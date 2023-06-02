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Catalyst Pizza Co. downtown

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314 Southeast H Street

Grants Pass, OR 97526

Orders through Toast are commission free and go directly to this restaurant

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"Stuffed" Meatballs

$15.00

3 SAUSAGE & BEEF MEAT BALLS STUFFED W/ CAPICOLA, PEPPERONI, SALAMI & PROVOLONE + BURRATA + BASIL + VODKA SAUCE + GARLIC BREAD

Garlic Knots

Garlic Knots

$8.00

8 CLASSIC KNOTS + PARMESAN GARLIC BUTTER + GRATED PARMESAN + ASIAGO + BASIL + VODKA SAUCE

Fried Brick Cheese

Fried Brick Cheese

$11.00Out of stock

DEEP FRIED WISCONSIN BRICK CHEESE DREDGED IN ITALIAN SEASONED PANKO + ROASTED PEPPER & BASIL PESTO + MARINARA SAUCE

Garlic Cheese Bread

$14.00

HOUSE ROASTED GARLIC SAUCE + PROVOLONE + FRESH MOZZARELLA + BRICK CHEESE + ASIAGO + PARMESAN + MARINARA

"Knot Bagels"

"Knot Bagels"

$11.00

8 CLASSIC KNOTS + PARMESAN GARLIC BUTTER + BACON + GRATED PARMESAN + ASIAGO + EVERYTHING BAGEL SEASONED + GARLIC CHIVE CREAM CHEESE

Pub Fries

$12.00

HAND CUT FRIES + SMOKED GOUDA + WHITE CHEDDAR + BACON + JALAPENO + CAREMELIZED ONION + GREEN ONIION + CAJUN SEASONED + LIME CREMA

"Bruscetta"

$12.00

TOMATO + ONION + FRESH MOZZARELLA + FRESH BASIL + GARLIC OLIVE OIL + BALSAMIC + SEA SALT + ON GRILLED FOCACCIA +crispy prosciutto $3

SALADS

Salads come fershly prepared as half or full sized. Add chicken or prosciutto to any salad for $2/3 more.

Arugula Caprese

$7.00
House

House

$5.00

Caesar

$7.00

Greek

$7.00

WINGS

choose either - 1 lb. bone-in wings or hand breaded tenders COMES WITH HOUSE KETTLE CHIPS OR SUB FRIES $1 OR SALAD $3
Hot Honey BBQ

Hot Honey BBQ

$15.00

TANGY BBQ SAUCE + HOT HONEY + GREEN ONION + W/ RANCH

Garlic Pesto

Garlic Pesto

$15.00

ROASTED GARLIC PESTO SAUCE + PARMESAN + BASIL + W/ RANCH

Buffalo Blue

$15.00

BUFFALO SAUCE + CHILI FLAKES + TOPPED WITH GORGONZOLA + GREEN ONION + BLUE CHEESE DRESSING OR RANCH

Thai Peanut

$15.00

THAI PEANUT SAUCE + CRUSHED PEANUTS + GREEN ONION + RANCH

PIZZA

All pizzas are available in NY-Style or Detroit Style. Gluten free crust available for any small pizza. All pizzas come sprinkled with our Parmesan Herb blend unless requested otherwise. NY-style pizzas available in 3 sizes: -SMALL 12" -MEDIUM 16" -LARGE 18"
PIZZA BY THE SLICE

PIZZA BY THE SLICE

$5.00

Choose a slice of our NY-Style or Detroit-Style pizzas from the options below. *Additional toppings available upon request, pricing per topping varies.

4 CHEESE

4 CHEESE

$16.00

TOMATO SAUCE + OUR MOZZARELLA BLEND + PARMESAN + OLIVE OIL + BASIL *add pepperoni $2...3...4

CUP N' CHAR PEPPERONI

CUP N' CHAR PEPPERONI

$18.00

TOMATO SAUCE + OUR MOZZARELLA BLEND + CUP N' CHAR PEPPERONI + PARMESAN + OLIVE OIL + BASIL

THE CATALYST O.G.

THE CATALYST O.G.

$19.00

FENNEL SAUSAGE + CUP N' CHAR PEPPERONI + GARLIC RICOTTA + MOZZARELLA BLEND + HOT HONEY + FRESH BASIL + SEA SALT

GANGSTER

GANGSTER

$19.00

TOMATO SAUCE + FENNEL SAUSAGE + CUP N' CHAR PEPPERONI + GARLIC RICOTTA + MOZZARELLA + HOT HONEY + SEA SALT

CHARACTER ZERO

$19.00

ROASTED GARLIC TOAMTO SAUCE + CUPPING PEPPERONI + MUSHROOMS + BANANA PEPPERS + RED PEPPER PESTO + FRESH MOZZ + FETA

MR. MINER

$20.00

SLICED HOME MADE MEATBALLS + WHIPPED RICOTTA + VODKA SAUCE + PARMESAN + ASIAGO + FRESH MOZZARELLA + BASIL

THE QUEEN

THE QUEEN

$17.00

OUR MARGERITA W/ TOMATO SAUCE + SHREDDED MOZZARELLA + FRESH MOZZARELLA + TOMATO + PARMESAN + BASIL + GARLIC OLIVE OIL

MOTHER CLUCKER

MOTHER CLUCKER

$20.00

BUFFALO SAUCE + MOZZARELLA + GOUDA + CHICKEN + BACON + ONION + JALAPENOS + PEPPERONCINI + GORGONZOLA + RANCH + GREEN ONION *contains spicy peppers

THE LOVING CUP

THE LOVING CUP

$19.00

TOMATO SAUCE + CUP & CHAR PEPPERONI + WI. BRICK CHEESE + MOZZARELLA BLEND + CHERRY PEPPERS + HABANERO HONEY

ESCAPE FROM NEW YORK

ESCAPE FROM NEW YORK

$19.00

TANGY BBQ SAUCE + CHICKEN + HONEY CURED BACON + GOUDA + CHEDDAR MOZZARELLA + RED ONION + GREEN ONION

HOUSE HOG

$20.00

GARLIC TOMATO SAUCE + MOZZARELLA + PROVOLONE + PEPPERONI + SALAMI + SAUSAGE + CAPICOLA + BACON + GREEN ONION

BIANCA

BIANCA

$17.00

ROASTED GARLIC PUREE + OLIVE OIL + WHIPPED RICOTTA + FRESH MOZZARELLA + PROVOLONE + FRESH BASIL + SEA SALT

PHARMERS

PHARMERS

$18.00

GARLIC TOMATO SAUCE + MOZZARELLA + SPINACH + MUSHROOM + RED ONION + ARTICHOKE + ROASTED PEPPER + KALAMATA OLIVE + FETA + BASIL PESTO

PILIN' IT HIGH

$21.00

TOMATO SAUCE + MOZZARELLA + PEPPERONI + SAUSAGE + SALAMI + BLACK OLIVES + ROASTED PEPPER + PEPPERONCINI + MUSHROOMS + RED ONION

THE TOURIST

$19.00

TOMATO SAUCE + CAPICOLA + BACON + PINEAPPLE + MOZZARELLA + RED ONION + JALAPENO

SLICE & SALAD COMBO

$11.00

STROMBOLI & CALZONES

STROMBOLI

$14.00

– PIZZA DOUGH FILLED WITH GARLIC TOMATO SAUCE + MOZZARELLA + ANY 3 TOPPINGS + MARINARA

CALZONE

$14.00

– PIZZA DOUGH STUFFED WITH WHIPPED GARLIC RICOTTA + MOZZARELLA + ANY 3 TOPPINGS + MARINARA

GREEN MONSTAH CALZONE

$15.00

– CALZONE W/ ITALIAN SAUSAGE + WHIPPED GARLIC RICOTTA + TOMATO + PEPPERONI + GARLIC + BASIL PESTO + RED ONION + FRESH BASIL + MARINARA

SANDWICHES

ALL SANDWICHES COME WITH KETTLE CHIPS OR SUBSTITUTE FRIES $1 OR SIDE SALAD $3
Run Away Jim

Run Away Jim

$14.00

Choice of Steak or Chicken; GRILLED ONION + ROASTED PEPPERS + MAYO + SHARP WHITE AMERICAN OR PROVOLONE ON A HOAGIE +mushrooms $1

Bathtub Gin

Bathtub Gin

$15.00

Choice of steak or chicken; MUSHROOMS+ BELL PEPPER + GRILLED ONION + PEPPERONCINI + WHITE AMERICAN + ROASTED PEPPER AIOLI ON A HOAGIE.

Spaga

Spaga

$16.00

Choice of steak or chicken; BACON + PEPPERONI + SALAMI + CAPICOLA + ONION + CHERRY PEPPERS + PROVOLONE + GARLIC & PESTO AIOLI + BASIL ON A HOAGIE.

Mama's Meatball

$16.00

LOADED WITH MEATBALLS + WHIPPED RICOTTA + SMOKED PROVOLONE + ROASTED PEPPER + PEPPERONCINI + BASIL PESTO + VODKA SAUCE ON A HOAGIE

Fuego

Fuego

$15.00

GRILLED CHICKEN + BACON + GOUDA + PROVOLONE + GRILLED ONION + ROASTED PEPPERS + JALAPENO + CHERRY PEPPERS + HOT CHILI MAYO ON CIABATTA +add bacon $2

Fried Chicken Classic

$15.00

HAND BREADED CHICKEN + ROASTED GARLIC AIOLI + DILL PICKLES + HAVARTI + HABANERO HONEY ON CIABATTA +bacon $2

Hot Pastrami W Sliced Pickles

Hot Pastrami W Sliced Pickles

$15.00

PASTRAMI + CRISPY BACON + SWISS + SWEET HOT MUSTARD + RED ONION + PICKLES + CREAMY HOUSE PEPPER RELISH ON FOCACCIA

Jamillia

Jamillia

$14.00

CARVED TURKEY + BACON + HAVARTI + ARUGULA + TOMATO + RED ONION + BASIL PESTO + ROASTED PEPPER AIOLI ON CIABATTA

Lamb Gyro

Lamb Gyro

$15.00

HOUSE MADE PITA + LAMB AND BEEF + TOMATO + ONION +TZATZIKI + SPINACH + OLIVES + FETA *(vegetarian option available)

Smash Burger

$14.00

DOUBLE SMASH BURGER W 80/20 BEEF AND STEAK + AMERICAN + GRILLED ONION + HOUSE 1000 ISLAND + PICKLES ON CIABATTA + bacon $2

Mr. don

$14.00

SPECIALS

PASTA

$18.00

Weekly pasta specials made fresh to order. Call us for current options available.

BBQ PULLED PORK SANDWICH

$15.00

Slow roasted pork pulled pork + Alabama White sauce + crispy onions + Pickles. Served with chips. Upgrade to Fries +$1 or Side Salad +$3

MILKSHAKE

$7.50

SLICE & SALAD COMBO

$11.00

KIDDOS

Chicken Little

$6.00

– ONE CHICKEN TENDER AND SOME FRIES

Ryder's Grilled Cheese

$7.00

– CHEDDAR + AMERICAN + PEPPERONI ON CIABATTA W/ CHIPS

I'm Not Hungry

$4.00

– SOME SHREDDED MOZZ + TOMATO SLICES + BREAD + SOME CHIPS

RANCH, SAUCES & EXTRAS

Side of Ranch

$0.50

Homemade ranch sauce for dipping

Side of Sauce

Choose an extra side of sauce to go with your meal.

Side of Chips

$4.00

Kettle chips seasoned with "love"

Extra Pickle

$0.50

House made quick pickle slices

Side of fries

$4.00

Side House Salad

$5.00

DESSERTS

Mini Cheesecakes

$8.00

Handmade assorted flavors of cheesecakes. See our flavor options on our daily special board.

PB mousse

$8.00

Layers of peanut butter mousse, chocolate ganache, and rich chocolate cake covered with crushed peanuts.

Mini Zeppole

$7.00Out of stock

DRINKS

Ice cold fountain sodas, bottled teas & bottles sodas.

FOUNTAIN SODA

$2.50

BOTTLED SODA

$3.00

BOTTLED TEA

$3.00

MILKSHAKE

$7.50

Gift Certificates

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$10 Gift Certificate

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$25 Gift Certificate

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$50 Gift Certificate

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$100 Gift Certificate

$100 Gift Certificate

$100.00

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All hours
Sunday11:00 am - 9:00 pm
Monday11:00 am - 9:00 pm
Tuesday11:00 am - 9:00 pm
Wednesday11:00 am - 9:00 pm
Thursday11:00 am - 9:00 pm
Friday11:00 am - 9:00 pm
Saturday11:00 am - 9:00 pm
Restaurant info

Come in and enjoy our dining room and classic arcade- or order for pick up. You can also just get it delivered and "pizza and chill". - Catalyst

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314 Southeast H Street, Grants Pass, OR 97526

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