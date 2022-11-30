Kokage Ramen and Sushi
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1711 University Drive #130
Vista, CA 92083
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Ramen
Spicy Tonkotsu Miso
HOUSEMADE PORK BROTH W/SPICY MISO,PORK CHA-SHU,RAMEN EGG,KUKURAGE MUSHROOM,GREEN ONION ON TOP.
Umami Tonkotsu
HOUSEMADE DASHI/PORK BROTH PORK CHA-SHU,RAMEN EGG,WAKAME SEAWEED,GREEN ONION ON TOP
White gold
HOMEMADE CHICKEN BROTH CHICKEN CHA-SHU,RAMEN EGG,SPINACH,GREEN ONION ON TOP
Super suppai
HOMEMADE DASHI WITH LEMON-LIME PORK CHA-SHU,TOFU,WAKAME SEAWEED,CILANTRO ON TOP
Tonkotsu
HOMEMADE PORK BROTH PORK CHA-SHU,RAMEN EGG,KIKURAGE MUSHROOM,GREEN ONION ON TOP
Hiyassy
(COLD RAMEN) *CHOICE OF PONZU OR SESAMI SAUCE CHICKEN CHA-SHU,RAMEN EGOO,SEAWEED SALAD,WAKAME SEAWEED,TOMATO SLICE,CUCUMBER ,RED GINGER ON TOP
Special roll
Abre la boca mucho roll
INSIDE-IMITATION CRAB.CREAM CHEESE,AVOCADO TOP-SPICY IMITATION CRAB,GRILLED SHRIMP ,EEL SAUCE&SPICY MAYO TEMPURA STYLE
Orange lemon roll
INSIDE-IMITATION CRAB,AVOCADO,CUCUMBER TOP-SALMON ,LEMON SLICE,GREEN ONION,LEMON MAYO
Vista roll
INSIDE-SPICY TUNA,CILANTRO,CUCUMBER TOP-TUNA,SALMON,AVOCADO,SPICY PONZU
Dragon roll
INSIDE-SHRIMP TEMPURA,IMITATION CRAB,CUCUMBER TOP-EEL,AVOCADO ,EEL SAUCE
Yellowtail roll
INSIDE-CHOPPED YELLOWTAIL,GREEN ONION,AVOCADO,CUCUMBER TOP-YELOWTAIL,LEMON SLICE,PONZU,GREEN ONION
Salmon dance
INSIDE-SALMON.SHRIMP TEMPURA,CUCUMBER TOP-CHOPPED SALMON,CRUNCHY, ORIGINAL AIOLI SAUCE
Cha-shu lemon roll
PORK CHA-SHU( INSIDE&TOP), AVOCADO,IMITATION CRAB,GARLIC BUTTER,LEMON JUICE,BLACK PEPPER,GREEN ONION
Cream cheese teriyaki chicken roll
INSIDE-TERIYAKI CHICKEN,CREAM CHEESE,ONION SLICE TOP-AVOCADO SLICE, TERIYAKI SAUCE &SPICY MAYO
Philadelphia tempura roll
INSIDE-SALMON, CREAM CHEESE,AVOCADO TEMPURA STYLE
Fire cracker roll
INSIDE-SPICY IMITATION CRAB,AVOCADO CUCUMBER TOP-YELLOW TAIL,JALAPENO,AVOADO,SPICY MAYO
Spider roll
INSIDE-SOFT SHELL CRAB,AVOCADO,IMITATION CRAB,CUCUMBER
Swami's Beach roll
TOP-SALMON,SHRIMP,ONION SLICE,MASAGO,MAYO INSIDE-IMITATION CRAB,AVOCADO,CUCUMBER
Regular roll
Rainbow roll
INSIDE-IMITATION CRAB,AVOCADO,CUCUMBER TOP-TUNA,SALMON,AVOCADO,SHRIMP
Caterpilar roll
INSIDE-EEL,CUCUMBER,IMITATION CRAB TOP-AVOCADO,EEL SAUCE
Crunchy roll
INSIDE-IMITATION CRAB,SHRIMP TEMPURA,CUCUMBER TOP-CRUNCHY EEL SAUCE
Philadelphia roll
INSIDE-SALMON CREAM CHEESE,AVOCADO,CUCUMBER
Spicy tuna roll
SPICY TUNA,CUCUMBER
Eel roll
IMITATION CRAB,CUCUMBER,EEL EEL SAUCE
Veggie roll
AVOCADO,CUCUMBER,YAMAGOBO,CILANTRO
Salmon skin roll
SALMON SKIN,CUCUMBER,GREEN ONION,BONITO FLAKES,YAMAGOBO
Avocado roll
AVOCADO
California roll
IMITATION CRAB,AVOCADO,CUCUMBER
Hand/Thin roll
Bowl
Side dish
Agedashi Tofu
Chicken Karaage
Cold Tofu
Cobb Salad (L)
SPRING SALAD,MARINATED EGG,SALMON SKIN,TOMATO SLICE,CUCUMBER,AVOCADO ,CHICKEN CHA-SU,BLUE CHEESE
Cobb Salad (S)
SPRING SALAD,MARINATED EGG,SALMON SKIN,TOMATO SLICE,CUCUMBER,AVOCADO ,CHICKEN CHA-SU,BLUE CHEESE
Edamame (Garlic butter)
Edamame (Salt)
Edamame (Spicy Garlic butter)
Fried Sweet Potato
Jalapeno Popper
Miso Soup
Mix Tempura
Panko Avocado
Poke Salad (L)
SPRINGMIX,TOMATO SLICE, CUCUMBER,SALMON,TUNA
Poke Salad (S)
SPRINGMIX,TOMATO SLICE, CUCUMBER,SALMON,TUNA
Sashimi
Seaweed Salad
Shrimp Tempura
Squid Mix
Steam Rice
Takoyaki
Three Musketeers
Tres Amigos
Vegetable Tempura
Vista Salad (L)
Vista Salad (S)
Gyoza (Online price)
Online order discount price!
Puri-puri shrimp (Online Price)
Online Order discount price!!
Dessert
Soft drink
Coke
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Calpico
Ramune (Strawberry)
Ramune (Melon)
Ramune (Original)
Ice green tea
Hot green tea
Orange juice (100%)
Apple juice (100%)
Perrier
Sanpellegrino (Pomegranate & red orange)
Sanpellegrino (Red Orange)
Sanpellegrino (Crementine & Peach)
Sanpellegrino (Orange & Prickly Pear)
Beer
|Sunday
|11:30 am - 11:45 pm
|Monday
|11:30 am - 11:45 pm
|Tuesday
|11:30 am - 11:45 pm
|Wednesday
|11:30 am - 11:45 pm
|Thursday
|11:30 am - 11:45 pm
|Friday
|11:30 am - 11:45 pm
|Saturday
|11:30 am - 11:45 pm
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