Half Day Cafe
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848 College Ave
Kentfield, CA 94904
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Popular Items
HOUSE SPECIALTIES
BREAKFAST PANINI
OVER HARD EGGS BACON OR HAM SPINACH, SWISS CHEES
CALIFORNIA BENEDICT
FRESH SPINACH, TOMATOES
EGGS BENEDICT
GREEN EGGS AND HAM
BLACK FOREST HAM , SALSA VERDE , POACHED EGGS
VEGIE POTATOES
HOME FRIED RED POTATOES , RED ONIONS , MIXED PEPPERS MUSHROOM, SALSA CRUDA, CHEDDAR CHEESE
HUEVOS RANCHEROS
TWO EGSS HOME MADE RED SALSA JACK & CHEDDAR CHEESE , CORN TORTILLA , BLACK BEAN
Waker Upper
GRIDDLE TREAT
CAKES
SERVED WITH ORANGE BUTTER
1 Cake
2 CAKES
BLUBES
SERVED WITH ORANGE BUTTER
1 Blue
2 Blue
FRENCH TOAST
SERVED WITH ORANGE BUTTER
1\2 Freanch Toast
GF Cakes
SERVED WITH ORANGE BUTTER
1 GF Cake
2 GF Cakes
Rasp Cakes
SERVED WITH ORANGE BUTTER
WW WAFFLE
WAFFLE
SP Cakes
2 SP Cakes
1 SP Cake
1 Rasp Cake
2 Rasp Cakes
LIGHTER SIDE
EGGS /SCRAMBLE
TORTILLA SCRAMBLE
THREE CAGE FREE EGGS , JACK CHEDDAR CHEESE ,TOMATOES ANAHIEM CHILES AND SCALLION SOUR CREAM
ITALIAN SCRAMBLE
THREE CAGE FREE EGGS,ONION PANCETTA, MUSHROOM,SUN DRIED TOMATOES, FRESH BASIL MOZARELLA CHEESE
WAKE UP SCRAMBLE
THREE CAGE FREE EGGS , HOME MADE CHORIZO , RED ONIONS,CORN AVOCADO, QUESO FRESCO
TWO EGGS
COOKED TO ORDER , HASH BROWN OR HOME FIES
VEGGIE TOFU
ORAGANIC TUFO , SPINACH , CORN SCALLION, CHERRY TOMATOES FETA
SCRAMBLE
EGGS & MEAT
CYO
OMELETTE
SIDES
hash brown
home fries
1 EGG
2eggs
3eggs
Avocado
bacon
Bacon Crispy
SPICY SAUSAGE
chicken apple
ham
bowl of fruit
fruit
egg white
fries
ORAGNIC GRANOLA
COTTAGE CHEESE
SWEET FRIES
YOGURT
Chicken
MAPLE SYRUP
HALF MAPLE
TOAST
Aioli
salsa cruda
BAGEL CC
BLACK BEAN
SOUP
BOWL OF SOUP
SIDE CALAMARI
Mushroom
Spinach
Red Salsa
Green Salsa
Bagel Butter
Slice Sourdough
Canadian Bacon
Cream Cheese
Side Holandaise
SALAD
FIESTA SALAD
GRILLED CHICKEN,MIXED GREENS CILANTRO LIME DRESSING ,CRISPY TORTILLA STRIPS,TOMATOES ,CORN AVOCADO, QUESO FRESCO
CHINESE SALAD
ROMAINE LETTUCE,PLUM DRESSING JULIENNED VEGETABLES,CRISPY RICE NOODLES, MANDARIN, TOASTED PEANUTS
FRIED CALAMARI
ROMAINE , CILANTRO LIME DRESSING SALSA CRUDA , AVOCADO
GOAT SALAD
MIXED GREENS , RASPBERRY DRESSING BOSC PEARS , DRIED CRANBERRIES
TOSTADA
BLACK BEANS , PICKLED ONIONS CORN, GREEN CHILES , SALSA CRUDA QUESO FRESCO ,BED OF ROMAINE LETTUCE
CHICKEN TOSTADA
BLACK BEANS , PICKLED ONIONS CORN, GREEN CHILES , SALSA CRUDA QUESO FRESCO ,BED OF ROMAINE LETTUCE
HOUSE SALAD
MIXED GREENS , BALSAMIC VINAIGRETTE,SLICED TOAMTOES JULIENNED CARROT , IMPORTED REGGIANO PARMESAN
CAESAR SALAD
1/2 CAESAR SALAD
Side Salad
FROM THE GRILL
CHICKEN PANINI
ROASTED RED PEPPER,SPINACH BASIL SUNFLOWER SEED PESTO MOZZARELLA CHEESE ,ON SOURDOUGH
BURGER
ON A BORDENAVE BUN
BLACKENED BURGER
WITH CAJUN MAYONNAISE
TURKEY BURGER
ROASTED RED PEPPER RELISH GARLIC BASIL AIOLI ON A SOFT BORDENAVE BUN
GARDEN BURGER
ON SOFT BORDENAVE BUN
BAY SHRIMP SAND
TOASTED SOURDOUGH , RED LEAF LETTUCE AVOCADO
EGGPLANT SAND
ROASTED GARLIC ONION FOCACCIA SUNDRIED TOMATO PESTO , YOLLOW PEPPER , CARMELIZED ONIONS MOZZERLLA CHEESE
HOT PASTRAMI
RYE TOAST , GRAIN MUSTARD SAUCE JARLSBERG CHEESE , SAUERKRAUT
MARGARITA SANDWISH
ROASTED TOMATOES , FRESH BASIL, FRESH MOZZARELA ON BORDENAVE BUN
FISH TACO
RED CABBAGE , CILANTRO , CHI[POTLE SAUCE , CORN TORTILLA, YUCATAN RICE BLACK BEAN
CLUB
Grilled Cheese
Grilled Ham &cheese
BLAT
BLT
ADDS
SUBS
KIDS
dont make
COFFEE
TEA & JUICE
ALCOHOL
HOUSE SPECIALTIES
BREAKFAST PANINI
OVER HARD EGGS BACON OR HAM SPINACH, SWISS CHEES
CALIFORNIA BENEDICT
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EGGS BENEDICT
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BLACK FOREST HAM , SALSA VERDE , POACHED EGGS
VEGIE POTATOES
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HUEVOS RANCHEROS
TWO EGSS HOME MADE RED SALSA JACK & CHEDDAR CHEESE , CORN TORTILLA , BLACK BEAN
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GRIDDLE TREAT
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1 Cake
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BLUBES
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SERVED WITH ORANGE BUTTER
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GF Cakes
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1 Rasp Cake
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ITALIAN SCRAMBLE
THREE CAGE FREE EGGS,ONION PANCETTA, MUSHROOM,SUN DRIED TOMATOES, FRESH BASIL MOZARELLA CHEESE
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THREE CAGE FREE EGGS , HOME MADE CHORIZO , RED ONIONS,CORN AVOCADO, QUESO FRESCO
TWO EGGS
COOKED TO ORDER , HASH BROWN OR HOME FIES
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OMELETTE
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hash brown
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Avocado
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ham
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COTTAGE CHEESE
SALAD
SPICY SAUSAGE
SWEET FRIES
TORTILLA
YOGURT
Chicken
MAPLE SYRUP
HALF MAPLE
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1 EGG
Aioli
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BOWL OF SOUP
SIDE CALAMARI
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Red Salsa
Green Salsa
Bagel Butter
Slice Sourdough
Bacon Crispy
SALAD
FIESTA SALAD
GRILLED CHICKEN,MIXED GREENS CILANTRO LIME DRESSING ,CRISPY TORTILLA STRIPS,TOMATOES ,CORN AVOCADO, QUESO FRESCO
CHINESE SALAD
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FRIED CALAMARI
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TOSTADA
BLACK BEANS , PICKLED ONIONS CORN, GREEN CHILES , SALSA CRUDA QUESO FRESCO ,BED OF ROMAINE LETTUCE
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HOUSE SALAD
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CAESAR SALAD
1/2 CAESAR SALAD
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BURGER
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WITH CAJUN MAYONNAISE
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GARDEN BURGER
ON SOFT BORDENAVE BUN
BAY SHRIMP SAND
TOASTED SOURDOUGH , RED LEAF LETTUCE AVOCADO
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ROASTED GARLIC ONION FOCACCIA SUNDRIED TOMATO PESTO , YOLLOW PEPPER , CARMELIZED ONIONS MOZZERLLA CHEESE
HOT PASTRAMI
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MARGARITA SANDWISH
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RED CABBAGE , CILANTRO , CHI[POTLE SAUCE , CORN TORTILLA, YUCATAN RICE BLACK BEAN
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|Sunday
|8:00 am - 2:30 pm
|Monday
|8:00 am - 2:30 pm
|Tuesday
|8:00 am - 2:30 pm
|Wednesday
|8:00 am - 2:30 pm
|Thursday
|8:00 am - 2:30 pm
|Friday
|8:00 am - 2:30 pm
|Saturday
|8:00 am - 2:30 pm
Come in and enjoy!
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