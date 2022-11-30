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Kokage Ramen and Sushi

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1711 University Drive #130

Vista, CA 92083

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Popular Items

Tonkotsu
Gyoza (Online price)
Spicy Tonkotsu Miso

Ramen

Spicy Tonkotsu Miso

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$14.00

HOUSEMADE PORK BROTH W/SPICY MISO,PORK CHA-SHU,RAMEN EGG,KUKURAGE MUSHROOM,GREEN ONION ON TOP.

Umami Tonkotsu

Umami Tonkotsu

$14.00

HOUSEMADE DASHI/PORK BROTH PORK CHA-SHU,RAMEN EGG,WAKAME SEAWEED,GREEN ONION ON TOP

White gold

White gold

$14.00

HOMEMADE CHICKEN BROTH CHICKEN CHA-SHU,RAMEN EGG,SPINACH,GREEN ONION ON TOP

Super suppai

Super suppai

$14.00

HOMEMADE DASHI WITH LEMON-LIME PORK CHA-SHU,TOFU,WAKAME SEAWEED,CILANTRO ON TOP

Tonkotsu

Tonkotsu

$13.70

HOMEMADE PORK BROTH PORK CHA-SHU,RAMEN EGG,KIKURAGE MUSHROOM,GREEN ONION ON TOP

Hiyassy

Hiyassy

$14.30

(COLD RAMEN) *CHOICE OF PONZU OR SESAMI SAUCE CHICKEN CHA-SHU,RAMEN EGOO,SEAWEED SALAD,WAKAME SEAWEED,TOMATO SLICE,CUCUMBER ,RED GINGER ON TOP

Special roll

Abre la boca mucho roll

Abre la boca mucho roll

$12.80

INSIDE-IMITATION CRAB.CREAM CHEESE,AVOCADO TOP-SPICY IMITATION CRAB,GRILLED SHRIMP ,EEL SAUCE&SPICY MAYO TEMPURA STYLE

Orange lemon roll

Orange lemon roll

$13.80

INSIDE-IMITATION CRAB,AVOCADO,CUCUMBER TOP-SALMON ,LEMON SLICE,GREEN ONION,LEMON MAYO

Vista roll

Vista roll

$14.20

INSIDE-SPICY TUNA,CILANTRO,CUCUMBER TOP-TUNA,SALMON,AVOCADO,SPICY PONZU

Dragon roll

Dragon roll

$14.80

INSIDE-SHRIMP TEMPURA,IMITATION CRAB,CUCUMBER TOP-EEL,AVOCADO ,EEL SAUCE

Yellowtail roll

Yellowtail roll

$15.90

INSIDE-CHOPPED YELLOWTAIL,GREEN ONION,AVOCADO,CUCUMBER TOP-YELOWTAIL,LEMON SLICE,PONZU,GREEN ONION

Salmon dance

Salmon dance

$13.80

INSIDE-SALMON.SHRIMP TEMPURA,CUCUMBER TOP-CHOPPED SALMON,CRUNCHY, ORIGINAL AIOLI SAUCE

Cha-shu lemon roll

Cha-shu lemon roll

$14.20

PORK CHA-SHU( INSIDE&TOP), AVOCADO,IMITATION CRAB,GARLIC BUTTER,LEMON JUICE,BLACK PEPPER,GREEN ONION

Cream cheese teriyaki chicken roll

Cream cheese teriyaki chicken roll

$14.20

INSIDE-TERIYAKI CHICKEN,CREAM CHEESE,ONION SLICE TOP-AVOCADO SLICE, TERIYAKI SAUCE &SPICY MAYO

Philadelphia tempura roll

Philadelphia tempura roll

$13.90

INSIDE-SALMON, CREAM CHEESE,AVOCADO TEMPURA STYLE

Fire cracker roll

Fire cracker roll

$14.30

INSIDE-SPICY IMITATION CRAB,AVOCADO CUCUMBER TOP-YELLOW TAIL,JALAPENO,AVOADO,SPICY MAYO

Spider roll

Spider roll

$15.90

INSIDE-SOFT SHELL CRAB,AVOCADO,IMITATION CRAB,CUCUMBER

Swami's Beach roll

Swami's Beach roll

$13.80

TOP-SALMON,SHRIMP,ONION SLICE,MASAGO,MAYO INSIDE-IMITATION CRAB,AVOCADO,CUCUMBER

Regular roll

Rainbow roll

Rainbow roll

$14.20

INSIDE-IMITATION CRAB,AVOCADO,CUCUMBER TOP-TUNA,SALMON,AVOCADO,SHRIMP

Caterpilar roll

Caterpilar roll

$13.20

INSIDE-EEL,CUCUMBER,IMITATION CRAB TOP-AVOCADO,EEL SAUCE

Crunchy roll

Crunchy roll

$11.20

INSIDE-IMITATION CRAB,SHRIMP TEMPURA,CUCUMBER TOP-CRUNCHY EEL SAUCE

Philadelphia roll

Philadelphia roll

$9.10

INSIDE-SALMON CREAM CHEESE,AVOCADO,CUCUMBER

Spicy tuna roll

Spicy tuna roll

$9.40

SPICY TUNA,CUCUMBER

Eel roll

Eel roll

$9.10

IMITATION CRAB,CUCUMBER,EEL EEL SAUCE

Veggie roll

Veggie roll

$7.90

AVOCADO,CUCUMBER,YAMAGOBO,CILANTRO

Salmon skin roll

Salmon skin roll

$8.90

SALMON SKIN,CUCUMBER,GREEN ONION,BONITO FLAKES,YAMAGOBO

Avocado roll

Avocado roll

$8.90

AVOCADO

California roll

California roll

$7.90

IMITATION CRAB,AVOCADO,CUCUMBER

Hand/Thin roll

Crunchy hand roll

Crunchy hand roll

$8.50
Philadelphia hand roll

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$7.80
Spicy tuna hand roll

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$8.00
Eel hand roll

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$7.80
Veggie hand roll

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$6.80
Salmon skin hand roll

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$7.50
Avocado hand roll

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$7.50
California hand roll

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$6.20

Bowl

Teriyaki Chicken Bowl

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$13.50

CHICKEN BREAST WITH HOMEMADE TERIYAKI SAUCE

Pork Chasu bowl

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$13.30

PORK CHA-SU ,SLICE AVOCADO,CILANTRO

Side dish

Agedashi Tofu

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$6.60
Chicken Karaage

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$9.20
Cold Tofu

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$5.60
Cobb Salad (L)

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$16.00

SPRING SALAD,MARINATED EGG,SALMON SKIN,TOMATO SLICE,CUCUMBER,AVOCADO ,CHICKEN CHA-SU,BLUE CHEESE

Cobb Salad (S)

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$9.80

SPRING SALAD,MARINATED EGG,SALMON SKIN,TOMATO SLICE,CUCUMBER,AVOCADO ,CHICKEN CHA-SU,BLUE CHEESE

Edamame (Garlic butter)

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$5.50
Edamame (Salt)

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$4.50
Edamame (Spicy Garlic butter)

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$5.50
Fried Sweet Potato

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$6.60
Jalapeno Popper

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$8.40
Miso Soup

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$3.50
Mix Tempura

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$9.80
Panko Avocado

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$8.40
Poke Salad (L)

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$12.50

SPRINGMIX,TOMATO SLICE, CUCUMBER,SALMON,TUNA

Poke Salad (S)

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$9.80

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Sashimi

$15.00
Seaweed Salad

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$3.80
Shrimp Tempura

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$7.80
Squid Mix

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$7.80

Steam Rice

$3.00
Takoyaki

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$8.50
Three Musketeers

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$8.80
Tres Amigos

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$8.80

Vegetable Tempura

$7.80

Vista Salad (L)

$10.80

Vista Salad (S)

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Gyoza (Online price)

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Puri-puri shrimp (Online Price)

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Dessert

Mochi Ice cream (Strawberry)

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$5.10
Mochi Ice cream (Maccha)

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$5.10
Mochi Ice cream (Mango)

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$5.10

Happy hour food?

Soft drink

Coke

$2.50

Diet coke

$2.50

Sprite

$2.50

Lemonade

$2.80

Calpico

$3.20

Ramune (Strawberry)

$3.50

Ramune (Melon)

$3.50

Ramune (Original)

$3.50

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$2.80

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$3.80

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$3.80Out of stock

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$19.00

Kubota manjyu (300ml)

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$7.80

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$18.50

Otokoyama (300ml)

$22.00
All hours
Sunday11:30 am - 11:45 pm
Monday11:30 am - 11:45 pm
Tuesday11:30 am - 11:45 pm
Wednesday11:30 am - 11:45 pm
Thursday11:30 am - 11:45 pm
Friday11:30 am - 11:45 pm
Saturday11:30 am - 11:45 pm
Restaurant info

Ramen & Sushi restaurant. We do TO-GO service now because of Stay-at-Home Order.

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1711 University Drive #130, Vista, CA 92083

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