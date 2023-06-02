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Catalyst Pizza Co. downtown
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314 Southeast H Street
Grants Pass, OR 97526
Orders through Toast are commission free and go directly to this restaurant
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"Stuffed" Meatballs
3 SAUSAGE & BEEF MEAT BALLS STUFFED W/ CAPICOLA, PEPPERONI, SALAMI & PROVOLONE + BURRATA + BASIL + VODKA SAUCE + GARLIC BREAD
Garlic Knots
8 CLASSIC KNOTS + PARMESAN GARLIC BUTTER + GRATED PARMESAN + ASIAGO + BASIL + VODKA SAUCE
Fried Brick Cheese
DEEP FRIED WISCONSIN BRICK CHEESE DREDGED IN ITALIAN SEASONED PANKO + ROASTED PEPPER & BASIL PESTO + MARINARA SAUCE
Garlic Cheese Bread
HOUSE ROASTED GARLIC SAUCE + PROVOLONE + FRESH MOZZARELLA + BRICK CHEESE + ASIAGO + PARMESAN + MARINARA
"Knot Bagels"
8 CLASSIC KNOTS + PARMESAN GARLIC BUTTER + BACON + GRATED PARMESAN + ASIAGO + EVERYTHING BAGEL SEASONED + GARLIC CHIVE CREAM CHEESE
Pub Fries
HAND CUT FRIES + SMOKED GOUDA + WHITE CHEDDAR + BACON + JALAPENO + CAREMELIZED ONION + GREEN ONIION + CAJUN SEASONED + LIME CREMA
"Bruscetta"
TOMATO + ONION + FRESH MOZZARELLA + FRESH BASIL + GARLIC OLIVE OIL + BALSAMIC + SEA SALT + ON GRILLED FOCACCIA +crispy prosciutto $3
SALADS
WINGS
Hot Honey BBQ
TANGY BBQ SAUCE + HOT HONEY + GREEN ONION + W/ RANCH
Garlic Pesto
ROASTED GARLIC PESTO SAUCE + PARMESAN + BASIL + W/ RANCH
Buffalo Blue
BUFFALO SAUCE + CHILI FLAKES + TOPPED WITH GORGONZOLA + GREEN ONION + BLUE CHEESE DRESSING OR RANCH
Thai Peanut
THAI PEANUT SAUCE + CRUSHED PEANUTS + GREEN ONION + RANCH
PIZZA
PIZZA BY THE SLICE
Choose a slice of our NY-Style or Detroit-Style pizzas from the options below. *Additional toppings available upon request, pricing per topping varies.
4 CHEESE
TOMATO SAUCE + OUR MOZZARELLA BLEND + PARMESAN + OLIVE OIL + BASIL *add pepperoni $2...3...4
CUP N' CHAR PEPPERONI
TOMATO SAUCE + OUR MOZZARELLA BLEND + CUP N' CHAR PEPPERONI + PARMESAN + OLIVE OIL + BASIL
THE CATALYST O.G.
FENNEL SAUSAGE + CUP N' CHAR PEPPERONI + GARLIC RICOTTA + MOZZARELLA BLEND + HOT HONEY + FRESH BASIL + SEA SALT
GANGSTER
TOMATO SAUCE + FENNEL SAUSAGE + CUP N' CHAR PEPPERONI + GARLIC RICOTTA + MOZZARELLA + HOT HONEY + SEA SALT
CHARACTER ZERO
ROASTED GARLIC TOAMTO SAUCE + CUPPING PEPPERONI + MUSHROOMS + BANANA PEPPERS + RED PEPPER PESTO + FRESH MOZZ + FETA
MR. MINER
SLICED HOME MADE MEATBALLS + WHIPPED RICOTTA + VODKA SAUCE + PARMESAN + ASIAGO + FRESH MOZZARELLA + BASIL
THE QUEEN
OUR MARGERITA W/ TOMATO SAUCE + SHREDDED MOZZARELLA + FRESH MOZZARELLA + TOMATO + PARMESAN + BASIL + GARLIC OLIVE OIL
MOTHER CLUCKER
BUFFALO SAUCE + MOZZARELLA + GOUDA + CHICKEN + BACON + ONION + JALAPENOS + PEPPERONCINI + GORGONZOLA + RANCH + GREEN ONION *contains spicy peppers
THE LOVING CUP
TOMATO SAUCE + CUP & CHAR PEPPERONI + WI. BRICK CHEESE + MOZZARELLA BLEND + CHERRY PEPPERS + HABANERO HONEY
ESCAPE FROM NEW YORK
TANGY BBQ SAUCE + CHICKEN + HONEY CURED BACON + GOUDA + CHEDDAR MOZZARELLA + RED ONION + GREEN ONION
HOUSE HOG
GARLIC TOMATO SAUCE + MOZZARELLA + PROVOLONE + PEPPERONI + SALAMI + SAUSAGE + CAPICOLA + BACON + GREEN ONION
BIANCA
ROASTED GARLIC PUREE + OLIVE OIL + WHIPPED RICOTTA + FRESH MOZZARELLA + PROVOLONE + FRESH BASIL + SEA SALT
PHARMERS
GARLIC TOMATO SAUCE + MOZZARELLA + SPINACH + MUSHROOM + RED ONION + ARTICHOKE + ROASTED PEPPER + KALAMATA OLIVE + FETA + BASIL PESTO
PILIN' IT HIGH
TOMATO SAUCE + MOZZARELLA + PEPPERONI + SAUSAGE + SALAMI + BLACK OLIVES + ROASTED PEPPER + PEPPERONCINI + MUSHROOMS + RED ONION
THE TOURIST
TOMATO SAUCE + CAPICOLA + BACON + PINEAPPLE + MOZZARELLA + RED ONION + JALAPENO
SLICE & SALAD COMBO
STROMBOLI & CALZONES
STROMBOLI
– PIZZA DOUGH FILLED WITH GARLIC TOMATO SAUCE + MOZZARELLA + ANY 3 TOPPINGS + MARINARA
CALZONE
– PIZZA DOUGH STUFFED WITH WHIPPED GARLIC RICOTTA + MOZZARELLA + ANY 3 TOPPINGS + MARINARA
GREEN MONSTAH CALZONE
– CALZONE W/ ITALIAN SAUSAGE + WHIPPED GARLIC RICOTTA + TOMATO + PEPPERONI + GARLIC + BASIL PESTO + RED ONION + FRESH BASIL + MARINARA
SANDWICHES
Run Away Jim
Choice of Steak or Chicken; GRILLED ONION + ROASTED PEPPERS + MAYO + SHARP WHITE AMERICAN OR PROVOLONE ON A HOAGIE +mushrooms $1
Bathtub Gin
Choice of steak or chicken; MUSHROOMS+ BELL PEPPER + GRILLED ONION + PEPPERONCINI + WHITE AMERICAN + ROASTED PEPPER AIOLI ON A HOAGIE.
Spaga
Choice of steak or chicken; BACON + PEPPERONI + SALAMI + CAPICOLA + ONION + CHERRY PEPPERS + PROVOLONE + GARLIC & PESTO AIOLI + BASIL ON A HOAGIE.
Mama's Meatball
LOADED WITH MEATBALLS + WHIPPED RICOTTA + SMOKED PROVOLONE + ROASTED PEPPER + PEPPERONCINI + BASIL PESTO + VODKA SAUCE ON A HOAGIE
Fuego
GRILLED CHICKEN + BACON + GOUDA + PROVOLONE + GRILLED ONION + ROASTED PEPPERS + JALAPENO + CHERRY PEPPERS + HOT CHILI MAYO ON CIABATTA +add bacon $2
Fried Chicken Classic
HAND BREADED CHICKEN + ROASTED GARLIC AIOLI + DILL PICKLES + HAVARTI + HABANERO HONEY ON CIABATTA +bacon $2
Hot Pastrami W Sliced Pickles
PASTRAMI + CRISPY BACON + SWISS + SWEET HOT MUSTARD + RED ONION + PICKLES + CREAMY HOUSE PEPPER RELISH ON FOCACCIA
Jamillia
CARVED TURKEY + BACON + HAVARTI + ARUGULA + TOMATO + RED ONION + BASIL PESTO + ROASTED PEPPER AIOLI ON CIABATTA
Lamb Gyro
HOUSE MADE PITA + LAMB AND BEEF + TOMATO + ONION +TZATZIKI + SPINACH + OLIVES + FETA *(vegetarian option available)
Smash Burger
DOUBLE SMASH BURGER W 80/20 BEEF AND STEAK + AMERICAN + GRILLED ONION + HOUSE 1000 ISLAND + PICKLES ON CIABATTA + bacon $2
Mr. don
SPECIALS
KIDDOS
RANCH, SAUCES & EXTRAS
DESSERTS
DRINKS
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|Sunday
|11:00 am - 9:00 pm
|Monday
|11:00 am - 9:00 pm
|Tuesday
|11:00 am - 9:00 pm
|Wednesday
|11:00 am - 9:00 pm
|Thursday
|11:00 am - 9:00 pm
|Friday
|11:00 am - 9:00 pm
|Saturday
|11:00 am - 9:00 pm
Come in and enjoy our dining room and classic arcade- or order for pick up. You can also just get it delivered and "pizza and chill". - Catalyst
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