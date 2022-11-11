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Cafes, Coffee & Tea
Dessert & Ice Cream

Mouses Chocolates and Coffee 6th Ave and Main St

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520 MAIN ST 196

OURAY, CO 81427

Orders through Toast are commission free and go directly to this restaurant

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Popular Items

CARAMEL MACCHIATO
SCRAP COOKIE
MOCHA

HOT ESPRESSO DRINKS

LATTE

$4.00

LIGHTLY FOAMED, STEAMED MILK POURED OVER ESPRESSO

FLAVORED LATTE

$4.50

STEAMED MILK POURED OVER ESPRESSO AND THE FLAVORED SYRUP OF YOUR CHOOSING.

PUMPKIN SPICE LATTE

$4.50

STEAMED MILK POURED OVER ESPRESSO AND THE FLAVORED SYRUP OF YOUR CHOOSING.

GINGERBREAD SPICE LATTE

$4.50

STEAMED MILK POURED OVER ESPRESSO AND THE FLAVORED SYRUP OF YOUR CHOOSING.

CARAMEL LATTE

$5.00

STEAMED MILK POURED OVER OUR OWN CARAMEL SYRUP AND ESPRESSO.

CARAMEL MACCHIATO

$5.00

ESPRESSO POURED OVER FOAMY STEAMED MILK AND LIGHT CARAMEL AND VANILLA SYRUP WITH CARAMEL SYRUP DRIZZLED OVER TOP

AMERICANO

$2.50

ESPRESSO POURED OVER HOT WATER WATER.

MOCHA

$5.25

STEAMED MILK POURED OVER OUR OWN CHOCOLATE SYRUP AND ESPRESSO.

CARAMEL MOCHA

$6.25

STEAMED MILK OVER OUR OWN CARAMEL, MILK CHOCOLATE SYRUP, AND ESPRESSO.

SHAMELESS MOCHA

$6.25

STEAMED MILK POURED OVER OUR OWN MILK CHOCOLATE SYRUP. TOPPED WITH WHIPPED CREAM DRENCHED IN OUR OWN CARAMEL SYRUP AND CRUSHED TOFFEE BITS.

FOGCUTTER

$7.00

6 SHOTS OF ESPRESSO POURED OVER A DOUBLE POUR OF OUR OWN MILK CHOCOLATE SYRUP. TOPPED WITH OUR OWN ESPRESSO WHIPPPED CREAM, CHOCOLATE SPRINKLES AND OPTIONAL CAYENNE PEPPER.

MEXICAN MOCHA

$6.00

STEAMED MILK POURED OVER OUR OWN DARK CHOCOLATE SYRUP, SPICY MEXICAN SPICE BLEND, AND ESPRESSO SHOTS

MARZIPAN MOUSE MOCHA

$6.00

STEAMED MILK POURED OVER OUR OWN DARK CHOCOLATE SYRUP, SPICY MEXICAN SPICE BLEND, AND ESPRESSO SHOTS

MUDDY CHAI HIPPIE

$6.00

STEAMED CHAI, MILK, AND DARK CHOCOLATE SYRUP WITH 2 SHOTS OF ESPRESSO POURED OVER TOP.

SPLITTING MAUL

$4.75

4 SHOTS OF ESPRESSO POURED OVER OUR OWN ESPRESSO WHIPPED CREAM AND VANILLA SYRUP. 16 OZ (Contains no additional Milk)

CAPPUCCINO

$4.00

ESPRESSO AND STEAMED FOAMY MILK. TRADITIONAL IS EQUAL PARTS MILK, MILK FOAM, AND ESPRESSO. WET IS MORE MILK AND LESS MILK FOAM DRY IS MORE MILK FOAM AND LESS MILK

NON DAIRY CAPPUCCINO

$4.75

STEAMED FOAMY MILK AND ESPRESSO

DIRTY HIPPIE CHAI

$5.00

OUR OWN CHAI, MILK STEAMED TOGETHER WITH 2 SHOTS OF ESPRESSO POURED OVER TOP.

ESPRESSO SHOTS

$2.25

MOUSES HOUSE ROASTED ESPRESSO

SHOTS IN THE DARK

$3.50

2 SHOTS OF OUR HOUSE ROASTED ESPRESSO POURED OVER BREWED HOUSE ROASTED COFFEE

MACCHIATO

$3.50

ESPRESSO SHOTS, SPLASH OF MILK, AND A DOLLOP OF STIFF MILK FOAM ON TOP.

CORTADO 6oz

$3.50

ESPRESSO SHOTS AND STEAMED MILK FILLED TO 6oz.

AFFOGATO (ESPRESSO SHOTS OVER ICE CREAM)

$5.25

SHOTS OF OUR ESPRESSO EXTRACTED ON TOP OF THE ICE CREAM OF YOUR CHOOSING. TRADITIONALLY WITH VANILLA BEAN ICE CREAM.

SANDRA LATTE

$4.00

Is your name Sandra? Do you live in Ouray? Do you like your lattes prepared in a particular way? This drink might be for you.

KATIE LATTE

$4.00

EGGNOG LATTE

$5.50

HOT DRINKS

BREWED COFFEE

$2.25

CHOOSE FROM ONE OF OUR HOUSE ROASTED COFFEES.

APPLE CIDER

$3.00

LOCAL ORGANIC SPICED APPLE CIDER STEAMED

CARAMEL APPLE CIDER

$4.00

LOCAL ORGANIC SPICED APPLE CIDER AND OUR OWN CARAMEL SYRUP STEAMED TOGETHER

MILK STEAMER

$2.50

STEAMED MILK WITH YOUR CHOICE OF FLAVORED SYRUP

HOT CHOCOLATE

$4.25

OUR OWN MILK BELGIAN CHOCOLATE SYRUP STEAMED TOGETHER WITH MILK

CHAI TEA LATTE

$4.25

OUR OWN CHAI RECIPE MAD WITH BLACK TEA, CINNAMON, GINGER, ALLSPICE, PEPPERCORNS, CLOVES, GREEN CARDAMOM, AND SWEETENED WITH HONEY. STEAMED TOGETHER WITH MILK.

CARAMEL CHAI

$5.00

CAFE AU LAIT

$3.50

HALF BREWED COFFEE AND HALF STEAMED MILK

MEXICAN HOT CHOCOLATE SPICY

$4.75

OUR OWN DARK CHOCOLATE SYRUP AND SPICY MEXICAN SPICE BLEND, AND MILK

LAVENDER HOT CHOCOLATE

$4.25

OUR OWN DARK CHOCOLATE SYRUP, LAVENDER SYRUP, AND STEAMED MILK.

MARAZIPAN MOUSE HOT CHOCOLATE

$4.75

OUR OWN DARK CHOCOLATE SYRUP AND SPICY MEXICAN SPICE BLEND, AND MILK

MUDDY HIPPIE (NO ESPRESSO)

$4.75

OUR OWN DARK CHOCOLATE SYRUP, OUR OWN CHAI TEA, STEAMED TOGETHER WITH MILK.

LONDON FOG TEA LATTE

$4.00

ORGANIC EARL GREY TEA STEAPED IN WATER AND VANILLA SYRUP WITH STEAMED MILK AND MILK FOAM POURED OVER THE TOP.

HOT TEA BY TWO LEAVES AND A BUD

$1.75

Select from one of the many teas from Two Leaves and a Bud (a Colorado gourmet tea company)

TEA BAGS WITH OUT THE WATER

$0.50

NEED JUST THE TEA BAG? WE'VE GOT YOU COVERED

CHRIS' CHAI

$4.25

MOSTLY OUR OWN CHAI, STEAMED WITH COCONUT MILK. EXTREMELY POPULAR WITH CUSTOMERS NAMED CHRIS AND LIVING IN OURAY

MATCHA TEA LATTE

$4.50

MATCHA TEA LIGHTLY SWEETENED WITH CANE SUGAR AND WHISKED TOGETHER WITH STEAMED MILK

ICED ESPRESSO DRINKS

ALL OF OUR ESPRESSO DRINKS OVER ICE

ICED LATTE

$4.00

COLD BREWED ESPRESSO AND MILK OVER ICE.

ICED CARAMEL LATTE

$4.00

COLD BREWED ESPRESSO, OUR OWN CARAMEL SYRUP, AND MILK OVER ICE

ICED FLAVORED LATTE

$4.50

COLD BREWED ESPRESSO, YOUR CHOICE OF SYRUP AND MILK OVER ICE

ICED PUMPKIN SPICE LATTE

$4.50

ICED GINGERBREAD SPICE LATTE

$4.50

ICED CARAMEL MACCHIATO

$4.00

COLD BREWED ESPRESSO POURED OVER MILK AND ICE, LIGHTLY SWEETENED WITH CARAMEL AND VANILLA

ICED MOCHA

$5.25

COLD BREWED ESPRESSO, OUR OWN BELGIAN MILK CHOCOLATE SYRUP AND MILK OVER ICE

ICED SHAMELESS MOCHA

$6.25

COLD BREWED ESPRESSO, OUR OWN BELGIAN MILK CHOCOLATE, AND MILK OVER ICE. TOPPED WITH WHIPPED CREAM DRENCHED IN OUR OWN CARAMEL SYRUP AND CRUSHED TOFFEE BITS.

ICED MARZIPAN MOUSE MOCHA

$6.00

COLD BREWED ESPRESSO, OUR OWN DARK CHOCOLATE SYRUP, MEXICAN SPICE, AND MILK OVER ICE.

ICED CARAMEL MOCHA

$6.00

ICED MEXICAN MOCHA (SPICY)

$6.00

COLD BREWED ESPRESSO, OUR OWN DARK CHOCOLATE SYRUP, MEXICAN SPICE, AND MILK OVER ICE.

ICED MUDDY HIPPIE CHAI LATTE

$6.00

COLD BREWED ESPRESSO, OUR OWN DARK CHOCOLATE SYRUP, OUR OWN CHAI AND MILK OVER ICE.

ICED DIRTY HIPPIE CHAI LATTE

$4.75

COLD BREWED ESPRESSO, OUR OWN CHAI, AND MILK OVER ICE

ICED AMERICANO

$2.50

COLD BREWED ESPRESSO AND WATER OVER ICE.

ICED FOGCUTTER IN 24oz cup

$6.00

6 SHOTS OF COLD BREWED ESPRESSO, DOUBLE POUR OF OUR OWN BELGIAN MILK CHOCOLATE OVER ICE. TOPPED WITH ESPRESSO WHIPPED CREAM, CHOCOLATE SPRINKLES AND OPTIONAL CAYENNE POWDER GARNISH

ICED ESPRESSO SHOTS

$2.25

CHOOSE FROM HOT OR ICED ESPRESSO SHOTS POURED OVER ICE.

ICED ROCKIN P LATTE

$4.00

FAVORITE OF THE CREW OVER AT THE ROCKIN P RANCH. 2 HOT SHOTS OF ESPRESSO, 1 PACKET OF STEVIA, OVER FLOWING WITH ICE AND TOPPED WITH WHOLE MILK.

ICED DRINKS

ALL OF COLD DRINKS FREE FROM ESPRESSO

ALPENGLOW

$3.50

ICED ALPINE BERRY HIBISCUS TEA FLOATED ON TOP OF ORANGE JUICE AND ICE

LEMONADE

$3.00

LEMONADE ICED TEA ARNOLD PALMER

$3.00

STRAWBERRY LEMONADE

$3.50

OJ

$3.50

COLD PASTURIZED ORANGE JUICE

ICED TEA

$2.00

CHOOSE FROM BLACK TEA, TROPICAL GREEN, OR ALPINE BERRY HIBISCUS. BREWED RIGHT USING TWO LEAVES AND A BUD TEAS. SWEETNER AND FLAVORS CAN BE ADDED.

ICED CHAI

$4.25

OUR OWN SPICY AND SWEET CHAI RECIPE BREWED RIGHT HERE MIXED WITH THE MILK OF YOUR CHOICE, OVER ICE.

ICED CARAMEL CHAI

$5.00

NO ESPRESSO MUDDY HIPPIE

$4.75

OUR OWN SPICY AND SWEET CHAI RECIPE MIXED WITH OUR DARK CHOCOLATE SYRUP AND MILK, OVER ICE

MILK

$3.00

CHOCOLATE MILK

$4.00

CHOOSE FROM OUR OWN MILK, DARK, OR WHITE CHOCOLATE SYRUPS MIXED WITH MILK.

MEXICAN CHOCOLATE MILK

$4.75

CHOOSE FROM OUR OWN MILK, DARK, OR WHITE CHOCOLATE SYRUPS MIXED WITH MILK.

MARZIPAN MOUSES CHOCOLATE MILK

$4.75

CHOOSE FROM OUR OWN MILK, DARK, OR WHITE CHOCOLATE SYRUPS MIXED WITH MILK.

ICED MATCHA TEA LATTE

$4.00

GREEN TEA MATCHA POWDER WITH A HINT OF SWEETNESS AND MILK OVER ICE.

Cold Brew

$3.50

Apple Cider

$3.00

CARAMEL APPLE CIDER

$4.00

LOCAL ORGANIC SPICED APPLE CIDER AND OUR OWN CARAMEL SYRUP STEAMED TOGETHER

BLENDED ESPRESSO DRINKS

ALL OUR BLENDED DRINKS THAT CONTAIN ESPRESSO

ESPRESSO VANILLA BEAN FRAPPE

$5.00

ESPRESSO SHOTS, VANILLA SYRUP, VANILLA BEAN BASE, MILK, AND ICE BLENDED

ESPRESSO BIRTHDAY CAKE FRAPPE

$5.00

ESPRESSO SHOTS, BIRTHDAY CAKE BASE, MILK, AND ICE BLENDED

ESPRESSO COTTON CANDY FRAPPE

$5.00

ESPRESSO SHOTS, COTTON CANDY BASE, MILK, AND ICE BLENDED

BLENDED PUMPKIN SPICE LATTE

$5.00

BLENDED GINGERBREAD SPICE LATTE

$5.00

BLENDED WHITE MOCHA

$5.25

OUR OWN WHITE CHOCOLATE AND ESPRESSO WITH MILK AND ICE, BLENDED.

BLENDED SHAMELESS

$6.25

OUR OWN MILK CHOCOLATE SYRUP BLENDED WITH MILK, ICE AND FRAPPE BASE. TOPPED WITH WHIPPED CREAM DRENCHED IN OUR CARAMEL SYRUP AND CRUSHED TOFFEE BITS.

BLENDED MOCHA

$5.25

CHOOSE FROM OUR OWN MILK, DARK, OR WHITE CHOCOLATE SYRUP AND ESPRESSO, BLENDED WITH MILK, ICE AND FRAPPE BASE

BLENDED MEXICAN MOCHA

$6.00

OUR OWN DARK CHOCOLATE SYRUP, SPICY MEXICAN SPICE BLEND AND ESPRESSO. BLENDED WITH MILK, ICE, AND FRAPPE BASE.

BLENDED MARZIPAN MOUSE MOCHA

$6.00

OUR OWN DARK CHOCOLATE SYRUP, SPICY MEXICAN SPICE BLEND AND ESPRESSO. BLENDED WITH MILK, ICE, AND FRAPPE BASE.

BLENDED CARAMEL MACCHIATO

$5.00

OUR OWN CARAMEL SYRUP, VANILLA SYRUP, AND ESPRESSO BLENDED WITH MILK, ICE, FRAPPE BASE. CARAMEL DRIZZLED OVER TOP

BLENDED FLAVORED LATTE

$5.00

CHOOSE YOUR OWN FLAVOR OF SYRUP TO BLEND WITH ESPRESSO, MILK, ICE, AND FRAPPE BASE.

BLENDED DIRTY HIPPIE

$5.00

OUR OWN CHAI AND ESPRESSO WITH MILK, ICE, AND FRAPPE BASE.

BLENDED LATTE

$4.00

ESPRESSO, MILK, FRAPPE BASE, AND ICE.

BLENDED ESPRESSO SHOTS

$2.25

DO YOU REALLY WANT THIS?!?! ESPRESSO SHOTS AND ICE.

BLENDED AMERICANO

$2.50

ARE YOU SURE YOU WANT THIS?!?! ESPRESSO, WATER, AND ICE.

BLENDED MUDDY HIPPIE

$5.50

ESPRESSO HORCHATA FRAPPE

$5.00

ESPRESSO SHOTS, COTTON CANDY BASE, MILK, AND ICE BLENDED

BLENDED DRINKS

ALL OUR BLENDED DRINKS THAT ARE FREE OF ESPRESSO

VANILLA BEAN FRAPPE

$4.00

COTTON CANDY FRAPPE

$4.00

BIRTHDAY CAKE FRAPPE

$4.00

BLENDED CHAI

$4.25

BLENDED (no espresso) MUDDY HIPPIE

$4.75

CHAI, DARK CHOCOLATE SYRUP, MILK, ICE

BLENDED HOT CHOCOLATE

$4.75

BLENDED MARZIPAN MOUSE HOT CHOCOLATE

$4.75

BLENDED MEXICAN HOT CHOCOLATE

$4.75

FRUIT SMOOTHIE

$5.50

BLENDED MATCHA LATTE

$4.00

HORCHATA FRAPPE

$4.00

BOTTLED DRINKS

BOTTLED AND CANNED DRINKS
CRYSTAL GEYSER WATER

CRYSTAL GEYSER WATER

$2.75

700 mL Natural spring water

SMART WATER

$3.00
FIJI WATER

FIJI WATER

$3.00

700 mL imported from the Fiji

SAN PELLEGRINO SPARKLING WATER

SAN PELLEGRINO SPARKLING WATER

$2.00

500 mL Naturally carbonated spring water imported from Italy

PERRIER LIME SPARKLING WATER

PERRIER LIME SPARKLING WATER

$2.00

Lime flavored carbonated mineral water

MEXICAN COKE

MEXICAN COKE

$2.50

Mexican Coca Cola made with real cane sugar

MEXICAN SPRITE

MEXICAN SPRITE

$2.50

Mexican Sprite made with real cane sugar

BOYLAN BLACK CHERRY SODA

BOYLAN BLACK CHERRY SODA

$2.50

A unique blend of cherries, wild cherry bark, and extracts of bourbon vanilla. Flavorful, sweet, tart. Made with real cane sugar

BOYLAND ORANGE SODA

BOYLAND ORANGE SODA

$2.50

Refreshing and less sweet than a typical orange soda, with Italian mandarin and tangerine oils

BUCKIN ROOT BEER

BUCKIN ROOT BEER

$2.50

Multi award winning Jackson Hole Soda Company Buckin' Root Beer is batch brewed, made with premium natural flavorings and real sugar

SAN PELLIGRINO POMEGRANATE & BLACKCURRANT

$2.50
SAN PELLEGRINO BLOOD ORANGE SODA

SAN PELLEGRINO BLOOD ORANGE SODA

$2.50

Aranciata Rossa is made from oranges and blood oranges from Italy that get their unique color and taste from the conditions of the land in which they are grown.

BOYLAND DIET COLA

BOYLAND DIET COLA

$2.50

A guilt-free cola made from a complex blend of citrus oils and hints of spices

RED BULL

RED BULL

$3.50

Limonata

$2.50

FUDGE

1/4 LB PURE FUDGE

1/4 LB PURE FUDGE

$5.50
1/4 LB PECAN FUDGE

1/4 LB PECAN FUDGE

$5.50

1/4 LB MINT FUDGE

$5.50

1/4 LB PEANUT BUTTER FUDGE

$5.50

1/4 LB COFFEE FUDGE

$5.50
1/2 LB PURE FUDGE

1/2 LB PURE FUDGE

$11.00
1/2 LB PECAN FUDGE

1/2 LB PECAN FUDGE

$11.00

1/2 LB MINT FUDGE

$11.00

1/2 LB PEANUT BUTTER FUDGE

$11.00

1/2 LB COFFEE FUDGE

$11.00

1/4 LB STOUT FUDGE

$5.50

1/4 LB HUCKLEBERRY FUDGE

$5.50

1/4 LB LAVENDER FUDGE

$5.50

1/4 LB PEACH FUDGE

$5.50

.

1/2 LB STOUT FUDGE

$11.00

1/2 LB HUCKLEBERRY FUDGE

$11.00

1/2 LB LAVENDER FUDGE

$11.00

1/2 LB PEACH FUDGE

$11.00

BAKED GOODS

SCRAP COOKIE

SCRAP COOKIE

$3.50

Made from all the delicious tid bits and scraps from our candy making. Guaranteed to have toffee and chocolate pieces with the possibility of nuts and caramels.

MAGIC BAR

MAGIC BAR

$3.00
TURTLE BAR

TURTLE BAR

$3.00
CHOCOLATE CHIP BROWNIES

CHOCOLATE CHIP BROWNIES

$3.00

Semi-sweet chocolate chips are swirled into a classic dark chocolate brownie batter

LEMON BAR

LEMON BAR

$3.00
BLUEBERRY LEMON MUFFIN

BLUEBERRY LEMON MUFFIN

$3.00
STRAWBERRY RHUBARB MUFFIN

STRAWBERRY RHUBARB MUFFIN

$3.00
CARAMEL APPLE CRUMB CAKE

CARAMEL APPLE CRUMB CAKE

$3.00

Rich, buttery crumb cake with tart apples Delicious caramel apple flavor

WOW GLUTEN FREE BROWNIE

WOW GLUTEN FREE BROWNIE

$4.25

Incredibly decadent gluten free chocolate brownies: a soft, chewy brownie packed with creamy chocolate chunks, with so much chocolatey goodness in every bite

UDIS GLUTEN FREE BLUEBERRY MUFFIN

UDIS GLUTEN FREE BLUEBERRY MUFFIN

$4.25

Sugar sprinkles and bursts of blueberry goodness throughout each muffin make this tasty treat a morning favorite. Dairy-free, soy-free, and nut-free, they make this gourmet classic accessible to a range of restricted diets.

MILK SHAKES

DOUBLE FUDGE WOW SHAKE

$7.00

CHOCOLATE SHAKE

$6.50

MOCHA SHAKE

$6.50

MUDDY ICE CLIMBER SHAKE

$6.50

CHOCOLATE RASPBERRY SHAKE

$6.50

VANILLA SHAKE

$6.50

OREO MONSTER MILK SHAKE

$6.50

MINT CHIP SHAKE

$6.50

HIMALAYAN WINTER SHAKE

$6.50

DIRTY ICE CLIMBER SHAKE

$6.50

ESPRESSO SHAKE

$6.50

ORANGE DREAMSICLE SHAKE

$6.50

RASPBERRY ORANGE JUICE SHAKE

$6.50

KEYLIME PIE SHAKE

$6.50

BUILD YOUR OWN SHAKE

$6.50

ICE CREAM CUPS AND CONES

Small Cup

$3.50

Medium Cup

$5.00

Large Cup

$6.50

Small Cake Cone

$3.50

Medium Waffle Cone

$5.00

Large Waffle Cone

$6.50

AFFOGATO (ESPRESSO SHOTS OVER ICE CREAM)

$5.25

SHOTS OF OUR ESPRESSO EXTRACTED ON TOP OF THE ICE CREAM OF YOUR CHOOSING. TRADITIONALLY WITH VANILLA BEAN ICE CREAM.

WEIGHED COFFEE BEANS

ORGANIC FAIRTRADE SUMATRA TAKENGON

$16.00

MOUSES ESPRESSO BLEND

$16.00

ORGANIC DOMINICAN HONEYED

$16.00

GUATEMALA LOS JAZMINES

$16.00

COSTA RICA TARRAZU

$16.00

MOUSES DECAF ESPRESSO BLEND

$16.00

PREPACKAGED COFFEE BEANS

ORGANIC FAIRTRADE SUMATRA TAKENGON

$16.00

MOUSES ESPRESSO BLEND

$16.00

ORGANIC DOMINICAN HONEYED

$16.00

COSTA RICA TARRAZU

$16.00

MOUSES DECAF ESPRESSO BLEND

$16.00

MERCHANDISE

Barrel Coffee Mug

$12.50
All hours
Sunday10:00 am - 5:00 pm
Monday10:00 am - 5:00 pm
Tuesday10:00 am - 5:00 pm
Wednesday10:00 am - 5:00 pm
Thursday10:00 am - 5:00 pm
Friday10:00 am - 5:00 pm
Saturday10:00 am - 5:00 pm
Restaurant info

Handcrafted espresso drinks, milkshakes, scrap cookies, baked goods, and miscellaneous goodness!

Website

Location

520 MAIN ST 196, OURAY, CO 81427

Directions

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Mouses Chocolates and Coffee image
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