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Belleville Bait Shop Bar and Grill 609 Main St
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609 Main St
Belleville, MI 48111
Orders through Toast are commission free and go directly to this restaurant
FOOD
STARTERS
JALAPENO EGG ROLLS
OUR SIGNATURE EGG ROLLS FILLED A MIXTURE OF CHEESE,JALAPENO & BACON
WHITEFISH DIP
HEAPING PORTION OF OUR SMOKED WHITEFISH DIP SERVED WITH TOASTED PITA CHIPS
BANG BANG SHRIMP
GOLDEN CRISPY FRIED SHRIMP TOSSED IN OUR SIGNATURE SPICY CHILI SAUCE
CRISPY FRIED CHICKEN WINGS (5)
TOSSED IN YOUR CHOICE OF BBQ, BAITSHOP HOT SAUCE, SWEET TAI, CARIBBEAN JERK OR BAITSHOP DRY RUB
CRISPY FRIED CHICKEN WINGS (10)
TOSSED IN YOUR CHOICE OF BBQ, BAITSHOP HOT SAUCE, SWEET TAI, CARIBBEAN JERK OR BAITSHOP DRY RUB
TREBLE HOOK TRIO
A MOUND OF WARM TORRILLA CHIPS SERVED WITH QUESO, GUAC AND SALSA
FRIED PICKLE CHIPS
PICKLE CHIPS LIGHTLY DUSTED IN HOUSE SEASONING AND DEEP FRIED TO PERFECTION SERVED WITH RANCH DRESSING
BUCKET OF PORK RINDS
FRESH COOKED IN HUSE PORK RINDS DUSTED WITH BAIT SHOP DRY RUB
PRETZEL BITE TRIO
WARM SALTED PRETZEL BITES SERVED WITH SWEET CINNAMON BUTTER, COARSE GROUND MUSTARD AND BEER CHEESE
BUFFALO CHICKEN TOTCHOS
MOUND OF CRISPY TOTS LOADED WITH SHREDDED CHICKEN, BLUE CHEESE CRUMBLES, SHREDDED CHEDDAR CHEESE, GREEN ONION AND DRIZZLED WITH RANCH AND BAIT SHOP HOT SAUCE
HILLBILLY FRIES
MAINS
CHICKEN TENDERS & FRIES
5 GOLDEN FRIED CHICKEN TENDERS AND CRISPY FRIES SERVED WITH YOUR CHOICE OF SAUCE
CHICKEN CAESAR WRAP
GRILLED CHICKEN WITH FRESH ROMAINE LETTUCE, SHAVED ARMESAN CHEESE AND CAESAR DRESSING SERVED ROLLED IN A GRILLED TORTILLA
B.A.I.T.
BACON, AVOCADO,, ICEBURG LETTUCE AND TOMATO ON GRILLED BRIOCHE
OKIE DOKIE CHEESE STEAK HOAGIE
THIN SLICED RIBEYE WITH GRILLED ONIONS AND PEPPERS TOPPED WITH AMERICAN CHEESE ON A HOAGIE ROLL JUST LIKE BIG "Z" LIKES IT
BUFFALO CHICKEN WRAP
BREADED BUFFALO CHICKEN, LETTUCE, TOMATO, CHEDDAR CHEESE, BLUE CHEESE DRESSING AND GREEN ONION WRAPPED IN A GRILLED TORTILLA
VEGGIE WRAP
LETTUCE, TOMATO, BEETS, RED ONION, CUCCUMBER, FETA CHEESE AND TZATZIKI SAUCE WRAPPED IN A GRILLED FLOUR TORTILLA
FRIED BOLOGNA
ALL BEEF BOLOGNA FRIED CRISPY WITH AMERICAN CHEESE, LETTUCE, TOMATO AND MAYO SERVED ON WHITE BREAD
SOUTHERN FRIED CHICKEN SANDWICH
SMASH BURGERS
BAIT SHOP SMASH BURGER
TWO ALL BEEF PATTIES SMASHED AND COVERED IN AMERICAN CHEESE, LETTUCE, TOMATO, ONION AND PICKLE ON A BRIOCHE BUN (GLUTEN FREE BUN AVAILABLE $2)
VEGGIE BEYOND BURGER
VEGGIE BEYOND BURGER WITH LETTUCE, TOMATO, ONION AND PICKLE ON A BRIOCHE BUN (GLUTEN FREE BUN AVAILABLE $2) ****THIS BURGER IS BEET BASED AND WHEN FULLY COOKED HAS A PINKISH COLORED CENTER****
SMASH JR
ONE ALL BEEF PATTY SMASHED AND COVERED IN AMERICAN CHEESE, LETTUCE, TOMATO, ONION AND PICKLE ON A BRIOCHE BUN (GLUTEN FREE BUN AVAILABLE $2)
PIZZAS
B.Y.O PIZZA
SAUCE AND CHEESE BLEND **EACH ADDITIONAL ITEM $1.50 TOPPINGS- PEPPERONI, HAM, SAUSAGE, BACON, ONION, MUSHROOM, GREEN PEPPER, BANANA PEPPERS AND FETA
CHUBS
10" GLUTEN FREE THIN CRUST WITH SAUCE AND CHEESE BLEND **EACH ADDITIONAL ITEM $1.50 TOPPINGS- PEPPERONI, HAM, SAUSAGE, BACON, ONION, MUSHROOM, GREEN PEPPER, BANANA PEPPERS AND FETA
SALADS
HOUSE SALAD
MIXED GREENS, TOMATO, CUCUMBER, RED ONION, CHEDDAR CHEESE AND CROUTONS WITH CHOICE OF DRESSING
BELLEVILLE STRAWBERRY SALAD
FRESH SPRING MIX, STRAWBERRIES, BLUEBERRIES, PECANS, TOMATO, CUCUMBERS, RED ONION AND FETA CHEESE SERVED WITH SWEET POPPYSEED DRESSING
CAESAR SALAD
FRESH ROMAINE, SHAVED PARMESAN CHEESE, CROUTONS AND CAESAR DRESSING
LIL GUPPIES
SIDES
COLESLAW
SIDE SALAD
FRESH GREENS, TOMATO,CUCUMBER, ONION, CHEESE & CROUTONS
COWBOY BEANS
BBQ BEANS MIXED WITH GROUND BEEF, PORK , RED, GREEN AND YELLOW BELL PEPPERS
PASTA SALAD
FRENCH FRIES
COUNTRY GREEN BEANS
PINTO BEANS & CORNBREAD
TATER TOTS
POTATO SALAD
CUCUMBER & ONION SALAD
SPECIALS
CAMPFIRE TATER
LARGE BAKED POTATO STUFFED WITH BUTTER, COWBOY BEANS, PULLED PORK, CHEDDAR CHEESE, COLE SLAW, GREEN ONION AND DRIZZLED WITH BBQ SAUCE "ITS A MEAL BY ITSELF THATS FOR SURE"
GRILLED SHRIMP & FRIES
1/2 POUND OF SHRIMP GRILLED AND SEASONED SERVED WITH COLESLAW, FRIES AND SWEET CHILI SAUCE
BIG CATCH NACHOS
MOUND OF FRESH CORN CHIPS COVERED IN YOUR CHOICE OF CHICKEN, PULLED PORK OR GROUND BEEF ALONG WITH QUESO,TOMATOES,ONIONS,BLACK OLIVES,JALAPENO,SHREDDED LETTUCE AND FINISHED WITH SALSA AND SOUR CREAM
CANADIAN WHITE PERCH
1/2 POUND OF FRESH WHITE PERCH COATED IN OUR CORN MEAL SEASONING AND FRIED CRISPY SERVED WITH FRIES, COLESLAW AND TARTER SAUCE
PULLED PORK SANDWICH
PULLED PORK WITH CHEDDAR CHEESE DRIZZLED WITH BBQ SAUCE AND TOPPED OFF WITH PICKLES AND COLESLAW RIGHT ON THE SANDWICH SERVED ON A BRIOCHE BUN
FISH & CHIPS
BEER BATTERED AND GOLDEN FRIED COD SERVED CRISPY FRIES, COLESLAW AND TARTER SAUCE
PHIL'S FAMOUS CORNED BEEF SANDWICH
GRILLED RYE STACKED WITH CORNED BEEF, MELTED SWISS, SAUERKRAUT AND 1000 ISLAND DRESSING. "A PALUCKI FAMILY TRADITION"
NEW ENGLAND SHRIMP ROLL
GRILLED HOAGIE ROLL FILLED WITH A FRESH MIX OF SHRIMP, LETTUCE, ONION, CELERY, MAYO AND SPICES SERVED WITH A BAG OF BETTEMAID CHIPS
MOMMA MAE'S CHICKEN SALAD SANDWICH
SEASONED TENDER WHITE CHICKEN BREAST MIXED WITH CELERY,ONION, MAYO AND DRIED CHERRIES PILED ON FRESH TOASTED 9 GRAIN WHEAT BREAD, SERVED WITH A BAG OF BETTERMAID CHIPS. MOMMA MAE'S FAVORITE
FRIED GREEN TOMATOES
FRESH SLICES OF GREEN TOMATO BREADED AND FRIED THEN FINISHED WITH A WASABI RANCH DRIZZLE
SWEETS
LIQUOR
VODKA
SMIRNOFF
ABSOLUT
TITOS
VAN GGH DBL ESPRESSO
CIROC BERRY
DETROIT STEAM
GREY GOOSE
NEW AMSTERDAM LEMON
NEW AMSTERDAM MANGO
KETEL CITRON
NEW AMSTERDAM RASPBERRY
NEW AMSTERDAM RED BERRY
EFFEN CUCUMBER
PINK WHITNEY
VALENTINE WHITE BLOSSOM
DBL SMIRNOFF
DBL ABSOLUT
DBL TITOS
DBL VAN GGH DBL ESPRESSO
DBL CIROC BERRY
DBL DETROIT STEAM
DBL GREY GOOSE
DBL NEW AMSTERDAM LEMON
DBL NEW AMSTERDAM MANGO
DBL KETEL CITRON
DBL NEW AMSTERDAM RASPBERRY
DBL NEW AMSTERDAM RED BERRY
DBL EFFEN CUCUMBER
DBL PINK WHITNEY
DBL VALENTINE WHITE BLOSSOM
GIN
RUM
BACARDI LEMON
BACARDI MANGO
BACARDI
BACARDI RAZ
CAPTAIN MORGAN
MALIBU
MYERS DARK
SALTWATER WOODY PINEAPPLE
DBL BACARDI LEMON
DBL BACARDI MANGO
DBL BACARDI
DBL BACARDI RAZ
DBL CAPTAIN MORGAN
DBL MALIBU
DBL MYERS DARK
DBL SALTWATER WOODY PINEAPPLE
TEQUILA
LUNAZUL
CASAMIGOS
1800 BLANCO
PATRON SILVER
PATRON ANEJO
DON JULIO BLANCO
1800 REP
JOSE SILVER
JOSE GOLD
DBL LUNAZUL
DBL CASAMIGOS
DBL 1800 BLANCO
DBL PATRON SILVER
DBL PATRON ANEJO
DBL DON JULIO BLANCO
DBL 1800 REP
DBL JOSE SILVER
DBL JOSE GOLD
WHISKEY
CROWN APPLE
CROWN PEACH
DICKEL
WOODFORD RESERVE
MAKERS MARK
ELIJAH CRAIG
LARCENY
BULLIET
FIRE BALL
JIM BEAM
BLANTONS
DICKEL RYE
JAMESON
JACK HONEY
JACK FIRE
JACK DANIELS
GENTLEMAN JACK
FOUR ROSES
CROWN ROYAL
BASIL HAYDENS
SEGRAMS
KNOB CREEK 100
DETROIT CITY BOURBN
CROWN TEXAS MESQUITE
BIRD DOG 7YR
CROWN VANILLA
CROWN MAPLE
DBL CROWN APPLE
DBL CROWN PEACH
DBL DICKEL
DBL WOODFORD RESERVE
DBL MAKERS MARK
DBL ELIJAH CRAIG
DBL LARCENY
DBL BULLIET
DBL FIRE BALL
DBL JIM BEAM
DBL BLANTONS
DBL DICKEL RYE
DBL JAMESON
DBL JACK HONEY
DBL JACK FIRE
DBL JACK DANIELS
DBL GENTLEMAN JACK
DBL FOUR ROSES
DBL CROWN ROYAL
DBL BASIL HAYDENS
DBL SEGRAMS
DBL KNOB CREEK 100
DBL DETROIT CITY BOURBN
DBL CROWN TEXAS MESQUITE
DBL BIRD DOG 7YR
DBL CROWN VANILLA
DBL CROWN MAPLE
SCOTCH / BOURBON
LIQUEURS / CORDIALS
DRY VERMOUTH
TRIPLE SEC
ST. GERMAIN
GRAND MARNIER
SCHNAPPS PEACH
SCHNAPPS BUTTER
DOMAIN DE CANTON
MONTENEGRO
LIQUOR 43
KAHLUA
JAGERMEISTER
ST. ELDER HAZELNUT
PAMA
CAMPARI
BLUE CURACAO
BAILEYS
APEROL
DISARONNO AM
SWEET VERMOUTH
CHAMBORD
DBL DRY VERMOUTH
DBL TRIPLE SEC
DBL ST. GERMAIN
DBL GRAND MARNIER
DBL SCHNAPPS PEACH
DBL SCHNAPPS BUTTER
DBL DOMAIN DE CANTON
DBL MONTENEGRO
DBL LIQUOR 43
DBL KAHLUA
DBL JAGERMEISTER
DBL ST. ELDER HAZELNUT
DBL PAMA
DBL CAMPARI
DBL BLUE CURACAO
DBL BAILEYS
DBL APEROL
DBL DISARONNO AM
DBL SWEET VERMOUTH
DBL CHAMBORD
MIXED DRINKS
SHOTS
BEER
DRAFT BEER
BOTTLED BEER
BEER BUCKET DOMESTIC (5)
BLAKES CHERRY LIME
BLAKES PASSION SEEKER
BLAKES PEACH
BLAKES TRIPPLE JAM
BOX PINK LEMONADE
BUD LIGHT BTL
BUD SELECT
BUDWEISER
BUSCH LIGHT
COORS LIGHT
CORONA
CORONA PREMIER
FAT TIRE
GOOSE 312
GUINNESS
HEINEKEN
HEINEKEN N/A
HEINEKEN ZERO
HIGH LIFE
JUICY LITTLE THINGS
KEWEEAW BLONDE
LABATT BLUE
LABATT BLUE N/A
LABATT LIGHT
MIC ULTRA
MILLER LITE BTL
MODELO
PASSION FRUIT GOSE
PBR
PERRIN GRAPEFRUIT IPA
RED STRIPE
ROLLING ROCK
SWEETWATER 420
VOODOO FRUIT FORCE
VOODOO RANGER IPA
COORS BANQUET
SELTZERS
TRULY
RANCH WATER
ARNOLD PALMER
HAPPY HOUR
HH VODKA
HH RUM
HH TEQUILA
HH WHISKEY
CROWN APPLE
CROWN PEACH
DICKEL
WOODFORD RESERVE
MAKERS MARK
ELIJAH CRAIG
LARCENY
BULLIET
FIRE BALL
JIM BEAM
BLANTONS
DICKEL RYE
JAMESON
JACK HONEY
JACK FIRE
JACK DANIELS
GENTLEMAN JACK
FOUR ROSES
CROWN ROYAL
BASIL HAYDENS
SEGRAMS
KNOB CREEK 100
DETROIT CITY BOURBN
CROWN TEXAS MESQUITE
BIRD DOG 7YR
CROWN VANILLA
CROWN MAPLE
HH SCOTCH / BOURBON
HH LIQUEURS / CORDIALS
DRY VERMOUTH
TRIPLE SEC
ST. GERMAIN
GRAND MARNIER
SCHNAPPS PEACH
SCHNAPPS BUTTER
DOMAIN DE CANTON
MONTENEGRO
LIQUOR 43
KAHLUA
JAGERMEISTER
ST. ELDER HAZELNUT
PAMA
CAMPARI
BLUE CURACAO
BAILEYS
APEROL
DISARONNO AM
SWEET VERMOUTH
CHAMBORD
HH DRAFT BEER
HH BOTTLED BEER
BEER BUCKET DOMESTIC (5)
BLAKES PEACH
BLAKES TRIPPLE JAM
BOX PINK LEMONADE
BUD LIGHT BTL
BUD SELECT
BUDWEISER
BUSCH LIGHT
COORS LIGHT
CORONA
CORONA PREMIER
FAT TIRE
GOOSE 312
GUINNESS
HARD ARNOLD
HEINEKEN
HEINEKEN ZERO
HIGH LIFE
HIGH NOON PASSION FRUIT
HIGH NOON PINEAPPLE
KEWEEAW BLONDE
LABATT BLUE
LABATT LIGHT
MIC ULTRA
MILLER LITE BTL
MODELO
PASSION FRUIT GOSE
PBR
RED STRIPE
ROLLING ROCK
VOODOO RANGER IPA
WHITE CLAW BLACK CHERRY
WHITE CLAW MANGO
HH WINE
MONDAY PIZZA SPECIAL
MONDAY PIZZA
|Sunday
|8:00 am - 3:59 am
|Monday
|8:00 am - 3:59 am
|Tuesday
|8:00 am - 3:59 am
|Wednesday
|8:00 am - 3:59 am
|Thursday
|8:00 am - 3:59 am
|Friday
|8:00 am - 3:59 am
|Saturday
|8:00 am - 3:59 am
Come in and enjoy!
609 Main St, Belleville, MI 48111