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Half Day Cafe

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848 College Ave

Kentfield, CA 94904

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Popular Items

chicken apple
SCRAMBLE
bacon

HOUSE SPECIALTIES

BREAKFAST PANINI

BREAKFAST PANINI

$14.50

OVER HARD EGGS BACON OR HAM SPINACH, SWISS CHEES

CALIFORNIA BENEDICT

CALIFORNIA BENEDICT

$15.00

FRESH SPINACH, TOMATOES

EGGS BENEDICT

EGGS BENEDICT

$14.00

GREEN EGGS AND HAM

$14.00

BLACK FOREST HAM , SALSA VERDE , POACHED EGGS

VEGIE POTATOES

$12.50

HOME FRIED RED POTATOES , RED ONIONS , MIXED PEPPERS MUSHROOM, SALSA CRUDA, CHEDDAR CHEESE

HUEVOS RANCHEROS

HUEVOS RANCHEROS

$14.00

TWO EGSS HOME MADE RED SALSA JACK & CHEDDAR CHEESE , CORN TORTILLA , BLACK BEAN

Waker Upper

$10.00

GRIDDLE TREAT

CAKES

CAKES

$12.00

SERVED WITH ORANGE BUTTER

1 Cake

$5.00

2 CAKES

$8.00

BLUBES

$13.50

SERVED WITH ORANGE BUTTER

1 Blue

$6.50

2 Blue

$9.50

FRENCH TOAST

$13.00

SERVED WITH ORANGE BUTTER

1\2 Freanch Toast

$7.00

GF Cakes

$14.00

SERVED WITH ORANGE BUTTER

1 GF Cake

$5.00

2 GF Cakes

$10.00

Rasp Cakes

$13.50

SERVED WITH ORANGE BUTTER

WW WAFFLE

WW WAFFLE

$11.00
 WAFFLE

WAFFLE

$11.00

SP Cakes

$15.00

2 SP Cakes

$12.00

1 SP Cake

$8.00

1 Rasp Cake

$6.50

2 Rasp Cakes

$9.50

LIGHTER SIDE

FRUIT PLATE

FRUIT PLATE

$10.75

FAMERS MARKET FRESHLY CUT

HALF DAY PARFAIT

HALF DAY PARFAIT

$9.75

NON FAT YOGURT, FRESH FRUIT , HONEY SWEET ORGANIC GRANOLA

ORGANIC STEEL CUT OATS

$9.75
AVOCADO TOAST

AVOCADO TOAST

$14.75

TOW EGGS, WHOLE WHEAT BREAD AVOCADO

Parfait In A Bowl

$9.75

EGGS /SCRAMBLE

TORTILLA SCRAMBLE

TORTILLA SCRAMBLE

$15.25

THREE CAGE FREE EGGS , JACK CHEDDAR CHEESE ,TOMATOES ANAHIEM CHILES AND SCALLION SOUR CREAM

ITALIAN SCRAMBLE

$15.25

THREE CAGE FREE EGGS,ONION PANCETTA, MUSHROOM,SUN DRIED TOMATOES, FRESH BASIL MOZARELLA CHEESE

WAKE UP SCRAMBLE

WAKE UP SCRAMBLE

$15.25

THREE CAGE FREE EGGS , HOME MADE CHORIZO , RED ONIONS,CORN AVOCADO, QUESO FRESCO

TWO EGGS

TWO EGGS

$12.00

COOKED TO ORDER , HASH BROWN OR HOME FIES

VEGGIE TOFU

VEGGIE TOFU

$15.25

ORAGANIC TUFO , SPINACH , CORN SCALLION, CHERRY TOMATOES FETA

SCRAMBLE

$15.00
EGGS & MEAT

EGGS & MEAT

$14.50

CYO

$15.25

OMELETTE

OMELETTE

$15.00

SIDES

hash brown

$5.00

home fries

$5.00

1 EGG

$2.25

2eggs

$4.25

3eggs

$6.25

Avocado

$1.99

bacon

$5.00

Bacon Crispy

$5.00

SPICY SAUSAGE

$5.00

chicken apple

$5.00

ham

$5.00

bowl of fruit

$6.00

fruit

$4.50

egg white

$3.99

fries

$5.00

ORAGNIC GRANOLA

$6.00

COTTAGE CHEESE

$5.00

SWEET FRIES

$6.00

YOGURT

$5.00

Chicken

$6.00

MAPLE SYRUP

$2.50

HALF MAPLE

$1.75

TOAST

$3.00

Aioli

$0.50

salsa cruda

$1.25

BAGEL CC

$3.50

BLACK BEAN

$4.50

SOUP

$5.00

BOWL OF SOUP

$7.00

SIDE CALAMARI

$7.95

Mushroom

$1.75

Spinach

$1.75

Red Salsa

$0.75

Green Salsa

$0.75

Bagel Butter

$3.00

Slice Sourdough

$1.50

Canadian Bacon

$5.00

Cream Cheese

$1.25

Side Holandaise

$1.75

SALAD

FIESTA SALAD

FIESTA SALAD

$16.50

GRILLED CHICKEN,MIXED GREENS CILANTRO LIME DRESSING ,CRISPY TORTILLA STRIPS,TOMATOES ,CORN AVOCADO, QUESO FRESCO

CHINESE SALAD

CHINESE SALAD

$17.00

ROMAINE LETTUCE,PLUM DRESSING JULIENNED VEGETABLES,CRISPY RICE NOODLES, MANDARIN, TOASTED PEANUTS

FRIED CALAMARI

FRIED CALAMARI

$17.00

ROMAINE , CILANTRO LIME DRESSING SALSA CRUDA , AVOCADO

GOAT SALAD

GOAT SALAD

$16.00

MIXED GREENS , RASPBERRY DRESSING BOSC PEARS , DRIED CRANBERRIES

TOSTADA

$15.00

BLACK BEANS , PICKLED ONIONS CORN, GREEN CHILES , SALSA CRUDA QUESO FRESCO ,BED OF ROMAINE LETTUCE

CHICKEN TOSTADA

$17.00

BLACK BEANS , PICKLED ONIONS CORN, GREEN CHILES , SALSA CRUDA QUESO FRESCO ,BED OF ROMAINE LETTUCE

HOUSE SALAD

HOUSE SALAD

$10.00

MIXED GREENS , BALSAMIC VINAIGRETTE,SLICED TOAMTOES JULIENNED CARROT , IMPORTED REGGIANO PARMESAN

CAESAR SALAD

CAESAR SALAD

$13.00

1/2 CAESAR SALAD

$11.00

Side Salad

$5.25

FROM THE GRILL

CHICKEN PANINI

$16.50

ROASTED RED PEPPER,SPINACH BASIL SUNFLOWER SEED PESTO MOZZARELLA CHEESE ,ON SOURDOUGH

BURGER

BURGER

$14.00

ON A BORDENAVE BUN

BLACKENED BURGER

BLACKENED BURGER

$15.00

WITH CAJUN MAYONNAISE

 TURKEY BURGER

TURKEY BURGER

$15.00

ROASTED RED PEPPER RELISH GARLIC BASIL AIOLI ON A SOFT BORDENAVE BUN

GARDEN BURGER

$14.00

ON SOFT BORDENAVE BUN

BAY SHRIMP SAND

BAY SHRIMP SAND

$16.75

TOASTED SOURDOUGH , RED LEAF LETTUCE AVOCADO

EGGPLANT SAND

$16.00

ROASTED GARLIC ONION FOCACCIA SUNDRIED TOMATO PESTO , YOLLOW PEPPER , CARMELIZED ONIONS MOZZERLLA CHEESE

HOT PASTRAMI

$15.00

RYE TOAST , GRAIN MUSTARD SAUCE JARLSBERG CHEESE , SAUERKRAUT

MARGARITA SANDWISH

MARGARITA SANDWISH

$14.00

ROASTED TOMATOES , FRESH BASIL, FRESH MOZZARELA ON BORDENAVE BUN

FISH TACO

FISH TACO

$16.95

RED CABBAGE , CILANTRO , CHI[POTLE SAUCE , CORN TORTILLA, YUCATAN RICE BLACK BEAN

CLUB

CLUB

$15.50

Grilled Cheese

$13.00

Grilled Ham &cheese

$14.50
BLAT

BLAT

$15.50

BLT

$15.00

PASTRIES

Orange Scone

Orange Scone

$4.50

Blue Berry Scone

$4.50

Cinnamon Roll

$4.50

Biscuit

$4.50

ADDS

ADD AVOCADO

$1.99

SLICED TOAMTO

$1.50

SPINACH

$2.25

CHICKEN APPLE

$2.99

MUSHROOM

$2.25

CHEESE

$1.76

EGG WHITE

$2.25

FRUIT

$2.99

ONIONS

$1.75

PICKLE

$1.00

SPICY SAUSAGE

$2.99

HAM

$2.99

RED SALSA

$1.00

GREEN SALSA

$1.00

SOUR CREAM

$0.75

SERRANO

$0.95

CHICKEN

$6.00

Side Chuck Party

$6.00

SUBS

HASH BROWN

$1.00

HOME FRIES

$1.00

SALAD

$1.00

FRUIT

$2.25

CHICKEN APPLE

$2.75

BACON

$2.75

HAM

$2.75

DICED HAM

$2.75

AVOCADO

$2.00

SPINACH

$2.00

BLACKENED

$1.50

CHICKEN

$3.99

CAESAR SALAD

$1.25

Sub Egg White

$2.25

KIDS

MAC AND CHEESE

$6.95

MICKEY PANCAKE

$6.50

CHOCOLATE MICKEY PANCAKE

$6.99

KIDS FRENCH TOAST

$9.99

MINI BURGER

$6.95

KIDS GRILLED CHEESE

$6.95

CHEESE QUESADILLA

$6.95

CHICKEN TENDER

$6.95

dont make

dont make

SPECIALS

SPECIAL BREAKFAST

$14.99

SPECIAL LUNCH

$18.50

HONG KONG

$15.99

COFFEE

CAFE BORGIA

$5.50

CAPPUCCINO

$4.75

CHAI LATTE

$5.25

ESPRESSO

$3.25

HOUSE COFFE

$3.29
LATTE

LATTE

$5.25

MATCHA LATTE

$5.75

L HOT CHOCOLATE

$5.00

SM HOT CHOCOLATE

$4.00

MOCHA

$5.50

Sm Latte

$4.75

AMERICANO

$3.35

MACCHIATO

$3.50

AU LAIT

$4.99

TURBO

$3.75

Side Whipped Cream

TEA & JUICE

L APPLE JUICE

$4.50

ARNOLD PLAMER

$4.50

L CRANBERRY JUICE

$4.50

L GRAPEFRUIT JUICE

$5.50

Hot Tea

$3.99

Hot Water

ICED TEA

$3.50

LEMONADE

$4.00

L OJ

$5.50

PINEAPPLE

$5.00

SPORTS TEA

$3.99

L V8

$4.50

Large Milk

$4.50

L Chocolate Milk

$5.00

Extra Tea Bag

$1.99

SODA

ROOT BBER

$3.75

DIET PEPSI

$3.75

PEPSI

$3.75

SEIRRA MIST

$3.75

Dr Pepper

$3.75

WATER

MINERAL WATER

$3.75

WATER WITH LEMON

$0.50

SHAKES

CHOCOLATE SHAKE

$6.00

VANILA SHAKE

$6.00

ALCOHOL

MIMOSA

$8.00

SIERRANEVADA

$6.00

IPA

$6.00

COORS

$6.00

Chardonnay

$9.75

Sauvingnon Blanc

$9.75

Zinfandel

$9.75

Champagne

$8.00

Wine Bottle

$45.00

Half Bottle

$25.00

champagne bottle

$30.00

SMOOTHIES

Tropical Treat

Tropical Treat

$6.00
Berry Benanza

Berry Benanza

$6.00

Peach Deligh

$6.00
Express Cooler

Express Cooler

$6.00
Home Run

Home Run

$6.00

HOUSE SPECIALTIES

BREAKFAST PANINI

BREAKFAST PANINI

$16.67

OVER HARD EGGS BACON OR HAM SPINACH, SWISS CHEES

CALIFORNIA BENEDICT

CALIFORNIA BENEDICT

$17.25

FRESH SPINACH, TOMATOES

EGGS BENEDICT

EGGS BENEDICT

$16.10

GREEN EGGS AND HAM

$16.10

BLACK FOREST HAM , SALSA VERDE , POACHED EGGS

VEGIE POTATOES

$18.11

HOME FRIED RED POTATOES , RED ONIONS , MIXED PEPPERS MUSHROOM, SALSA CRUDA, CHEDDAR CHEESE

HUEVOS RANCHEROS

HUEVOS RANCHEROS

$16.10

TWO EGSS HOME MADE RED SALSA JACK & CHEDDAR CHEESE , CORN TORTILLA , BLACK BEAN

Waker Upper

$11.50

GRIDDLE TREAT

CAKES

CAKES

$13.80

SERVED WITH ORANGE BUTTER

1 Cake

$5.75

2 CAKES

$8.63

BLUBES

$15.53

SERVED WITH ORANGE BUTTER

1 Blue

$7.48

2 Blue

$9.77

FRENCH TOAST

$14.95

SERVED WITH ORANGE BUTTER

1\2 Freanch Toast

$8.05

GF Cakes

$16.10

SERVED WITH ORANGE BUTTER

1 GF Cake

$5.75

2 GF Cakes

$11.50

Rasp Cakes

$15.53

SERVED WITH ORANGE BUTTER

WW WAFFLE

WW WAFFLE

$12.65
 WAFFLE

WAFFLE

$12.65

SP Cakes

$17.25

2 SP Cakes

$13.80

1 SP Cake

$9.20

1 Rasp Cake

$7.48

2 Rasp Cakes

$10.93

LIGHTER SIDE

FRUIT PLATE

FRUIT PLATE

$12.36

FAMERS MARKET FRESHLY CUT

HALF DAY PARFAIT

HALF DAY PARFAIT

$11.21

NON FAT YOGURT, FRESH FRUIT , HONEY SWEET ORGANIC GRANOLA

ORGANIC STEEL CUT OATS

$11.21
AVOCADO TOAST

AVOCADO TOAST

$16.96

TOW EGGS, WHOLE WHEAT BREAD AVOCADO

EGGS /SCRAMBLE

TORTILLA SCRAMBLE

TORTILLA SCRAMBLE

$17.54

THREE CAGE FREE EGGS , JACK CHEDDAR CHEESE ,TOMATOES ANAHIEM CHILES AND SCALLION SOUR CREAM

ITALIAN SCRAMBLE

$17.54

THREE CAGE FREE EGGS,ONION PANCETTA, MUSHROOM,SUN DRIED TOMATOES, FRESH BASIL MOZARELLA CHEESE

WAKE UP SCRAMBLE

WAKE UP SCRAMBLE

$17.54

THREE CAGE FREE EGGS , HOME MADE CHORIZO , RED ONIONS,CORN AVOCADO, QUESO FRESCO

TWO EGGS

TWO EGGS

$13.80

COOKED TO ORDER , HASH BROWN OR HOME FIES

VEGGIE TOFU

VEGGIE TOFU

$17.54

ORAGANIC TUFO , SPINACH , CORN SCALLION, CHERRY TOMATOES FETA

SCRAMBLE

$17.25
EGGS & MEAT

EGGS & MEAT

$16.67

CYO

$17.54

OMELETTE

OMELETTE

$17.25

SIDES

hash brown

$4.03

home fries

$4.03

2eggs

$4.31

3eggs

$5.75

Avocado

$2.59

bacon

$5.75

bowl of fruit

$6.90

chicken apple

$5.75

egg white

$4.59

fries

$5.75

fruit

$5.18

ham

$5.75

hash brown

$5.75

home fries

$5.75

ORAGNIC GRANOLA

$6.90

COTTAGE CHEESE

$5.75

SALAD

$5.75

SPICY SAUSAGE

$5.75

SWEET FRIES

$6.90

TORTILLA

$2.29

YOGURT

$5.75

Chicken

$6.90

MAPLE SYRUP

$2.88

HALF MAPLE

$2.01

TOAST

$2.59

1 EGG

$2.29

Aioli

$0.58

salsa cruda

$1.44

BAGEL CC

$4.03

BLACK BEAN

$5.18

SOUP

$5.75

BOWL OF SOUP

$8.05

SIDE CALAMARI

$9.14

Mushroom

$2.01

Spinach

$2.01

Red Salsa

$0.86

Green Salsa

$0.86

Bagel Butter

$3.45

Slice Sourdough

$1.73

Bacon Crispy

$5.75

SALAD

FIESTA SALAD

FIESTA SALAD

$18.98

GRILLED CHICKEN,MIXED GREENS CILANTRO LIME DRESSING ,CRISPY TORTILLA STRIPS,TOMATOES ,CORN AVOCADO, QUESO FRESCO

CHINESE SALAD

CHINESE SALAD

$19.55

ROMAINE LETTUCE,PLUM DRESSING JULIENNED VEGETABLES,CRISPY RICE NOODLES, MANDARIN, TOASTED PEANUTS

FRIED CALAMARI

FRIED CALAMARI

$19.55

ROMAINE , CILANTRO LIME DRESSING SALSA CRUDA , AVOCADO

GOAT SALAD

GOAT SALAD

$18.40

MIXED GREENS , RASPBERRY DRESSING BOSC PEARS , DRIED CRANBERRIES

TOSTADA

$17.25

BLACK BEANS , PICKLED ONIONS CORN, GREEN CHILES , SALSA CRUDA QUESO FRESCO ,BED OF ROMAINE LETTUCE

CHICKEN TOSTADA

$19.55

BLACK BEANS , PICKLED ONIONS CORN, GREEN CHILES , SALSA CRUDA QUESO FRESCO ,BED OF ROMAINE LETTUCE

HOUSE SALAD

HOUSE SALAD

$11.50

MIXED GREENS , BALSAMIC VINAIGRETTE,SLICED TOAMTOES JULIENNED CARROT , IMPORTED REGGIANO PARMESAN

CAESAR SALAD

CAESAR SALAD

$14.95

1/2 CAESAR SALAD

$12.65

FROM THE GRILL

CHICKEN PANINI

$18.98

ROASTED RED PEPPER,SPINACH BASIL SUNFLOWER SEED PESTO MOZZARELLA CHEESE ,ON SOURDOUGH

BURGER

BURGER

$16.10

ON A BORDENAVE BUN

BLACKENED BURGER

BLACKENED BURGER

$17.25

WITH CAJUN MAYONNAISE

 TURKEY BURGER

TURKEY BURGER

$17.25

ROASTED RED PEPPER RELISH GARLIC BASIL AIOLI ON A SOFT BORDENAVE BUN

GARDEN BURGER

$16.10

ON SOFT BORDENAVE BUN

BAY SHRIMP SAND

BAY SHRIMP SAND

$19.26

TOASTED SOURDOUGH , RED LEAF LETTUCE AVOCADO

EGGPLANT SAND

$18.40

ROASTED GARLIC ONION FOCACCIA SUNDRIED TOMATO PESTO , YOLLOW PEPPER , CARMELIZED ONIONS MOZZERLLA CHEESE

HOT PASTRAMI

$17.25

RYE TOAST , GRAIN MUSTARD SAUCE JARLSBERG CHEESE , SAUERKRAUT

MARGARITA SANDWISH

MARGARITA SANDWISH

$16.10

ROASTED TOMATOES , FRESH BASIL, FRESH MOZZARELA ON BORDENAVE BUN

FISH TACO

FISH TACO

$19.49

RED CABBAGE , CILANTRO , CHI[POTLE SAUCE , CORN TORTILLA, YUCATAN RICE BLACK BEAN

CLUB

CLUB

$17.83

Grilled Cheese

$14.95

Grilled Ham &cheese

$16.67
BLAT

BLAT

$17.83

BLT

$17.25

ADDS

ADD AVOCADO

$2.59

SLICED TOAMTO

$1.73

SPINACH

$2.59

CHICKEN APPLE

$3.44

MUSHROOM

$2.59

CHEESE

$2.02

EGG WHITE

$2.59

FRUIT

$3.44

ONIONS

$2.01

PICKLE

$1.15

SPICY SAUSAGE

$3.44

HAM

$3.44

RED SALSA

$1.15

GREEN SALSA

$1.15

SOUR CREAM

$0.86

SERRANO

$1.09

CHICKEN

$6.90

Side Chuck Party

$6.90

SUBS

HASH BROWN

$1.15

HOME FRIES

$1.15

SALAD

$1.15

FRUIT

$2.59

CHICKEN APPLE

$3.16

BACON

$3.16

HAM

$3.16

DICED HAM

$3.16

AVOCADO

$2.30

SPINACH

$2.30

BLACKENED

$1.73

CHICKEN

$4.59

CAESAR SALAD

$1.44

Sub Egg White

$2.59

KIDS

MAC AND CHEESE

$7.99

MICKEY PANCAKE

$6.90

CHOCOLATE MICKEY PANCAKE

$7.48

KIDS FRENCH TOAST

$9.14

MINI BURGER

$7.99

KIDS GRILLED CHEESE

$7.99

CHEESE QUESADILLA

$7.99

CHICKEN TENDER

$7.99

dont make

dont make

SPECIALS

SPECIAL BREAKFAST

$24.73

SPECIAL LUNCH

$20.70

HONG KONG

$18.39
All hours
Sunday8:00 am - 2:30 pm
Monday8:00 am - 2:30 pm
Tuesday8:00 am - 2:30 pm
Wednesday8:00 am - 2:30 pm
Thursday8:00 am - 2:30 pm
Friday8:00 am - 2:30 pm
Saturday8:00 am - 2:30 pm
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848 College Ave, Kentfield, CA 94904

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