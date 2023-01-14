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Barnstorm Restaurant 501 W Valley Blvd
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501 W Valley Blvd
Big Bear Lake, CA 92314
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CHEDDAR CHEESE OMELET
HAM CHEDDAR CHEESE IN AN OMLETE
SMOKED HAM AND CHEESE OMELETE
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VEGGIE CHEESE OMELETE
CHEDDAR CHEESE, TOMATO, ONIONS MUSHROOMS AND ZUCCINI IN AN OMLETE
BARNSTORM OMLETE
SAUSAGE, ONION, BELL PEPPER, MUSHROOM, ORTEGA CHILI AND CHEDDAR CHEESE
DENVER OMELETE
SMOKED HAM, BELL PEPPER, ONION, TOMATO AND JACK CHEESE
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BARNSTORM CHILI, CHEDDAR CHEESE AND ONIONS
MEXICAN OMELETE
POTATOS, ONIONS, HOMEMADE SALSA AND JACK CHEESE
BACON FRITTATA
OPEN FACED OMELETE, BACON, SPINACH AND JACK CHEESE
CALIFORNIA FRITATTA
OPEN FACED OMELETE, TOMATO, ONION, MUSHROOMS AND JACK CHEESE
SPINACH AND JACK CHEESE OMELETE
SPINACH AND JACK CHEESE
SPANISH OMELETE
CHEDDAR CHEESE AND HOMEMADE SALSA
GERMAN SAUSAGE SPECIAL
KNACKWURST SAUSAGE, BRATWURST SAUSAGE, TWO POTATO PANCAKES, RED CABBAGE AND SAUERKRAUT
EXTRA BREAKFAST SIDES
HIGH OCTANE
FRENCH TOAST
TWO SLICES OF FRENCH TOAST, POWDERED SUGAR, MAPLE SYRUP
FRENCH TOAST COMBO
TWO SLICES OF FRENCH TOAST, POWDERED SUGAR, MAPLE SYRUP, TWO BACON SLICES OR SAUSAGE LINKS OR PATTIES
BLUEBERRY FRENCH TOAST
FOURS SLICES OF FRENCH TOAST AND BLUEBERRIES
SHORT STACK
TWO PANCAKES, BUTTER AND MAPLE SYRUP
FULL STACK
THREE PANCAKES, BUTTER AND MAPLE SYRUP
BANANA PECAN PANCAKES
TWO PANCAKES, BUTTER, MAPLE SYRUP, BANANAS AND PECANS
CHOCOLATE CHIP PANCAKES
TWO PANCAKES, BUTTER AND CHOCLATE CHIPS
PANCAKE COMBO
TWO PANCAKES, TWO EGGS ANY STYLE AND BACON OR SUASUAGE LINKS OR PATTIES
STEPHY SPECIAL PANCAKES
THREE PANCAKES, BANANAS AND CHOCLATE CHIPS
BELGIUM WAFFLE
WAFFLE, POWDERED SUGAR, BUTTER AND MAPLE SYRUP
WAFFLE COMBO
WAFFLE, EGGS ANY STYLE AND BACON OR SAUSAGE LINKS OR PATTIES
CHICKEN AND WAFFLES
WAFFLE, FRIED CHICKEN
OATMEAL
OATMEAL, COCONUT SHRED MIX, BROWSUGAR AND MILK
LOX AND BAGLE
PLAIN BAGLE, SMOKED SALMON, CREAM CHEESE AND LOX CAPERS
BREAKFAST BURRITO
FLOUR TORTILLA,EGGS,CHEDDAR CHEESE AND BACON
CHILAQUILES
TWO CORN TORTILLAS, BEANS OR POTATOES AND HOMEMADE GREEN SALSA
MACHACA
SCRAMBLED EGGS, TOMATO, ONIONS, GRENN BELL PEPPERS, SHREDDER BEEF AND CORN OR FLOUR TORTILLAS
HUEVOS RANCHEROS
OVER EASY EGGS, CORN TORTILLAS, BEANS OR POTATOES AND HOMEMADE SALSA
CHORIZO CON HUEVOS
SCAMBLED EGGS, CHORIZO, TOMATOES, GREEN BELL PEPPERS, ONIONS, BEANS AND FLOUR OR CORN TORTILLAS
EXTRA BREAKFAST SIDES
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EGGS BENEDICT
TWO POACHED EGGS, ENGLISH MUFFIN AND HOLLANDAISE SAUCE
SALMON BENEDICT
TWO POACHED EGGS, SMOKED SALMON, ENGLISH MUFFIN AND HOLLANDAISE SAUCE
CRAB CAKES BENEDICT
TWO POCHED EGGS, TWO MARYLAND STYLE CRAB CAKES AND HOLLANDAISE SAUCE
ORTEGA CHEESE CROSSAINT
SMOKED HAM, ORTEGA CHILI AND CROISSANT
FRIED EGG SANDWHICH
TWO FRIED EGGS, AMERICAN CHEESE AND BREAD CHOICE
MURPHYS MONTE CRISTO
FOUR FRENCH TOAST SLICES, POWDERED SUGAR , HAM, TURKEY, SWISS CHEESE AND BLACK BERRY JAM
EXTRA BREAKFAST SIDES
BARN BURGERS
BARN BURGER
BURGER PATTY, MAYO, LETTUCE TOMATO, PICKLE SPEAR
CHEESE BARN BURGER
BURGER PATTY, MAYO, LETTUCE TOMATO, AMERICAN CHEESE, PICKLE SPEAR
AVACADO BARN BURGER
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BACON BARN BURGER
BURGER PATTY, MAYO, LETTUCE, TOMATO, BACON, PICKLE SPEAR
BACON CHEESE BARN BURGER
BURGER PATTY, MAYO, LETTUCE, TOMATO, BACON, AMERICAN CHEESE, PICKLE SPEAR
CHILI CHEESE BARN BURGER
BURGER PATTY, MAYO, BARNSTORM CHILI, CHEDDAR CHEESE, ONIONS, LETTUCE, TOMATO, PICKLE SPEAR
GARLIC MUSHROOM BARN BURGER
BURGER PATTY, MAYO, MUSHROOMS
GARLIC SWISS MUSHROOM BURGER
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ORTEGA SWISS BARN BURGER
BURGER PATTY, MAYO, ORTEGA CHILI, SWISS CHEESE
BLUE CHEESE BARN BURGER
BURGER PATTY, MAYO, BLUE CHEESE, LETTUCE, TOMATO, PICKLE SPEAR
PATTY MELT
RYE BREAD, BURGER PATTY, CARMELIZED ONIONS, AMERICAN CHEESE
EXTRA LUNCH SIDES
ALTITUDE ADJUSTMENTS
CHICKEN SALAD CROISSANT
BARNSTORM CHICKEN SALAD, MAYO, CROISSANT
GRILLED CHICKEN CLUB
GRILLED CHICKEN, BACON, LETTUCE, TOMATO, MAYO, SOURDOUGH BREAD
TUNA SANDWHICH
TUNA SALAD, MAYO, LETTUCE, TOMATO, SOURDOUGH BREAD
TUNA MELT
HOT TUNA SALAD, MAYO, AMERICAN, CHEDDAR OR SWISS CHEESE, SOURDOUGH BREAD
TURKEY MELT
TURKEY BREAST, MAYO, CHEDDAR CHEESE, TOMATO, CROISSANT
TRADITIONAL CLUB
HAM, TURKEY BREAST, BACON, LETTUCE, TOMATO, AMERICAN CHEESE, SOURDOUGH BREAD
PHILLY STEAK CLUB
SLICED SIRLOIN STEAK, ONIONS, BELL PEPPERS, SWISS CHEESE, CIABATTA ROLL BREAD
MAROMAS SPECIAL
SLICED SIRLOIN STEAK, ONIONS, BELL PEPPERS, SWISS CHEESE,CHORIZO, MUSHROOMS, CIABATTA ROLL BREAD
BLT
BACON, LETTUCE TOMATO, WHOLE WHEAT BREAD
BLTA
BACON, LETTUCE TOMATO, AVACADO, WHOLE WHEAT BREAD
HEALTH CLUB
TURKEY BREAST, LETTUCE, TOMATO, AVACADO, MAYO, WHOLE WHEAT BREAD
FRIED CHICKEN
HALF WHOLE CHICKEN PIECES
HALF AND HALF
HALF TURKEY, CHICKEN SALAD OR TUNA SALAD SANDWICH, GARDEN SALAD, CUP OF SOUP OR BARNSTORM CHILI
BARNSTORM GRILLED CHEESE
CHEDDAR CHEESE, SWISS CHEESE, AVACADO, TOMATO, WHOLE WHEAT BREAD
PRIME RIB SANDWICH
PRIME RIB CUT, LETTUCE, TOMATO, PICKEL, CIABATTA ROLL BREAD
ROAST BEEF SANDWICH
HOT ROAST BEEF, SWISS CHEESE, ORTEGA CHILI, TOMATO, SOURDOUGH BREAD
FISH AND CHIPS
THREE BEER BATTERD COD FISH PEICES, BARNSTORM COLESALW AND FRENCH FRIES
EXTRA LUNCH SIDES
AIRSHOW DELI
KNACKWURST RUBEN
HOT KNACKWURST SAUSAGE, SWISS CHEESE, SAUERKRAUT, MARBLE RYE BREAD
STAGE DELI
HOT PASTRAMI OR TURKEY BREAST, COLESLAW, THOUSAND ISLAND SAUCE, MARBLE RYE
GRILLED RUBEN
CORNED BEEF, TURKEY OR HOT PASTRAMI, SWISS CHEESE, SAUERKRAUT, MARBLE RYE BREAD
CRAB CAKE SANDWICH
TWO CRAB CAKES, LETTUCE, TOMATO, CIABATTA ROLL BREAD
EXTRA LUNCH SIDES
RUNWAY GARDEN
TUNA SALAD SALAD
TUNA SALAD, BIOLED EGG SLICES, SUNFLOWER SEEDS, FOURWAY LETTUCE
CHICKEN SALAD SALAD
CHICKEN SALAD, BOILED EGG SLICES, SUNFLOWER SEEDS, FOUR WAY LETTUCE
SEAFOOD SALAD
GRILLED TILAPIA, CRAB MEAT, SHRIMP, FOURWAY LETTUCE
COBB SALAD
GRILLED CHICKEN BREAST,BLUE CHEESE CRUMBLES, BACON, DICED BOILED EGG, AVACADO, FOURWAY LETTUCE
CHINESE CHICKEN SALAD
GRILLED CHICKEN BREAST, MANDARIN ORANGE SLICES,CILANTRO,GREEN ONIONS,CRISPY WONTONS,BARNSTORM CHINESE DRESSING, FOURWAY LETTUCE
GRILLED SALMON SALAD
GRILLED SALMON, TOMATO, CUCUMBER, FOUR WAY LETTUCE, ZUCCINI, RED BELL PEPPER
BLT CHICKEN SALAD
GRILLED CHICKEN BREAST, BACON,TOMATO, FOURWAY LETTUCE
CEASER SALAD
CRUTONS, PARMESAN CHEESE, CEASAR DRESSING, FOURWAY LETTUCE
CHICKEN CEASER SALAD
GRILLED CHICKEN BREAST, CRUTONS,PARMESAN,CEASER SALAD DRESSING, FOURWAY LETTUCE
SHRIMP CEASER SALAD
SHRIMP, CRUTONS, PARMESAN CHEESE, CEASAR DRESSING, FOURWAY LETTUCE
BIRD ON THE WING SALAD
GRILLED CHICKEN BREAST, GRILLED VEGGIES, BLUE CHEESE VINAGARETTE, FOURWAY LETTUCE
SOUTHWEST CHICKEN SALAD
GRILLED CHICKEN BREAST, BACON, AVACADO, KIDNEY BEANS,TOMATO, PARMESAN CHEESE,CEASAR DRESSING, FOURWAY LETTUCE
CHEF SALAD
HAM, TURKEY, MIXED CHEESES, RED ONION, BOILED EGG SLICES, TOMATO, FOURWAY LETTUCE
SEARED AHI TUNA SALAD
SEARED AHI TUNA, WASABI DRESSING, FOURWAY LETTUCE
EXTRA LUNCH SIDES
CAPTAIN EDDYS APPETIZERS
SOUP OF THE DAY
SOUP OF THE DAY
BARNSTORM CHILI
BARNSTORM CHILI
HOT WINGS
WINGS
CRAB CAKE APPATIZER
MARYLAND STYLE CRAB CAKES
SIDE ONION RINGS
ONION RINGS
BARNSTORM NACHOS
TORTILLA CHIPS, MELTED CHEDDAR CHEESE, BEANS, JALAPENOS, SOUR CREAM, CHIVES
SWEET POTATO FRIES
SWEET POTATO FRIES
HANGAR REFRESHMENTS
BARN SHAKES
VANILLA, CHOCLATE, OR STRAWBERRY FLAVOR, VANILLA ICE CREAM, WHIPPED CREAM
APPLE PIE
APPLE PIE, WHIPPED CREAM
APPLE PIE ALAMODE
APPLE PIE, VANILLA ICE CREAM, WHIPPED CREAM
CHOCOLATE THUNDER
BROWNIES, VANILLA ICE CREAM, WHIPPED CEAM CHOCLATE SYURP
CHEESECAKE
CHEESECAKE OF THE WEEK
DINNER APPETIZERS
ARTICOKE SPINACH DIP
ARTICHOKE CREAM, TORTILLA CHIPS
STICKY SHRIMP APPETIZER
FIVE DEEP FRIED SHRIMP POTSTICKERS, SWEET AND SPICY SAUCE
FLYING PIGS
BARNSTORM PORKRINDS, TORTILLA CHIPS, CHIPOTLE RANCH, LIME
WINGS OVER BIG BEAR
ONE POUND OF DEEP FRIED WINGS, GARLIC PARMESAN SAUCE, BUFFALO HOT SAUCE OR SWEET CHILI BBQ SAUCE
WINGS-N-WAFFLES
BUFFALO MARINATED WINGS, BELGIAN WAFFLE, POWDER SUGAR, AGAVE MAPLE SYRUP
SMASH BURGERS-N-THANGS
CLASSIC SMASH BURGER
QUARTER POUND BURGER PATTY, LETTUCE, TOMATO,PICKLES, BURGER SAUCE,BRIOCHE BUN, FRENCH FRIES
DOUBLE CLASSIC SMASH BURGER
TWO QUARTER POUND BURGER PATTY, LETTUCE, TOMATO,PICKLES, BURGER SAUCE,BRIOCHE BUN, FRENCH FRIES
SPICY CHICKEN
SPICY BREADED CHICKEN BREAST, LETTUCE, TOMATO, PICKLES, BURGER SAUCE, BRIOCHE BUN, FRENCH FRIES
BEER BATTERED COD BURGER
BEER BATTERED COD, LETTUCE, TOMATO,PICKLES, BURGER SAUCE,BRIOCHE BUN, FRENCH FRIES
SMOKED PULLED PORK BURGER
CAROLINA PIT STYLED PULLED PORK, LETTUCE, TOMATO,PICKLES, BURGER SAUCE,BRIOCHE BUN, FRENCH FRIES
ULTIMATE BEEFLESS BURGER
MEAT FREE PATTY, LETTUCE, TOMATO,PICKLES, BURGER SAUCE,BRIOCHE BUN, FRENCH FRIES
GERMAN HOUSE SPECIAL
GERMAN SAUSAGE SPECIAL
KNACKWURST SAUSAGE, BRATWURST SAUSAGE, TWO POTATO PANCAKES, RED CABBAGE, SAUERKRAUT, SOUR CREAM, APPLE SAUCE
CRISPY PORK SCHNITZEL
BREADED PORK CUTLET, LEMON CAPER SAUCE, SAUERKRAUT, RED CABBAGE, MIXED VEGGIES, BAKED POTATO OR MASHED POTATOS
JAGER PORK SCHNITZEL
BREADED PORK CUTLET, MUSHROOM SHERRY SAUCE, SAUERKRAUT, RED CABBAGE MIXED VEGGIES, BAKED POTATO OR MASHED POTATOS
AMERI-GERMAN BURGER STEAK
BEEF BURGER STEAK, SAUERBRATEN GRAVY, RED CABBAGE, SAUERKRAUT, MIXED VEGGIES, BAKED POTATO OR MASHED POTATOS
BEEF, CHICKEN, SEAFOOD AND PASTA
PRIME RIB ROAST
EIGHT OUNCE PRIME RIB STEAK, MIXED VEGGIES, BAKED POTATO OR MASHED POTATOS
RIB EYE STEAK
TWELEVE OUNCE STEAK, MIXED VEGGIES, BAKED POTATO OR MASHED POTATOS
TOP SIRLOIN "BASEBALL CUT"
EIGHT OUNCE CENTER CUT STEAK, MIXED VEGGIES, BAKED POTATO OR MASHED POTATOS
BABY PORK RIBS
BBQ PORK RIBS, MIXED VEGGIES, BAKED POTATO OR MASHED POTATOS
CHICKEN MARSALA
BUTTER FLOURED CHICKEN BREAST, MUSHROOM MARSALA WINE SAUCE, MIXED VEGGIES, BAKED POTATO OR MASHED POTATOS
CHICKEN PICCATA
BUTTER FLOURED CHICKEN BREAST, LEMON JUICE CAPER SAUCE, MIXED VEGGIES, BAKED POTATO OR MASHED POTATOS
BEE STUNG FRIED CHICKEN
WHOLE HALF CHCIKEN PEICES, SWEET POTATOES, MIXED VEGGIES
MAHI MAHI FILLET
CHAR GRILLED OR BLACKEND MAHI MAHI, MIXED VEGGIES, BAKED POTATO OR MASHED POTATOS
SALMON FILLET
CHAR GRILLED OR BLACKEND MAHI MAHI, MIXED VEGGIES, BAKED POTATO OR MASHED POTATOS
FISH-N-CHIPS
THREE BEER BATTERD COD FISH PEICES, BARNSTORM COLESALW AND FRENCH FRIES
STUFFED WHITE FISH FILLET
HERBED ARTICHOKE CREAM, WHITE FISH, MIXED VEGGIES, BAKED POTATO OR MASHED POTATOS
MEATBALL MARINARA PASTA
BEEF MEATBALLS, MARINARA SAUCE, ANGEL HAIR PASTA
CHICKEN PARMESAN PASTA
CHICKEN TENDERS, BROCCOLI, MUSHROOMS,GARLIC PARMESAN SAUCE, FETTUCINI PASTA
RENEES VEGGIE PASTA
BROCCOLI, MUSHROOM, SPINACH, GROGONZOLA ALFREDO CREAM SAUCE, ANGEL HAIR PASTA
BARNSTORM KIDS MENU
KIDS PANCAKES
KIDS CHOCOLATE CHIP PANCAKES
KIDS EGG BREAKFAST
KIDS FRENCH TOAST
KIDS BURGER
KIDS GRILLED CHEESE
KIDS TUNA SANDWHICH
KIDS PBJ
KIDS HOT DOG
KIDS CHICKEN STRIPS
KIDS QUESADILLA
KIDS MOZARELLA STICKS
KIDS GARLIC BUTTER PASTA
KIDS SPAGHETTI AND MEATBALLS
|Sunday
|8:00 am - 3:59 am
|Monday
|8:00 am - 3:59 am
|Tuesday
|8:00 am - 3:59 am
|Wednesday
|8:00 am - 3:59 am
|Thursday
|8:00 am - 3:59 am
|Friday
|8:00 am - 3:59 am
|Saturday
|8:00 am - 3:59 am
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501 W Valley Blvd, Big Bear Lake, CA 92314