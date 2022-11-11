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Mouses Chocolates and Coffee 6th Ave and Main St
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520 MAIN ST 196
OURAY, CO 81427
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Popular Items
HOT ESPRESSO DRINKS
LATTE
LIGHTLY FOAMED, STEAMED MILK POURED OVER ESPRESSO
FLAVORED LATTE
STEAMED MILK POURED OVER ESPRESSO AND THE FLAVORED SYRUP OF YOUR CHOOSING.
PUMPKIN SPICE LATTE
STEAMED MILK POURED OVER ESPRESSO AND THE FLAVORED SYRUP OF YOUR CHOOSING.
GINGERBREAD SPICE LATTE
STEAMED MILK POURED OVER ESPRESSO AND THE FLAVORED SYRUP OF YOUR CHOOSING.
CARAMEL LATTE
STEAMED MILK POURED OVER OUR OWN CARAMEL SYRUP AND ESPRESSO.
CARAMEL MACCHIATO
ESPRESSO POURED OVER FOAMY STEAMED MILK AND LIGHT CARAMEL AND VANILLA SYRUP WITH CARAMEL SYRUP DRIZZLED OVER TOP
AMERICANO
ESPRESSO POURED OVER HOT WATER WATER.
MOCHA
STEAMED MILK POURED OVER OUR OWN CHOCOLATE SYRUP AND ESPRESSO.
CARAMEL MOCHA
STEAMED MILK OVER OUR OWN CARAMEL, MILK CHOCOLATE SYRUP, AND ESPRESSO.
SHAMELESS MOCHA
STEAMED MILK POURED OVER OUR OWN MILK CHOCOLATE SYRUP. TOPPED WITH WHIPPED CREAM DRENCHED IN OUR OWN CARAMEL SYRUP AND CRUSHED TOFFEE BITS.
FOGCUTTER
6 SHOTS OF ESPRESSO POURED OVER A DOUBLE POUR OF OUR OWN MILK CHOCOLATE SYRUP. TOPPED WITH OUR OWN ESPRESSO WHIPPPED CREAM, CHOCOLATE SPRINKLES AND OPTIONAL CAYENNE PEPPER.
MEXICAN MOCHA
STEAMED MILK POURED OVER OUR OWN DARK CHOCOLATE SYRUP, SPICY MEXICAN SPICE BLEND, AND ESPRESSO SHOTS
MARZIPAN MOUSE MOCHA
STEAMED MILK POURED OVER OUR OWN DARK CHOCOLATE SYRUP, SPICY MEXICAN SPICE BLEND, AND ESPRESSO SHOTS
MUDDY CHAI HIPPIE
STEAMED CHAI, MILK, AND DARK CHOCOLATE SYRUP WITH 2 SHOTS OF ESPRESSO POURED OVER TOP.
SPLITTING MAUL
4 SHOTS OF ESPRESSO POURED OVER OUR OWN ESPRESSO WHIPPED CREAM AND VANILLA SYRUP. 16 OZ (Contains no additional Milk)
CAPPUCCINO
ESPRESSO AND STEAMED FOAMY MILK. TRADITIONAL IS EQUAL PARTS MILK, MILK FOAM, AND ESPRESSO. WET IS MORE MILK AND LESS MILK FOAM DRY IS MORE MILK FOAM AND LESS MILK
NON DAIRY CAPPUCCINO
STEAMED FOAMY MILK AND ESPRESSO
DIRTY HIPPIE CHAI
OUR OWN CHAI, MILK STEAMED TOGETHER WITH 2 SHOTS OF ESPRESSO POURED OVER TOP.
ESPRESSO SHOTS
MOUSES HOUSE ROASTED ESPRESSO
SHOTS IN THE DARK
2 SHOTS OF OUR HOUSE ROASTED ESPRESSO POURED OVER BREWED HOUSE ROASTED COFFEE
MACCHIATO
ESPRESSO SHOTS, SPLASH OF MILK, AND A DOLLOP OF STIFF MILK FOAM ON TOP.
CORTADO 6oz
ESPRESSO SHOTS AND STEAMED MILK FILLED TO 6oz.
AFFOGATO (ESPRESSO SHOTS OVER ICE CREAM)
SHOTS OF OUR ESPRESSO EXTRACTED ON TOP OF THE ICE CREAM OF YOUR CHOOSING. TRADITIONALLY WITH VANILLA BEAN ICE CREAM.
SANDRA LATTE
Is your name Sandra? Do you live in Ouray? Do you like your lattes prepared in a particular way? This drink might be for you.
KATIE LATTE
EGGNOG LATTE
HOT DRINKS
BREWED COFFEE
CHOOSE FROM ONE OF OUR HOUSE ROASTED COFFEES.
APPLE CIDER
LOCAL ORGANIC SPICED APPLE CIDER STEAMED
CARAMEL APPLE CIDER
LOCAL ORGANIC SPICED APPLE CIDER AND OUR OWN CARAMEL SYRUP STEAMED TOGETHER
MILK STEAMER
STEAMED MILK WITH YOUR CHOICE OF FLAVORED SYRUP
HOT CHOCOLATE
OUR OWN MILK BELGIAN CHOCOLATE SYRUP STEAMED TOGETHER WITH MILK
CHAI TEA LATTE
OUR OWN CHAI RECIPE MAD WITH BLACK TEA, CINNAMON, GINGER, ALLSPICE, PEPPERCORNS, CLOVES, GREEN CARDAMOM, AND SWEETENED WITH HONEY. STEAMED TOGETHER WITH MILK.
CARAMEL CHAI
CAFE AU LAIT
HALF BREWED COFFEE AND HALF STEAMED MILK
MEXICAN HOT CHOCOLATE SPICY
OUR OWN DARK CHOCOLATE SYRUP AND SPICY MEXICAN SPICE BLEND, AND MILK
LAVENDER HOT CHOCOLATE
OUR OWN DARK CHOCOLATE SYRUP, LAVENDER SYRUP, AND STEAMED MILK.
MARAZIPAN MOUSE HOT CHOCOLATE
OUR OWN DARK CHOCOLATE SYRUP AND SPICY MEXICAN SPICE BLEND, AND MILK
MUDDY HIPPIE (NO ESPRESSO)
OUR OWN DARK CHOCOLATE SYRUP, OUR OWN CHAI TEA, STEAMED TOGETHER WITH MILK.
LONDON FOG TEA LATTE
ORGANIC EARL GREY TEA STEAPED IN WATER AND VANILLA SYRUP WITH STEAMED MILK AND MILK FOAM POURED OVER THE TOP.
HOT TEA BY TWO LEAVES AND A BUD
Select from one of the many teas from Two Leaves and a Bud (a Colorado gourmet tea company)
TEA BAGS WITH OUT THE WATER
NEED JUST THE TEA BAG? WE'VE GOT YOU COVERED
CHRIS' CHAI
MOSTLY OUR OWN CHAI, STEAMED WITH COCONUT MILK. EXTREMELY POPULAR WITH CUSTOMERS NAMED CHRIS AND LIVING IN OURAY
MATCHA TEA LATTE
MATCHA TEA LIGHTLY SWEETENED WITH CANE SUGAR AND WHISKED TOGETHER WITH STEAMED MILK
ICED ESPRESSO DRINKS
ICED LATTE
COLD BREWED ESPRESSO AND MILK OVER ICE.
ICED CARAMEL LATTE
COLD BREWED ESPRESSO, OUR OWN CARAMEL SYRUP, AND MILK OVER ICE
ICED FLAVORED LATTE
COLD BREWED ESPRESSO, YOUR CHOICE OF SYRUP AND MILK OVER ICE
ICED PUMPKIN SPICE LATTE
ICED GINGERBREAD SPICE LATTE
ICED CARAMEL MACCHIATO
COLD BREWED ESPRESSO POURED OVER MILK AND ICE, LIGHTLY SWEETENED WITH CARAMEL AND VANILLA
ICED MOCHA
COLD BREWED ESPRESSO, OUR OWN BELGIAN MILK CHOCOLATE SYRUP AND MILK OVER ICE
ICED SHAMELESS MOCHA
COLD BREWED ESPRESSO, OUR OWN BELGIAN MILK CHOCOLATE, AND MILK OVER ICE. TOPPED WITH WHIPPED CREAM DRENCHED IN OUR OWN CARAMEL SYRUP AND CRUSHED TOFFEE BITS.
ICED MARZIPAN MOUSE MOCHA
COLD BREWED ESPRESSO, OUR OWN DARK CHOCOLATE SYRUP, MEXICAN SPICE, AND MILK OVER ICE.
ICED CARAMEL MOCHA
ICED MEXICAN MOCHA (SPICY)
COLD BREWED ESPRESSO, OUR OWN DARK CHOCOLATE SYRUP, MEXICAN SPICE, AND MILK OVER ICE.
ICED MUDDY HIPPIE CHAI LATTE
COLD BREWED ESPRESSO, OUR OWN DARK CHOCOLATE SYRUP, OUR OWN CHAI AND MILK OVER ICE.
ICED DIRTY HIPPIE CHAI LATTE
COLD BREWED ESPRESSO, OUR OWN CHAI, AND MILK OVER ICE
ICED AMERICANO
COLD BREWED ESPRESSO AND WATER OVER ICE.
ICED FOGCUTTER IN 24oz cup
6 SHOTS OF COLD BREWED ESPRESSO, DOUBLE POUR OF OUR OWN BELGIAN MILK CHOCOLATE OVER ICE. TOPPED WITH ESPRESSO WHIPPED CREAM, CHOCOLATE SPRINKLES AND OPTIONAL CAYENNE POWDER GARNISH
ICED ESPRESSO SHOTS
CHOOSE FROM HOT OR ICED ESPRESSO SHOTS POURED OVER ICE.
ICED ROCKIN P LATTE
FAVORITE OF THE CREW OVER AT THE ROCKIN P RANCH. 2 HOT SHOTS OF ESPRESSO, 1 PACKET OF STEVIA, OVER FLOWING WITH ICE AND TOPPED WITH WHOLE MILK.
ICED DRINKS
ALPENGLOW
ICED ALPINE BERRY HIBISCUS TEA FLOATED ON TOP OF ORANGE JUICE AND ICE
LEMONADE
LEMONADE ICED TEA ARNOLD PALMER
STRAWBERRY LEMONADE
OJ
COLD PASTURIZED ORANGE JUICE
ICED TEA
CHOOSE FROM BLACK TEA, TROPICAL GREEN, OR ALPINE BERRY HIBISCUS. BREWED RIGHT USING TWO LEAVES AND A BUD TEAS. SWEETNER AND FLAVORS CAN BE ADDED.
ICED CHAI
OUR OWN SPICY AND SWEET CHAI RECIPE BREWED RIGHT HERE MIXED WITH THE MILK OF YOUR CHOICE, OVER ICE.
ICED CARAMEL CHAI
NO ESPRESSO MUDDY HIPPIE
OUR OWN SPICY AND SWEET CHAI RECIPE MIXED WITH OUR DARK CHOCOLATE SYRUP AND MILK, OVER ICE
MILK
CHOCOLATE MILK
CHOOSE FROM OUR OWN MILK, DARK, OR WHITE CHOCOLATE SYRUPS MIXED WITH MILK.
MEXICAN CHOCOLATE MILK
CHOOSE FROM OUR OWN MILK, DARK, OR WHITE CHOCOLATE SYRUPS MIXED WITH MILK.
MARZIPAN MOUSES CHOCOLATE MILK
CHOOSE FROM OUR OWN MILK, DARK, OR WHITE CHOCOLATE SYRUPS MIXED WITH MILK.
ICED MATCHA TEA LATTE
GREEN TEA MATCHA POWDER WITH A HINT OF SWEETNESS AND MILK OVER ICE.
Cold Brew
Apple Cider
CARAMEL APPLE CIDER
LOCAL ORGANIC SPICED APPLE CIDER AND OUR OWN CARAMEL SYRUP STEAMED TOGETHER
BLENDED ESPRESSO DRINKS
ESPRESSO VANILLA BEAN FRAPPE
ESPRESSO SHOTS, VANILLA SYRUP, VANILLA BEAN BASE, MILK, AND ICE BLENDED
ESPRESSO BIRTHDAY CAKE FRAPPE
ESPRESSO SHOTS, BIRTHDAY CAKE BASE, MILK, AND ICE BLENDED
ESPRESSO COTTON CANDY FRAPPE
ESPRESSO SHOTS, COTTON CANDY BASE, MILK, AND ICE BLENDED
BLENDED PUMPKIN SPICE LATTE
BLENDED GINGERBREAD SPICE LATTE
BLENDED WHITE MOCHA
OUR OWN WHITE CHOCOLATE AND ESPRESSO WITH MILK AND ICE, BLENDED.
BLENDED SHAMELESS
OUR OWN MILK CHOCOLATE SYRUP BLENDED WITH MILK, ICE AND FRAPPE BASE. TOPPED WITH WHIPPED CREAM DRENCHED IN OUR CARAMEL SYRUP AND CRUSHED TOFFEE BITS.
BLENDED MOCHA
CHOOSE FROM OUR OWN MILK, DARK, OR WHITE CHOCOLATE SYRUP AND ESPRESSO, BLENDED WITH MILK, ICE AND FRAPPE BASE
BLENDED MEXICAN MOCHA
OUR OWN DARK CHOCOLATE SYRUP, SPICY MEXICAN SPICE BLEND AND ESPRESSO. BLENDED WITH MILK, ICE, AND FRAPPE BASE.
BLENDED MARZIPAN MOUSE MOCHA
OUR OWN DARK CHOCOLATE SYRUP, SPICY MEXICAN SPICE BLEND AND ESPRESSO. BLENDED WITH MILK, ICE, AND FRAPPE BASE.
BLENDED CARAMEL MACCHIATO
OUR OWN CARAMEL SYRUP, VANILLA SYRUP, AND ESPRESSO BLENDED WITH MILK, ICE, FRAPPE BASE. CARAMEL DRIZZLED OVER TOP
BLENDED FLAVORED LATTE
CHOOSE YOUR OWN FLAVOR OF SYRUP TO BLEND WITH ESPRESSO, MILK, ICE, AND FRAPPE BASE.
BLENDED DIRTY HIPPIE
OUR OWN CHAI AND ESPRESSO WITH MILK, ICE, AND FRAPPE BASE.
BLENDED LATTE
ESPRESSO, MILK, FRAPPE BASE, AND ICE.
BLENDED ESPRESSO SHOTS
DO YOU REALLY WANT THIS?!?! ESPRESSO SHOTS AND ICE.
BLENDED AMERICANO
ARE YOU SURE YOU WANT THIS?!?! ESPRESSO, WATER, AND ICE.
BLENDED MUDDY HIPPIE
ESPRESSO HORCHATA FRAPPE
ESPRESSO SHOTS, COTTON CANDY BASE, MILK, AND ICE BLENDED
BLENDED DRINKS
VANILLA BEAN FRAPPE
COTTON CANDY FRAPPE
BIRTHDAY CAKE FRAPPE
BLENDED CHAI
BLENDED (no espresso) MUDDY HIPPIE
CHAI, DARK CHOCOLATE SYRUP, MILK, ICE
BLENDED HOT CHOCOLATE
BLENDED MARZIPAN MOUSE HOT CHOCOLATE
BLENDED MEXICAN HOT CHOCOLATE
FRUIT SMOOTHIE
BLENDED MATCHA LATTE
HORCHATA FRAPPE
BOTTLED DRINKS
CRYSTAL GEYSER WATER
700 mL Natural spring water
SMART WATER
FIJI WATER
700 mL imported from the Fiji
SAN PELLEGRINO SPARKLING WATER
500 mL Naturally carbonated spring water imported from Italy
PERRIER LIME SPARKLING WATER
Lime flavored carbonated mineral water
MEXICAN COKE
Mexican Coca Cola made with real cane sugar
MEXICAN SPRITE
Mexican Sprite made with real cane sugar
BOYLAN BLACK CHERRY SODA
A unique blend of cherries, wild cherry bark, and extracts of bourbon vanilla. Flavorful, sweet, tart. Made with real cane sugar
BOYLAND ORANGE SODA
Refreshing and less sweet than a typical orange soda, with Italian mandarin and tangerine oils
BUCKIN ROOT BEER
Multi award winning Jackson Hole Soda Company Buckin' Root Beer is batch brewed, made with premium natural flavorings and real sugar
SAN PELLIGRINO POMEGRANATE & BLACKCURRANT
SAN PELLEGRINO BLOOD ORANGE SODA
Aranciata Rossa is made from oranges and blood oranges from Italy that get their unique color and taste from the conditions of the land in which they are grown.
BOYLAND DIET COLA
A guilt-free cola made from a complex blend of citrus oils and hints of spices
RED BULL
Limonata
FUDGE
1/4 LB PURE FUDGE
1/4 LB PECAN FUDGE
1/4 LB MINT FUDGE
1/4 LB PEANUT BUTTER FUDGE
1/4 LB COFFEE FUDGE
1/2 LB PURE FUDGE
1/2 LB PECAN FUDGE
1/2 LB MINT FUDGE
1/2 LB PEANUT BUTTER FUDGE
1/2 LB COFFEE FUDGE
1/4 LB STOUT FUDGE
1/4 LB HUCKLEBERRY FUDGE
1/4 LB LAVENDER FUDGE
1/4 LB PEACH FUDGE
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1/2 LB STOUT FUDGE
1/2 LB HUCKLEBERRY FUDGE
1/2 LB LAVENDER FUDGE
1/2 LB PEACH FUDGE
BAKED GOODS
SCRAP COOKIE
Made from all the delicious tid bits and scraps from our candy making. Guaranteed to have toffee and chocolate pieces with the possibility of nuts and caramels.
MAGIC BAR
TURTLE BAR
CHOCOLATE CHIP BROWNIES
Semi-sweet chocolate chips are swirled into a classic dark chocolate brownie batter
LEMON BAR
BLUEBERRY LEMON MUFFIN
STRAWBERRY RHUBARB MUFFIN
CARAMEL APPLE CRUMB CAKE
Rich, buttery crumb cake with tart apples Delicious caramel apple flavor
WOW GLUTEN FREE BROWNIE
Incredibly decadent gluten free chocolate brownies: a soft, chewy brownie packed with creamy chocolate chunks, with so much chocolatey goodness in every bite
UDIS GLUTEN FREE BLUEBERRY MUFFIN
Sugar sprinkles and bursts of blueberry goodness throughout each muffin make this tasty treat a morning favorite. Dairy-free, soy-free, and nut-free, they make this gourmet classic accessible to a range of restricted diets.
MILK SHAKES
DOUBLE FUDGE WOW SHAKE
CHOCOLATE SHAKE
MOCHA SHAKE
MUDDY ICE CLIMBER SHAKE
CHOCOLATE RASPBERRY SHAKE
VANILLA SHAKE
OREO MONSTER MILK SHAKE
MINT CHIP SHAKE
HIMALAYAN WINTER SHAKE
DIRTY ICE CLIMBER SHAKE
ESPRESSO SHAKE
ORANGE DREAMSICLE SHAKE
RASPBERRY ORANGE JUICE SHAKE
KEYLIME PIE SHAKE
BUILD YOUR OWN SHAKE
WEIGHED COFFEE BEANS
PREPACKAGED COFFEE BEANS
MERCHANDISE
|Sunday
|10:00 am - 5:00 pm
|Monday
|10:00 am - 5:00 pm
|Tuesday
|10:00 am - 5:00 pm
|Wednesday
|10:00 am - 5:00 pm
|Thursday
|10:00 am - 5:00 pm
|Friday
|10:00 am - 5:00 pm
|Saturday
|10:00 am - 5:00 pm
Handcrafted espresso drinks, milkshakes, scrap cookies, baked goods, and miscellaneous goodness!
520 MAIN ST 196, OURAY, CO 81427