORTED VEGETABLE/TEMPURA FRIED

STEAM BUN

$7.50

GRILLED PORK BELLY W/VEGETABLES

TAKO YAKI

$5.50

FRIED OCTOPUS BALL/TONKASTU & MAYO SAUCE

KALBI

$11.50

KOREAN STYLE BEEF W/KIMCHEE

BACON AND SCALLOPS

$7.00

BACON WRAPED SCALLOPS IN SKEWERS WITH TERIYAKI SAUCE

IKA MARUYAKI

$11.00

GRILLED WHOLE SQUID

TIGER SHRIMP (8PC)

$11.00

SAUTÉED SHRIMP W/SPICY CHILI LIME SAUCE

HAMACHI KAMA

$13.00

SALMON KAMA YAKI

$10.00

GRILLED SALMON CHEEK W/SALT

TUNA TATAKI *

$11.00

SEARED TUNA W/PONZU SAUCE

BEEF TATAKI *

$10.00

SEARED BEEF W/PONZU SAUCE

YAKITORI

$6.00

CHICKEN SKEWERS WITH TERIYAKI SAUCE

CHICKEN LETTUCE WRAP

$8.50

SAUTÉED GROUND CHICKEN & VEGE W/ LETTUCE

TORI KARAAGE

$7.50

SOY MARINADE CHICKEN NUGGET/DEEP FRIED

CHICKEN KATSU

$8.50

PANKO FRIED CHICKEN W/ TONKATSU SAUCE

AHI POKI *

$12.00

DICED FRESH TUNA MIX WITH SOY SESAMEE DRESSING

TUNA FRESH ROLL *

$7.50

FRESH TUNA, CRAB SALAD, AVOCADO, CUCUMBER, LETTUCE, GARLIC PONZU

HAMACHI JALAPENO *

$12.00

SLICED FRESH YELLOWTAIL, JALAPINO SLICE, TOBIKO CAVIR,YUZU PONZU

TORO TARTAR *

$14.00

CHOPPED FATTY TUNA,SOY TRUFFLE DRESSING,QUAIL EGG AND TARO CHIPS

TUNA TACO *

$9.00

FRESH TUNA MIX WITH SOY MANDARIN SAUCE, WASABI AIOLI, SERVE IN SMALL TACO SHELLS

SEAFOOD CEVICHE

$15.00

MIXED SEAFOOD W/ YAMAZARU CEVICHE SAUCE

MAGURO SASHIMI *

$12.00

SALMON SASHIMI *

$12.00

HAMACHI SASHIMI *

$12.00

TORO SASHIMI

$18.00

8PC CHEFS CHOICE SASHIMI *

$18.00

12PC CHEFS CHOICE SASHIMI *

$22.00

16PC CHEFS CHOICE SASHIMI *

$28.00

20PC CHEFS CHOICE SASHIMI *

$35.00

Salad (ONLINE)

GINGER SALAD

$4.00

GREEN LEAF,CUCUMBER, RED CABBAGE, HOUSE GINGER DRESSING

CUCUMBER SALAD

$4.25

SLICED CUCUMBER/KIMCHI VINAIGRETTE

MANGO SALAD

$8.50

MIXED GREEN, MANGO, AVOCADO, STRAWBERRY, SWEET CHILE DRESSING

KIMCHEE NAPA SALAD

$5.00

FERMENTED NAPA CABBAGE

SEAWEED SALAD

$5.00

SEASONED SEAWEED

CALAMARI SALAD

$6.00

SEASONED CALAMARI, SESAME

TAKO SUNOMONO *

$8.50

CUKE, SLICED OCTOPUS, PONZU SAUCE

MIX SUNOMONO *

$12.00

CHEF CHOICE SEAFOOD, CUKE, PONZU SAUCE

TUNA/AVOCADO SALAD *

$12.00

MIXED GREEN, AVOCADO, TUNA, MASAGO, GREEN ONION, SPICY PONZU SAUCE

SASHIMI SALAD *

$14.00

MIXED GREEN, TUNA, SALMON, YELLOWTAIL, TAKO, MASAGO, KIMCHEE PONZU

Side Items (ONLINE)

CRAB SALAD BOWL

$6.00

CURRY RICE BALL

$5.00

MISO SOUP

$2.00

ONIGIRI

$4.50

SLICE JALAPENO

$1.00

SLICED AVOCADO

$3.50

STEAM RICE

$2.00

STIR VEGGIE

$5.50

SUSHI RICE

$2.50

VEGGIE MISO

$5.00

Aioli Sauce

$0.50

Eel Sauce

$1.00

Ponzu Sauce

$1.00

Ramen (ONLINE)

SHOYU *RAMEN

$13.00

PORK BELY, EGG, FRIED TOFU, MUSHROOM, GREEN ONION, BOK CHOY

MISO *RAMEN

$13.00

PORK BELY, EGG, FRIED TOFU, MUSHROOM, GREEN ONION, BOK CHOY

TONKOTSU *RAMEN

$13.00

PORK BELY, EGG, FRIED TOFU, MUSHROOM, GREEN ONION, BOK CHOY

Udon soup (ONLINE)

MISO UDON

$13.00

MISO UDON SOUP W/ MIXED VEGGIE

NABEYAKI UDON

$14.50

CLAY POT SOUP, CHICKEN, SHRIMP TEMPURA, EGG, MIXED VEGGIE, UDON

SPICY SEAFOOD UDON

$16.00

SPICY MISO BROTH, MIX SEAFOOD, MIXED VEGGIE, KIMCHEE NAPA

TIGER UDON

$12.00

Yakisoba (ONLINE)

CHICKEN YAKISOBA

$12.00

PAN FRIED NOODLE, MIXED VEGGIE, CHICKEN, HOUSE SOY SAUCE

SEAFOOD YAKISOBA

$16.00

PAN FRIED NOODLE, MIXED VEGGIE, MIXED SEAFOOD, HOUSE SOY SAUCE

SHRIMP YAKISOBA

$14.00

PAN FRIED NOODLE, MIXED VEGGIE, SHRIMP, HOUSE SOY SAUCE

VEGGIE YAKISOBA

$10.00

PAN FRIED NOODLE, MIXED VEGGIE, HOUSE SOY SAUCE

Fried Rice (ONLINE)

PLAIN FRIED RICE

$8.00

EGG, ONION, CARROT, GREEN ONION, SESAME SEED

VEGGI/TOFU FRIED RICE

$11.00

TOFU, ONION, CARROT, GREEN ONION, EGG, SESAME SEED

CHICKEN FRIED RICE

$12.00

CHICKEN, ONION, CARROT, GREEN ONION,EGG, SESAME SEED

SHRIMP FRIED RICE

$14.00

SHRIMP, ONION, CARROT, GREEN ONION, EGG, SESAME SEED

SEAFOOD FRIED RICE

$16.00

MIXED SEAFOOD, ONION, CARROT, GREEN ONION, EGG, SESAME SEED

PORK BELLY FRIED RICE

$13.95

Chicken and shrimp fried rice

$15.00

OPEN ITEMS

T Shirt

$20.00
All hours
Sunday5:00 pm - 10:00 pm
Monday5:00 pm - 10:00 pm
TuesdayClosed
WednesdayClosed
ThursdayClosed
FridayClosed
SaturdayClosed
Restaurant info

Come in and enjoy!

Location

2173 Hawkins Street, Charlotte, NC 28203

Directions

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Yamazaru image
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Avg 4.4 (20 restaurants)
University City
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Avg 3.9 (7 restaurants)
Elizabeth
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Ballantyne
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