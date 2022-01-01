Italian
Pizza
Bars & Lounges
Tates Italian Restaurant
1,112 Reviews
$$
3342 S West Shore Blvd
Tampa, FL 33629
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APPETIZERS
BUFFALO TENDERS
$9.95
BURRATA CAPRESE SALAD
$10.95
CRISPY CALAMARI
$11.95
EGGPLANT FRIES
$6.95
FRIED RAVIOLI
$8.95
MOZZARELLA STICKS
$8.95
BADA BING SHRIMP
$11.95
BRUSCHETTA
$9.95
CHICKEN TENDERS
$9.95
PARMIE PUFFS
$6.49
2 CHICKEN EMPANADAS
$6.49
2 POTATO BALLS
$6.00
2 BEEF EMPANADAS
$6.49
SIDE ALFREDO 4 oz
$3.00
SIDE BUTTER & GARLIC
$1.50
SIDE CHEESE SAUCE
$1.50
SIDE DIABLO SAUCE
$1.50
SIDE OIL & GARLIC
$1.50
4 OZ PIZZA SAUCE
$1.50
MEAT SAUCE 4 oz
$2.50
SIDE PRINCESS SAUCE
$1.50
2 oz PRINCESS SAUCE
$1.25
PRINCESS SAUCE 4 oz
$2.50
12 OZ PRINCESS SAUCE
$6.25
2 oz RED SAUCE
$0.75
4 oz RED SAUCE
$1.25
12 oz RED SAUCE
$3.50
2 oz TAZIKI SAUCE
$0.75
4 oz TAZIKI SAUCE
$1.25
12 oz TAZIKI SAUCE
$3.50
BURGERS & SUBS
MEATBALL PARMESAN SUB
$8.95
CHICKEN PARMESAN SUB
$9.95
EGGPLANT PARMESAN SUB
$8.95
SAUSAGE, PEPPER & ONION SANDWICH
$9.95
PHILLY STEAK & CHEESE
$9.95
CLASSIC GYRO
$8.95
CHICKEN GYRO
$8.95
ITALIAN SUB
$8.95
TUNA SUB
$8.95
CHICKEN PHILLY
$10.95
PIZZA SUB
$6.95
BLT
$9.95
CLASSIC BURGER
$7.95
CHEESE BURGER
$8.70
TEXAS BURGER
$11.95
BLACK & BLUE BURGER
$11.95
DAILY SANDWICH SPECIALS
DESSERT/KIDS
ENTREES
NA BEVS
2 LITER COKE
$2.95
2 LITER DIET COKE
$2.95
2 LITER ORANGE
$2.95
2 LITER ROOT BEER
$2.95
2 LITER SPRITE
$2.95
AMERICAN COFFEE
$1.75
CLUB SODA
COKE
$1.95
DIET COKE
$1.95
ESPRESSO
$1.75
ICED TEA
$1.95
KIDS MILK SMALL
$1.95
KIDS SODA OR TEA
$1.00
ORANGE SODA
$1.95
PINK LEMONADE
$1.95
ROOT BEER
$1.95
SMALL STYROFOAM CUP JUICE
$1.95
SMALL STYROFOAM CUP MILK
$1.95
SODA PITCHER
$5.50
SPRITE
$1.95
SWEET TEA
$1.95
WATER
CAN OF DIET COKE
$1.00
CAN OF GINGER ALE
$1.00
CAN OF COKE
$1.00
CAN OF SODA WATER
$1.00
CAN OF TONIC
$1.00
HOT CHOCOLATE
$1.95
COFFEE
$1.75
PASTA
PIZZA / CALZONES
SM CHEESE
$10.70
SM BIG DADDY
$17.95
SM PREDATOR
$17.95
SM BODHI VEGGIE
$15.95
SM BBQ PIZZA
$16.95
SM HOWIE'S NATIVE PIE
$15.95
SM RUSKIN
$13.95
SM WHITE CZAR
$16.95
SM HAWAIIAN
$13.95
SM WHITE PIZZA
$13.95
SM BUFFALO CHICKEN
$14.95
MIGHTY CALZONE
$12.95
LG CHEESE
$13.95
LG BIG DADDY
$22.95
LG PREDATOR
$22.95
LG BODHI VEGGIE
$19.95
LG BBQ PIZZA
$21.95
LG HOWIE'S NATIVE PIE
$20.95
LG RUSKIN
$17.95
LG WHITE CZAR
$19.95
LG HAWAIIAN
$18.95
LG WHITE PIZZA
$17.95
LG BUFFALO CHICKEN
$18.95
KING KONG PIZZA
$44.95
SALADS
SIDES
BASKET OF CHIPS \ 4OZ TZAKI
$3.00
CHEESE BREAD
$4.95
CHEESE FRIES
$5.95
EGGPLANT FRIES
$7.95
FRENCH FRIES
$2.95
FRIED ONION RINGS
$5.95
GARLIC BREAD
$3.95
GRILLED CHICKEN BREAST
$4.95
HOMEMADE MEATBALLS (2)
$4.00
HOUSE SALAD
$3.75
PARMIE PUFFS
$5.95
SIDE OF POTATO SALAD 1 SCOOP
$1.95
SAUSAGE SIDE 2 PCS
$4.00
SIDE OF ANCHOVIES 6 PCS
$3.00
SIDE OF BACON (3 PIECES)
$4.00
SIDE OF FETA 2 OZ
$2.00
SIDE OF GYRO MEAT 4 PCS
$3.00
SIDE OF PARM 2 oz
$1.50
SIDE OF SHRIMP
$5.00+
VEGETABLE OF THE DAY
$4.00
CHICKEN & BROCCOLI
$8.99
2 MEATBALLS/CHEESE/1/2 BREAD
$6.00
Parm 2 oz
$1.00
SIDE ALFREDO 4 oz
$3.00
SIDE BUTTER & GARLIC
$1.50
SIDE CHEESE SAUCE
$1.50
SIDE DIABLO SAUCE
$1.50
SIDE OIL & GARLIC
$1.50
4 OZ PIZZA SAUCE
$1.50
MEAT SAUCE 4 oz
$2.50
SIDE PRINCESS SAUCE
$1.50
2 oz PRINCESS SAUCE
$1.25
PRINCESS SAUCE 4 oz
$2.50
12 OZ PRINCESS SAUCE
$6.25
2 oz RED SAUCE
$0.75
4 oz RED SAUCE
$1.25
12 oz RED SAUCE
$3.50
2 oz TAZIKI SAUCE
$0.75
4 oz TAZIKI SAUCE
$1.25
12 oz TAZIKI SAUCE
$3.50
4 OZ DIABLO SAUCE
$3.00
12 oz DIABLO
$6.50
4OZ PRINCESS SAUCE
$2.00
BLUE CHEESE DRESSING
$1.25+
CAESAR DRESSING
$0.75+
FRENCH DRESSING
$0.75+
ITALIAN
$0.75+
HONEY MUSTARD
$0.75+
1000 ISLAND
$0.75+
RANCH
$0.75+
EXTRA CELERY
$0.75
MEATBALLS
$3.00
CHEESE BREAD
$4.95
VEGGIE SIDE
$4.00
SIDES : TUNA
$3.00
GARLIC BREAD
$3.95
GRILLED CHICKEN
$3.00
CHEESE FRIES
$5.95
SAUSAGE
$3.00
SIDE OF PASTA
$3.95
ONION RINGS
$5.95
3 PIECE BACON
$4.00
BLUE CHEESE CRUMBLES
$1.25+
EGGPLANT FRIES
$6.95
SIDE GYRO MEAT
$3.00
SIDE OF FETA
$2.00
ANCHOVIE SIDE (6)
$2.00
4OZ MILD
$1.50
4OZ MEDIUM
$1.50
4OZ HOT
$1.50
4OZ SCORCHING
$1.50
4OZ GARLIC PARM
$1.50
4OZ BBQ
$1.50
4OZ CAROLINA
$1.50
4OZ HONEY MUSTARD
$1.50
SOUPS
TABLET ADD ONS
COCKTAILS
B52
$8.00
BAHAMA MAMA
$6.00
BLACK RUSSIAN
$6.00
BLOODY MARY
$6.00
COSMO
$7.50
HONEY PALMER
$5.00
JACK UP LEMONADE
$5.00
LEMON DROP
$9.00
LONG ISLAND ICED TEA
$8.00
LYNCHBURG LEMONADE
$7.00
MANHATTAN
$8.00
MARGARITA
$9.00
MARTINI
$8.00
MELONBALL
$6.00
MIMOSA
$6.00
MOSCOW MULE
$6.00
MUDSLIDE
$8.00
PEPPERMINT PATTY
$6.00
RED HEADED SLUT
$6.00
RED SNAPPER
$6.00
RUM RUNNER
$6.00
SEX ON BEACH
$7.00
SUGAR COOKIE
$5.00
TOP SHELF LONG ISLAND
$10.00
SILVER BREEZE
$5.50
KEY LIME PIE
$9.00
TEXAS LEMON DROP
$9.00
SKINNY MARGARITA
$6.00
THE GIBSON
$9.00
WHITE RUSSIAN
$7.00
OLD FASHION
$10.00
BEER
Bud
$3.50
Bud Light
$3.50
Coppertail IPA
$5.50
Modelo
$5.50
Miller Light
$3.50
New Castle
$5.50
Stella
$5.50
Yuengling
$4.00
Hofbrau Hefeweizen
$5.50
Reef Donkey
$5.50
Paulaner
$5.50
Peroni
$5.50
Blue Moon
$4.50
Bud
$3.75
Bud Lite
$3.75
Coors Light
$3.75
Corona
$4.50
Corona Light
$4.50
Heinikin
$4.50
Mich Ultra
$3.75
Mich Ultra Gold
$4.50
Miller Light
$3.75
O'Douls
$3.75
Peronni
$4.50
Woodchuck
$4.50
Yingling
$3.75
New Castle
$4.50
Sam Adams October Fest
$4.50
Modelo
$4.50
BUD
$10.00
BUD LITE
$10.00
COPPERTAIL
$16.00
MILLER LITE
$10.00
NEW CASTLE
$16.00
STELLA
$16.00
YUENGLING
$13.00
PAULANER
$16.00
5 DOMESTIC BOTTLES
$12.00
LIQUOR
Absolute Citron 80
$6.00
Absolute Mandrin 80
$6.00
Absolute Ruby Red
$6.00
Absolute Vodka
$6.00
Drake's
$4.50
Grey Goose Vodka
$8.00
Kettle One Citron
$8.00
Kettle One Cucumber
$8.00
Kettle One Vodka
$8.00
Mr. Tom's Vodka
$5.00
Stolichnaya Vodka
$7.00
Tittos Handmade Vodka
$7.00
Zyr
$7.00
Beluga
$9.00
Beefeater Gin
$6.50
Bombay Sapphire Gin
$7.50
Hendricks Gin
$8.50
Pinnacle Gin
$4.50
Tanqueray Gin
$7.00
Cruzan Rum
$5.00
Baccardi Superior Rum
$6.00
Capt Morgan Rum
$6.00
Malibu
$6.00
Myers Dark Rum
$7.00
Appleton's Reserve
$9.00
Rum Chata
$6.50
Sussa Tiquila
$5.00
Hornitos Plata Tequila
$6.00
Hornitos Reposado Tequila
$6.00
Casamigos Blanca
$9.50
Casamigos Reposado
$9.50
Patron Silver Tequila
$9.00
Casamigos Anejo
$9.50
Teremana small batch
$7.00
Santos
$9.50
Casa Noble
$10.00
Santos
$8.00
Old Smuggler
$5.00
Johnny Walker Red
$8.00
Dewers Scotch
$7.00
Glen Livit 12 Year
$9.00
Glen Livit 15 Year
$13.00
Johnny Walker Black
$9.00
Basil Hayden Burbon
$9.00
Canadian Club
$7.00
Crown Apple
$7.50
Crown Royal
$7.50
Evan Williams
$5.00
Gentleman Jack
$8.00
Jack Danials
$7.00
Jack Fire
$7.00
Jack Honey
$7.00
Jamison Irish Whisky
$7.50
Jim Beam Burbon
$6.00
Jim Beam Fire
$6.00
Knob Creek Burbon 9 YEAR
$8.00
Makers Mark Burbon
$8.00
Mr. Tom's Whiskey
$5.00
Segrams VO
$7.00
Segrams7 Crown Whisky
$6.00
Southern Comfort
$7.00
Wild Turkey
$7.00
High West Whiskey
$7.50
Elijah Craig Bourbon
$7.50
Knob Creek Bourbon 15 YEAR
$15.00
Baileys irish Cream
$7.00
Disaronno Amaretto
$7.00
Kaluha
$7.00
Yager
$7.00
Courvoisier
$7.50
Gran Mariner 80
$7.50
Hennesy
$9.50
Rumplemintz
$7.00
DeKuypers Amaretto
$4.50
ABSOLUTE CITRON
$5.50
ABSOLUTE MANDARIN
$5.50
ABSOLUTE RUBY RED
$5.50
ABSOLUTE VODKA
$5.50
BACCARDI SUPERIOR RUM
$5.50
BEEFEATER GIN
$5.50
CAPTAIN MORGAN RUM
$5.50
HORNITOS PLATA TEQUILA
$5.50
HORNITOS RESPISADO SILVER
$5.50
JIM BEAM BOURBON
$5.50
JIM BEAM FIRE
$5.50
JOHNNY WALKER RED SCOTCH
$5.50
MALIBU
$5.50
SEAGRAMS 7 CROWN WHISKEY
$5.50
SOUTHERN COMFORT
$5.50
MIDORI
$5.50
1800
$6.50
Baileys irish Cream
$6.50
Canadian Club
$6.50
Dewers Scotch
$6.50
Disaronno Amaretto
$6.50
Jack Danials
$6.50
Jack Fire
$6.50
Jack Honey
$6.50
Kaluha
$6.50
Myers Dark Rum
$6.50
Segrams VO
$6.50
Stolichnaya Vodka
$6.50
Tanqueray Gin
$6.50
Tittos Handmade Vodka
$6.50
Wild Turkey
$6.50
Yager
$6.50
Basil Hayden Burbon
$8.00
Casamigos Blanca
$9.00
Casamigos Reposado
$9.00
Crown Royal XR
$18.00
Glen Livit 12 Scotch
$8.00
Glen Livit 15 Scotch
$12.00
Hennesy
$9.00
Jamison Black
$9.00
Johnny Walker Black
$8.00
Patron Silver Tiquila
$8.00
Bombay Sapphire Gin
$7.00
Courvoisier
$7.00
Crown Apple
$7.00
Crown Royal
$7.00
Gentleman Jack
$7.00
Gran Mariner 80
$7.00
Grey Goose Vodka
$7.00
Jamison Irish Whisky
$7.00
Kettle One Vodka
$7.00
Knob Creek Burbon
$7.00
Makers Mark Burbon
$7.00
WINE GLASS
CHIANTI RUFINO
$5.00
COPPOLA CAB SAUV
$9.50
COPPOLA PINO GRIGIO
$7.00
ECO DOMANI PINO GRIGIO
$6.50
KIM CRAWFORD SAV BLANC
$9.00
LOUIE MARTINI CAB
$9.50
MALBEC DISENO
$7.50
MALBEC LOS CARDOS
$7.50
OYSTER BAY SAV BLANC
$7.50
RISATA MOSCATO D ASTI SPLIT
$7.00
RUFINO LUMINA PINO GRIGIO
$6.50
SANTE PINO NOIR
$8.00
WOODBRIDGE CAB
$5.00
WOODBRIDGE CHARD
$5.00
WOODBRIDGE MERLOT
$5.00
WOODBRIDGE PINOT GRIGIO
$5.00
MEIOMI Pinot Noir
$11.00
KENDAL JACKSON CHARD
$9.00
Mark West pinot noir
$11.00
White Haven sav blanc
$11.00
WINE BOTTLE
Champagne Split
$6.00
Chianti Rufino Bottle
$25.00
Coppola Cab Sauv Bottle
$32.00
Coppola Pino Grigo Bottle
$26.00
Kim Crawford Sav Blanc Bottle
$29.00
Louie Martini Cab Bottle
$36.00
Malbec Diseno Bottle
$25.00
Malbec Los Cardos Bottle
$25.00
Oyster Bay Sauv Blanc Bottle
$24.00
Rufino Lumina Pino Bottle
$24.00
Sante Chardanay Bottle
$26.00
Sante Pino Noir Bottle
$26.00
Woodbridge Cab Bottle
$25.00
Woodbridge Chard Bottle
$25.00
Woodbridge Merlot Bottle
$25.00
Woodbridge Pinot Grigio Bottle
$25.00
MEIOMI Pinot Noir Bottle
$35.00
KENDAL JACKSON CHARD
$29.00
Mark West pinot noir
$35.00
White Haven Sav blanc
$35.00
BAR FOOD SPECIALS
CORKAGE FEE
WELL
CALL
ABSOLUTE CITRON
$5.50
ABSOLUTE MANDARIN
$5.50
ABSOLUTE RUBY RED
$5.50
ABSOLUTE VODKA
$5.50
BACARDI BLACK
$5.50
BACARDI SUPERIOR RUM
$5.50
BEEFEATER GIN
$5.50
CAPTAIN MORGAN RUM
$5.50
CASTIO SPICED RUM
$5.50
HORNITOS PLATA TEQUILA
$5.50
JIM BEAM BOURBON
$5.50
JIM BEAM FIRE
$5.50
JOHNNY WALKER RED
$5.50
MALIBU RUM
$5.50
MIDORI
$5.50
SAUZA TEQUILA TRES PLATA
$5.50
SEAGRAMS 7
$5.50
SOUTHERN COMFORT
$5.50
CHIPS
GIFT CERTIFICATE
GIFT CERTIFICATE 5.00
$5.00
GIFT CERTIFICATE 10.00
$10.00
GIFT CERTIFICATE 15.00
$15.00
GIFT CERTIFICATE 20.00
$20.00
GIFT CERTIFICATE 25.00
$25.00
GIFT CERTIFICATE 30.00
$30.00
GIFT CERTIFICATE 35.00
$35.00
GIFT CERTIFICATE 40.00
$40.00
GIFT CERTIFICATE 45.00
$45.00
GIFT CERTIFICATE 50.00
$50.00
GIFT CERTIFICATE 55.00
$55.00
GIFT CERTIFICATE 60.00
$60.00
GIFT CERTIFICATE 65.00
$65.00
GIFT CERTIFICATE 70.00
$70.00
GIFT CERTIFICATE 75.00
$75.00
GIFT CERTIFICATE 80.00
$80.00
GIFT CERTIFICATE 85.00
$85.00
GIFT CERTIFICATE 90.00
$90.00
GIFT CERTIFICATE 95.00
$95.00
GIFT CERTIFICATE 100.00
$100.00
Attributes and Amenities
Sports
Seating
Reservations
Delivery
Table Service
Online Ordering
TV
Takeout
All hours
|Sunday
|12:00 pm - 9:00 pm
|Monday
|8:00 am - 10:00 pm
|Tuesday
|8:00 am - 10:00 pm
|Wednesday
|8:00 am - 10:00 pm
|Thursday
|8:00 am - 10:00 pm
|Friday
|8:00 am - 11:00 pm
|Saturday
|8:00 am - 11:00 pm
Restaurant info
Come on in and enjoy!
Location
3342 S West Shore Blvd, Tampa, FL 33629
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Busch Gardens
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Downtown Tampa
Avg 4.4 (20 restaurants)
Seminole Heights
Avg 4.5 (5 restaurants)
© 2022 Toast, Inc.