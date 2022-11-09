Restaurant header imageView gallery

C'est Bon Cafe

review star

No reviews yet

330 San Lorenzo Ave #2300

Coral Gables, FL 33146

Orders through Toast are commission free and go directly to this restaurant

phone icon

Call

clock icon

Hours

waypoint sign icon

Directions

gift icon

Gift Cards

Order Again

Popular Items

SOUP OF THE DAY
MEAT BOWL
CHICKEN BOWL

BREAKFAST

BAGUETTE TOSTADA

$3.49

BUTTER, JAM

BREAKFAST BURRITO

$9.99

3 EGG, HAM, BACON, MOZARELLA, TOMATO

BREAKFAST PLATTER

$9.99

3 EGGS SAUSAGE BACON PROVOLONE TOMATO ONION

CROISSANDWICH

$8.99

3 EGGS, BACON, SWISS, TOMATO

EGG SANDWICH

$7.99

2 EGGS, HAM, AMERICAN CHEESE

EGG FOCCACIA

$9.99

3 EGGS, BACON, MANCHEGO, TOMATO, AVOCADO, ARUGULA

SOUTHERN BURRITO

$9.99

3 EGG RICE BEANS MOZARELLA MUSHROOM, TOMATO, PEPPER, ONION

HARD BOILED EGG

$1.49

SIDE SCRAMBLE EGGS

$3.99

SIDE EGG WHITES

$4.99

SIDE BACON

$1.99

SAUSAGE

$0.99

LOX PLATTER

$13.99

SLICE OF BREAD

$1.99

AVOCADO TOAST

AVOCADO ROSE

$10.99

AVOCADO, SMOKED SALMON, ONION, CAPERS

HUEVOS ROTOS

$8.99

AVOCADO, EGG, TOMATO

HASS-TERICAL

$8.99

AVOCADO, CUCUMBER, TOMATO, ALFALFA SPROUTS

MILLENIAL

$10.99

AVOCADO, QUINOA, CILANTRO, LIME

SOPHISTICATED

$9.99

AVOCADO, FRESH MOZARELLA, TOMATO, BASIL

POLLY OREA

$8.99

AVOCADO, FETA, CHICKPEA, CILANTRO

PLAIN AVOCADO

$8.99

COLD SANDWICHES

ALL COLD SANDWICHES COME WITH FIELD GREENS, TOMATO AND CUCUMBER

OPPOR-TUNA-TY

$9.99

TUNA SALAD, PROVOLONE, MAYO

HEN-SAL & GRETTLE

$9.99

CHICKEN SALAD, MAYO, DIJON

LOST ATLANTIS

$13.99

SMOKED SALMON, BRIE, ONION, CAPERS

THE CHICK & THE PEA

$10.99

CHICKEN BREAST, HUMMUS, AVOCADO

JUST THE VEGAN-NING

$9.99

HUMMUS, ARTICHOKES, EGGPLANT, PEPPER

HOT SANDWICHES

ALL SANDWICHES COME WITH FIELD GREENS, TOMATO AND CUCUMBER

THAT'S WHAT CHEESE SAID

$6.99

AMERICAN CHEESE

MEDIA NOCHE

$8.99

HAM, SWISS, MAYONAISE, DIJON MUSTARD

MAMA MIA

$10.99

CHICKEN BREAST, MOZZARELLA, MARINARA

TURKS & QUESOS

$9.99

TURKEY, PROVOLONE, AVOCADO

HIGH STEAKS

$11.99

SHAWARMA MEAT, MANCHEGO, ONION, MUSHROOM, PEPPER

HAM & CHEESE CROISSANT SAND

$6.99

TURKEY & CHEESE CROISSANT SAN

$6.99

PANINI

CHOICE OF BAGUETTE OR FOCCACIA. SERVED WITH FIELD GREENS, TOMATO, SHOE STRING POTATO, CORNICHON

ROME

$10.99

FRESH MOZARELLA, BASIL, OLIVE OIL

PARIS

$10.99

HAM, SWISS, BUTTER

MILAN

$11.99

CHICKEN BREAST, MOZARELLA, MAYONAISE

VENICE

$11.99

PROSCIUTTO, FRESH MOZARELLA, BASIL, OLIVE OIL

TUSCANY

$11.99

CHICKEN BREAST, MANCHEGO, ROASTED PEPPERS, CILANTRO MAYO

AMALFI

$13.99

HAM, TURKEY, SALAMI, PROVOLONE, MAYONAISE

PORTOFINO

$11.99

CHICKEN BREAST, FRESH MOZZARELLA, AVOCADO, PESTO SAUCE

SICILY

$11.99

GOAT CHEESE, ARTICHOKE, SUN DRIED TOMATO, KALAMATA OLIVE, OLIVE OIL

VATICAN

$11.99

TURKEY, SALAMI, PROVOLONE, AVOCADO, ARUGULA, MAYONAISE, DIJON MUSTARD

CALABRIA

$12.99

TUNA SALAD, MANCHEGO, KALAMATA OLIVES, ONION, CILANTRO MAYO

MONTE CARLO

$12.99

CHICKEN BREAST, BRIE CHEESE, ARUGULA, OLIVE OIL

NAPOLI

$11.99

BRIE, EGGPLANT, ARTICHOKE, PEPPER, ARUGULA

WRAPS

CHOICE OF WRAP: PLAIN, SPINACH, TOMATO BASIL, WHOLE WHEAT. SERVED WITH FIELD GREENS, TOMATO, CUCUMBER, CARROT

JULIUS CAESAR

$10.99

CHICKEN BREAST, ROMAINE LETTUCE, PARMESAN CHEESE, CAESAR DRESSING

WILD TURKEY

$10.99

TURKEY, PROVOLONE, AVOCADO, HONEY MUSTARD

CHICKEN SOUL

$9.99

CHICKEN SALADA, MAYO

FOR-TUNA-TE

$10.99

TUNA SALAD, MAYO

VICENZANESE

$11.99

CHICKEN BREAST, FRESH MOZZARELLA, ARUGULA

HEALTHY KICK

$10.99

HUMMUS, BABA GANOUGH, TABOULI, FETA, KALAMATA OLIVES

COLISEUM

$11.99

HAM, TURKEY, SALAMI, PROVOLONE, CILANTRO MAYO

GARDEN OF EATEN

$11.99

KALE, EGGPLANT, ARTICHOKE, MUSHROOM, PEPPER, DIJON MUSTARD

CHICK GOT BLUES

$12.99

CHICKEN BREAST, GOAT CHEESE, SPINACH, BLUE CHEESE

OTTOMAN

$10.99

TURKEY, HUMMUS, FETA, KALE, ANCHO CHIPOTLE

LUNCH BOWL

CHOP CHOP

$11.99

CHICKEN BREAST, RICE, ROMAINE, TOMATO CUCUMBER, ONION, HONEY MUSTARD

GYRO BOWL

$11.99

LAMB, RICE, BEANS, ROMAINE, TOMATO, CUCUMBER, ONION, TZATZIKI

FALAFEL BOWL

$10.99

FALAFEL BALLS, RICE, BEANS, ROMAINE, TOMATO, CUCUMBER, ONION, TAHINI

CHICKEN BOWL

$12.99

CHICKEN SHAWARMA, RICE, BEANS, ROMAINE, TOMATO, CUCUMBER, ONION, GARLIC AIOLI

MEAT BOWL

$13.99

MEAT SHAWARMA, RICE, BEANS, ROMAINE, TOMATO, CUCUMBER, ONION, CILANTRO MAYO

MIXTO BOWL

$14.99

MEAT AND CHICKEN SHAWARMA, RICE, BEANS, ROMAINE, TOMATO, CUCUMBER, ONION, CILANTRO MAYO

SOUP OF THE DAY

$5.49

LUNCH PITA

GYRO PITA

$9.99

LAMB, ROMAINE, TOMATO, CUCUMBER, ONION, TZATSIKI

FALAFEL PITA

$8.99

FALAFEL BOWL, ROMAINE, TOMATO, CUCUMBER, ONION, TAHINI

CHICKEN SHAWARMA PITA

$9.99

CHICKEN SHAWARMA, ROMAINE, TOMATO, CUCUMBER, ONION, GARLIC AIOLI

MEAT SHAWARMA PITA

$10.99

MEAT SHAWARMA, ROMAINE, TOMATO, CUCUMBER, ONION, CILANTRO ONION

SHAWAFEL PITA

$12.99

MEAT AND CHICKEN SHAWARMA, FALAFEL, ROMAINE, TOMATO, CUCUMBER, ONION, TAHINI

PIZZA

10 INCH PERSONAL PIZZA

MARGHERITA

$11.99

FRESH MOZZARELLA, MARINARA, TOMATO, BASIL, BALSAMIC GLAZE

HOLY PEPPERONI

$11.99

PEPPERONI, MOZZARELLA, MARIANARA

OKIE DOKIE

$13.99

GOAT CHEESE, EGGPLANT, ARTICHOKE, PEPPER, MARINARA

THE LU'AU

$12.99

HAM, PINEAPPLE, MOZZARELLA, MARINARA

GREEK GODDESS

$13.99

CHICKEN, FETA, ARTICHOKE, TOMATO, ONION, KALAMATA, OLIVE OIL

CARNIVORE

$13.99

HAM, PEPPERONI, BACON, MOZZARELLA, SRIRACHA, MARINARA

ADELPHIA

$14.99

MEAT SHAWARMA, MOZZARELLA, ONION, MUSHROOM, PEPPER, PESTO SAUCE

SPINACH ME ROUND

$13.99

SPINACH, GOAT CHEESE, ONION, SUNDRIED TOMATO, TRUFFLE OIL

MOON STRUCK

$12.99

RICOTTA, MOZZARELLA, MUSHROOM, ONION, BECHAMEL

PROSCIUTTO OF HAPPINESS

$14.99

PROSCIUTTO, FRESH MOZZARELLA, PARMESAN CHEESE, ARUGULA, OIL

CREPES

SERVED WITH FIELD GREENS, TOMATO AND CORNICHON

VENI VIDI VICI

$11.99

CHICKEN BREAST, MOZARELLA, PARMESAN, ROMAIN, CAESAR DRESSING

JAMON Y QUESO CREPE

$10.99

HAM, SWISS, BUTTER

AMOUR

$12.99

CHICKEN BREAST, FRESH MOZARELLA, AVOCADO, CILANTRO MAYO

CASINO

$11.99

HAM, MANCHEGO, MUSHROOM, BECHAMEL SAUCE

SPARTA-KISS

$11.99

CHICKEM BREAST, MOZARELLA, FETA, ARUGULA, KALAMATA, OLIVE OIL

SNOB

$11.99

SPINACH, BRIE, ARTICHOKE, EGGPLANT, MUSHROOM, PESTO

HONEY CHICKEN CREPE

$13.99

CHICKEN BREAST, MOZARELLA, HONEY MUSTARD

CHICK-POTLE

$13.99

CHICKEN BREAST, MOZZARELLA, ARUGULA, ONION, AVOCADO, ANCHO CHIPOTLE

FOUR CHEESE MELTDOWN

$12.99

RICOTTA, SWISS, PROVOLONE, MOZZARELLA

STEAK MY CLAIM

$14.99

SHAWARMA MEAT, PROVOLONE, ONION, PEPPER, MUSHROOM, PESTO SAUCE

SWEET CREPES

L'ORIGINALE

$8.99

SUGAR LEMON

NUTELLA CREPE

$9.99

DULCE DE LECHE CREPE

$9.99

BANANE ET CHOCOLAT CREPE

$10.99

NUTELLA, BANANA

ROUGE ET NOIR

$10.99

NUTELLA, STRAWBERRY

MERRICK CREPE

$10.99

NUTELLA, BANANA, STRAWBERRY

YING YANG

$11.99

NUTELLA, DULCE DE LECHE, BANANA, STRAWBERRY

MIGAS

HAM & CHEESE MIGA

$6.99

HAM, MOZARELLA, MAYO

TURKEY & CHEESE MIGA

$6.99

TURKEY, PROVOLONE, MAYO

TUNA MIGA

$7.99

EGG TRIPLE MIGA

$7.99

EGG, TOMATO, AVOCADO

TUNA TRIPLE MIGA

$8.99

TUNA SALAD, EGG, TOMATO, AVOCADO

TURKEY TRIPLE MIGA

$8.99

TURKEY, HUMMUS, CUCUMBER, AVOCADO

CHICKEN SALAD TRIPLE

$8.99

CHICKEN SALAD, TOMATO, AVOCADO

SALAD

SERVED WITH DRESSING OF YOUR CHOICE

TUNA SALAD

$9.99

TUNA SALADA, HARD BOILED EGG, FIELD GREENS, TOMATO, CUCUMBER, ONION

CHICKEN CAESAR SALAD

$9.99

CHICKEN BREAST, ROMAINE LETTUCE, PARMESSAN CHEESE, CROUTONS, CAESAR DRESSING

COBB SALAD

$10.99

CHICKEN BREAST, HARD BOILED EGG, BACON, FIELD GREENS, TOMATO, AVOCADO

MED SALAD

$10.99

HUMMUS, BABA GANOUGH, TABOUILI, FETA CHEESE, VEGETARIAN GRAPE LEAVES, PITA BREAD

CHEF SALAD

$10.99

HAM, TURKEY, PROVOLONE, SWISS, ROMAINE LETTUCE, TOMATO

CAPRESE

$9.99

FRESH MOZZARELLA, FIELD GREENS, TOMATO, BASIL

GREEK SALAD

$9.99

FETA, ROMAINE LETTUCE, TOMATO, CUCUMBER, ONION, PEPPER

KALE/QUINOA SALAD

$10.99

Special Summer Salad

$9.99

SMALL SALADS

SERVED WITH DRESSING OF YOUR CHOICE

GARDEN SALAD

$5.49

FIELD GREENS, TOMATO, CUCUMBER, PEPPER

CAESAR SALAD

$5.49

ROMAINE LETTUCE, PARMESAN CHEESE, CROUTONS

TABOULI ALBACORE

$7.49

TABOULI, ALBACORE TUNA SALAD, ARUGULA

QUINOA EGG

$7.49

TRI COLOR QUINOA, HARD BOILED EGG, CUCUMBER

KALE & BEET

$7.49

KALE, BEET, FIGS

PROSCIUTTO MOZZARELLA

$7.49

PROSCIUTTO, FRESH MOZZARELLA, ARUGULA

CRUDITE

$5.99

PRET A MANGER SALAD

HUMMUS

$5.99

BABA GANOUGH

$6.29

GRAPE LEAVES

$6.49

GARBANZO SALAD

$5.99

TABOULI SALAD

$6.29

ALBACORE TUNA SALAD

$6.99

TUNA SALAD

$6.49

CHICKEN SALAD

$5.99

PARFAIT

ACAI YOGURT

$5.49

GREEK YOGURT, ACAI, GRANOLA

BERRY YOGURT

$5.49

GREEK YOGURT, BERRIES, GRANOLA

STRAWBERRY YOGURT

$5.49

LOW FAT VANILLA YOGURT, STRAWBERRY, GRANOLA

ALMOND YOGURT

$5.49

LOW FAT VANILLA YOGURT, PEACH, GRANOLA

MISC

SIDE CHICKEN BREAST

$5.49

SIDE RICE

$3.49

SIDE BEANS

$3.49

SIDE FALAFEL

$3.49

SIDE AVOCADO

$2.99

EXTRA DRESSING

$1.49

SIDE CHICKEN SHAWARMA

$4.49

SIDE MEAT SHAWARMA

$4.49

HOT BEVERAGES

AMERICAN COFFEE

$2.29+

HOT TEA

$2.29+

FLAVORED HOT TEA

$2.79+

CHAMOMILE, ZEN, EARL GREY, PASSION, GINGER, GREEN, MINT

HOT CHOCOLATE

$2.79+

ESPRESSO

$2.29

DOPIO ESPRESSO

$3.29

COLADA

$2.79

CORTADITO

$3.29

MACHIATTO

$3.29

AMERICANO

$3.29+

CAPPUCINO

$3.99+

CAFÉ LATTE

$3.99+

CAFÉ CON LECHE

$3.99+

CARAMELOCCINO

$4.49+

CARAMEL

MOCHACCINO

$4.49+

CHOCOLATE

NUTELLACCINO

$5.99+

NUTELLA

CHAI

$5.49+

MILK

$2.49

MATCHA LATTE

$5.99

ICED BEVERAGES

ICED COFFEE

$3.29+

ICED BLACK TEA

$3.29+

ICED GREEN TEA

$4.29+

ICED FLAVORED TEA

$5.49+

ICED CAPPUCINO

$5.49+

ICED LATTE

$5.49+

ICED CHAI

$6.49+

ICED MATCHA LATTE

$6.99+

ICED CHOCOLATE

$3.99+

ICED MOCHACCINO

$5.99+

ICED CARAMELOCCINO

$5.99+

ICED NUTELLACCINO

$5.99+

ICED AMERICANO

$3.99

FRAPPUCINO

FRAPPUCCINO

$5.99

CARAMEL FRAPP

$6.99+

MOCHA FRAPP

$6.99+

NUTELLA FRAPP

$6.99+

CHAI FRAPP

$6.99+

FRESH JUICES

12 OZ

OJ

$4.99+

APPLE

$4.99+

PINEAPPLE

$4.99+

CARROT

$4.99+

CELERY

$4.99+

CUCUMBER JUICE

$4.99+

BEET JUICE

$4.99+

LEMONADE

$4.99+

GINGER SHOT

$2.49

GINGER LEMON SHOT

$2.99

CANTALOUPE JUICE

$4.99

WATERMELON

$4.99

SKINNY JUICES

16 OZ

BEET L'JUICE

$8.99+

APPLE, BEET, CARROT

KALE EM WITH GREENESS

$9.99+

KALE, APPLE, CELERY, CUCUMBER

BEET GOES ON

$9.99+

ORANGE, CARROT, BEET, SPINACH, LEMON

PINOT VERDE

$9.99+

PINEAPPLE, OJ, KALE, CUCUMBER, SPINACH

ORANGE IS THE NEW DETOX

$8.99+

OJ, CARROT, GINGER

GINGER & JUICE

$9.99+

GINGER, APPLE, PINEAPPLE, MINT

KISS OF THE FOREST

$10.99+

STRAWBERRY, RASPBERRY, BLACKBERRY, APPLE, BEET

GREEN-GO

$9.99+

KALE, SPINACH, APPLE, CUCUMBER CELERY, MINT

SMOOTHIES

BERRY-APPEALING

$6.99+

STRAWBERRY, BANANA, ORANGE JUICE

TWO TO TANGO

$6.99+

MANGO, PASSION FRUIT, VANILLA YOGURT

COCO CABANA

$6.99+

PINEAPPLE, BANANA, COCONUT WATER, COCONUT SHREDS

JUST PASSION THROUGH

$7.99+

PASSION FRUIT, BANANA, ORANGE

PEACHY LYCHEE

$7.99+

PEACH, LYCHEE, BANANA, ALMOND MILK

BERRY THE HATCHET

$8.99+

ACAI, STRAWBERRY, RASPBERRY, BLUEBERRY, COCONUT

GREEN SMOOTHIES

PINA KALE-ADA

$8.99+

COCONUT WATER, KALE, MANGO, PINEAPPLE, BANANA

C'EST LA GREEN

$9.99+

ALMOND MILK, BANANA, SPINACH, AVOCADO

GREENS COME TRUE

$8.99+

CARROT, SPINACH, CELERY, CUCUMBER, PARSLEY

APPLE OF MY EYE

$9.99+

CARROT, APPLE, BANANA, AVOCADO

YOU BUTTER BELIEVE IT

$8.99+

ALMOND BUTTER, BANANA, SPINACH, PEANUT BUTTER

KALE-LELUJAH

$9.99+

APPLE, BANANA, SPINACH, KALE, PINEAPPLE, LEMON

PASTRIES

ALFAJOR DULCE DE LECHE

$3.99

ALFAJOR NUTELLA

$3.99

BUTTERFLY

$5.99

CHEESE DANISH

$5.99

CHOC CHIP COOKIE

$5.49

M&M COOKIE

$5.49

LOW FAT COOKIE

$7.25

ELEPHANT EAR

$5.99

MUFFIN BLUEBERRY

$3.99

MUFFIN BANANA

$3.99

MUFFIN CORN

$3.99

MUFFIN CHOCOLATE

$3.99

PLAIN CROISSANT

$2.99

HAM&CHEESE CROISSANT

$5.99

CHOCOLATE CROISSANT

$4.99

ALMOND CROISSANT

$5.99

BABY ALFAJOR

$1.99

DESSERTS

STRAWBERRY TART

$7.25

RASPBERRY TART

$7.25

BLUEBERRY TART

$7.25

MIXFRUIT TART

$7.25

APRICOT TART

$7.25

LEMON TART

$7.25

TIRAMISU

$7.25

NAPOLEON

$7.25

KEY LIME PIE

$7.25

BALTAZAR

$7.25

MANGO MOUSSE

$7.25

CHOCOLATE MOUSSE

$7.25

CHOCOLATE FONDANT

$5.99

TORTA DE LA NONNA

$5.99

CHEESECAKE

$5.99

PASSION FRUIT TART

$7.25

APPLE NOUGAT TART

$7.25

TAPAS

MEAT KIBBY

$3.49

VEGGIE KIBBY

$3.49

SPINACH FATAYER

$3.99

MEAT FATAYER

$3.99

HAM&CHEESE EMPANADA

$3.49

MEAT EMPANADA

$3.49

CHICKEN EMPANADA

$3.49

SPINACH EMPANADA

$3.49

QUICHE LORRAINE

$7.99

SPINACH QUICHE

$7.99

GOAT CHEESE QUICHE

$7.99

DRINKS

Coca Cola Can

$1.79

Diet Coke Can

$1.79

Sprite Can

$1.79

Sprite Zero Can

$1.79

Coca Zero Can

$1.79

Coca Cola Bottle

$2.79

Diet Coke Bottle

$2.79

Coke Zero Bottle

$2.79

Sprite Bottle

$2.79

Fanta Orange Bottle

$2.79

Mexican Coke Bottle

$3.49

Smart Water Small

$2.79

Smart Water Lg

$4.49

Perrier

$2.79

San Pellegrino

$4.49

Zephyrhill Sport

$2.79

Zephyrhill Small

$1.89

Guarana

$2.29

Orangina Sm

$2.99

Martinelli

$2.99

Vita Coco

$3.99

Coconut Water

$5.49

Saint James Green

$4.79

Saint James Passion Fruit

$4.79

Saint James Blueberry

$4.79

Saint James Pineapple

$4.79

Red Bull Reg

$3.49

Red Bull Sugar Free

$3.49

Red Bull Yellow

$3.49

Red Bull Blue

$3.49

Red Bull White

$3.49

Red Bull Blue

$3.49

San Pellegrino Limonata

$3.99

San Pellegrino Aranciata

$3.99

San Pellegrino Pomegranate

$3.99

Powerade F. Punch

$2.99

Powerade Blue

$2.99

Powerade Grape

$2.99

GRANOLA BARS / NUTS

BAREBELLS CARAMEL

$5.49

BAREBELLS COOKIES&CREAM

$5.49

BAREBELLS CREAMY CRISP

$5.49

BAREBELLS WHITE CHOCOLATE

$5.49

BAREBELLS HAZELNUT

$5.49

BAREBELLS CRUNCHY FUDGE

$5.49

BAREBELLS CHOCOLATE DOUGH

$5.49

BAREBELLS SALTY PEANUT BUTTER

$5.49

KIND CARAMEL ALMOND

$4.49

KIND POMEGRANATE

$4.49

KIND FRUIT&NUT

$4.49

KIND P&B CHOCOLATE

$4.49

KIND BLUEBERRY VANILLA

$4.49

KIND ALMOND COCONUT

$4.49

KIND HONEY ROSTED

$4.49

NATURE VALLEY P&B

$2.49

NATURE VALLEY FRUIT & NUT

$2.49

NATURE VALLEY OATS

$2.49

SPECIAL K DBL CHOC

$3.49

SPECIAL K STRAWBERRY

$3.49

SPECIAL K CHOC P&B

$3.49

TRAIL MIX NUTS

$3.99

CASHEWS

$3.99

ALMONDS

$3.99

PEANUTS

$3.99

FRUIT

BANANA

$1.49

APPLE

$1.49

PINEAPPLE

$3.99

CANTALOUPE

$3.99

HONEYDEW

$3.99

MELON

$3.99

FRUIT CUP

$4.99

FRUIT BOWL

$9.99

CHIPS

PRINGLES ORIGNAL

$1.99

PRINGLES CHEDDAR

$1.99

PRINGLES SOUR ONION

$1.99

TERRA

$2.99

STACY PITA

$2.99

PLANTAINS

$1.99

DIRTY BLACK PEPPER

$2.49

DIRTY SALT & VINEGAR

$2.49

DIRTY BBQ

$2.49

DIRTY SEA SALT

$2.49

DIRTY SOR CREAM ONION

$2.49

DIRTY SRIRACHA

$2.49

SAMAI GARLIC

$2.99

SAMAI SEA SALT

$2.99

SAMAI LIME

$2.99

MULTIGRAIN TORTILLA

$2.99

SWEET POTATO TORTILLA

$2.99

MS VICKIES SEA SALT

$1.99

MS VICKIES SALT & VINEGAR

$1.99

MS VICKIES BBQ

$1.99

MS VICKIES JALAPENO

$1.99

LAY'S CHIPS

$1.99

Samai Plantain Sea Salt

$2.99

Samai Plantain Lime

$2.99

Skinny Pop Corn

$2.49

CHOCOLATE BARS

KIT KAT

$2.49

KIT KAT WHITE

$2.49

SNICKERS ALMOND

$2.49

SNICKERS

$2.49

MILKYWAY

$2.49

REESES PIECES

$2.49

YORK

$2.79

HERSHEYS MILK

$2.49

M&M

$2.49

M&M PEANUT

$2.49

TOBLERONE SALTE ALMOND

$5.99

TOBLERONE

$5.99

TOBLERONE WHITE

$5.99

RITTER MILK CHOCOLATE

$6.49

RITTER MARZIPAN

$6.49

RITTER DARK CHOCOLATE

$6.49

RITTER HAZELNUTS

$6.49

RITER ALMONDS

$6.49

LINDT MILK CHOCOLATE

$6.49

LINDT DARK CHOCOLATE

$6.49

FERRERO ROCHER

$1.29

BACIO

$1.29

TWIX

$2.49

Rice Krispies Trears

$3.20

NUTELLA STICKS

$4.99

WAFERS

$3.49

KINDER

$3.49

GUM&CANDY

ORBIT PEPPERMINT

$2.99

ORBIT STRAWBERRY

$2.99

ORBIT SPEARMINT

$2.99

5 PEPPERMINT

$2.99

5 STRAWBERRY

$2.99

DENTYNE ICE PEPPERMINT

$2.99

DENTYNE ICE FIRE

$2.99

TRIDENT TROPICAL TWIST

$2.99

TIC TAC FRESHMINT

$2.49

TIC TAC FRUIT

$2.49

TIC TAC ORANGE

$2.49

MENTOS MINT

$2.49

MENTOS FRUIT

$2.49

SKITTLES

$2.49

LIFE SAVERS

$2.49

STARBURST

$2.49

BLOW POP

$1.50

HARIBOO GOLD BEARS

$2.99
All hours
Sunday8:00 am - 8:00 pm
Monday8:00 am - 8:00 pm
Tuesday8:00 am - 8:00 pm
Wednesday8:00 am - 8:00 pm
Thursday8:00 am - 8:00 pm
Friday8:00 am - 8:00 pm
Saturday8:00 am - 8:00 pm
Restaurant info

Come in and enjoy!

Website

Location

330 San Lorenzo Ave #2300, Coral Gables, FL 33146

Directions

Gallery
Consumer pic
Banner pic
Main pic

Similar restaurants in your area

Ernie's Acai
orange starNo Reviews
4141 Laguna St Coral Gables, FL 33146
View restaurantnext
The Collection
orange starNo Reviews
200 Bird Rd. Coral Gables, FL 33146
View restaurantnext
Ecléctico Restaurant & Bar - 320 San Lorenzo Ave #1315
orange starNo Reviews
320 San Lorenzo Ave #1315 Coral Gables, FL 33146
View restaurantnext
Sawa
orange starNo Reviews
360 San Lorenzo Ave # 1500 Coral Gables, FL 33155
View restaurantnext
Havana Harry's
orange starNo Reviews
4612 S. Le Jeune Rd Coral Gables, FL 33146
View restaurantnext
Pikadiyo
orange starNo Reviews
400 south dixie hwy coral gables, FL 33146
View restaurantnext

Popular restaurants in Coral Gables

Snappers (54th St)
orange star4.1 • 8,525
6700 NW 7th Ave Miami, FL 33150
View restaurantnext
Michaels Genuine Food & Drink Miami
orange star4.6 • 6,640
130 NE 40th St Miami, FL 33137
View restaurantnext
Bulla Gastrobar - Coral Gables
orange star4.5 • 6,462
2500 PONCE DE LEON BLVD CORAL GABLES, FL 33134
View restaurantnext
Sugarcane raw bar grill
orange star4.1 • 6,245
3252 NE 1st Ave Miami, FL 33137
View restaurantnext
La Carreta - Calle Ocho (OLD DONT USE)
orange star4.3 • 5,648
3632 SW 8th Street Miami, FL 33135
View restaurantnext
Crazy About You
orange star4.0 • 4,408
1155 Brickell Bay Dr Miami, FL 33131
View restaurantnext
Search popular restaurants
Map
More near Coral Gables
Miami Beach
review star
Avg 4.3 (243 restaurants)
North Miami Beach
review star
Avg 4.4 (20 restaurants)
Key Biscayne
review star
Avg 4.6 (12 restaurants)
Hialeah
review star
Avg 4.1 (51 restaurants)
Opa Locka
review star
Avg 4 (9 restaurants)
Hallandale
review star
Avg 4.4 (23 restaurants)
Hollywood
review star
Avg 4.3 (101 restaurants)
Dania
review star
Avg 4.3 (6 restaurants)
Fort Lauderdale
review star
Avg 4.3 (317 restaurants)
© 2022 Toast, Inc.
Toast
Made with love in Boston