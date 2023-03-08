Brew-Bacher's Grill - Bluebonnet
No reviews yet
909 E Ascension Street
Gonzales, LA 70737
Orders through Toast are commission free and go directly to this restaurant
Family owned and operated, we take pride in being an integral part of each community we serve. For us, it’s personal.
FOOD MENU
SOUPS & STARTERS
FRIED MUSHROOMS
$7.00
Fresh mushrooms battered and perfectly fried with your choice of dipping sauce!
FRIED MOZZARELLA
$9.00
GUMBO CUP
$5.00
GUMBO BOWL
$7.00
GUMBO & SALAD
$9.00
CHK FING (fried)
$10.00
FRIED OKRA
$6.00
Cut okra battered in house with your choice of dipping sauce.
SHRIMP & CORN CUP
$6.00
SHRIMP & CORN BOWL
$8.00
SHRIMP & CORN & SALAD
$10.00
WINGS
$14.00
SMALL POTATO SKINS (4)
$7.00
SEAFOOD GUMBO CUP
$6.00
SEAFOOD GUMBO BOWL
$8.00
SEAFOOD GUMBO & SALAD
$10.00
LOADED FRIES
$10.00
LG POTATO SKINS (8)
$14.00
CHILI CUP
$5.00
CHILI BOWL
$9.00
CHILI & SALAD
$12.00
FRIED PICKLES
$6.00
Battered and perfectly fried dill pickles served with your choice of dipping sauce!
CHK FING (grilled)
$11.00
CRAB & ARTICHOKE CUP
$7.00
CRAB & ARTICHOKE BOWL
$9.00
CRAB & ARTICHOKE W SALAD
$11.00
HOT SAUSAGE PLATE
$9.00Out of stock
BURGERS
SALADS
CAESAR SALAD
$8.00
SENSATION SALAD
$9.00
COBB SALAD (NO PROTIEN)
$9.00
CLUB SALAD
$11.00
HOUSE SALAD (chicken)
$13.00
CAESAR CHICKEN
$14.00
SENSATION CHICKEN
$14.00
COBB CHICKEN
$14.00
TACO CHICKEN
$13.00
CHEF SALAD
$9.00
CAESAR SHRIMP
$14.00
SENSATION SHRIMP
$15.00
COBB SHRIMP
$14.00
TACO BEEF
$13.00
SHRIMP REMOULADE
$14.00
CAESAR SALAD SALMON
$17.00
SENSATION SALAD SALMON
$17.00
CHICKEN SALAD
$10.00
TOSSED SALAD
$6.00
HOUSE SALAD (shrimp)
$14.00
PASTA SAL SHRIMP
$14.00
PASTA SAL CHICKEN
$14.00
TUNA SALAD
$9.00
TRADITIONAL SANDWICH
CHICKEN MUSHROOM MELT
$10.00
REUBEN
$11.00
MUFFALETTA
$10.00
BLT
$8.00
HAM SANDWICH
$7.00
TURKEY SANDWICH
$8.00
ROAST BEEF SANDWICH
$8.00
TUNA SALAD SANDWICH
$7.00
CORNED BEEF SANDWICH
$9.00
CHICKEN SANDWICH (grilled)
$9.00
CHICKEN SANDWICH (fried)
$9.00
CHICKEN SALAD CROISSANT
$8.00Out of stock
VEGGIE SANDWICH
$7.00
TURKEY REUBEN
$10.00
CATERING
BYO BURGERS
$14.00
CAESAR, FULL PAN
CAESAR, HALF PAN
CHICKEN GUMBO, GALLON
CHICKEN GUMBO, HALF GAL
CHICKEN GUMBO, QUART
COLESLAW, CATERING
CREOLE PASTA, FULL PAN
CREOLE PASTA, HALF PAN
FIRES, CATERING
FRIED CATFISH, FULL PAN
FRIED CATFISH, HALF PAN
FRIED SHRIMP, FULL PAN
FRIED SHRIMP, HALF PAN
GREEN SALAD, FULL PAN
GREEN SALAD, HALF PAN
ONION RINGS, CATERING
PASTA ALFREDO, FULL PAN
PASTA ALFREDO, HALF PAN
POTATO SALAD, CATERING
RED BEANS, FULL PAN
RED BEANS, HALF BAN
SANDWICH BOX
$14.00
SEAFOOD GUMBO, GALLON
SEAFOOD GUMBO, HALF GAL
SEAFOOD GUMBO, QUART
SHRIMP & CORN, GALLON
SHRIMP & CORN, HALF GAL
SHRIMP & CORN, QUART
SHRIMP REMOULADE, FULL PAN
SHRIMP REMOULADE, HALF PAN
VEGGIES, CATERING
GALLON BEVERAGE
$8.00
PLATTERS
SIDES
FRIES
$4.00
SHOESTRING RING (SM)
$6.00
SHOESTRING RING (LG)
$8.00
ONION RING, SMALL
$6.00
ONION RING, LARGE
$8.00
SWEET POTATO FRIES
$5.00
CHEESE FRY SM
$6.00
CHEESE FRY LG
$9.00
JAP CHEESE FRY SM
$7.00
JAP CHEESE FRY LG
$10.00
STUFFED POTATO
$6.00
POTATO SALAD
$4.00
SIDE MAC & CHEESE
$6.00
STEAMED VEGGIES
$4.00
DRESSING- SMALL
$0.55
DINNER SALAD
$3.00
WILD RICE
Out of stock
COLESLAW
STEAMED BROCCOLI
$4.00
WHITE RICE
$2.00
SPECIAL BREAD (2)
$1.00
MASH POTATO
$4.00
SPECIALTY SANDWICH
CLUB
$12.00
CHICKEN CROISSANT (grilled)
$14.00
CHICKEN CLUB (grilled)
$14.00
RIBEYE CLUB
$18.00
CK PARM SAND
$14.00
CALIFORNIA CLUB
$14.00
CHICKEN CROISSANT (fried)
$14.00
CHICKEN CLUB (fried)
$14.00
HAMBURGER CLUB
$13.00
BLACKENED SALMON SANDWICH
$16.00
BANG BANG SHRIMP WRAP
$13.00
CHICKEN CAESAR WRAP
$12.00
SHRIMP CAESAR WRAP
$14.00
FIESTA CHICKEN WRAP
$12.00
CHICKEN AVO CLUB (grilled)
$16.00
CHICKEN AVO CLUB (blackened)
$16.00
CHICKEN AVO CLUB (fried)
$16.00
KIDS
DAILY SPECIALS
POBOYS
SHRIMP POBOY
$11.00
1/2 & 1/2 POBOY
$11.00
BEEF, HAM & SWISS POBOY
$10.00
CHICKEN PHILLY
$10.00
FRENCH DIP
$10.00
FISH POBOY
$10.00
GRILLED SHRIMP & CHEESE
$12.00
PHILLY
$10.00
ITALIAN POBOY
$10.00
CHICKEN & CHEESE POBOY
$10.00
OYSTER POBOY
$14.00
HAMBURGER POBOY
$14.00
ROAST BEEF POBOY
$10.00
HOT SAUSAGE POBOY
$8.00
TURKEY POBOY
$9.00
HAM POBOY
$8.00
CFS POBOY
$9.00
TURKEY DIP
$10.00
BEVERAGES
ADD ON'S
CHICKEN BREAST
$7.00
FISH FILET
$9.00
CHICKEN TENDER (2)
$5.00
12 FRIED SHIMP
$8.00
10 GRILLED SHRIMP
$8.00
EXTRA CORNDOG
$4.00
EXTRA HOT SAUSAGE
$6.00
SHRED CHZ 4OZ
$1.00
SIDE GUACAMOLE 2OZ
$1.00
SIDE AUJUS
$0.50
SIDE BROWN GRAVY
$0.50
SIDE OF TOMATOS
$0.50
SIDE OF RED ONION
$0.50
SIDE OF JALAPENOS
$0.50
SIDE OF WHITE TOAST (2)
$1.00
PIZZA
ENTREE
Bottle Beverages
COCKTAILS
VODKA
GIN
RUM
TEQUILA
WHISKEY
WELL WHISKEY
$4.50
JACK DANIELS
$6.00
MAKERS MARK
$7.00
JAMESON
$6.00
CROWN
$7.00
CROWN VANILLA
$7.00
JIM BEAM (bourbon)
$6.00
DBL WELL WHISKEY
$7.00
DBL JACK DANIELS
$10.00
DBL MAKERS
$13.00
DBL JAMESON
$10.00
DBL CROWN
$13.00
DBL CROWN VANILLA
$13.00
DBL JIM (bourbon)
$10.00
CROWN MAPLE
$7.00
DBL CROWN MAPLE
$13.00
SEAGRAMS 7
$6.00
DBL SEAGRAMS 7
$10.00
JIM BEAM FIRE
$6.00
DBL JIM BEAM FIRE
$10.00
WILD TURKEY
$6.00
DBL WILD TURKEY
$10.00
SOUTHERN COMFORT
$6.00
DBL SOUTHERN COMFORT
$10.00
SCOTCH
CORDIALS
BEER
BOTTLE BEER
ABITA AMBER
$4.00
BLUE MOON
$4.00
BUD LIGHT
$3.50
BUDWEISER
$3.50
CANEBREAK
$4.25
COORS LITE
$3.50
CORONA
$4.00
HEINEKEN
$4.00
MICHELOB ULTRA
$4.00
MILLER LITE
$3.50
NEWCASTLE
$5.00
SHINER BOCK
$4.00
WHITE CLAW
$4.00
YUENGLING LAGER
$3.50
DOS EQUIS
$4.00
ABITA PURPLE HAZE
$4.00
YUENGLING LIGHT
$3.50
CORONA EXTRA
$4.00
CORONA LITE
$4.00
NATURAL LITE
$2.75
DRAFT BEER
BUCKETS
ULTRA BUCKET (5)
$17.50
BUD LT BUCKET (5)
$15.50
BUDWEISER BUCKET (5)
$15.50
COORS LT BUCKET (5)
$15.50
YUENGLING BUCKET (5)
$15.50
MILLER LT BUCKET (5)
$15.50
ABITA AMBER BUCKET (5)
$18.00
PURPLE HAZE BUCKET (5)
$18.00
HEINEKEN BUCKET (5)
$17.50
BLUE MOON BUCKET (5)
$17.50
DOS EQUIS BUCKET (5)
$17.50
CORONA BUCKET (5)
$17.50
NATURAL LT BUCKET (5)
$11.75
CANE BREAK BUCKET (5)
$19.25
WINE
REDS BY THE GLASS
All hours
|Sunday
|4:00 am - 1:00 am
|Monday
|4:00 am - 1:00 am
|Tuesday
|4:00 am - 1:00 am
|Wednesday
|4:00 am - 1:00 am
|Thursday
|4:00 am - 1:00 am
|Friday
|4:00 am - 1:00 am
|Saturday
|4:00 am - 1:00 am
Restaurant info
Brew-Bacher's Grill has been around 40 years serving up mouth-watering selections that feed the soul. We want to be your go-to neighborhood restaurant.
Location
909 E Ascension Street, Gonzales, LA 70737
Gallery
Similar restaurants in your area
Pho Viet Noodle House - 503 Louisiana 30 W
No Reviews
503 Louisiana Highway 30 Gonzales, LA 70737
View restaurant
Izzo's Illegal Burrito - Cabela's I
No Reviews
2520 W. Outfitters Dr. Gonzalez, LA 70737
View restaurant
More near Gonzales
Prairieville
Avg 4.2 (9 restaurants)
Denham Springs
Avg 4.6 (13 restaurants)
Baton Rouge
Avg 4.4 (154 restaurants)
Port Allen
Avg 4.3 (5 restaurants)
La Place
No reviews yet
Kenner
Avg 4.1 (9 restaurants)
Houma
Avg 4.4 (14 restaurants)
© 2023 Toast, Inc.