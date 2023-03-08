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Brew-Bacher's Grill - Bluebonnet

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909 E Ascension Street

Gonzales, LA 70737

Orders through Toast are commission free and go directly to this restaurant

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Gift Cards

FOOD MENU

SOUPS & STARTERS

FRIED MUSHROOMS

FRIED MUSHROOMS

$7.00

Fresh mushrooms battered and perfectly fried with your choice of dipping sauce!

FRIED MOZZARELLA

$9.00

GUMBO CUP

$5.00

GUMBO BOWL

$7.00

GUMBO & SALAD

$9.00

CHK FING (fried)

$10.00
FRIED OKRA

FRIED OKRA

$6.00

Cut okra battered in house with your choice of dipping sauce.

SHRIMP & CORN CUP

$6.00

SHRIMP & CORN BOWL

$8.00

SHRIMP & CORN & SALAD

$10.00

WINGS

$14.00

SMALL POTATO SKINS (4)

$7.00

SEAFOOD GUMBO CUP

$6.00

SEAFOOD GUMBO BOWL

$8.00

SEAFOOD GUMBO & SALAD

$10.00

LOADED FRIES

$10.00

LG POTATO SKINS (8)

$14.00

CHILI CUP

$5.00

CHILI BOWL

$9.00

CHILI & SALAD

$12.00
FRIED PICKLES

FRIED PICKLES

$6.00

Battered and perfectly fried dill pickles served with your choice of dipping sauce!

CHK FING (grilled)

$11.00

CRAB & ARTICHOKE CUP

$7.00

CRAB & ARTICHOKE BOWL

$9.00

CRAB & ARTICHOKE W SALAD

$11.00

HOT SAUSAGE PLATE

$9.00Out of stock

BURGERS

HAMBURGER

$8.00

CHEESEBURGER

$9.00

BACON CHEESEBURGER

$10.00

COWBOY BURGER

$10.00

PATTY MELT

$9.00

JALAPENO MELT

$11.00

MUSHROOM BURGER

$9.00

MEXICAN BURGER

$10.00

TURKEY BURGER

$8.00

TURKEY CHEESEBURGER

$9.00

BACON BURGER

$9.00

BLEU CHEESE BURGER

$9.00

PATTY ONLY

$6.00

BAJA BURGER

$10.00

SALADS

CAESAR SALAD

$8.00

SENSATION SALAD

$9.00

COBB SALAD (NO PROTIEN)

$9.00

CLUB SALAD

$11.00

HOUSE SALAD (chicken)

$13.00

CAESAR CHICKEN

$14.00

SENSATION CHICKEN

$14.00

COBB CHICKEN

$14.00

TACO CHICKEN

$13.00

CHEF SALAD

$9.00

CAESAR SHRIMP

$14.00

SENSATION SHRIMP

$15.00

COBB SHRIMP

$14.00

TACO BEEF

$13.00

SHRIMP REMOULADE

$14.00

CAESAR SALAD SALMON

$17.00

SENSATION SALAD SALMON

$17.00

CHICKEN SALAD

$10.00

TOSSED SALAD

$6.00

HOUSE SALAD (shrimp)

$14.00

PASTA SAL SHRIMP

$14.00

PASTA SAL CHICKEN

$14.00

TUNA SALAD

$9.00

TRADITIONAL SANDWICH

CHICKEN MUSHROOM MELT

$10.00

REUBEN

$11.00

MUFFALETTA

$10.00

BLT

$8.00

HAM SANDWICH

$7.00

TURKEY SANDWICH

$8.00

ROAST BEEF SANDWICH

$8.00

TUNA SALAD SANDWICH

$7.00

CORNED BEEF SANDWICH

$9.00

CHICKEN SANDWICH (grilled)

$9.00

CHICKEN SANDWICH (fried)

$9.00

CHICKEN SALAD CROISSANT

$8.00Out of stock

VEGGIE SANDWICH

$7.00

TURKEY REUBEN

$10.00

CATERING

BYO BURGERS

$14.00

CAESAR, FULL PAN

CAESAR, HALF PAN

CHICKEN GUMBO, GALLON

CHICKEN GUMBO, HALF GAL

CHICKEN GUMBO, QUART

COLESLAW, CATERING

CREOLE PASTA, FULL PAN

CREOLE PASTA, HALF PAN

FIRES, CATERING

FRIED CATFISH, FULL PAN

FRIED CATFISH, HALF PAN

FRIED SHRIMP, FULL PAN

FRIED SHRIMP, HALF PAN

GREEN SALAD, FULL PAN

GREEN SALAD, HALF PAN

ONION RINGS, CATERING

PASTA ALFREDO, FULL PAN

PASTA ALFREDO, HALF PAN

POTATO SALAD, CATERING

RED BEANS, FULL PAN

RED BEANS, HALF BAN

SANDWICH BOX

$14.00

SEAFOOD GUMBO, GALLON

SEAFOOD GUMBO, HALF GAL

SEAFOOD GUMBO, QUART

SHRIMP & CORN, GALLON

SHRIMP & CORN, HALF GAL

SHRIMP & CORN, QUART

SHRIMP REMOULADE, FULL PAN

SHRIMP REMOULADE, HALF PAN

VEGGIES, CATERING

GALLON BEVERAGE

$8.00

PLATTERS

HAMBURGER STEAK, SMALL

$11.00

HAMBURGER STEAK, LARGE

$16.00

CHICKEN PLATTER

$13.00

SHRIMP PLATTER (fried)

$18.00

OYSTER PLATTER

$24.00

FISH PLATTER (fried)

$16.00

DOUBLE COMBO

$20.00

TRIPLE COMBO

$24.00

SALMON PLATTER

$19.00

SHRIMP PLATTER (grilled)

$18.00

FISH PLATTER (grilled)

$16.00

SIDES

FRIES

$4.00

SHOESTRING RING (SM)

$6.00

SHOESTRING RING (LG)

$8.00

ONION RING, SMALL

$6.00

ONION RING, LARGE

$8.00

SWEET POTATO FRIES

$5.00

CHEESE FRY SM

$6.00

CHEESE FRY LG

$9.00

JAP CHEESE FRY SM

$7.00

JAP CHEESE FRY LG

$10.00

STUFFED POTATO

$6.00

POTATO SALAD

$4.00

SIDE MAC & CHEESE

$6.00

STEAMED VEGGIES

$4.00

DRESSING- SMALL

$0.55

DINNER SALAD

$3.00

WILD RICE

Out of stock

COLESLAW

STEAMED BROCCOLI

$4.00

WHITE RICE

$2.00

SPECIAL BREAD (2)

$1.00

MASH POTATO

$4.00

SPECIALTY SANDWICH

CLUB

$12.00

CHICKEN CROISSANT (grilled)

$14.00

CHICKEN CLUB (grilled)

$14.00

RIBEYE CLUB

$18.00

CK PARM SAND

$14.00

CALIFORNIA CLUB

$14.00

CHICKEN CROISSANT (fried)

$14.00

CHICKEN CLUB (fried)

$14.00

HAMBURGER CLUB

$13.00

BLACKENED SALMON SANDWICH

$16.00

BANG BANG SHRIMP WRAP

$13.00

CHICKEN CAESAR WRAP

$12.00

SHRIMP CAESAR WRAP

$14.00

FIESTA CHICKEN WRAP

$12.00

CHICKEN AVO CLUB (grilled)

$16.00

CHICKEN AVO CLUB (blackened)

$16.00

CHICKEN AVO CLUB (fried)

$16.00

KIDS

KIDS HAMBURGER

$5.00

KIDS CHEESEBURGER

$6.00

KIDS GRILLED CHEESE

$5.00

KIDS HOT DOG

$6.00

KIDS FINGERS (fried)

$8.00

KIDS SHRIMP

$8.00

KIDS FISH (fried)

$8.00

KIDS MAC & CHEESE

$6.00

KIDS CORNDOG

$5.00

KIDS NOODLES

$5.00

KIDS FINGERS (grilled)

$8.00

KIDS FISH (grilled)

$8.00

DAILY SPECIALS

MONDAY RED BEANS

$10.00

TUESDAY CHICKEN FRIED STEAK

$12.00

WED / THUR SPAGHETTI

$11.00

WED / THUR HAMBURGER STEAK

$12.00Out of stock

FRIDAY FRIED FISH PLATTER

$15.00

POBOYS

SHRIMP POBOY

$11.00

1/2 & 1/2 POBOY

$11.00

BEEF, HAM & SWISS POBOY

$10.00

CHICKEN PHILLY

$10.00

FRENCH DIP

$10.00

FISH POBOY

$10.00

GRILLED SHRIMP & CHEESE

$12.00

PHILLY

$10.00

ITALIAN POBOY

$10.00

CHICKEN & CHEESE POBOY

$10.00

OYSTER POBOY

$14.00

HAMBURGER POBOY

$14.00

ROAST BEEF POBOY

$10.00

HOT SAUSAGE POBOY

$8.00

TURKEY POBOY

$9.00

HAM POBOY

$8.00

CFS POBOY

$9.00

TURKEY DIP

$10.00

BEVERAGES

coke

$2.74

Diet Coke

$2.74

dr pepper

$2.74

free water

sweet tea

$2.74

sprite

$2.74

lemonade

$2.74

coke zero

$2.74

milk

$2.74

coffee

$2.74

Diet Dr Pepper

$2.74

Fruit Punch

$2.74

DESSERTS

BREAD PUDDING

$5.00

CHOCOLATE CAKE

$5.00

CHOCOLATE PIE

$5.00

CHEESE CAKE

$7.50

ADD ON'S

CHICKEN BREAST

$7.00

FISH FILET

$9.00

CHICKEN TENDER (2)

$5.00

12 FRIED SHIMP

$8.00

10 GRILLED SHRIMP

$8.00

EXTRA CORNDOG

$4.00

EXTRA HOT SAUSAGE

$6.00

SHRED CHZ 4OZ

$1.00

SIDE GUACAMOLE 2OZ

$1.00

SIDE AUJUS

$0.50

SIDE BROWN GRAVY

$0.50

SIDE OF TOMATOS

$0.50

SIDE OF RED ONION

$0.50

SIDE OF JALAPENOS

$0.50

SIDE OF WHITE TOAST (2)

$1.00

PIZZA

10" Cheese

$7.00

10" Bull Pen

$11.00

10" Greens Keeper

$10.00

10" Home Run

$13.00

14" Cheese

$10.00

14" Bull Pen

$17.00

14" Greens Keeper

$16.00

14" Home Run

$22.00

ENTREE

LASAGNA

$14.00

STEAK & SHRIMP

$38.00

CHICKEN PARMESAN ENTREE

$15.00

TILAPIA ENTREE

$19.00

TUNA STEAK ENTREE

$20.00

CHICKEN FETTUCCINE

$16.00

SHRIMP FETTUCCINE

$16.00

RIBEYE

$31.00

CAJUN CAT

$19.00

ETOUFFEE

$16.00

SEAFOOD POTATO W SALAD

$14.00

CAJUN CAT (grilled)

$19.00

Bottle Beverages

bottle water

$3.20

coke (bottle)

$3.20

Diet Coke (bottle)

$3.20

coke zero (bottle)

$3.20

sprite (bottle)

$3.20

dr. pepper (bottle)

$3.20

diet dr. pepper (bottle)

$3.20

root beer (bottle)

$3.20

diet root beer (bottle)

$3.20

COCKTAILS

VODKA

WELL VODKA

$4.50

ABSOLUT

$6.00

TITOS

$6.00

GREY GOOSE

$7.00

DBL WELL VODKA

$7.00

DBL ABSOLUT

$10.00

DBL TITOS

$10.00

DBL GREY GOOSE

$12.00

MARTINI

STOLI

$6.00

DBL STOLI

$10.00

GIN

WELL GIN

$4.50

BEEFEATER

$6.00

TANQUERAY

$6.00

DBL WELL GIN

$7.00

DBL BEEFEATER

$10.00

DBL TANQUERAY

$10.00

BOMBAY

$6.00

DBL BOMBAY

$10.00

BOMBAY SAPPHIRE

$7.00

DBL BOMBAY SAPPHIRE

$11.00

RUM

WELL RUM

$4.50

BACARDI

$6.00

MALIBU

$6.00

MEYERS

$6.00

DBL RUM

$7.00

DBL BACARDI

$10.00

DBL MALIBU

$10.00

DBL MEYERS

$10.00

BACARDI GOLD

$6.00

DBL BACARDI GOLD

$10.00

CAPTAIN MORGAN

$7.00

DBL CAPTAIN MORGAN

$11.00

TEQUILA

WELL TEQUILA

$4.50

PATRON

$7.00

DBL PATRON

$13.00

1800

$7.00

DBL 1800

$13.00

CUERVO GOLD

$6.00

DBL CUERVO GOLD

$10.00

SAUZA

$6.00

DBL SAUZA

$10.00

WHISKEY

WELL WHISKEY

$4.50

JACK DANIELS

$6.00

MAKERS MARK

$7.00

JAMESON

$6.00

CROWN

$7.00

CROWN VANILLA

$7.00

JIM BEAM (bourbon)

$6.00

DBL WELL WHISKEY

$7.00

DBL JACK DANIELS

$10.00

DBL MAKERS

$13.00

DBL JAMESON

$10.00

DBL CROWN

$13.00

DBL CROWN VANILLA

$13.00

DBL JIM (bourbon)

$10.00

CROWN MAPLE

$7.00

DBL CROWN MAPLE

$13.00

SEAGRAMS 7

$6.00

DBL SEAGRAMS 7

$10.00

JIM BEAM FIRE

$6.00

DBL JIM BEAM FIRE

$10.00

WILD TURKEY

$6.00

DBL WILD TURKEY

$10.00

SOUTHERN COMFORT

$6.00

DBL SOUTHERN COMFORT

$10.00

SCOTCH

DEWARS

$7.00

DBL DEWARS

$13.00

JAMESON

$7.00

DBL JAMESON

$13.00

JOHNNY WALKER BLACK

$8.00

DBL JOHNNY WALKER BLACK

$12.00

CHIVAS REGAL

$7.00

DBL CHIVAS REGAL

$10.00

GLENLIVET

$8.00

DBL GLENLIVET

$12.00

CORDIALS

GRAND MARNIER

$6.00

CHAMBORD

$6.00

DISARONNO

$6.00

HENNESSY

$6.00

DBL GRAND MARNIER

$10.00

DBL CHAMBORD

$10.00

DBL DISARONNO

$10.00

DBL HENNESSY

$10.00

KALUAH

$6.00

DBL KALUAH

$10.00

BAILEYS

$6.00

DBL BAILEYS

$10.00

COINTREAU

$6.00

DBL COINTEAU

$10.00

BEER

BOTTLE BEER

ABITA AMBER

$4.00

BLUE MOON

$4.00

BUD LIGHT

$3.50

BUDWEISER

$3.50

CANEBREAK

$4.25

COORS LITE

$3.50

CORONA

$4.00

HEINEKEN

$4.00

MICHELOB ULTRA

$4.00

MILLER LITE

$3.50

NEWCASTLE

$5.00

SHINER BOCK

$4.00

WHITE CLAW

$4.00

YUENGLING LAGER

$3.50

DOS EQUIS

$4.00

ABITA PURPLE HAZE

$4.00

YUENGLING LIGHT

$3.50

CORONA EXTRA

$4.00

CORONA LITE

$4.00

NATURAL LITE

$2.75

DRAFT BEER

MICHELOB ULTRA

$5.00

BUD LITE

$4.00

YUENGLING 16oz

$5.25

ULTRA PITCHER

$13.00

BUD LITE PITCHER

$12.00

YUENGLING PITCHER

$14.00

Blue Moon Pitcher

$14.00

MILLER LITE

$4.00

BUDWEISER

$4.00

Miller Lite Pitcher

$12.00

Stella Pitcher

$14.00

Stella

$5.25

Blue Moon

$5.25

BUCKETS

ULTRA BUCKET (5)

$17.50

BUD LT BUCKET (5)

$15.50

BUDWEISER BUCKET (5)

$15.50

COORS LT BUCKET (5)

$15.50

YUENGLING BUCKET (5)

$15.50

MILLER LT BUCKET (5)

$15.50

ABITA AMBER BUCKET (5)

$18.00

PURPLE HAZE BUCKET (5)

$18.00

HEINEKEN BUCKET (5)

$17.50

BLUE MOON BUCKET (5)

$17.50

DOS EQUIS BUCKET (5)

$17.50

CORONA BUCKET (5)

$17.50

NATURAL LT BUCKET (5)

$11.75

CANE BREAK BUCKET (5)

$19.25

WINE

WHITES BY GLASS

Chardonnay

$4.50

Pinot Grigio

$4.50

White Zinfandel

$4.50

CUPCAKE PROSECCO

$7.00

REDS BY THE GLASS

Merlot

$4.50

Pinot Noir

$4.50

Cabernet Sauvignon

$4.50
All hours
Sunday4:00 am - 1:00 am
Monday4:00 am - 1:00 am
Tuesday4:00 am - 1:00 am
Wednesday4:00 am - 1:00 am
Thursday4:00 am - 1:00 am
Friday4:00 am - 1:00 am
Saturday4:00 am - 1:00 am
Restaurant info

Brew-Bacher's Grill has been around 40 years serving up mouth-watering selections that feed the soul. We want to be your go-to neighborhood restaurant.

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Location

909 E Ascension Street, Gonzales, LA 70737

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