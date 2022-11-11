Champlin's Resort imageView gallery
Seafood

Champlin's Resort Cafe Boutique

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80 West Side Road

Block Island, RI 02807

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COFFEE

MED HOT

$4.00

LARGE HOT

$5.00

COLD BREW STILL

$7.50

COLD BREW NITRO

$7.50

MED ICED

$4.00

LG ICED

$5.00

ESPRESSO

ESPRESSO

$2.75

DOUBLE ESPRESSO

$4.75

MED HOT LATTE

$5.00

LG HOT LATTE

$5.50

MED ICED LATTE

$5.00

LG ICED LATTE

$5.50

MACCHIATO

$4.70

ONE SIZE

MACCHIATO ICED

$4.70

ONE SIZE

MED HOT CAPPUCINO

$4.21

LG HOT CAPPUCINO

$4.70

SM HOT AMERICANO

$2.75

LG HOT AMERICANO

$4.25

SM ICED AMERICANO

$3.75

LG ICED AMERICANO

$4.75

MD CHAI LATTE

$4.25

LG CHAI LATTE

$4.70

MD ICED CHAI LATTE

$4.25

LG ICED CHAI LATTE

$4.70

MD RED EYE

$4.21

LG RED EYE

$4.70

TEA

SM HOT TEA

$3.25

SM ICED TEA

$3.25

LG ICED TEA

$3.75

LG HOT TEA

$4.75

BEER

BUDWEISER

$4.00

BUD LITE

$5.00

MILLER LITE

$6.00

MICHELOB ULTRA

$4.00

COORS LIGHT

$4.00

NARRAGANSETT

$8.00

CORONA EXTRA

$6.00

CORONA LIGHT

$6.00

STELLA ARTOIS

$6.00

HEINEKEN

$6.00

HEINEKEN 0

$5.00

WHALERS RISE

$6.00

GUINNESS

$8.00

SAM SUMMER

$6.00

HARBOR STEAM

$9.00

CAPTAINS DAUGHTER

$8.00

LITTLE SISTER

$8.00

BLUE MOON

$7.00

SIERRA NEV PALE ALE

$9.00

ANCHOR

$9.00

CANNED COCKTAILS

RANCH WATER

$8.00

LONG DRINK

$8.00

WHALERS SELTZER

$7.50

JUNE SHINE VACA

$9.50

JUNE SHINE ACAI

$9.50

DELS HARD TEA

$9.00

DELS HARD LEMONADE

$9.00

TRULY

$7.00

WHITE CLAW

$7.00

CIROC PINEAPPLE PASSION

$12.00

CIROC SUNSET

$12.00

CIROC COLADA

$12.00

LUNETTA

$11.00

LUNETTA 3PK

$30.00

MASCHIO BRUT

$12.00

Corona Limonada

$8.00

Fishers Island

$9.00

South County -Paloma

$9.00

South County- Ranch Water

$9.00

BEATBOX BLUEBERRY RAZZ

$10.00

BEATBOX WATERMELON

$10.00

BEATBOX MANGO

$10.00

SEA SPIRIT RUM MOJITO

$10.00

SEA SPIRIT GIN BRAMBLE

$10.00

SEA SPIRIT VODKA MULE

$10.00

EBB & FLOW SOUR

$10.00

RHODE TRIP

$10.00

KETTLE ONE GRAPEFRUIT/ROSE VODKA SPRITZ

$11.00

KETTLE ONE PEACH/ORANGE BLOSSOM VODKA SPRITZ

$11.00

KETTLE ONE CUCUMBER/MINT VODKA SPRITZ

$11.00

KETTLE ONE PEACH/ORANGE BLOSSOM VODKA SPRITZ - 4PK

$40.00

KETTLE ONE CUCUMBER/MINT VODKA SPRITZ - 4PK

$40.00

KETTLE ONEGRAPEFRUIT/ROSE VODKA SPRITZ - 4PK

$40.00

Beach Juice Rose

$11.00

Beach Juice Lemonade

$11.00

Beach Juice Iced Tea/Lemonade

$11.00

Fabrizia Breeze

$9.00

Fabrizia Lemonade

$9.00

Fabrizia Margarita

$9.00

SIP OF SUNSHINE

$10.00

SOFT DRINKS

ALANI COSMIC STARDUST

$4.75

ALANI TROPSICLE

$4.75

ALANI WATERMELON WAVE

$4.75

DR.UPLIFT BLOOD ORANGE

$5.25

DR.UPLIFT MANGO PASSIONFRUIT

$5.25

GREEN MONSTER

$5.00

LIQUID DEATH BERRY IT ALIVE

$4.00

LIQUID DEATH MANGO CHAINSAW

$4.00

LIQUID DEATH SPARKLING WATER

$4.00

LONG TRAIL CBD

$5.50

MONSTER LO-CARB

$4.75

RED BULL

$6.00

RED BULL SUGAR FREE

$6.00

RED BULL COCONUT BERRY

$4.00

RED BULL -8OZ

$5.00

BOXED WATER

$4.50

DASANI

$3.50

EVER & EVER STILL

$4.00

MASH GRAPEFRUIT

$4.00

MASH POMEGRANATE BLUEBERRY

$4.00

POLAR BLACK CHERRY

$3.00

POLAR CRAN-LIME

$3.00

POLAR LEMON

$3.00

POLAR LIME

$3.00

POLAR ORIGINAL

$3.00

VITA COCO/PINEAPPLE

$4.50

VITA COCONUT

$4.50

NIAGRA

$2.00

BOXED WATER 1L

$5.25

REGATTA GINGER BEER CAN

$2.50

REGATTA TONIC CAN

$2.50

REGATTA CLUB SODA CAN

$2.50

REGATTA GINGER ALE CAN

$2.50

LA CROIX PURE

$3.00

LA CROIX LIME

$3.00

LA CROIX PAMPLE MOUSSE

$3.00

LA CROIX PASSION FRUIT

$3.00

40 PK - NIAGRA WATER

$40.00

GOOD2GROW APPLE

$5.25

GOOD2GROW FRUIT PUNCH

$5.25

HONEST BLACK TEA

$3.50

HONEST GREEN TEA

$3.50

HONEST HALF TEA/HALF LEMONADE

$3.50

HONEST PEACH OOLONG TEA

$3.50

MINUTEMAID APPLE JUICE

$3.00

MINUTEMAID CRAN-APPLE RASP

$3.25

MINUTEMAID OJ

$3.00

NAKED BLUE MACHINE

$5.00

NAKED GREEN MACHINE

$5.00

NAKED POWER C

$5.00

NAKED STRAWBERRY BANANA

$5.00

SIMPLY LEMONADE

$4.00

SIMPLY ORANGE JUICE

$3.75

NAKED MANGO

$5.00

COKE

$3.00

DIET COKE

$3.00

SPRITE

$3.00

GINGERALE

$3.00

MAINE ROOT ROOT BEER

$3.25

MAINE ROOT MEXICAN SODA

$3.25

MAINE ROOT BLUEBERRY SODA

$3.25

MAINE ROOT MANDARIN SODA

$3.25

MAINE ROOT GINGER BEER

$3.25

BARKS ROOT BEER

$4.00

DIET COKE BOTTLE

$3.50

GINGERALE BOTTLE

$3.50

SPRITE BOTTLE

$3.50

FANTA BOTTLE

$3.50

BODY ARMOR ORANGE MANGO

$4.25

BODY ARMOR WATERMELON STRAWBERRY

$4.25

BODY ARMOR PINEAPPLE COCONUT

$4.25

BODY ARMOR STRAWBERRY GRAPE

$4.25

BODY ARMOR TROPICAL PUNCH

$4.25

HORIZON ORGANIC MILK

$4.00

COLOMBE TRIPLE

$5.00

COLOMBE VANILLA

$5.00

COLOMBE MOCHA

$5.00

CUP OF MILK

$3.00

HORIZON CHOCOLATE MILK

$4.00

GINGER BEER 6 PACK

$10.00

TONIC 6 PACK

$10.00

CLUB SODA 6 PACK

$10.00

GINGER ALE 6 PACK

$10.00

ROOT BEER FLOAT

$7.00

FROZEN

Milkshake

$8.50

Smoothie

$8.50

MUDSLIDE

$12.00

REFRESHERS

RED BULL - RASP

$5.50

ONE SIZE (16 OZ)

RED BULL - BLACKBERRY

$5.50

ONE SIZE (16 OZ)

REDBULL- LAVENDER

$5.50

ONE SIZE (16 OZ)

REFRESHER - Pineapple passionfruit

$5.50

ONE SIZE (16 OZ)

COUNTER FOOD

BLUEBERRY MUFFIN

$4.00

BROWNIE

$3.25

CHEESE MUFFIN

$4.00

CHEESECAKE BROWNIE

$4.00

CHOCOLATE CROISSANT

$4.00

CHOCOLATE MUFFIN

$4.00

CINAMMON RAISIN BAGEL

$3.50

CINNAMON ROLL

$6.00

COOKIE

$1.25

CRANBERRY MUFFIN

$4.00

CROISSANT

$3.25

EVERYTHING BAGEL

$3.50

PLAIN BAGEL

$3.50

POPPYSEED BAGEL

$3.50

SESAME SEED BAGEL

$3.50

STRAWBERRY CROISSANT

$4.00

ONION BAGEL

$3.50

SPINACH & FETA CROISSANT

$5.00

Banana Nut Muffin

$4.00

CHEESE DANISH

$4.00

RASPBERRY DANISH

$4.25

APPLE TURNOVER

$4.25

QUICHE SPNCH & TOM

$7.00

CARAMEL BROWNIES

$6.00

BLUEBERRY SCONE

$4.00

WALNUT/APPLE DANISH

$4.00

LARGE COOKIE

$6.00

GRAB N GO

CAESAR SALAD

$11.00

CHIX CAESAR WRAP

$14.00

CAPRESE SANDWICH

$16.00

CEDAR'S HUMMUS/SNACKPACK

$6.00

CAESAR WRAP

$11.00

Freshly Squeezed Orange Juice

$5.50

CHOBANI SALTED CARAMEL CRUNCH

$4.50

CHOBANI PEACH YOGURT

$4.00

TURKEY SUB

$15.00

HAM SUB

$15.00

CHICKEN CAESAR SALAD

$14.00

SABRA GUAC

$5.00

CAESAR SIDE SALAD

$7.00

KALE SUMMER SIDE SALAD

$7.00

GREEK PASTA SALAD

$8.00

CHOBANI BLACK CHERRY

$4.00

CHOBANI PINEAPPLE

$4.00

CHOBANI STRAWBERRY

$4.00

CHOBANI STRAWBERRY BANANA

$4.00

BREAKFAST

Sausage Egg Cheese

$10.00

Hashbrown

$3.00

Cinnamon Roll

$6.00

Bagel

$3.50

Muffin

$4.00

Egg & Cheese

$9.00

Bacon Egg and Cheese

$10.00

Fresh Fruit Bowl

$9.00

WHOLE FRUIT

$2.00

BACON EGG CHEESE CRUNCHWRAP

$11.00

STEAK EGG CHEESE CRUNCHWRAP

$12.00

LUNCH/DINNER

Smashburger

$18.00

CHICKEN TENDERS

$16.00

Chicken Sandwich

$17.00

Roast Turkey Sandwich

$18.00

FRIES

$6.00

EMPANADAS

$7.00

PIZZA

CHEESE PIZZA

$15.00

PEPPERONI

$16.00

MARGHERITA

$15.00

RETAIL

ADULT CHAMPLIN CREWNECK

$45.00

ADULT SWEATS

$30.00

KIDS TEE

$15.00

KIDS ZIP UP

$25.00

ADULT CHAMPLIN TEE

$25.00

BASEBALL CAP

$40.00

TRUCKER HAT

$40.00

BEANIE

$25.00

STICKER

$2.00

WINE BUDDY

$45.00

UNIVERSAL BUDDY

$25.00

30 OZ TUMBLER

$25.00

COFFEE TUMBLER

$23.00

Kleenex

$1.50

Healing Salve

$9.50

Soothing Lavender Mist

$7.50

Lavender Lotion

$9.50

Green Cream

$10.00

Ocean Serum

$13.00

Pain Rub

$12.75

Lavender Salt Scrub

$13.00

Ocean Salt Scrub

$13.00

Powder

$8.00

Bug Spray

$8.00

Ocean Facial Scrub

$10.00

Poison Ivy Relief Spray

$8.00

Taste of Summer Sea Bath

$10.00

CREATION KITS

$25.00

Block Island Book: From the Glaciers to the Wind Farm

$15.00

Champlin's Puma Polo

$30.00

Champlin's Large Oval Sticker

$3.00

Champlins Towel

$45.00

Beach Toy Bag

$35.00

WHITE CHAMPLIN LONGSLEEVE

$35.00

TPG BASEBALL HAT

$25.00

TPG TUMBLER

$25.00

DOG TREAT - COSMOS

$3.00

FLIP FLOPS

$15.00

FUNLIGHT EYEGLASSES

$4.00

DUSTY BLUE MUDSLIDE CREWNECK

$70.00

WHITE CHAMPLIN MUDSLIDE CREWNECK

$70.00

TPG HOODIE

$80.00

TPG BLUE LONGSLEEVE

$45.00

TPG WHITE LONGSLEEVE

$45.00

TPG BLUE SHORTSLEEVE

$35.00

TPG WHITE SHORTSLEEVE

$35.00

Women's Champlin Dress Blouse

$30.00

SMALL CANVAS TOTE BAG

$115.00

MEDIUM CANVAS TOTE BAG

$140.00

EXTRA LARGE CANVAS TOTE BAG

$175.00

DUSTY BLUE CHAMPLIN LONGSLEEVE

$45.00

WHITE MUDSLIDE TSHIRT

$35.00

DUSTY BLUE MUDSLIDE TSHIRT

$35.00

SEA FOAM GREEN CHAMPLIN LONGSLEEVE

$45.00

RED CHAMPLIN LONGSLEEVE

$45.00

YOUTH DUSTY BLUE HOODIE

$40.00

CHAMPLIN'S BUCKET HAT

$35.00

TRUE FIT "C' FITTED CAP

$40.00

CHAMPLIN TOTE

$25.00

CANDY

SNICKERS

$3.00

M&M'S

$3.25

PEANUT M&M'S

$3.00

TWIX

$3.00

MILKY WAY

$3.00

KIT KAT

$3.00

HERSHEY'S ALMOND

$3.00

Reese's

$3.00

FIREBALL

$0.25

BULK CANDY (CONTAINER)

$2.00

LOLIPOP STICK

$1.00

SNACKS\CHIPS\FRUIT

BAGGED CHIPS

$2.75

WHOLE FRUIT

$1.50

KIND BAR

$4.00

Tates Cookies

$9.00

Cereal

$3.00

Oatmeal

$4.50

Planters Trail Mix

$4.50

Lindt Chocolate

$5.50

RXBAR

$5.00

Lorna Doone

$2.50

Milano Cookie

$3.50

OREOS 2 PACK

$1.75

PIRATES BOOTY WHITE CHEDDAR

$3.00

FRUIT ROLL UPS

$1.50

ANIMAL CRACKERS

$1.50

PRINGLES

$3.50

CHEX MIX

$3.00

BoomChickaPop

$3.00

LORNA DOONE BULK

$3.00

WINE BY THE BOTTLE

MARRYVALE

$72.00

OYSTER BAY

$34.00

MUMM NAPA ROSE

$52.00

SCHRAMSBERG

$60.00

PIPER HEIDSICK

$110.00

ELS MINT CHOCOLATE

$26.00

JOSH CHARDONNAY

$38.00

B&B CHARDONNAY

$32.00

FC CHARDONNAY

$42.00

KIM CRAWFORD SAUV BLANC

$39.00

CAKE CELLARS SAUV BLANC

$65.00

SONOMA CUTRER CHAR

$60.00

STAGS LEAP

$92.00

SILVER OAK

$140.00

FC FUME BLANC

$41.00

LA CREMA

$41.00

SANTA MARG PG

$54.00

NAPA CELLARS CABERNET

$60.00

HEITZ CELLARS

$230.00

THE BEACH

$38.00

GREAT WHITE

$30.00

ROBERT MONDAVI MERLOT

$38.00

ST CHATEAU MICHELLE MERLOT

$34.00

Beringer: Knights Valley Cabernet Sauvignon

$35.00

CHATEAU MONTAUD ROSE

$12.00

NEWPORT DRY ROSE

$30.00

NEWPORT SAUV BLANC

$30.00

CAYMUS VINEYARDS CABERNET SAUVIGNON

$220.00

DUCKHORN MERLOT

$60.00

10 SPAN

$40.00

JOSH CHARDONNAY 350mL Bottle (1/2 Bottle)

$25.00

JOSH CABERNET 350mL (1/2 Bottles)

$25.00

RETAIL - SANDCLOUD TOWELS/PONCHO

WANDERLUST

$48.00

LUNA

$48.00

RETRO PALM

$48.00

TERRA SOLID HOODED PONCHO

$75.00

MUDCLOTH COVER UP

$50.00

MERCURY

$48.00

VENUS STRIPE W/ ZIP POCKET

$48.00

EARTH

$48.00

MARS

$48.00

DAISY

$65.00

MICROSTRIPE DIAMOND DOBBY

$48.00

IDA

$48.00

SATURN

$48.00

NEPTUNE

$65.00

LEO

$48.00

ERIS

$65.00

GEMINI

$65.00

ICE

ICE BAG

$7.00

RETAIL - SUN BUM

8OZ SPF 30 SUNSCREEN LOTION

$20.00

UPC- 871760001930 ORIGINAL SPF 30 SUNSCREEN LOTION 8OZ

6OZ SPF30 SUNSCREEN SPRAY

$20.00

UPC: 871760001961 ORIGINAL SPF 30 SUNSCREEN SPRAY 6OZ

3OZ SPF50 SUNSCREEN ROLL-ON LOTION

$18.00

UPC 840155602090 ORIGINAL SPF 50 SUNSCREEN ROLL ON LOTION 3OZ

8.5OZ SPF15 BROWNING LOTION

$20.00

UPC 840155602106 SPF 15 BROWNING LOTION 8.5OZ

6OZ MINERAL SPF30 SUNSCREEN SPRAY

$18.00

UPC 870760004740 MINERAL SPF 30 SUNSCREEN SPRAY 6OZ

3OZ SPF50 MINERAL SUNSCREEN ROLL-ON LOTION

$18.00

UPC840155602083 MINERAL SPF 50 SUNSCREEN ROLL-ON LOTION 3OZ

BEACH FLYER

$15.00

UPC 871760002579 BEACH FLYER

LIPBALM SPF 30

$6.00

UPC 840155602625 LIPBALM SPF 30 36PK ASSORTED

10OZ REVITALIZING SHAMPOO

$10.00

UPC 871760005884 REVITALIZING SHAMPOO 10OZ

10OZ REVITALIZING CONDITIONER

$10.00

UPC87176000513 REVITALIZING CONDITIONER 10OZ

4 OZ 3IN1 LEAVE IN CONDITIONER

$15.00

UPC 871760000520 REVITALIZING 3 IN 1 LEAVE IN CONDITIONER 4OZ

4OZ BLONDE HAIR LIGHTENER

$15.00

UPC 871760001817 BLONDE HAIR LIGHTENER 4 OZ

4OZ BLONDE TONE ENHANCER

$15.00

UPC 871760005341 BLONDE TONE ENHANCER 4OZ

3OZ ANTI FRIZZ OIL MIST

$15.00

UPC871760005419 PROTECTING ANTI FRIZZ OIL MIST 3OZ

8OZ SPF15 SUNSCREEN LOTION

$16.00

UPC 871760001923 ORIGINAL SPF 15 SUNSCREEN LOTION 8OZ

8OZ SPF70 SUNSCREEN LOTION

$16.00

UPC 871760002098 ORIGINAL SPF 70 SUNSCREEN LOTION 8OZ

8OZ SPF50 SUNSCREEN LOTION

$16.00

UPC 871760001947 ORIGINAL SPF 50 SUNSCREEN LOTION 8OZ

6OZ SPF15 SUNSCREEN SPRAY

$16.00

UPC 871760001954

6OZ SPF50 SUNSCREEN SPRAY

$16.00

UPC 871760001978 ORIGINAL SPF 50 SUNSCREEN SPRAY 6OZ

6OZ SPF70 SUNSCREEN SPRAY

$16.00

UPC 871760002081 ORIGINAL SPF 70 SUNSCREEN SPRAY 6OZ

SPF 30 SUNSCREEN FACE STICK

$15.00

UPC871760003095 ORIGINAL SPF30 SUNSCREEN FACE STICK

AFTER SUN COOL DOWN GEL 8OZ

$15.00

UPC871760002005 AFTER SUN COOL DOWN GEL 8OZ

8OZ AFTER SUN COOL DOWN LOTION

$16.00

UPC871760002012 AFTER SUN COOL DOWN LOTION 8OZ

3OZ SPF50 CLEAR FACE SUNSCREEN LOTION

$15.00

UPC871760002975 ORIGINAL SPF50 CLEAR FACE SUNSCREEN LOTION 3OZ

SPF15 TANNING OIL 8.5OZ

$18.00

UPC 871760001831 SPF15 TANNING OIL 8.5 OZ

FACE MIST SPF45 3.4OZ

$18.00

UPC 840155600614 FACE MIST SPF45 3.4 OZ

MINERAL NON TINT LOTION SPF 30 1.7 OZ

$12.00

Retail- ESSENTIALS

Umbrella

$30.00

Mouthwash

$3.50

Shaving Kit

$8.00

Deodorant

$6.00

Dramamine

$4.00

Bayer

$4.00

Motrin

$3.00

Alka Seltzer

$3.00

Tylenol

$3.00

Advil

$3.00

Toothpaste

$5.00

YOUTH GOGGLES

$7.00

PLAYING CARDS/DICE

$3.50

TAMPONS

$10.00

PADS - CLAENE

$10.00

Angel Soft Toilet Paper

$2.50

ALOE FREEZE SPRAY GEL

$15.00

LAND SHARK TAN ALOE LOTION

$12.00

HAND SANITIZER - ONE WORLD LIVE

$5.00

RAZORS-10PK

$9.00

TRAVEL KIT-TOOTHBRUSH/TOOTHPASTE

$6.00

WREATHS

RED, WHITE, BLUE PARTY

$75.00

BLUE RIBBON/MUSSEL FLOWERS

$85.00

NAVY BLUE/TAN MUSSELS

$85.00

MUSSEL BOAT WHEEL

$95.00

PAINTINGS

GREEN BI

$25.00

ORANGE BI

$25.00

TURQOISE BI

$35.00

PHOTOGRAPHS

METAL PHOTOGRAPHS 16X24

$425.00

CANVAS PHOTOGRAPHS 12X18

$200.00

HOBIE SUNGLASSES

BLUEFIN-B010168 - SATIN BLACK

$99.99

WOODYSP-171726-SATIN CRYTAL-SEA GREEN

$89.99

WOODYSP-000008-GREY

$79.99

WOODY-010108 - SATIN BLACK - GREY LENS

$69.99

WOODYSP-959528 - SHINY TORT-COPPER

$79.99

WOODYSP-000068 - SHINY BLACK - COBALT MIRROR

$89.99

WOODY-50 PGY - SHINY BLACK - LENS GREY

$69.99

BLUEFIN-B010128 - SATIN BLACK - COPPER LENS

$89.99

BLUEFIN - B016226 - SATIN BLACK/RED RUBBER - COPPER SEA GREEN LENS

$99.99

BLUEFIN-B010108 - SATIN BLACK - GREY LENS

$89.99

MAYWOOD-009208 - SHINY BLACK - GREY LENS

$79.99

MAYWOOD-289428 - SHINY TORTOISE - COPPER LENS

$79.99

BROAD - 949468 - SHINY GOLD - COBALT LENS

$89.99

BROAD-909008- SHINY GUNMETAL-GREY LENS

$79.99

BROAD-949408 - SHINY GOLD-GREY LENS

$79.99

BROAD-939326 - SATIN GOLD-SEA GREEN MIRROR

$89.99

COASTAL-010108-SATIN BLACK-GREY FLASH LENS

$89.99

COASTAL-B010168 - SATIN BLACK - COBALT BLUE

$89.99

COASTAL-B010126-SATIN BLACK - SEA GREEN LENS

$89.99

COASTAL-B010158-SATIN BLACK-SUNSET MIRROR LENS

$89.99

EVGLADE-010168-SATIN BLACK- COBALT LENS

$89.99

EVGLADE-010126-SATIN BLACK-SEA GREEN LENS

$89.99

EVGLADE-282828-SHINY TORTOISE-COPPER LENS

$89.99

EVGLADE-010108-SATIN BLACK-GREY LENS

$79.99

CABO-58PCP-SHINY BROWN WOOD GRAIN-COPPER LENS

$79.99

CABO-000068-SHINY BLACK-COBALT MIRROR

$89.99

CABO-48PGY-SATIN BLACK-GREY LENS

$79.99

SNOOK-010168-SATIN BLACK-COBALT MIRROR

$89.99

SNOOK-282828-COPPER LENS-SHINY BROWN

$79.99

SNOOK-010108-GREY LENS-SATIN BLACK FRAME

$79.99

SNOOK-010126-GREEN MIRROR LENS-SATIN BLACK

$89.99

BODHI-141468-COBALT MIRROR LENS-SHINY CRYTAL CLEAR FRAME

$79.99

BODHI-010126-GREEN MIRROR LENS-SATIN BLACK FRAME

$79.99

BODHI-010158-SUNSET MIRROR LENS-SATIN BLACK FRAME

$79.99

BODHI-141426-SEA GREEN MIRROR LENS-SHINY CRYTAL CLEAR FRAME

$79.99

BODHI-010108-GREY LENS-SATIN BLACK FRAME

$69.99

BODHI-010168-COBALT MIRROR-SATIN BLACK FRAME

$79.99

MOJO-B010108-GREY LENS-SATIN BLACK FRAME

$89.99

MOJO-B016226-COPPER SEA GREEN LENS-SATIN BLACK&RED FADE FRAME

$99.99

MOJO-B010168-BLUE MIRROR-SATIN BLACK FRAME

$99.99

MOJO-B292928-SHINY BROWN COPPER

$89.99

MOJO-B010188-GREEN MIRROR LENS-SATIN BLACK FRAME

$99.99

MONARCH-B010108-GREY POLARIZED LENS-SATIN BLACK

$89.99

MONARCH-B171768-COBALT MIRROR LENS-SATIN METALLIC

$99.99

MONICA-010108-GREY LENS-SATIN BLACK FRAME

$69.99

MONICA-001408-GREY LENS-SHINY BLACK FRAME

$69.99

MONICA-444408-GREY LENS-SATIN AQUA FRAME

$69.99

BAJA-010168-COBALT MIRROR LENS-SATIN BLACK FRAME

$89.99

BAJA-010108-GREY LENS-SATIN BLACK FRAME

$79.99

BAJA-010139-GREEN MIRROR LENS-SATIN BLACK FRAME

$89.99

WRIGHTS-323228-COPPER LENS-CRYSTAL OLIVE FRAME

$69.99

WRIGHTS-141458-SUNSET LENS-CRISTAL CLEAR FRAME

$79.99

WRIGHTS-141426-SEA GREEN LENS-CRYSTAL CLEAR FRAME

$79.99

WRIGHTS-949428-COPPER LENS-SHINY BROWN TORTOISE FRAME

$69.99

WRIGHTS-000008-GREY LENS-SHINY BLACK FRAME

$69.99

WRIGHTS-142808-GREY LENS-SHINY CRYTSAL CLEAR FRAME

$69.99

WRIGHTS-141468-COBALT LENS-CRYSTAL CLEAR FRAME

$79.99

TEAM DISCOUNT

TD - G2G APPLE

$4.00

TD- G2G FRUIT PUNCH

$4.00

TD-HORIZON CHOCOLATE MILK

$2.25

TD-HORIZON WHOLE MILK

$2.00

TD-LACOLOMBE MOCHA

$3.00

TD-LACOLOMBE VANILLA LATTE

$3.00

TD-NAKED MANGO

$3.75

TD-NAKED STRAWBERRY BANANA

$3.75

TD-WATERMELON STRAWBERRY BODY ARMOR

$2.50

TD-TROPICAL PUNCH BODY ARMOR

$2.50

TD-PINEAPPLE COCONUT BODY ARMOR

$2.50

TD-HONEST PEACH OOLONG

$2.50

TD-HONEST BLACK TEA

$2.50

TD-HONEST GREEN TEA

$2.50

TD-LA CROIX PAMPLE MOUSSE

$1.25

TD-LA CROIX PASSION

$1.25

TD-LA CROIX PURE

$1.25

TD-LA CROIX ORIGINAL

$1.25

TD-CBD LONGTRAIL

$4.00

TD-LIQUID DEATH BERRY IT ALIVE

$2.50

TD-LIQUID DEATH MANGO

$2.50

TD-SUGAR FREE RED BULL

$3.00

TD-RED BULL CODE RED

$3.00

TD-ALANI STARDUST

$2.25

TD-TROPSICLE

$2.25

TD-GREEN MONSTER

$2.50

TD-DR.UPLIFT MANGO

$2.50

TD-DR.UPLIFT BLOOD ORANGE

$2.50

TD-SPRITE CAN

$1.75

TD-DIET COKE CAN

$1.75

TD-GINGERALE CAN

$1.75

TD-FANTA BOTTLE

$2.50

TD-GINGERALE BOTTLE

$2.50

TD-SPRITE BOTTLE

$2.50

TD-DIET COKE BOTTLE

$2.50

TD-MAINE ROOT GINGER BEER

$1.00

TD-MAINE ROOT MEXICAN COLA

$1.00

TD-COCONUT WATER

$2.50

TD-BARKS ROOT BEER

$2.50

TD-MAINE ROOT ORANGE SODA

$1.00

TD-BAGGED CHIPS

$1.00

TD-MILANO COOKIES

$1.00

TD-RX BARS

$2.00

TD-PRINGLES

$1.25

TD-PLANTER'S TRAIL MIX

$1.50

TD-GOLDFISH

$1.25

TD-CEREAL

$1.25

TD-QUAKER OATMEAL

$2.00

TD-KIND BARS

$2.00

TD-LORNA DOONES

$1.00

TD-REESE'S

$2.00

TD-OREOS

$0.50

TD-SIERRA NEVADA

$1.00

TD-BLUE MOON

$1.00

TD-HEINEKEN 0

$1.00

TD-CORONA LIGHT

$3.00

TD-CORONA LIMONADA

$3.00

TD-WHITE CLAW

$2.50

TD-CIROC COLADA

$3.00

TD-CIROC PINEAPPLE

$3.00

TD-SOUTH COUNTY RANCH WATER

$2.00

TD-SOUTH COUNTY TROPICAL STORM

$3.00

TD-SOUTH COUNTY MOJITO

$3.00

TD-SOUTH COUNTY PALOMA

$2.00

TD-SEA SPIRITS VODKA MULE

$3.00

TD-SEA SPIRITS WATERMELON MOJITO

$3.00

TD-SEA SPIRITS BRAMBLE ON ROSE

$3.00

TD-FISHERS ISLAND FIZZ

$3.00

TD-FISHERS ISLAND LEMONADE

$4.00

TD-FISHERS ISLAND SPIKED TEA

$4.00

TD-FISHERS ISLAND PINK LEMONADE

$4.00

TD-WHALERS CUCUMBER LIME

$2.00

TD-WHALERS PALE ALE

$2.00

TD-EBB & FLOW

$3.50

TD-RHODE TRIP

$3.50

TD-DELS SHANDY

$2.25

TD-RHODE ISLAND HARD TEA

$2.25

TD-SIPS OF SUNSHINE

$4.00

TD-FABRIZIA BREEZE

$2.25

TD-FABRIZIA LEMONADE

$2.25

TD-FABRIZIA MARGARITA

$2.25

TD-BEACH JUICE LEMONADE

$2.25

TD-BEACH JUICE ICED TEA/LEMONADE

$2.25

TD-BEACH JUICE ROSE

$2.50

TD-KETEL PEACH & ORANGE

$3.00

TD-KETEL CUCUMBER & LIME

$3.00

TD-KETEL GRAPEFRUIT & ROSE

$3.00

TD-CHAMPLIN'S WOMEN'S WHITE LONGSLEEVE

$15.00

TD-CHAMPLIN'S WOMEN'S NAVY LONGSLEEVE

$15.00

TD-"C" NAVY WOMEN'S T-SHIRT

$15.00

TD-"C" WHITE WOMEN'S T-SHIRT

$15.00

TD-CHAMPLIN'S WHITE CREWNECK

$30.00

TD-"C" GREY/SILVER TSHIRT

$15.00

TD-NAVY CHAMPLINS BEANIE

$15.00

TD-RED CHAMPLINS BEANIE

$15.00

TD-GREY CHAMPLINS BEANIE

$15.00

TD-RED 32OZ ARTIC TUMBLER

$15.00

TD-NAVY 32OZ ARTEC TUMBLER

$15.00

TD-CHAMPLINS TOWEL

$30.00

TD-CHAMPLIN BUCKETHATS

$25.00

TD-TPG BASEBALL HAT

$20.00

TD-TPG M WHITE SHORTSLEEVE

$25.00

TD-TPG W WHITE SHORTSLEEVE

$25.00

TD-TPG M BLUE SHORTSLEEVE

$25.00

TD-TPG W BLUE SHORTSLEEVE

$25.00

TD-TPG M WHITE LONGSLEEVE

$35.00

TD-TPG W WHITE LONGSLEEVE

$35.00

TD-TPG M BLUE LONGSLEEVE

$35.00

TD-TPG W BLUE LONGSLEEVE

$35.00

TD-CHAMPLINS RED LONGSLEEVE

$30.00

TD-SEAFOAM CHAMPLIN LONGSLEEVE

$30.00

ICE CREAM

CUP OF ICE CREAM

$4.00

END OF THE YEAR SALE

FOOD DISCOUNT

$2.00

NA BEVERAGE

$2.00

BBQ

BBQ

$39.00

SPIKED COCKTAIL

$12.00

CORONITA LEMONADA

$10.00

BUD LITE

$4.00

MILLER LITE

$4.00

COKE

$3.00

DIET COKE

$3.00

SPRITE

$3.00

GINGER ALE

$3.00

DASANI

$3.00
All hours
Sunday8:00 am - 3:59 am
Monday8:00 am - 3:59 am
Tuesday8:00 am - 3:59 am
Wednesday8:00 am - 3:59 am
Thursday8:00 am - 3:59 am
Friday8:00 am - 3:59 am
Saturday8:00 am - 3:59 am
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Location

80 West Side Road, Block Island, RI 02807

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