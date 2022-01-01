Burgers
American
Lutes Casino
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221 S MAIN STREET
YUMA, AZ 85364
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STARTER,SOUP SALAD
TRI-TIP CAESAR SALAD
$12.69
GRILLED CHICKEN CAESAR SALAD
$12.69
CHICKEN TENDER CAESAR SALAD
$12.69
CAESAR SALAD
$9.69
DINNER SIDE SALAD
$5.99
BOWL OF SOUP
$5.59
CUP OF SOUP
$4.99
BOWL OF CHILI
$5.59
CUP OF CHILI
$5.09
CHILI CHEESE FRIES
$10.59
CHICKEN WINGS
$14.79
BONELESS WINGS
$8.99
1/2 & 1/2 POPPERS
$8.39
CHEDDAR POPPERS
$8.39
CREAM CHEESE Poppers
$8.99
CHILI FRITOS
$8.39
SOUTHWEST CHICKEN TACO SALAD
$12.69
STRAWBERRY SPINACH
$11.99
CASINO WEDGE SALAD
$10.79
SM ONION RINGS
$5.99
LG ONION RINGS
$8.99
Popper Moz Sticks
$9.99
BREAD SOUP BOWL
$6.99Out of stock
CHILI TATOR TOTS
$10.09
Twisty Pulled Pork WAFFLE FRIES
$12.99
Chuck's Tender Salad
$16.69
CBA Salad
$12.99
BURGERS AND SANDWICHES
LUTES ESPECIAL
$9.39
DOUBLE CHEESE BURGER
$9.89
CHEESEBURGER
$8.59
DOUBLE BURGER
$9.29
HAMBURGER
$7.79
PASTRAMI REUBEN
$10.79
TRI-TIP SANDWICH
$9.99
CHICKEN PHILLY
$9.99
NANCYS CHICKEN
$8.99
SOUTHWEST ROAST BEEF
$9.99
CHILI CHEESEBURGER
$11.79
CHILI CHEESEDOG
$11.79
BIG BLEU
$13.99
FISH & CHIPS
$11.19
CHICKEN TENDERS
$10.59
FRESH 8OZ ANGUS BURGER
$12.59
BLT
$9.59
TUNA SANDWICH
$9.79
TURKEY SANDWHICH
$8.29
GRILLED CHEESE
$4.99
SOUTHWEST GRILLED CHEESE
$6.29
SOUP & 1/2 TURKEY
$9.89
SOUP & 1/2 TUNA
$9.89
SOUP & 1/2 GRILLED CHEESE
$9.89
BOBS POLISH
$10.79
HOTDOG
$7.79
TURKEY BURGER
$10.59
HOT HAM & CHEESE
$8.59
PATTY MELT
$9.59
TUNA MELT
$10.29
CORN DOG
$3.99
GARDEN BURGER
$10.79
CHICKEN TENDERS NO FRIES
$9.29
FISH & CHIPS NO FRIES
$8.99
BEYOND BURGER
$10.79
QUINOA BURGER
$13.99
GRILLED HAM AND CHEESE
$7.19
DOUBLE DOG
$9.29
CRISPY CHICKEN SANDWICH
$7.99
Double Chese Combo
$13.99
Chicken Salad Sandwich
$9.79
Tri Tip Philly
$12.49
SOUTH OF BORDER
TRI-TIP QUESADILLA
$10.99
CHICKEN QUESADILLA
$10.99
CHEESE QUESADILLA
$5.99
CHEESE & ORTEGA QUESADILLA
$7.79
CALI QUESADILLA
$10.59
FISH TACO BASKET
$9.69
POTATO TACOS
$7.79
ROLLED BEEF TACOS
$1.29
SONORA BEEF TACO
$2.29
SONORA BEAN & CHEESE TACO
$2.09
TRI-TIP NACHOS
$10.99
ROLLED TACO PLATE
$10.59
SONORA BEEF TACO PLATE
$10.59
SONORA BEAN & CHEESE PLATE
$10.59
POTATO TACO PLATE
$11.59
Dozen Rolled Tacos
$11.99
COMBO TACO PLATE
$10.29
FRIES NACHO STYLE
$11.29
BEAN & CHEESE BURRITO
$4.79
TACO DOG
$4.99
TOSTADOS
$7.59
SM TACO PLATTER
$25.00
LG TACO PLATTER
$35.00
SINGLE FISH TACO
$3.29
Chips And Elote Dip
$5.99
BASKET TORTILLA CHIPS
$3.09
STYLE POTATO
$2.49
TRI TIP PLATE
$10.99
BAG CHIPS & SALSA
$7.99
Nachos No Meat
$7.29
MACHACCA TOSTADO
$8.99
TRI TIP Fries
$10.59
TRI TIP BEAN RICE BURRITO
$8.99
TRITRIP PHILLY. Burrito
$9.99
MACHACCA QUESDILLA
$8.99
ELITE MENU
Breakfast
BREAKFAST BURRITO
$6.29
KAMMANN BREAKFAST
$8.99
THE DEUCE
$6.99
HAM AND CHEESE OMELETTE
$6.99
2 EGGS W/TOAST
$5.29
Strawberry Waffle
$11.99
KAMMANN BREAKFAST BURITTO
$6.59
CALI BREAKFAST BURITTO
$8.29
THE NEW YORKER
$8.99
BREAKFAST CROISSANT
$7.99
Breakfest Tritip Burrito
$7.99
Macha Breakfest
$9.99
Kahlua French Toast
$9.99
SIDES & EXTRAS
LARGE BASKET FRIES
$5.99
SMALL BASKET FRIES
$5.39
LIL FRY
$3.39
LARGE ONION RING
$8.99
SMALL ONION RING
$4.99
Cheese Fries With Bacon
$8.99
TATER TOTS
$5.49
JACKPOT
$8.49
COLESLAW
$2.79
SIDE OF BEANS
$3.99
SIDE OF RICE
$3.99
SIDE OF RICE & BEANS
$7.79
SIDE OF CHILI BEANS
$5.09
TOAST
$2.99
BASKET TORTILLA CHIPS
$3.29
BACON
$3.09
ORTEGA CHILES
$1.59
MUSHROOMS
$1.59
GUACAMOLE
$2.19
EGG
$1.39
JALAPENOS
$1.09
SAUERKRAUT
$2.09
AVOCADO
$2.19
POTATO SALAD
$2.99
GARLIC BREAD
$2.99
BAG OF CHIPS
$0.99
SIDE AU JUS
$1.29
SIDE ORTEGA CHILI
$1.59
SIDE MUSHROOMS
$1.59
SIDE JALAPENOS
$1.09
SIDE SAURKRAUT
$2.09
Sweet Potato Fries Small Basket
$4.99
Side Of Strawberries
$1.09
KIDS MENU
DAILY SPECIALS
THE HANG OVER
$9.99
TURKEY COBB SALAD
$11.99
Machaca Plate
$9.99
POPEYE QUESADILLA
$8.99
TRI-TIP STREET TACO BASKET
$12.09
PULLED PORK SLIDERS
$10.39
CHICKEN TENDER WRAP
$9.99
EGG SALAD WRAP
$7.59
SLIDERS & Tots
$12.59
PASTRAMI BOMB
$11.99
Carolina Fries W/Pulled pork
$10.99
PULLED PORK WRAP
$9.49
MACHACA BURITTO
$8.99
PRIME RIB MELT
$11.59
5th July Salad
$13.99
STEAK HOUSE SALAD
$11.99
Enchilada Style Machaca Burrito
$11.99
TACO SALAD BOWL
$10.99
DOZEN ROLLED TACOS
$10.99
SINGLE SLIDER
$3.99
BOURBON & BLUES
$13.99
Corn Beef Reuben
$8.99
8oz Philly Style
$13.99
BIG SPICE
$11.49
The Mavrick
$14.59
SHRIMP COCKTAIL
$10.99
MEDJOOL BURGER
$12.99
LOADED TATER
$8.99
STEAK HOUSE TATER
$9.29
8OZ POPPER BURGER
$11.49
8 OZ BLT BURGER
$12.29
8 OZ POUTINE BURGER
$12.29
SHRIMP TACO BASKET
$10.99
8 OZ AVOCADO BURGER
$12.49
TBA CROISSANT
$8.99
SLOPPY TOTS
$9.29
Sloppy Especial W/tots
$13.99
SONORA DOG
$9.99
Mini Tri Tip Burro
$9.99
8 OZ ALOHA BURGER
$11.49
CHICKEN MELT
$10.29
Tender Sliders
$9.99
HAM & Swiss
$7.99
PRIME FRENCH DIP
$10.59
8 OZ CAPRESE BURGER
$13.49
Machaca Nacho
$10.29
CALI VEG
$6.99
AJO MELT
$9.99
CORONA FISH SLIDERS
$10.99
MACHACA TACO BASKET
$10.99
Double Chese Combo
$13.99
NANCY BACON AVO SPECIAL
$10.29
Waffle Breakfeast
$9.99
8 OZ ELOTE BURGER
$12.99
8oz CAPRESE BURGER
$13.49
SOUVENIRS
T SHIRT
$20.00
ZIP HOODIE
$45.00
PINT GLASS
$7.00
BASEBALL T SHIRT
$25.00
LADIES V NECK
$18.00
LONG SLEEVE T SHIRT
$25.00
HOODIE
$40.00
SHOT GLASS
$4.00
COFFEE MUG
$7.00
TANKS
$16.50
CAMO SHORT SLEEVE
$23.00
CAMO LONG SLEEVE
$26.00
Stickers
$2.50Out of stock
HATS
$25.00
NOVILTY NECKLACES
$5.00
NOVELTY HATS
$6.00
Bumber Stick
$3.00
POST CARDS
$0.50
Face Mask
$12.00
PARTIES/CATERING
LARGE TACO PLATTER
$40.00
SMALL TACO PLATTER
$30.00
LARGE POTATO TACO PLATTER
$50.00
SMALL POTATO T ACO PLATTER
$40.00
MINI E PLATTER
$75.00
PULLED PORK SLIDERS (20)
$60.00
SMALL TRI-TIP SLIDER PLATTER
$45.00
LARGE TRI-TIP SLIDER PLATTER
$75.00
PASTRAMI SLIDER PLATTER
$60.00
TRI-TIP QUESADILLA PLATTER
$50.00
CHICKEN QUESADILLA PLATTER
$50.00
CHEESE & ORTEGA QUESADILLA PLATTER
$30.00
MINI BEAN & TRI-TIP BURR PLATTER
$60.00
FISH TACO PLATTER
$65.00
CHEESEBURGER SLIDER PLATTER
$75.00
LUTES SAMPLER
$60.00
CASINO BUFFALO WINGS
$65.00
HOTDOG PLATTER
$60.00
VEGGIE & W/ DIP
$45.00
1/2 & 1/2 POPPER PLATTER
$20.00
FRUIT PLATTER
$45.00
CAPRESE BOBS
$30.00
Street Taco Platter
$75.00
QUART OF BEANS
$9.99
QUART OF RICE
$9.99
CHICKEN TENDER PLATTER
$40.00
PRIME SLIDERS
$80.00
CHIPS & SALSA
$40.00
TACO DOG PLATTER
$50.00
SALAD BOWL
$25.00
KIDS DRINK
$2.29
MAKE YOUR OWN SUNDAE BAR
$4.50
PARTY SOFT DRINKS
$2.50
Especial Platter
$85.00
Kids Mac Platter
$20.00
HAPPY HOUR BAR MENU
ICE CREAM
BEVERAGES
SIDES & EXTRA
DAILY SPECIALS
TURKEY COBB SALAD
$11.99
Machaca Plate
$9.99
POPEYE QUESADILLA
$8.99
TRI-TIP STREET TACO BASKET
$12.09
PULLED PORK SLIDERS
$10.39
CHICKEN TENDER WRAP
$9.99
EGG SALAD WRAP
$7.59
SLIDERS & Tots
$12.59
PASTRAMI BOMB
$11.99
Carolina Fries W/Pulled pork
$10.99
PULLED PORK WRAP
$9.49
MACHACA BURITTO
$8.99
PRIME RIB MELT
$11.59
5th July Salad
$13.99
STEAK HOUSE SALAD
$11.99
Enchilada Style Machaca Burrito
$11.99
TACO SALAD BOWL
$10.99
DOZEN ROLLED TACOS
$10.99
SINGLE SLIDER
$3.99
BOURBON & BLUES
$13.99
Corn Beef Reuben
$8.99
8oz Philly Style
$13.99
BIG SPICE
$11.49
The Mavrick
$14.59
SHRIMP COCKTAIL
$10.99
MEDJOOL BURGER
$12.99
LOADED TATER
$8.99
STEAK HOUSE TATER
$9.29
8OZ POPPER BURGER
$11.49
8 OZ BLT BURGER
$12.29
8 OZ POUTINE BURGER
$12.29
SHRIMP TACO BASKET
$10.99
8 OZ AVOCADO BURGER
$12.49
TBA CROISSANT
$8.99
SLOPPY TOTS
$9.29
SLOPPY JOE & TOTS
$9.99
AJO MELT
$9.99
Sloppy Especial W/tots
$13.99
SONORA DOG
$9.99
Mini Tri Tip Burro
$9.99
8 OZ ALOHA BURGER
$11.49
CHICKEN MELT
$10.29
Tender Sliders
$9.99
HAM & Swiss
$7.99
PRIME FRENCH DIP
$10.59
Machaca Nacho
$10.29
CORONA FISH SLIDERS
$10.99
Cornbeef Sliders
$8.99
PULLED PORK NACHOS
$10.29
SUB CLUB
$10.29
PATRAMI FRIES
$7.99
MACHACA TACO BASKET
$10.99
The Big Louie
$12.99
Pulled Por Queso
$10.99
Pulled Pork Quesadilla
$10.99
Pulled Pork Queso
$10.99
TBA WRAP
$8.99
Chicken Bacon Avocado Salad
$13.69
8 OZ CAPRESE BURGER
$13.49
Breakfast
Draft Beer
BUD
$3.50
BUD LIGHT
$3.50
COORS LIGHT
$3.50
MICH ULTRA
$4.00
BLUE MOON
$4.00
NEGRA MODELO
$4.00
PACIFICO
$4.00
NUT BROWN ALE
$5.00
STELLA
$4.00
HAZY IPA
$6.00
SAM ADAMS
$5.00
LAGUANITAS
$6.00
805
$6.00
CHAVELA
$4.00
CHAVELA PREMIUM
$4.50
CHAVELA IMPORT
$5.00
DOS XX
$4.00
Flat Beer Wine Liquor
$5.50
AMBER BOCK
$3.50
MILLER LITE
$3.50
Elysian
$6.00
Kilt Lifter
$5.00
Tap Tues Dom
$3.50
Tap Tues Prem
$5.00
Tap Tues Import
$4.00
Tap Tues Craft
$4.00
BUD
$6.50
BUD LIGHT
$6.50
COORS LIGHT
$6.50
MICH ULTRA
$7.00
BLUE MOON
$7.00
SAMS ADAMS
$8.50
PACIFICO
$7.00
AMBER.BOCK
$6.50
STELLA
$6.50
ELYSIAN
$8.50
NUT BROWN ALE
$8.50
LAGAUNITAS
$8.50
805
$8.50
DOS XX
$7.00
NEGRA MODELO
$7.00
Kilt Lifter
$8.00
BUD
$10.75
BUD LIGHT
$10.75
COORS LIGHT
$10.75
MICH ULTRA
$11.75
BLUE MOON
$11.75
SAMS ADAMS
$15.00
PACIFICO
$11.75
AMBER BOCK
$10.75
STELLA
$11.75
ELYSIAN
$15.00
NUT BROWN ALE
$15.00
LAGUANITAS
$15.00
805
$15.00
DOS XX
$11.75
NEGRA MODELO
$11.75
Kilt Lifter
$15.00
Bottled Beer
Btl Angry Orchard
$4.50
Btl Budweiser
$3.75
Btl Bud Light
$3.75
Btl Coors Original
$3.75
Btl Coors Light
$3.75
Btl Michelob Ultra
$4.50
Btl MGD
$3.75
Btl Miller Lite
$3.75
Btl Miller 64
$3.75
Btl Corona
$4.50
Btl Corona Light
$4.50
Btl Henieken OO
$4.50
Btl Dos XX
$4.50
Btl Modelo Especial
$4.50
Btl Heineken
$4.50
Bucket Domestic
$26.00
Pacifico Btl
$4.50
Cans
Cocktails
Appletini
$9.00
Bloody Mary
$5.50
Bloody Caesar
$5.50
Casino Sangria
$7.00
Cosmopolitan
$5.50
Date Night
$8.00
Duck Fart
$10.00
Ghost Story Margarita
$7.00
Greyhound
$6.00
Hot Toddy
$6.00
Hurricane
$7.00
Lemon Drop
$6.50
Long Island Iced Tea
$5.00
Madras
$7.00
Mai Tai
Manhattan
$6.00
Margarita
$6.00
Martini
$6.00
Mimosa
$5.00
Monsoon
$7.00
Mojito
$6.00
Moscow Mule
$8.00
Mudslide/Frozen
$8.00
Mudslide
$7.00
Rob Roy
Sex At The Dunes
$7.00
Screwdriver
$6.00
Sea Breeze
$6.00
The 3:10 to Yuma
$7.00
Tequila Sunrise
$5.00
Tom Collins
$5.00
The Oasis
$8.00
The Lyric
$8.00
White Russian
$5.00
Salty Dog
$4.50
Rum & Coke
$4.50
Chevela Domestic
$4.50
Import Chavela
$5.50
Primium Chavela
$5.00
Car Bomb
$8.00
Black Russian
$5.50
Black & Tan
$6.00
Irish Trash Can
$7.50
Absolute Friday
$4.50
Pitcher Margarita
$15.00
Malabu Sunset
$5.50
Paloma
$4.00
Margarita Monday
$5.00
MANGO MARGARITA
$6.00
Virgin Margarita
$4.00
Virgin Mary
$4.00
Colorado Bulldog
$7.00
Liquor
Well Vodka
$4.50
Smirnoff
$5.50
Absolut Citron
$6.00
Absolut Lime
$6.00
Absolut Raspberry
$6.00
Absolute
$6.00
Ketel One
$7.00
Titos
$7.00
Absolut Cuke
$6.00
Absolut Pepper
$6.00
Smirnoff Flavor
$5.50
WELL WEDNESDAY
$4.50
ABSOLUT FRIDAY
$7.00
Cucumber Vodka
$7.00
GREY GOOSE
$7.00
DBL Well Vodka
$6.00
DBL Smirnoff
$6.50
DBL Absolut Citron
$9.50
DBL Absolut Lime
$9.50
DBL Absolut Raspberry
$9.50
DBL Absolute
$9.50
DBL Ketel One
$11.00
DBL Titos
$11.00
DBL Absolut Cuke
$9.50
DBL Absolut Pepper
$9.50
DBL Smirnoff Flavor
$8.00
Cumuber Double
$11.00
Gordons
$4.50
Tanqueray
$5.50
WELL WEDESDAY
$4.50
DBL Gordons
$6.50
DBL Tanqueray
$8.00
Well Rum
$4.00
Bacardi
$4.50
Barcardi Gold
$4.50
Malibu
$5.50
Captain Morgan
$4.50
Rumchata
$4.50
WELL WEDNESDAY
$4.50
DBL Well Rum
$6.00
DBL Bacardi
$6.50
DBL Barcardi Gold
$6.50
DBL Malibu
$8.50
DBL Captain Morgan
$6.50
DBL Rumchata
$6.50
Pepe Lopez
$4.50
Cuervo Silver
$5.00
Cuervo Gold
$5.00
Hornitos
$6.00
Patron Silver
$7.00
Patron Reposado
$7.00
Patron Anejo
$7.00
Patron Café
$7.00
WELL WEDNESDAY
$4.50
Don Julio
$8.00
Espolon
$7.00
DBL Pepe Lopez
$6.50
DBL Cuervo Silver
$7.00
DBL Cuervo Gold
$7.00
DBL Hornitos
$9.50
DBL Patron Silver
$11.00
DBL Patron Reposado
$11.00
DBL Patron Anejo
$11.00
DBL Patron Café
$11.00
Well Whiskey
$4.50
VO
$4.50
Jack Daniels
$5.50
Jim Beam
$5.50
Crown Royal
$7.00
Makers Mark
$7.00
Screwball
$5.00
Fireball
$4.50
Jameson
$5.00
Black Velet
$4.50
Seagrams 7
$4.50
WELL WEDNESDAY
$4.50
DBL VO
$6.50
DBL Jack Daniels
$8.00
DBL Jim Beam
$8.00
DBL Crown Royal
$11.00
DBL Makers Mark
$11.00
DBL Screwball
$7.00
DBL Fireball
$6.50
DBL Jameson
$11.00
DBL Black Velet
$6.50
DBL Seagrams 7
$6.50
Well Scotch
$4.50
Chivas Regal
$6.00
HighLand Single Scotch
$9.00
Dewars
$5.50
Buchanans
$7.00
Johnnie Walker Black
$7.00
Bullet Bourbon
$7.00
Knob Creek Maple
$6.00
WELL WEDNESDAY
$4.50
Amaretto
$4.50
Southern Comfort
$5.00
Baileys
$5.50
E &J Brandy
$4.50
Peach Schnapps
$5.50
Hennesey
$7.00
Grand Marnier
$7.00
Jagermeister
$6.00
Kahlua
$5.50
Watermelon Schnapps
$5.50
Apple Pucker
$5.50
Butterscotch Pucker
$5.50
Midori
$5.50
Glass Wine
Gallo Cabernet
$5.00
Gallo Merlot
$5.00
Bogel Cabernet
$6.00
Robert Mondavi Pino Noir
$6.00
Gallo Chardannay
$5.00
Gallo Pinot Grigio
$5.00
Gallo Moscato
$5.00
Gallo White Zinfindel
$5.00
Bogel Chardannay
$6.00
Ecco Domani Pino Grigio
$6.00
Robert Mondavi Sauvi Blanc
$6.00
Andre Spumante
$5.00
CHAMPAGNE
$3.75
Flat Drink Ticket
$5.00
Wine Bottles
STARTER,SOUP SALAD (Copy)
CHILI FRITOS
$10.00
CHEDDAR POPPERS
$8.39
CHICKEN WINGS
$14.79
BONELESS WINGS
$8.99
CUP OF CHILI
$5.09
BOWL OF CHILI
$5.59
SM ONION RINGS
$5.99
LG ONION RINGS
$8.99
CHILI CHEESE FRIES
$10.59
CUP OF SOUP
$4.99
BOWL OF SOUP
$5.59
SOUTHWEST CHICKEN TACO SALAD
$12.69
STRAWBERRY SPINACH
$11.99
DINNER SIDE SALAD
$5.99
CASINO WEDGE SALAD
$10.79
TRI-TIP CAESAR SALAD
$12.69
GRILLED CHICKEN CAESAR SALAD
$12.69
CAESAR SALAD
$9.69
CREAM CHEESE Poppers
$8.99
1/2 & 1/2 POPPERS
$8.39
CHICKEN TENDER CAESAR SALAD
$12.69
All hours
|Sunday
|11:00 am - 12:00 am
|Monday
|10:30 am - 11:00 pm
|Tuesday
|10:30 am - 11:00 pm
|Wednesday
|10:30 am - 11:00 pm
|Thursday
|10:30 am - 11:00 pm
|Friday
|10:30 am - 11:00 pm
|Saturday
|11:00 am - 12:00 am
Restaurant info
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Location
221 S MAIN STREET, YUMA, AZ 85364
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