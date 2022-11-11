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Champlin's Resort Cafe Boutique
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80 West Side Road
Block Island, RI 02807
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ESPRESSO
ESPRESSO
DOUBLE ESPRESSO
MED HOT LATTE
LG HOT LATTE
MED ICED LATTE
LG ICED LATTE
MACCHIATO
ONE SIZE
MACCHIATO ICED
ONE SIZE
MED HOT CAPPUCINO
LG HOT CAPPUCINO
SM HOT AMERICANO
LG HOT AMERICANO
SM ICED AMERICANO
LG ICED AMERICANO
MD CHAI LATTE
LG CHAI LATTE
MD ICED CHAI LATTE
LG ICED CHAI LATTE
MD RED EYE
LG RED EYE
BEER
BUDWEISER
BUD LITE
MILLER LITE
MICHELOB ULTRA
COORS LIGHT
NARRAGANSETT
CORONA EXTRA
CORONA LIGHT
STELLA ARTOIS
HEINEKEN
HEINEKEN 0
WHALERS RISE
GUINNESS
SAM SUMMER
HARBOR STEAM
CAPTAINS DAUGHTER
LITTLE SISTER
BLUE MOON
SIERRA NEV PALE ALE
ANCHOR
CANNED COCKTAILS
RANCH WATER
LONG DRINK
WHALERS SELTZER
JUNE SHINE VACA
JUNE SHINE ACAI
DELS HARD TEA
DELS HARD LEMONADE
TRULY
WHITE CLAW
CIROC PINEAPPLE PASSION
CIROC SUNSET
CIROC COLADA
LUNETTA
LUNETTA 3PK
MASCHIO BRUT
Corona Limonada
Fishers Island
South County -Paloma
South County- Ranch Water
BEATBOX BLUEBERRY RAZZ
BEATBOX WATERMELON
BEATBOX MANGO
SEA SPIRIT RUM MOJITO
SEA SPIRIT GIN BRAMBLE
SEA SPIRIT VODKA MULE
EBB & FLOW SOUR
RHODE TRIP
KETTLE ONE GRAPEFRUIT/ROSE VODKA SPRITZ
KETTLE ONE PEACH/ORANGE BLOSSOM VODKA SPRITZ
KETTLE ONE CUCUMBER/MINT VODKA SPRITZ
KETTLE ONE PEACH/ORANGE BLOSSOM VODKA SPRITZ - 4PK
KETTLE ONE CUCUMBER/MINT VODKA SPRITZ - 4PK
KETTLE ONEGRAPEFRUIT/ROSE VODKA SPRITZ - 4PK
Beach Juice Rose
Beach Juice Lemonade
Beach Juice Iced Tea/Lemonade
Fabrizia Breeze
Fabrizia Lemonade
Fabrizia Margarita
SIP OF SUNSHINE
SOFT DRINKS
ALANI COSMIC STARDUST
ALANI TROPSICLE
ALANI WATERMELON WAVE
DR.UPLIFT BLOOD ORANGE
DR.UPLIFT MANGO PASSIONFRUIT
GREEN MONSTER
LIQUID DEATH BERRY IT ALIVE
LIQUID DEATH MANGO CHAINSAW
LIQUID DEATH SPARKLING WATER
LONG TRAIL CBD
MONSTER LO-CARB
RED BULL
RED BULL SUGAR FREE
RED BULL COCONUT BERRY
RED BULL -8OZ
BOXED WATER
DASANI
EVER & EVER STILL
MASH GRAPEFRUIT
MASH POMEGRANATE BLUEBERRY
POLAR BLACK CHERRY
POLAR CRAN-LIME
POLAR LEMON
POLAR LIME
POLAR ORIGINAL
VITA COCO/PINEAPPLE
VITA COCONUT
NIAGRA
BOXED WATER 1L
REGATTA GINGER BEER CAN
REGATTA TONIC CAN
REGATTA CLUB SODA CAN
REGATTA GINGER ALE CAN
LA CROIX PURE
LA CROIX LIME
LA CROIX PAMPLE MOUSSE
LA CROIX PASSION FRUIT
40 PK - NIAGRA WATER
GOOD2GROW APPLE
GOOD2GROW FRUIT PUNCH
HONEST BLACK TEA
HONEST GREEN TEA
HONEST HALF TEA/HALF LEMONADE
HONEST PEACH OOLONG TEA
MINUTEMAID APPLE JUICE
MINUTEMAID CRAN-APPLE RASP
MINUTEMAID OJ
NAKED BLUE MACHINE
NAKED GREEN MACHINE
NAKED POWER C
NAKED STRAWBERRY BANANA
SIMPLY LEMONADE
SIMPLY ORANGE JUICE
NAKED MANGO
COKE
DIET COKE
SPRITE
GINGERALE
MAINE ROOT ROOT BEER
MAINE ROOT MEXICAN SODA
MAINE ROOT BLUEBERRY SODA
MAINE ROOT MANDARIN SODA
MAINE ROOT GINGER BEER
BARKS ROOT BEER
DIET COKE BOTTLE
GINGERALE BOTTLE
SPRITE BOTTLE
FANTA BOTTLE
BODY ARMOR ORANGE MANGO
BODY ARMOR WATERMELON STRAWBERRY
BODY ARMOR PINEAPPLE COCONUT
BODY ARMOR STRAWBERRY GRAPE
BODY ARMOR TROPICAL PUNCH
HORIZON ORGANIC MILK
COLOMBE TRIPLE
COLOMBE VANILLA
COLOMBE MOCHA
CUP OF MILK
HORIZON CHOCOLATE MILK
GINGER BEER 6 PACK
TONIC 6 PACK
CLUB SODA 6 PACK
GINGER ALE 6 PACK
ROOT BEER FLOAT
REFRESHERS
COUNTER FOOD
BLUEBERRY MUFFIN
BROWNIE
CHEESE MUFFIN
CHEESECAKE BROWNIE
CHOCOLATE CROISSANT
CHOCOLATE MUFFIN
CINAMMON RAISIN BAGEL
CINNAMON ROLL
COOKIE
CRANBERRY MUFFIN
CROISSANT
EVERYTHING BAGEL
PLAIN BAGEL
POPPYSEED BAGEL
SESAME SEED BAGEL
STRAWBERRY CROISSANT
ONION BAGEL
SPINACH & FETA CROISSANT
Banana Nut Muffin
CHEESE DANISH
RASPBERRY DANISH
APPLE TURNOVER
QUICHE SPNCH & TOM
CARAMEL BROWNIES
BLUEBERRY SCONE
WALNUT/APPLE DANISH
LARGE COOKIE
GRAB N GO
CAESAR SALAD
CHIX CAESAR WRAP
CAPRESE SANDWICH
CEDAR'S HUMMUS/SNACKPACK
CAESAR WRAP
Freshly Squeezed Orange Juice
CHOBANI SALTED CARAMEL CRUNCH
CHOBANI PEACH YOGURT
TURKEY SUB
HAM SUB
CHICKEN CAESAR SALAD
SABRA GUAC
CAESAR SIDE SALAD
KALE SUMMER SIDE SALAD
GREEK PASTA SALAD
CHOBANI BLACK CHERRY
CHOBANI PINEAPPLE
CHOBANI STRAWBERRY
CHOBANI STRAWBERRY BANANA
BREAKFAST
LUNCH/DINNER
RETAIL
ADULT CHAMPLIN CREWNECK
ADULT SWEATS
KIDS TEE
KIDS ZIP UP
ADULT CHAMPLIN TEE
BASEBALL CAP
TRUCKER HAT
BEANIE
STICKER
WINE BUDDY
UNIVERSAL BUDDY
30 OZ TUMBLER
COFFEE TUMBLER
Kleenex
Healing Salve
Soothing Lavender Mist
Lavender Lotion
Green Cream
Ocean Serum
Pain Rub
Lavender Salt Scrub
Ocean Salt Scrub
Powder
Bug Spray
Ocean Facial Scrub
Poison Ivy Relief Spray
Taste of Summer Sea Bath
CREATION KITS
Block Island Book: From the Glaciers to the Wind Farm
Champlin's Puma Polo
Champlin's Large Oval Sticker
Champlins Towel
Beach Toy Bag
WHITE CHAMPLIN LONGSLEEVE
TPG BASEBALL HAT
TPG TUMBLER
DOG TREAT - COSMOS
FLIP FLOPS
FUNLIGHT EYEGLASSES
DUSTY BLUE MUDSLIDE CREWNECK
WHITE CHAMPLIN MUDSLIDE CREWNECK
TPG HOODIE
TPG BLUE LONGSLEEVE
TPG WHITE LONGSLEEVE
TPG BLUE SHORTSLEEVE
TPG WHITE SHORTSLEEVE
Women's Champlin Dress Blouse
SMALL CANVAS TOTE BAG
MEDIUM CANVAS TOTE BAG
EXTRA LARGE CANVAS TOTE BAG
DUSTY BLUE CHAMPLIN LONGSLEEVE
WHITE MUDSLIDE TSHIRT
DUSTY BLUE MUDSLIDE TSHIRT
SEA FOAM GREEN CHAMPLIN LONGSLEEVE
RED CHAMPLIN LONGSLEEVE
YOUTH DUSTY BLUE HOODIE
CHAMPLIN'S BUCKET HAT
TRUE FIT "C' FITTED CAP
CHAMPLIN TOTE
CANDY
SNACKS\CHIPS\FRUIT
BAGGED CHIPS
WHOLE FRUIT
KIND BAR
Tates Cookies
Cereal
Oatmeal
Planters Trail Mix
Lindt Chocolate
RXBAR
Lorna Doone
Milano Cookie
OREOS 2 PACK
PIRATES BOOTY WHITE CHEDDAR
FRUIT ROLL UPS
ANIMAL CRACKERS
PRINGLES
CHEX MIX
BoomChickaPop
LORNA DOONE BULK
WINE BY THE BOTTLE
MARRYVALE
OYSTER BAY
MUMM NAPA ROSE
SCHRAMSBERG
PIPER HEIDSICK
ELS MINT CHOCOLATE
JOSH CHARDONNAY
B&B CHARDONNAY
FC CHARDONNAY
KIM CRAWFORD SAUV BLANC
CAKE CELLARS SAUV BLANC
SONOMA CUTRER CHAR
STAGS LEAP
SILVER OAK
FC FUME BLANC
LA CREMA
SANTA MARG PG
NAPA CELLARS CABERNET
HEITZ CELLARS
THE BEACH
GREAT WHITE
ROBERT MONDAVI MERLOT
ST CHATEAU MICHELLE MERLOT
Beringer: Knights Valley Cabernet Sauvignon
CHATEAU MONTAUD ROSE
NEWPORT DRY ROSE
NEWPORT SAUV BLANC
CAYMUS VINEYARDS CABERNET SAUVIGNON
DUCKHORN MERLOT
10 SPAN
JOSH CHARDONNAY 350mL Bottle (1/2 Bottle)
JOSH CABERNET 350mL (1/2 Bottles)
RETAIL - SANDCLOUD TOWELS/PONCHO
ICE
RETAIL - SUN BUM
8OZ SPF 30 SUNSCREEN LOTION
UPC- 871760001930 ORIGINAL SPF 30 SUNSCREEN LOTION 8OZ
6OZ SPF30 SUNSCREEN SPRAY
UPC: 871760001961 ORIGINAL SPF 30 SUNSCREEN SPRAY 6OZ
3OZ SPF50 SUNSCREEN ROLL-ON LOTION
UPC 840155602090 ORIGINAL SPF 50 SUNSCREEN ROLL ON LOTION 3OZ
8.5OZ SPF15 BROWNING LOTION
UPC 840155602106 SPF 15 BROWNING LOTION 8.5OZ
6OZ MINERAL SPF30 SUNSCREEN SPRAY
UPC 870760004740 MINERAL SPF 30 SUNSCREEN SPRAY 6OZ
3OZ SPF50 MINERAL SUNSCREEN ROLL-ON LOTION
UPC840155602083 MINERAL SPF 50 SUNSCREEN ROLL-ON LOTION 3OZ
BEACH FLYER
UPC 871760002579 BEACH FLYER
LIPBALM SPF 30
UPC 840155602625 LIPBALM SPF 30 36PK ASSORTED
10OZ REVITALIZING SHAMPOO
UPC 871760005884 REVITALIZING SHAMPOO 10OZ
10OZ REVITALIZING CONDITIONER
UPC87176000513 REVITALIZING CONDITIONER 10OZ
4 OZ 3IN1 LEAVE IN CONDITIONER
UPC 871760000520 REVITALIZING 3 IN 1 LEAVE IN CONDITIONER 4OZ
4OZ BLONDE HAIR LIGHTENER
UPC 871760001817 BLONDE HAIR LIGHTENER 4 OZ
4OZ BLONDE TONE ENHANCER
UPC 871760005341 BLONDE TONE ENHANCER 4OZ
3OZ ANTI FRIZZ OIL MIST
UPC871760005419 PROTECTING ANTI FRIZZ OIL MIST 3OZ
8OZ SPF15 SUNSCREEN LOTION
UPC 871760001923 ORIGINAL SPF 15 SUNSCREEN LOTION 8OZ
8OZ SPF70 SUNSCREEN LOTION
UPC 871760002098 ORIGINAL SPF 70 SUNSCREEN LOTION 8OZ
8OZ SPF50 SUNSCREEN LOTION
UPC 871760001947 ORIGINAL SPF 50 SUNSCREEN LOTION 8OZ
6OZ SPF15 SUNSCREEN SPRAY
UPC 871760001954
6OZ SPF50 SUNSCREEN SPRAY
UPC 871760001978 ORIGINAL SPF 50 SUNSCREEN SPRAY 6OZ
6OZ SPF70 SUNSCREEN SPRAY
UPC 871760002081 ORIGINAL SPF 70 SUNSCREEN SPRAY 6OZ
SPF 30 SUNSCREEN FACE STICK
UPC871760003095 ORIGINAL SPF30 SUNSCREEN FACE STICK
AFTER SUN COOL DOWN GEL 8OZ
UPC871760002005 AFTER SUN COOL DOWN GEL 8OZ
8OZ AFTER SUN COOL DOWN LOTION
UPC871760002012 AFTER SUN COOL DOWN LOTION 8OZ
3OZ SPF50 CLEAR FACE SUNSCREEN LOTION
UPC871760002975 ORIGINAL SPF50 CLEAR FACE SUNSCREEN LOTION 3OZ
SPF15 TANNING OIL 8.5OZ
UPC 871760001831 SPF15 TANNING OIL 8.5 OZ
FACE MIST SPF45 3.4OZ
UPC 840155600614 FACE MIST SPF45 3.4 OZ
MINERAL NON TINT LOTION SPF 30 1.7 OZ
Retail- ESSENTIALS
Umbrella
Mouthwash
Shaving Kit
Deodorant
Dramamine
Bayer
Motrin
Alka Seltzer
Tylenol
Advil
Toothpaste
YOUTH GOGGLES
PLAYING CARDS/DICE
TAMPONS
PADS - CLAENE
Angel Soft Toilet Paper
ALOE FREEZE SPRAY GEL
LAND SHARK TAN ALOE LOTION
HAND SANITIZER - ONE WORLD LIVE
RAZORS-10PK
TRAVEL KIT-TOOTHBRUSH/TOOTHPASTE
WREATHS
HOBIE SUNGLASSES
BLUEFIN-B010168 - SATIN BLACK
WOODYSP-171726-SATIN CRYTAL-SEA GREEN
WOODYSP-000008-GREY
WOODY-010108 - SATIN BLACK - GREY LENS
WOODYSP-959528 - SHINY TORT-COPPER
WOODYSP-000068 - SHINY BLACK - COBALT MIRROR
WOODY-50 PGY - SHINY BLACK - LENS GREY
BLUEFIN-B010128 - SATIN BLACK - COPPER LENS
BLUEFIN - B016226 - SATIN BLACK/RED RUBBER - COPPER SEA GREEN LENS
BLUEFIN-B010108 - SATIN BLACK - GREY LENS
MAYWOOD-009208 - SHINY BLACK - GREY LENS
MAYWOOD-289428 - SHINY TORTOISE - COPPER LENS
BROAD - 949468 - SHINY GOLD - COBALT LENS
BROAD-909008- SHINY GUNMETAL-GREY LENS
BROAD-949408 - SHINY GOLD-GREY LENS
BROAD-939326 - SATIN GOLD-SEA GREEN MIRROR
COASTAL-010108-SATIN BLACK-GREY FLASH LENS
COASTAL-B010168 - SATIN BLACK - COBALT BLUE
COASTAL-B010126-SATIN BLACK - SEA GREEN LENS
COASTAL-B010158-SATIN BLACK-SUNSET MIRROR LENS
EVGLADE-010168-SATIN BLACK- COBALT LENS
EVGLADE-010126-SATIN BLACK-SEA GREEN LENS
EVGLADE-282828-SHINY TORTOISE-COPPER LENS
EVGLADE-010108-SATIN BLACK-GREY LENS
CABO-58PCP-SHINY BROWN WOOD GRAIN-COPPER LENS
CABO-000068-SHINY BLACK-COBALT MIRROR
CABO-48PGY-SATIN BLACK-GREY LENS
SNOOK-010168-SATIN BLACK-COBALT MIRROR
SNOOK-282828-COPPER LENS-SHINY BROWN
SNOOK-010108-GREY LENS-SATIN BLACK FRAME
SNOOK-010126-GREEN MIRROR LENS-SATIN BLACK
BODHI-141468-COBALT MIRROR LENS-SHINY CRYTAL CLEAR FRAME
BODHI-010126-GREEN MIRROR LENS-SATIN BLACK FRAME
BODHI-010158-SUNSET MIRROR LENS-SATIN BLACK FRAME
BODHI-141426-SEA GREEN MIRROR LENS-SHINY CRYTAL CLEAR FRAME
BODHI-010108-GREY LENS-SATIN BLACK FRAME
BODHI-010168-COBALT MIRROR-SATIN BLACK FRAME
MOJO-B010108-GREY LENS-SATIN BLACK FRAME
MOJO-B016226-COPPER SEA GREEN LENS-SATIN BLACK&RED FADE FRAME
MOJO-B010168-BLUE MIRROR-SATIN BLACK FRAME
MOJO-B292928-SHINY BROWN COPPER
MOJO-B010188-GREEN MIRROR LENS-SATIN BLACK FRAME
MONARCH-B010108-GREY POLARIZED LENS-SATIN BLACK
MONARCH-B171768-COBALT MIRROR LENS-SATIN METALLIC
MONICA-010108-GREY LENS-SATIN BLACK FRAME
MONICA-001408-GREY LENS-SHINY BLACK FRAME
MONICA-444408-GREY LENS-SATIN AQUA FRAME
BAJA-010168-COBALT MIRROR LENS-SATIN BLACK FRAME
BAJA-010108-GREY LENS-SATIN BLACK FRAME
BAJA-010139-GREEN MIRROR LENS-SATIN BLACK FRAME
WRIGHTS-323228-COPPER LENS-CRYSTAL OLIVE FRAME
WRIGHTS-141458-SUNSET LENS-CRISTAL CLEAR FRAME
WRIGHTS-141426-SEA GREEN LENS-CRYSTAL CLEAR FRAME
WRIGHTS-949428-COPPER LENS-SHINY BROWN TORTOISE FRAME
WRIGHTS-000008-GREY LENS-SHINY BLACK FRAME
WRIGHTS-142808-GREY LENS-SHINY CRYTSAL CLEAR FRAME
WRIGHTS-141468-COBALT LENS-CRYSTAL CLEAR FRAME
TEAM DISCOUNT
TD - G2G APPLE
TD- G2G FRUIT PUNCH
TD-HORIZON CHOCOLATE MILK
TD-HORIZON WHOLE MILK
TD-LACOLOMBE MOCHA
TD-LACOLOMBE VANILLA LATTE
TD-NAKED MANGO
TD-NAKED STRAWBERRY BANANA
TD-WATERMELON STRAWBERRY BODY ARMOR
TD-TROPICAL PUNCH BODY ARMOR
TD-PINEAPPLE COCONUT BODY ARMOR
TD-HONEST PEACH OOLONG
TD-HONEST BLACK TEA
TD-HONEST GREEN TEA
TD-LA CROIX PAMPLE MOUSSE
TD-LA CROIX PASSION
TD-LA CROIX PURE
TD-LA CROIX ORIGINAL
TD-CBD LONGTRAIL
TD-LIQUID DEATH BERRY IT ALIVE
TD-LIQUID DEATH MANGO
TD-SUGAR FREE RED BULL
TD-RED BULL CODE RED
TD-ALANI STARDUST
TD-TROPSICLE
TD-GREEN MONSTER
TD-DR.UPLIFT MANGO
TD-DR.UPLIFT BLOOD ORANGE
TD-SPRITE CAN
TD-DIET COKE CAN
TD-GINGERALE CAN
TD-FANTA BOTTLE
TD-GINGERALE BOTTLE
TD-SPRITE BOTTLE
TD-DIET COKE BOTTLE
TD-MAINE ROOT GINGER BEER
TD-MAINE ROOT MEXICAN COLA
TD-COCONUT WATER
TD-BARKS ROOT BEER
TD-MAINE ROOT ORANGE SODA
TD-BAGGED CHIPS
TD-MILANO COOKIES
TD-RX BARS
TD-PRINGLES
TD-PLANTER'S TRAIL MIX
TD-GOLDFISH
TD-CEREAL
TD-QUAKER OATMEAL
TD-KIND BARS
TD-LORNA DOONES
TD-REESE'S
TD-OREOS
TD-SIERRA NEVADA
TD-BLUE MOON
TD-HEINEKEN 0
TD-CORONA LIGHT
TD-CORONA LIMONADA
TD-WHITE CLAW
TD-CIROC COLADA
TD-CIROC PINEAPPLE
TD-SOUTH COUNTY RANCH WATER
TD-SOUTH COUNTY TROPICAL STORM
TD-SOUTH COUNTY MOJITO
TD-SOUTH COUNTY PALOMA
TD-SEA SPIRITS VODKA MULE
TD-SEA SPIRITS WATERMELON MOJITO
TD-SEA SPIRITS BRAMBLE ON ROSE
TD-FISHERS ISLAND FIZZ
TD-FISHERS ISLAND LEMONADE
TD-FISHERS ISLAND SPIKED TEA
TD-FISHERS ISLAND PINK LEMONADE
TD-WHALERS CUCUMBER LIME
TD-WHALERS PALE ALE
TD-EBB & FLOW
TD-RHODE TRIP
TD-DELS SHANDY
TD-RHODE ISLAND HARD TEA
TD-SIPS OF SUNSHINE
TD-FABRIZIA BREEZE
TD-FABRIZIA LEMONADE
TD-FABRIZIA MARGARITA
TD-BEACH JUICE LEMONADE
TD-BEACH JUICE ICED TEA/LEMONADE
TD-BEACH JUICE ROSE
TD-KETEL PEACH & ORANGE
TD-KETEL CUCUMBER & LIME
TD-KETEL GRAPEFRUIT & ROSE
TD-CHAMPLIN'S WOMEN'S WHITE LONGSLEEVE
TD-CHAMPLIN'S WOMEN'S NAVY LONGSLEEVE
TD-"C" NAVY WOMEN'S T-SHIRT
TD-"C" WHITE WOMEN'S T-SHIRT
TD-CHAMPLIN'S WHITE CREWNECK
TD-"C" GREY/SILVER TSHIRT
TD-NAVY CHAMPLINS BEANIE
TD-RED CHAMPLINS BEANIE
TD-GREY CHAMPLINS BEANIE
TD-RED 32OZ ARTIC TUMBLER
TD-NAVY 32OZ ARTEC TUMBLER
TD-CHAMPLINS TOWEL
TD-CHAMPLIN BUCKETHATS
TD-TPG BASEBALL HAT
TD-TPG M WHITE SHORTSLEEVE
TD-TPG W WHITE SHORTSLEEVE
TD-TPG M BLUE SHORTSLEEVE
TD-TPG W BLUE SHORTSLEEVE
TD-TPG M WHITE LONGSLEEVE
TD-TPG W WHITE LONGSLEEVE
TD-TPG M BLUE LONGSLEEVE
TD-TPG W BLUE LONGSLEEVE
TD-CHAMPLINS RED LONGSLEEVE
TD-SEAFOAM CHAMPLIN LONGSLEEVE
ICE CREAM
END OF THE YEAR SALE
|Sunday
|8:00 am - 3:59 am
|Monday
|8:00 am - 3:59 am
|Tuesday
|8:00 am - 3:59 am
|Wednesday
|8:00 am - 3:59 am
|Thursday
|8:00 am - 3:59 am
|Friday
|8:00 am - 3:59 am
|Saturday
|8:00 am - 3:59 am
Come in and enjoy!
80 West Side Road, Block Island, RI 02807