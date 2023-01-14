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Barnstorm Restaurant 501 W Valley Blvd

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501 W Valley Blvd

Big Bear Lake, CA 92314

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DRINKS

Decafe

DR.PEPPER

$3.50

SIERRA MIST

$3.50

RASPBERRY ICED TEA

$3.50

COKE

$3.50

DIET COKE

$3.50

COFFEE

$3.50

Coffee

DECAFE

$3.50

ICED TEA

$3.50

HOT CHOCOLATE

$3.99

HOT TEA

$3.99

WATER

MILK

$3.99

SODA WATER

JUICES

LEMONADE

$3.99

ARNOLD PALMER

$3.99

ORANGE JUICE

$3.99

APPLE JUICE

$3.99

CRANBERRY JUICE

$3.99

GRAPEFRUIT JUICE

$3.99

TOMATO JUICE

$3.99

BARNSTORM EGGS AND OMELETS

EGGS BREAKFAST

$12.99

TWO EGGS ANY STYLE

EGGS AND BACON

$15.99

TWO EGGS ANY STYLE AND BACON

EGGS AND BEEF PATTY

$16.99

TWO EGGS ANY STYLE AND A BEEF PATTY

EGGS AND SAUSAGE

$15.99

TWO EGGS ANY STYLE AND SAUSAGE LINK OR PATTIES

EGGS AND HAM

$15.99

TWO EGGS ANY STYLE AND A HAM STEAK

EGGS AND STEAK

$20.99

TWO EGGS ANY STYLE AND A STEAK

CORNED BEEF AND EGGS

$18.99

CORNED BEEF HAS AND TWO EGGS ANY STYLE

CHICKEN FRIED STEAK AND EGGS

$17.99

CHICKEN FRIED STEAK AND TWO EGGS ANY STYLE

CHEDDAR CHEESE OMELET

$14.99

HAM CHEDDAR CHEESE IN AN OMLETE

SMOKED HAM AND CHEESE OMELETE

$15.99

DICED HAM CHEDDAR CHEESE IN AN OMELETE

VEGGIE CHEESE OMELETE

$16.99

CHEDDAR CHEESE, TOMATO, ONIONS MUSHROOMS AND ZUCCINI IN AN OMLETE

BARNSTORM OMLETE

$17.99

SAUSAGE, ONION, BELL PEPPER, MUSHROOM, ORTEGA CHILI AND CHEDDAR CHEESE

DENVER OMELETE

$16.99

SMOKED HAM, BELL PEPPER, ONION, TOMATO AND JACK CHEESE

SHRIMP JACK CHEESE OMELETE

$19.99

SHRIMP, AVOCADO, AND JACK CHEESE

CHILI CHEESE OMELETE

$17.99

BARNSTORM CHILI, CHEDDAR CHEESE AND ONIONS

MEXICAN OMELETE

$15.99

POTATOS, ONIONS, HOMEMADE SALSA AND JACK CHEESE

BACON FRITTATA

$15.99

OPEN FACED OMELETE, BACON, SPINACH AND JACK CHEESE

CALIFORNIA FRITATTA

$15.99

OPEN FACED OMELETE, TOMATO, ONION, MUSHROOMS AND JACK CHEESE

SPINACH AND JACK CHEESE OMELETE

$15.99

SPINACH AND JACK CHEESE

SPANISH OMELETE

$14.99

CHEDDAR CHEESE AND HOMEMADE SALSA

GERMAN SAUSAGE SPECIAL

$27.99

KNACKWURST SAUSAGE, BRATWURST SAUSAGE, TWO POTATO PANCAKES, RED CABBAGE AND SAUERKRAUT

EXTRA BREAKFAST SIDES

HIGH OCTANE

FRENCH TOAST

$13.99

TWO SLICES OF FRENCH TOAST, POWDERED SUGAR, MAPLE SYRUP

FRENCH TOAST COMBO

$15.99

TWO SLICES OF FRENCH TOAST, POWDERED SUGAR, MAPLE SYRUP, TWO BACON SLICES OR SAUSAGE LINKS OR PATTIES

BLUEBERRY FRENCH TOAST

$16.99

FOURS SLICES OF FRENCH TOAST AND BLUEBERRIES

SHORT STACK

$10.99

TWO PANCAKES, BUTTER AND MAPLE SYRUP

FULL STACK

$12.99

THREE PANCAKES, BUTTER AND MAPLE SYRUP

BANANA PECAN PANCAKES

$12.99

TWO PANCAKES, BUTTER, MAPLE SYRUP, BANANAS AND PECANS

CHOCOLATE CHIP PANCAKES

$15.99

TWO PANCAKES, BUTTER AND CHOCLATE CHIPS

PANCAKE COMBO

$16.99

TWO PANCAKES, TWO EGGS ANY STYLE AND BACON OR SUASUAGE LINKS OR PATTIES

STEPHY SPECIAL PANCAKES

$18.99

THREE PANCAKES, BANANAS AND CHOCLATE CHIPS

BELGIUM WAFFLE

$11.99

WAFFLE, POWDERED SUGAR, BUTTER AND MAPLE SYRUP

WAFFLE COMBO

$16.99

WAFFLE, EGGS ANY STYLE AND BACON OR SAUSAGE LINKS OR PATTIES

CHICKEN AND WAFFLES

$19.99

WAFFLE, FRIED CHICKEN

OATMEAL

$10.99

OATMEAL, COCONUT SHRED MIX, BROWSUGAR AND MILK

LOX AND BAGLE

$19.99

PLAIN BAGLE, SMOKED SALMON, CREAM CHEESE AND LOX CAPERS

BREAKFAST BURRITO

$14.99

FLOUR TORTILLA,EGGS,CHEDDAR CHEESE AND BACON

CHILAQUILES

$17.99

TWO CORN TORTILLAS, BEANS OR POTATOES AND HOMEMADE GREEN SALSA

MACHACA

$17.99

SCRAMBLED EGGS, TOMATO, ONIONS, GRENN BELL PEPPERS, SHREDDER BEEF AND CORN OR FLOUR TORTILLAS

HUEVOS RANCHEROS

$14.99

OVER EASY EGGS, CORN TORTILLAS, BEANS OR POTATOES AND HOMEMADE SALSA

CHORIZO CON HUEVOS

$17.99

SCAMBLED EGGS, CHORIZO, TOMATOES, GREEN BELL PEPPERS, ONIONS, BEANS AND FLOUR OR CORN TORTILLAS

EXTRA BREAKFAST SIDES

PROPELLERS

EGGS BENEDICT

$18.99

TWO POACHED EGGS, ENGLISH MUFFIN AND HOLLANDAISE SAUCE

SALMON BENEDICT

$19.99

TWO POACHED EGGS, SMOKED SALMON, ENGLISH MUFFIN AND HOLLANDAISE SAUCE

CRAB CAKES BENEDICT

$19.99

TWO POCHED EGGS, TWO MARYLAND STYLE CRAB CAKES AND HOLLANDAISE SAUCE

ORTEGA CHEESE CROSSAINT

$13.99

SMOKED HAM, ORTEGA CHILI AND CROISSANT

FRIED EGG SANDWHICH

$13.99

TWO FRIED EGGS, AMERICAN CHEESE AND BREAD CHOICE

MURPHYS MONTE CRISTO

$18.99

FOUR FRENCH TOAST SLICES, POWDERED SUGAR , HAM, TURKEY, SWISS CHEESE AND BLACK BERRY JAM

EXTRA BREAKFAST SIDES

BARN BURGERS

BARN BURGER

$14.99

BURGER PATTY, MAYO, LETTUCE TOMATO, PICKLE SPEAR

CHEESE BARN BURGER

$15.99

BURGER PATTY, MAYO, LETTUCE TOMATO, AMERICAN CHEESE, PICKLE SPEAR

AVACADO BARN BURGER

$15.99

BURGER PATTY, MAYO, LETTUCE, TOMATO, AVACADO, PICKLE SPEAR

BACON BARN BURGER

$15.99

BURGER PATTY, MAYO, LETTUCE, TOMATO, BACON, PICKLE SPEAR

BACON CHEESE BARN BURGER

$16.99

BURGER PATTY, MAYO, LETTUCE, TOMATO, BACON, AMERICAN CHEESE, PICKLE SPEAR

CHILI CHEESE BARN BURGER

$16.99

BURGER PATTY, MAYO, BARNSTORM CHILI, CHEDDAR CHEESE, ONIONS, LETTUCE, TOMATO, PICKLE SPEAR

GARLIC MUSHROOM BARN BURGER

$15.99

BURGER PATTY, MAYO, MUSHROOMS

GARLIC SWISS MUSHROOM BURGER

$16.99

BURGER PATTY, MAYO, MUSHROOMS, SWISS CHEESE

ORTEGA SWISS BARN BURGER

$15.99

BURGER PATTY, MAYO, ORTEGA CHILI, SWISS CHEESE

BLUE CHEESE BARN BURGER

$15.99

BURGER PATTY, MAYO, BLUE CHEESE, LETTUCE, TOMATO, PICKLE SPEAR

PATTY MELT

$15.99

RYE BREAD, BURGER PATTY, CARMELIZED ONIONS, AMERICAN CHEESE

EXTRA LUNCH SIDES

ALTITUDE ADJUSTMENTS

CHICKEN SALAD CROISSANT

$15.99

BARNSTORM CHICKEN SALAD, MAYO, CROISSANT

GRILLED CHICKEN CLUB

$17.99

GRILLED CHICKEN, BACON, LETTUCE, TOMATO, MAYO, SOURDOUGH BREAD

TUNA SANDWHICH

$15.99

TUNA SALAD, MAYO, LETTUCE, TOMATO, SOURDOUGH BREAD

TUNA MELT

$16.99

HOT TUNA SALAD, MAYO, AMERICAN, CHEDDAR OR SWISS CHEESE, SOURDOUGH BREAD

TURKEY MELT

$16.99

TURKEY BREAST, MAYO, CHEDDAR CHEESE, TOMATO, CROISSANT

TRADITIONAL CLUB

$18.99

HAM, TURKEY BREAST, BACON, LETTUCE, TOMATO, AMERICAN CHEESE, SOURDOUGH BREAD

PHILLY STEAK CLUB

$18.99

SLICED SIRLOIN STEAK, ONIONS, BELL PEPPERS, SWISS CHEESE, CIABATTA ROLL BREAD

MAROMAS SPECIAL

$20.99

SLICED SIRLOIN STEAK, ONIONS, BELL PEPPERS, SWISS CHEESE,CHORIZO, MUSHROOMS, CIABATTA ROLL BREAD

BLT

$15.99

BACON, LETTUCE TOMATO, WHOLE WHEAT BREAD

BLTA

$16.99

BACON, LETTUCE TOMATO, AVACADO, WHOLE WHEAT BREAD

HEALTH CLUB

$15.99

TURKEY BREAST, LETTUCE, TOMATO, AVACADO, MAYO, WHOLE WHEAT BREAD

FRIED CHICKEN

$19.99

HALF WHOLE CHICKEN PIECES

HALF AND HALF

$14.99

HALF TURKEY, CHICKEN SALAD OR TUNA SALAD SANDWICH, GARDEN SALAD, CUP OF SOUP OR BARNSTORM CHILI

BARNSTORM GRILLED CHEESE

$14.99

CHEDDAR CHEESE, SWISS CHEESE, AVACADO, TOMATO, WHOLE WHEAT BREAD

PRIME RIB SANDWICH

$19.99

PRIME RIB CUT, LETTUCE, TOMATO, PICKEL, CIABATTA ROLL BREAD

ROAST BEEF SANDWICH

$19.99

HOT ROAST BEEF, SWISS CHEESE, ORTEGA CHILI, TOMATO, SOURDOUGH BREAD

FISH AND CHIPS

$16.99

THREE BEER BATTERD COD FISH PEICES, BARNSTORM COLESALW AND FRENCH FRIES

EXTRA LUNCH SIDES

AIRSHOW DELI

KNACKWURST RUBEN

$15.99

HOT KNACKWURST SAUSAGE, SWISS CHEESE, SAUERKRAUT, MARBLE RYE BREAD

STAGE DELI

$18.99

HOT PASTRAMI OR TURKEY BREAST, COLESLAW, THOUSAND ISLAND SAUCE, MARBLE RYE

GRILLED RUBEN

$18.99

CORNED BEEF, TURKEY OR HOT PASTRAMI, SWISS CHEESE, SAUERKRAUT, MARBLE RYE BREAD

CRAB CAKE SANDWICH

$19.99

TWO CRAB CAKES, LETTUCE, TOMATO, CIABATTA ROLL BREAD

EXTRA LUNCH SIDES

RUNWAY GARDEN

TUNA SALAD SALAD

$15.99

TUNA SALAD, BIOLED EGG SLICES, SUNFLOWER SEEDS, FOURWAY LETTUCE

CHICKEN SALAD SALAD

$16.99

CHICKEN SALAD, BOILED EGG SLICES, SUNFLOWER SEEDS, FOUR WAY LETTUCE

SEAFOOD SALAD

$19.99

GRILLED TILAPIA, CRAB MEAT, SHRIMP, FOURWAY LETTUCE

COBB SALAD

$18.99

GRILLED CHICKEN BREAST,BLUE CHEESE CRUMBLES, BACON, DICED BOILED EGG, AVACADO, FOURWAY LETTUCE

CHINESE CHICKEN SALAD

$17.99

GRILLED CHICKEN BREAST, MANDARIN ORANGE SLICES,CILANTRO,GREEN ONIONS,CRISPY WONTONS,BARNSTORM CHINESE DRESSING, FOURWAY LETTUCE

GRILLED SALMON SALAD

$20.99

GRILLED SALMON, TOMATO, CUCUMBER, FOUR WAY LETTUCE, ZUCCINI, RED BELL PEPPER

BLT CHICKEN SALAD

$16.99

GRILLED CHICKEN BREAST, BACON,TOMATO, FOURWAY LETTUCE

CEASER SALAD

$15.99

CRUTONS, PARMESAN CHEESE, CEASAR DRESSING, FOURWAY LETTUCE

CHICKEN CEASER SALAD

$17.99

GRILLED CHICKEN BREAST, CRUTONS,PARMESAN,CEASER SALAD DRESSING, FOURWAY LETTUCE

SHRIMP CEASER SALAD

$18.99

SHRIMP, CRUTONS, PARMESAN CHEESE, CEASAR DRESSING, FOURWAY LETTUCE

BIRD ON THE WING SALAD

$16.99

GRILLED CHICKEN BREAST, GRILLED VEGGIES, BLUE CHEESE VINAGARETTE, FOURWAY LETTUCE

SOUTHWEST CHICKEN SALAD

$17.99

GRILLED CHICKEN BREAST, BACON, AVACADO, KIDNEY BEANS,TOMATO, PARMESAN CHEESE,CEASAR DRESSING, FOURWAY LETTUCE

CHEF SALAD

$17.99

HAM, TURKEY, MIXED CHEESES, RED ONION, BOILED EGG SLICES, TOMATO, FOURWAY LETTUCE

SEARED AHI TUNA SALAD

$19.99

SEARED AHI TUNA, WASABI DRESSING, FOURWAY LETTUCE

EXTRA LUNCH SIDES

CAPTAIN EDDYS APPETIZERS

SOUP OF THE DAY

$8.99

SOUP OF THE DAY

BARNSTORM CHILI

$9.99

BARNSTORM CHILI

HOT WINGS

$12.99

WINGS

CRAB CAKE APPATIZER

$18.99

MARYLAND STYLE CRAB CAKES

SIDE ONION RINGS

$7.99

ONION RINGS

BARNSTORM NACHOS

$8.99

TORTILLA CHIPS, MELTED CHEDDAR CHEESE, BEANS, JALAPENOS, SOUR CREAM, CHIVES

SWEET POTATO FRIES

$6.99

SWEET POTATO FRIES

HANGAR REFRESHMENTS

BARN SHAKES

$9.99

VANILLA, CHOCLATE, OR STRAWBERRY FLAVOR, VANILLA ICE CREAM, WHIPPED CREAM

APPLE PIE

$9.99

APPLE PIE, WHIPPED CREAM

APPLE PIE ALAMODE

$11.99

APPLE PIE, VANILLA ICE CREAM, WHIPPED CREAM

CHOCOLATE THUNDER

$11.99

BROWNIES, VANILLA ICE CREAM, WHIPPED CEAM CHOCLATE SYURP

CHEESECAKE

$9.99

CHEESECAKE OF THE WEEK

DINNER APPETIZERS

ARTICOKE SPINACH DIP

$10.99

ARTICHOKE CREAM, TORTILLA CHIPS

STICKY SHRIMP APPETIZER

$12.99

FIVE DEEP FRIED SHRIMP POTSTICKERS, SWEET AND SPICY SAUCE

FLYING PIGS

$12.99

BARNSTORM PORKRINDS, TORTILLA CHIPS, CHIPOTLE RANCH, LIME

WINGS OVER BIG BEAR

$12.99

ONE POUND OF DEEP FRIED WINGS, GARLIC PARMESAN SAUCE, BUFFALO HOT SAUCE OR SWEET CHILI BBQ SAUCE

WINGS-N-WAFFLES

$12.99

BUFFALO MARINATED WINGS, BELGIAN WAFFLE, POWDER SUGAR, AGAVE MAPLE SYRUP

SMASH BURGERS-N-THANGS

CLASSIC SMASH BURGER

$10.99

QUARTER POUND BURGER PATTY, LETTUCE, TOMATO,PICKLES, BURGER SAUCE,BRIOCHE BUN, FRENCH FRIES

DOUBLE CLASSIC SMASH BURGER

$14.99

TWO QUARTER POUND BURGER PATTY, LETTUCE, TOMATO,PICKLES, BURGER SAUCE,BRIOCHE BUN, FRENCH FRIES

SPICY CHICKEN

$14.99

SPICY BREADED CHICKEN BREAST, LETTUCE, TOMATO, PICKLES, BURGER SAUCE, BRIOCHE BUN, FRENCH FRIES

BEER BATTERED COD BURGER

$14.99

BEER BATTERED COD, LETTUCE, TOMATO,PICKLES, BURGER SAUCE,BRIOCHE BUN, FRENCH FRIES

SMOKED PULLED PORK BURGER

$15.99

CAROLINA PIT STYLED PULLED PORK, LETTUCE, TOMATO,PICKLES, BURGER SAUCE,BRIOCHE BUN, FRENCH FRIES

ULTIMATE BEEFLESS BURGER

$12.99

MEAT FREE PATTY, LETTUCE, TOMATO,PICKLES, BURGER SAUCE,BRIOCHE BUN, FRENCH FRIES

GERMAN HOUSE SPECIAL

GERMAN SAUSAGE SPECIAL

$25.99

KNACKWURST SAUSAGE, BRATWURST SAUSAGE, TWO POTATO PANCAKES, RED CABBAGE, SAUERKRAUT, SOUR CREAM, APPLE SAUCE

CRISPY PORK SCHNITZEL

$25.99

BREADED PORK CUTLET, LEMON CAPER SAUCE, SAUERKRAUT, RED CABBAGE, MIXED VEGGIES, BAKED POTATO OR MASHED POTATOS

JAGER PORK SCHNITZEL

$25.99

BREADED PORK CUTLET, MUSHROOM SHERRY SAUCE, SAUERKRAUT, RED CABBAGE MIXED VEGGIES, BAKED POTATO OR MASHED POTATOS

AMERI-GERMAN BURGER STEAK

$25.99

BEEF BURGER STEAK, SAUERBRATEN GRAVY, RED CABBAGE, SAUERKRAUT, MIXED VEGGIES, BAKED POTATO OR MASHED POTATOS

BEEF, CHICKEN, SEAFOOD AND PASTA

PRIME RIB ROAST

$30.99

EIGHT OUNCE PRIME RIB STEAK, MIXED VEGGIES, BAKED POTATO OR MASHED POTATOS

RIB EYE STEAK

$30.99

TWELEVE OUNCE STEAK, MIXED VEGGIES, BAKED POTATO OR MASHED POTATOS

TOP SIRLOIN "BASEBALL CUT"

$25.99

EIGHT OUNCE CENTER CUT STEAK, MIXED VEGGIES, BAKED POTATO OR MASHED POTATOS

BABY PORK RIBS

$30.99Out of stock

BBQ PORK RIBS, MIXED VEGGIES, BAKED POTATO OR MASHED POTATOS

CHICKEN MARSALA

$20.99

BUTTER FLOURED CHICKEN BREAST, MUSHROOM MARSALA WINE SAUCE, MIXED VEGGIES, BAKED POTATO OR MASHED POTATOS

CHICKEN PICCATA

$20.99

BUTTER FLOURED CHICKEN BREAST, LEMON JUICE CAPER SAUCE, MIXED VEGGIES, BAKED POTATO OR MASHED POTATOS

BEE STUNG FRIED CHICKEN

$25.99

WHOLE HALF CHCIKEN PEICES, SWEET POTATOES, MIXED VEGGIES

MAHI MAHI FILLET

$30.99

CHAR GRILLED OR BLACKEND MAHI MAHI, MIXED VEGGIES, BAKED POTATO OR MASHED POTATOS

SALMON FILLET

$25.99

CHAR GRILLED OR BLACKEND MAHI MAHI, MIXED VEGGIES, BAKED POTATO OR MASHED POTATOS

FISH-N-CHIPS

$30.99

THREE BEER BATTERD COD FISH PEICES, BARNSTORM COLESALW AND FRENCH FRIES

STUFFED WHITE FISH FILLET

$30.99

HERBED ARTICHOKE CREAM, WHITE FISH, MIXED VEGGIES, BAKED POTATO OR MASHED POTATOS

MEATBALL MARINARA PASTA

$20.99

BEEF MEATBALLS, MARINARA SAUCE, ANGEL HAIR PASTA

CHICKEN PARMESAN PASTA

$20.99Out of stock

CHICKEN TENDERS, BROCCOLI, MUSHROOMS,GARLIC PARMESAN SAUCE, FETTUCINI PASTA

RENEES VEGGIE PASTA

$20.99

BROCCOLI, MUSHROOM, SPINACH, GROGONZOLA ALFREDO CREAM SAUCE, ANGEL HAIR PASTA

BARNSTORM KIDS MENU

KIDS PANCAKES

$9.99

KIDS CHOCOLATE CHIP PANCAKES

$11.99

KIDS EGG BREAKFAST

$9.99

KIDS FRENCH TOAST

$10.99

KIDS BURGER

$9.99

KIDS GRILLED CHEESE

$10.99

KIDS TUNA SANDWHICH

$10.99

KIDS PBJ

$9.99

KIDS HOT DOG

$10.99

KIDS CHICKEN STRIPS

$11.99

KIDS QUESADILLA

$11.99

KIDS MOZARELLA STICKS

$11.99

KIDS GARLIC BUTTER PASTA

$11.99

KIDS SPAGHETTI AND MEATBALLS

$13.99
All hours
Sunday8:00 am - 3:59 am
Monday8:00 am - 3:59 am
Tuesday8:00 am - 3:59 am
Wednesday8:00 am - 3:59 am
Thursday8:00 am - 3:59 am
Friday8:00 am - 3:59 am
Saturday8:00 am - 3:59 am
Restaurant info

Come in and enjoy great food while watching airplanes take off from scenic big bear!

Location

501 W Valley Blvd, Big Bear Lake, CA 92314

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