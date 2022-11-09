C'est Bon Cafe
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330 San Lorenzo Ave #2300
Coral Gables, FL 33146
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BREAKFAST
BAGUETTE TOSTADA
BUTTER, JAM
BREAKFAST BURRITO
3 EGG, HAM, BACON, MOZARELLA, TOMATO
BREAKFAST PLATTER
3 EGGS SAUSAGE BACON PROVOLONE TOMATO ONION
CROISSANDWICH
3 EGGS, BACON, SWISS, TOMATO
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2 EGGS, HAM, AMERICAN CHEESE
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3 EGGS, BACON, MANCHEGO, TOMATO, AVOCADO, ARUGULA
SOUTHERN BURRITO
3 EGG RICE BEANS MOZARELLA MUSHROOM, TOMATO, PEPPER, ONION
HARD BOILED EGG
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SIDE BACON
SAUSAGE
LOX PLATTER
SLICE OF BREAD
AVOCADO TOAST
AVOCADO ROSE
AVOCADO, SMOKED SALMON, ONION, CAPERS
HUEVOS ROTOS
AVOCADO, EGG, TOMATO
HASS-TERICAL
AVOCADO, CUCUMBER, TOMATO, ALFALFA SPROUTS
MILLENIAL
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SOPHISTICATED
AVOCADO, FRESH MOZARELLA, TOMATO, BASIL
POLLY OREA
AVOCADO, FETA, CHICKPEA, CILANTRO
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COLD SANDWICHES
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THAT'S WHAT CHEESE SAID
AMERICAN CHEESE
MEDIA NOCHE
HAM, SWISS, MAYONAISE, DIJON MUSTARD
MAMA MIA
CHICKEN BREAST, MOZZARELLA, MARINARA
TURKS & QUESOS
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SHAWARMA MEAT, MANCHEGO, ONION, MUSHROOM, PEPPER
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TURKEY & CHEESE CROISSANT SAN
PANINI
ROME
FRESH MOZARELLA, BASIL, OLIVE OIL
PARIS
HAM, SWISS, BUTTER
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TUSCANY
CHICKEN BREAST, MANCHEGO, ROASTED PEPPERS, CILANTRO MAYO
AMALFI
HAM, TURKEY, SALAMI, PROVOLONE, MAYONAISE
PORTOFINO
CHICKEN BREAST, FRESH MOZZARELLA, AVOCADO, PESTO SAUCE
SICILY
GOAT CHEESE, ARTICHOKE, SUN DRIED TOMATO, KALAMATA OLIVE, OLIVE OIL
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TURKEY, SALAMI, PROVOLONE, AVOCADO, ARUGULA, MAYONAISE, DIJON MUSTARD
CALABRIA
TUNA SALAD, MANCHEGO, KALAMATA OLIVES, ONION, CILANTRO MAYO
MONTE CARLO
CHICKEN BREAST, BRIE CHEESE, ARUGULA, OLIVE OIL
NAPOLI
BRIE, EGGPLANT, ARTICHOKE, PEPPER, ARUGULA
WRAPS
JULIUS CAESAR
CHICKEN BREAST, ROMAINE LETTUCE, PARMESAN CHEESE, CAESAR DRESSING
WILD TURKEY
TURKEY, PROVOLONE, AVOCADO, HONEY MUSTARD
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CHICKEN SALADA, MAYO
FOR-TUNA-TE
TUNA SALAD, MAYO
VICENZANESE
CHICKEN BREAST, FRESH MOZZARELLA, ARUGULA
HEALTHY KICK
HUMMUS, BABA GANOUGH, TABOULI, FETA, KALAMATA OLIVES
COLISEUM
HAM, TURKEY, SALAMI, PROVOLONE, CILANTRO MAYO
GARDEN OF EATEN
KALE, EGGPLANT, ARTICHOKE, MUSHROOM, PEPPER, DIJON MUSTARD
CHICK GOT BLUES
CHICKEN BREAST, GOAT CHEESE, SPINACH, BLUE CHEESE
OTTOMAN
TURKEY, HUMMUS, FETA, KALE, ANCHO CHIPOTLE
LUNCH BOWL
CHOP CHOP
CHICKEN BREAST, RICE, ROMAINE, TOMATO CUCUMBER, ONION, HONEY MUSTARD
GYRO BOWL
LAMB, RICE, BEANS, ROMAINE, TOMATO, CUCUMBER, ONION, TZATZIKI
FALAFEL BOWL
FALAFEL BALLS, RICE, BEANS, ROMAINE, TOMATO, CUCUMBER, ONION, TAHINI
CHICKEN BOWL
CHICKEN SHAWARMA, RICE, BEANS, ROMAINE, TOMATO, CUCUMBER, ONION, GARLIC AIOLI
MEAT BOWL
MEAT SHAWARMA, RICE, BEANS, ROMAINE, TOMATO, CUCUMBER, ONION, CILANTRO MAYO
MIXTO BOWL
MEAT AND CHICKEN SHAWARMA, RICE, BEANS, ROMAINE, TOMATO, CUCUMBER, ONION, CILANTRO MAYO
SOUP OF THE DAY
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GYRO PITA
LAMB, ROMAINE, TOMATO, CUCUMBER, ONION, TZATSIKI
FALAFEL PITA
FALAFEL BOWL, ROMAINE, TOMATO, CUCUMBER, ONION, TAHINI
CHICKEN SHAWARMA PITA
CHICKEN SHAWARMA, ROMAINE, TOMATO, CUCUMBER, ONION, GARLIC AIOLI
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SHAWAFEL PITA
MEAT AND CHICKEN SHAWARMA, FALAFEL, ROMAINE, TOMATO, CUCUMBER, ONION, TAHINI
PIZZA
MARGHERITA
FRESH MOZZARELLA, MARINARA, TOMATO, BASIL, BALSAMIC GLAZE
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ADELPHIA
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PROSCIUTTO OF HAPPINESS
PROSCIUTTO, FRESH MOZZARELLA, PARMESAN CHEESE, ARUGULA, OIL
CREPES
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SPARTA-KISS
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FOUR CHEESE MELTDOWN
RICOTTA, SWISS, PROVOLONE, MOZZARELLA
STEAK MY CLAIM
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COBB SALAD
CHICKEN BREAST, HARD BOILED EGG, BACON, FIELD GREENS, TOMATO, AVOCADO
MED SALAD
HUMMUS, BABA GANOUGH, TABOUILI, FETA CHEESE, VEGETARIAN GRAPE LEAVES, PITA BREAD
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FRESH MOZZARELLA, FIELD GREENS, TOMATO, BASIL
GREEK SALAD
FETA, ROMAINE LETTUCE, TOMATO, CUCUMBER, ONION, PEPPER
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KALE & BEET
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PROSCIUTTO MOZZARELLA
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PINOT VERDE
PINEAPPLE, OJ, KALE, CUCUMBER, SPINACH
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SMOOTHIES
BERRY-APPEALING
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GREEN SMOOTHIES
PINA KALE-ADA
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ALMOND MILK, BANANA, SPINACH, AVOCADO
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KALE-LELUJAH
APPLE, BANANA, SPINACH, KALE, PINEAPPLE, LEMON
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MUFFIN CORN
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PLAIN CROISSANT
HAM&CHEESE CROISSANT
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TORTA DE LA NONNA
CHEESECAKE
PASSION FRUIT TART
APPLE NOUGAT TART
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DIRTY SEA SALT
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SAMAI SEA SALT
SAMAI LIME
MULTIGRAIN TORTILLA
SWEET POTATO TORTILLA
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LINDT DARK CHOCOLATE
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TIC TAC ORANGE
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MENTOS FRUIT
SKITTLES
LIFE SAVERS
STARBURST
BLOW POP
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|Sunday
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|Monday
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|Tuesday
|8:00 am - 8:00 pm
|Wednesday
|8:00 am - 8:00 pm
|Thursday
|8:00 am - 8:00 pm
|Friday
|8:00 am - 8:00 pm
|Saturday
|8:00 am - 8:00 pm
Come in and enjoy!
330 San Lorenzo Ave #2300, Coral Gables, FL 33146