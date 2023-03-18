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Paco's Tacos Koloa Paco's Tacos Koloa - 2545 Kiahuna Plantation Drive

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2545 Kiahuna Plantation Drive

Koloa, HI 96756

Orders through Toast are commission free and go directly to this restaurant

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Food

Seafood Platters

SERVED WITH RICE AND REFRIED BEANS

CAMARONES AL MOJO DE AJO

$25.00

SUCCULENT SHRIMP SAUTÉED IN GARLIC AND OLIVE OIL

PESCADO AL MOJO DE AJO

$25.00

FRESH ONO FISH SAUTÉED IN GARLIC AND OLIVE OIL

CAMARONES A LA “DIABLA”

$25.00

DEVIL-STYLE SHRIMP, COOKED WITH CHORIZO, (PORK MEXICAN SAUSAGES) MIXED ON RANCHERA SALSA. AND WARM TORTILLAS.

PESCADO RANCHERO

$25.00

FRESH ONO FISH SAUTÉED IN RANCHERO SAUCE AND WARM TORTILLAS

FISH A LA“DIABLA”

$25.00

DEVIL-STYLE ONO FISH, COOKED WITH CHORIZO (PORK MEXICAN SAUSAGES), MIXED ON RANCHERA SALSA. AND WARM TORTILLAS

CAMARONES RANCHEROS

$25.00

SHRIMP SAUTÉED IN RANCHERO SAUCE. AND WARM TORTILLAS

ENCHILADA DEL MAR

$25.00

A FLOUR TORTILLA ENCHILADA, FILLED WITH SHRIMP AND FISH SAUTÉED WITH BELL PEPPERS AND ONION COVERED WITH RANCHERA SAUCE, CHEESE, AVOCADO AND SOUR CREAM

Platters

SERVED WITH RICE AND REFRIED BEANS

CHICKEN MOLE ENCHILADAS PLATE

$23.00

TWO ENCHILADAS TOPPED WITH FRESHLY MADE MOLE SAUCE, GUERRERO STYLE, MAMA “CHONITAS” RECIPE, MADE WITH CHILE ANCHO, GUAJILLO, RAISINS, ALMONDS, PEANUTS, AND HAND MADE CHOCOLATE; SOUR CREAM AND CHEESE

ENCHILADAS PLATE (RED SAUCE)

$22.00

TWO CHEESE, SHREDDED BEEF, CHICKEN, CHILE VERDE, CARNITAS, OR CARNE ASADA, COVERED WITH ENCHILADA SAUCE, CHEESE, AND SOUR CREAM

CHILES RELLENOS PLATE

$23.00

TWO ANAHEIM PEPPERS STUFFED WITH CHEESE, DIPPED IN A FLUFFY EGG BATTER AND FRIED UNTIL GOLDEN BROWN, COVERED WITH RANCHERA SAUCE, CHEESE, AND WARM TORTILLAS

TACOS PLATE

$19.00

TWO TACOS EITHER: CARNE ASADA, CARNITAS, CHICKEN, AL PASTOR OR VEGGIE

ROLL TAQUITOS PLATE

$19.00

SHREDDED BEEF ROLL TAQUITOS, GARNISHED WITH LETTUCE, GUACAMOLE, CHEESE AND SOUR CREAM

BURRITO PLATE

$23.00

A BURRITO OF YOUR CHOICE: GRILLED FISH, BAJA FISH, SHRIMP, SEAFOOD, CACTUS, VEGGIE VEGAN, CHILE RELLENO, BEAN & CHEESE, CALI, CARNITAS, CHICKEN, CHILE VERDE, CARNE ASADA, OR AL PASTOR.

SUPER PACO BURRITO PLATE

$24.00

A GIANT BURRITO STUFFED WITH CHILE VERDE, CHILE RELLENO, LETTUCE, RICE, BEANS, PICO DE GALLO AND SOUR CREAM, SMOTHERED WITH CHILE VERDE

CHILE VERDE PLATE

$19.00

PORK SHOULDER, SLOW COOKED IN A GREEN CHILI SAUCE OF JALAPEÑO CHILES, GARLIC, AND WARM TORTILLAS

CHIMICHANGA PLATE

$23.00

DEEP-FRIED BURRITO, CARNE ASADA, CARNITAS, CHICKEN, CHILE VERDE, OR AL PASTOR, COVERED WITH GUACAMOLE, LETTUCE, SOUR CREAM, PICO DE GALLO AND CHEESE

CARNE ASADA PLATE

$24.00

GRILLED 8OZ TOP SIRLOIN STEAK, CHEESE ENCHILADA, PICO DE GALLO, GUACAMOLE AND WARM TORTILLAS

CARNITAS PLATE

$23.00

MICHOACÁN-STYLE BRAISED PORK, PICO DE GALLO, GUACAMOLE AND WARM TORTILLAS

FAJITAS PLATE

$23.00

GRILLED STRIPS OF TOP SIRLOIN, CHICKEN OR SHRIMP, MIX WITH ONION, TOMATOES AND BELL PEPPERS ON A HOT SIZZLING COMAL. GARNISHED WITH FRESH GUACAMOLE, PICO DE GALLO SOUR CREAM, AND WARM TORTILLAS

BIG KAHUNA PLATE

$25.00

COMBINATION OF, CARNITAS TACO, CHICKEN ENCHILADA AND A CHILE RELLENO

Tacos

GLUTEN-FREE | NO MIX & MATCH

2 CARNE ASADA TACOS

$12.00

GRILLED TOP SIRLOIN STEAK, CILANTRO, ONION AND GUACASALSA

2 CARNITAS TACOS

$12.00

TENDER LEAN PORK ROAST, CILANTRO, ONION AND GUACASALSA

2 CHICKEN TACOS

$12.00

GRILLED CHICKEN BREAST, CILANTRO, ONION AND GUACASALSA

2 AL PASTOR TACOS

$12.00

A TASTY DICED GRILLED PORK ON RED SAUCE WITH PINEAPPLE, CILANTRO, ONION AND GUACASALSA

2 VEGGIE VEGAN TACOS

$11.00

RICE, WHOLE BEANS, LETTUCE, PICO DE GALLO AND GUACASALSA

2 NOPAL (CACTUS) TACOS

$11.00

FRESH CACTUS PADDLES, WITH CILANTRO, ONION AND GUACASALSA (VEGGIE VEGAN)

2 SHRIMP TACOS

$12.00

SHRIMP GARNISHED WITH CABBAGE, PICO DE GALLO AND CILANTRO SAUCE

2 ONO FISH TACOS

$12.00

GRILLED ONO FISH GARNISHED WITH CABBAGE, PICO DE GALLO AND CILANTRO SAUCE

2 BAJA ONO FISH TACOS

$12.00

BEER-BATTERED ONO FISH, CABBAGE, PICO DE GALLO AND CILANTRO SAUCE

3 CARNE ASADA TACOS

$15.00

GRILLED TOP SIRLOIN STEAK, CILANTRO, ONION AND GUACASALSA

3 CARNITAS TACOS

$14.00

TENDER LEAN PORK ROAST, CILANTRO, ONION AND GUACASALSA

3 CHICKEN TACOS

$14.00

GRILLED CHICKEN BREAST, CILANTRO, ONION AND GUACASALSA

3 AL PASTOR TACOS

$14.00

A TASTY DICED GRILLED PORK ON RED SAUCE WITH PINEAPPLE, CILANTRO, ONION AND GUACASALSA

3 VEGGIE VEGAN TACOS

$13.00

RICE, WHOLE BEANS, LETTUCE, PICO DE GALLO AND GUACASALSA

3 NOPAL (CACTUS) TACOS

$13.00

FRESH CACTUS PADDLES, WITH CILANTRO, ONION AND GUACASALSA (VEGGIE VEGAN)

3 SHRIMP TACOS

$15.00

SHRIMP GARNISHED WITH CABBAGE, PICO DE GALLO AND CILANTRO SAUCE.

3 ONO FISH TACOS

$15.00

GRILLED ONO FISH GARNISHED WITH CABBAGE, PICO DE GALLO AND CILANTRO SAUCE.

3 BAJA FISH TACOS

$15.00

BEER-BATTERED ONO FISH, CABBAGE, PICO DE GALLO AND CILANTRO SAUCE.

Taco Salad

CARNE ASADA TACO SALAD

$16.00

Served in a large flour tortilla shell, with romaine lettuce, refried beans, cheese, sour cream, Pico de gallo and fresh guacamole

CARNITAS TACO SALAD

$15.00

Served in a large flour tortilla shell, with romaine lettuce, refried beans, cheese, sour cream, Pico de gallo and fresh guacamole

CHILE VERDE TACO SALAD

$15.00

Served in a large flour tortilla shell, with romaine lettuce, refried beans, cheese, sour cream, Pico de gallo and fresh guacamole

AL PASTOR TACO SALAD

$15.00

Served in a large flour tortilla shell, with romaine lettuce, refried beans, cheese, sour cream, Pico de gallo and fresh guacamole

SHRIMP TACO SALAD

$16.00

Served in a large flour tortilla shell, with romaine lettuce, refried beans, cheese, sour cream, Pico de gallo and fresh guacamole

ONO FISH TACO SALAD

$16.00

Served in a large flour tortilla shell, with romaine lettuce, refried beans, cheese, sour cream, Pico de gallo and fresh guacamole

REFIRED BEANS TACO SALAD

$14.00

Served in a large flour tortilla shell, with romaine lettuce, refried beans, cheese, sour cream, Pico de gallo and fresh guacamole

VEGGIE VEGAN TACO SALAD

$14.00

Served in a large flour tortilla shell, with romaine lettuce, whole beans, rice, Pico de gallo and fresh guacamole

NOPAL (CACTUS) (VEGGIE VEGAN) TACO SALAD

$14.00

Served in a large flour tortilla shell, with romaine lettuce, whole beans, onion, Pico de gallo and fresh guacamole

CHICKEN TACO SALAD

$15.00

GRILLED BONELESS CHICKEN BREAST, RICE, REFRIED BEANS, PICO DE GALLO AND GUACA SALSA

Salad

AVOCADO SALAD

$13.00

(ADD ON CARNE ASADA, CHICKEN, SHRIMP OR FISH+$5.00)

Burritos

Make it a wet Burrito: Smothered with Chile Verde or Enchilada Style for $3.00

CARNE ASADA BURRITO

$15.00

GRILLED TOP SIRLOIN STEAK, PICO DE GALLO AND GUACASALSA

CARNITA BURRITO

$15.00

TENDER LEAN PORK ROAST WITH PICO DE GALLO & GUACASALSA

SHRIMP BURRITO

$16.00

GARLIC SHRIMP, CABBAGE, PICO DE GALLO, RICE, REFRIED BEANS & CILANTRO SAUCE

FISH BURRITO

$16.00

GRILLED ONO FISH, CABBAGE, PICO DE GALLO, RICE, REFRIED BEANS & CILANTRO SAUCE

SEAFOOD BURRITO

$16.00

GRILL FISH AND SHRIMP, CABBAGE, PICO DE GALLO, RICE, REFRIED BEANS & CILANTRO SAUCE

BAJA FISH BURRITO

$16.00

BEER-BATTERED ONO FISH, CABBAGE, PICO DE GALLO, RICE, REFRIED BEANS & CILANTRO SAUCE

CHILE RELLENO BURRITO

$15.00

ANAHEIM PEPPER FILLED WITH CHEESE BETTERED ON EGG, LETTUCE, PICO DE GALLO, RICE, REFRIED BEANS & SOUR CREAM

VEGGIE VEGAN BURRITO

$12.00

FOR A VEGGIE DELIGHT WITH RICE, WHOLE BEANS, LETTUCE, PICO DE GALLO & GUACASALSA

BEAN & CHEESE BURRITO

$11.00

REFRIED BEANS & CHEESE

CHILE VERDE BURRITO

$15.00

DICED TENDER PORK IN GREEN SAUCE, RICE REFRIED BEANS AND SMOTHERED WITH CHILE VERDE

AL PASTOR BURRITO

$15.00

A TASTY DICED GRILLED PORK PINEAPPLE, ON RED SAUCE, REFRIED BEANS, RICE, PICO DE GALLO AND GUACASALSA

CALI BURRITO

$16.00

GRILLED TOP SIRLOIN STEAK WITH FRENCH FRIES, CHEESE, SOUR CREAM, PICO DE GALLO AND GUACASALSA

CHICKEN BURRITO

$15.00

Nopal (Cactus) Burrito

$12.00

Torta - Sandwich

The Torta sandwich of Mexican origin. Served in grilled “Telera” Bread, Garnished with Refried Beans, Melted Cheese, Guacamole, Pico de Gallo and lettuce.

CARNE ASADA TORTA

$15.00

CARNITAS TORTA

$15.00

FISH TORTA

$16.00

AL PASTOR TORTA

$15.00

NOPAL (CACTUS) TORTA

$12.00

FRESH CACTUS PADDLES, GRILLED ONIONS, RICE AND WHOLE BEANS, PICO DE GALLO & GUACASALSA (VEGGIE VEGAN)

CHICKEN TORTA

$15.00

Sides

BACON

$4.00

BASKET OF FRENCH FRIES

$7.00

BASKET OF TORTILLA CHIPS

$4.00

BEANS

$4.00

CHEESE SM

$2.00

CHILE VERDE LG

$8.00

CHILE VERDE SM

$4.00

CHORIZO

$6.00

CILANTRO & ONION

$2.00

CILANTRO SAUCE

$4.00

ENCHILADA SAUCE LG

$8.00

FRESH JALAPENOS

$2.00

FRESH SALSA LG

$7.00

FRESH SALSA SM

$3.00

GUACAMOLE LG

$8.00

GUACAMOLE SM

$4.00

GUACASALSA

$7.00

HALF AVOCADO

$7.00

JALAPENOS TOREADO

$4.00

LETTUCE

$2.00

MOLE SAUCE

$12.00

NOPALE

$5.00

PICO DE GALLO LG

$7.00

PICO DE GALLO SM

$4.00

RANCHERA SAUCE

$8.00

RICE

$4.00

RICE & BEANS

$8.00

SOUR CREAM

$2.00

TOMATOES

$2.00

TORTILLAS

$2.00

Side Meat Small

$6.00

Side Meat Large

$10.00

ENCHILADA SAUCE SM

$4.00

Pickled Jalapeño

$2.00

A La Carte

1 TACO

$8.00

YOUR CHOICE: CARNE ASADA, CARNITAS, CHICKEN, AI PASTOR, FISH, SHRIMP OR VEGGIE

1 ENCHILADA

$8.00

YOUR CHOICE: CARNE ASADA, CARNITAS, CHICKEN, CHILE VERDE, AI PASTOR

1 CHILE RELLENO

$8.00

1 TOSTADA

$8.00

YOUR CHOICE: CARNE ASADA, CARNITAS, CHICKEN OR AI PASTOR

Kids Menu

UNDER 12 YEARS OLD

NAI'A CHEESE QUESADILLA

$8.00

GRILLED FLOUR TORTILLA WITH MELTED CHEESE, SOUR CREAM. SERVED WITH RICE AND BEANS

EL GORDO CHICKEN TACO

$8.00

GRILLED CHICKEN BREAST, WITH CHEESE. SERVED WITH RICE AND BEANS

MINE BEAN AND CHEESE BURRITO

$8.00

FILLED WITH REFRIED BEANS AND CHEESE. SERVED WITH RICE AND BEANS

KEALIA CHEESE ENCHILADA

$8.00

FILLED WITH CHEESE COVERED WITH OR SPECIAL RED SAUCE,SOUR CREAM AND CHEESE. SERVED WITH RICE AND BEANS

BEVES CHICKEN NUGGETS

$8.00

CHICKEN NUGGETS SERVED WITH FRENCH FRIES

AMALIAS EGGS

$8.00

TWO EGGS, RICE AND BEANS

LIL CEEZ FAVORITE (Poipu Only)

$8.00

MICKEY MOUSE PANCAKE, BACON AND EGG

Desserts

FLAN

$8.00

CHURROS

$7.00

SOPAPILLAS

$7.00

FRIED ICE CREAM

$10.00

CHOCO FLAN

$10.00

BUNUELOS WITH CAJETA

$8.00

Appetizers

CARNE ASADA FRIES

$17.00

FRENCH FRIES TOPPED WITH TOP SIRLOIN STEAK, MELTED CHEESE, GUACAMOLE, PICO DE GALLO, AND SOUR CREAM.

NACHOS

$17.00

CORN TORTILLA CHIPS TOPPED WITH MELTED CHEESE, REFRIED BEANS, GUACAMOLE, PICO DE GALLO, SOUR CREAM AND YOUR CHOICE OF MEAT: CARNE ASADA, CHICKEN OR CARNITAS.

CEVICHE

$15.00

SAVORY ONO FISH COCKTAIL. (MEXICAN POKE)

QUESADILLA

$15.00

GRILLED FLOUR TORTILLA WITH MELTED CHEESE, SOUR CREAM, PICO DE GALLO, GUACAMOLE AND YOUR CHOICE OF MEAT: CARNE ASADA, AL PASTOR, CHICKEN, CARNITAS OR VEGGIE.

CHIPS AND PICO DE GALLO

$9.00

CHOPPED FRESH JALAPEÑOS, TOMATOES, ONION, & CILANTRO.

CHIPS AND GUACAMOLE

$13.00

FRESH AVOCADOS MIXED WITH FRESH JALAPEÑOS, TOMATOES, ONION, & CILANTRO.

CHIPS AND SALSA

$4.00

BLENDED FRESH JALAPEÑOS, TOMATOES, ONION, AND CILANTRO.

FISH AND CHIPS

$16.00

5 ROLL TAQUITOS

$12.00

ROLLED SHREDDED BEEF TAQUITOS, GARNISHED WITH FRESH GUACAMOLE, SOUR CREAM AND CHEESE.

QUESO FUNDIDO (CHEESE FONDUE)

$12.00

MELTED MOZZARELLA CHEESE MIX WITH CHORIZO, SERVED WITH TORTILLAS.

SHRIMP COCKTAIL

$16.00

A CLASSIC MEXICAN SHRIMP COCKTAIL, WITH TOMATO, JALAPEÑO, CILANTRO ONION AND AVOCADO.

BEAN DIP

$10.00

Nachos Carnitas

$17.00

Nachos Nopales

$17.00

Soups

Available Only at Kapolei❀

BIRRIA

$18.00

BIRRIA TORTILLAS CHOICE (CORN TORTILLAS, FLOUR TORTILLAS, CORN QUESADILLAS)

MENUDO

$18.00

MEXICO’S MOST FAMOUS HANGOVER CURE IS THIS LABOR-INTENSIVE SOUP OF BEEF TRIPE FLOATING IN A SPICY, GARLICKY BROTH.

Breakfast

Paco Loco

$15.00

TWO FRIED EGGS ON TOP OF RICE COVERED WITH CHILE VERDE, SERVED WITH REFRIED BEANS

Huevos Rancheros

$14.00

TWO FRIED EGGS ON TOP OF CORN TORTILLA COVERED WITH RANCHERA SAUCE. SERVED WITH REFRIED BEANS, RICE, AND WARM TORTILLAS

Chorizo Con Huevo

$15.00

SCRAMBLED EGGS WITH OUR HOMEMADE MEXICAN SAUSAGE. SERVED WITH REFRIED BEANS, RICE, AND WARM TORTILLAS

Machaca Con Huevo

$15.00

SHREDDED BEEF SCRAMBLED WITH EGGS, ONION, AND GREEN BELL PEPPER. SERVED WITH REFRIED BEANS, RICE, AND WARM TORTILLAS

Steak and Eggs

$19.00

TOP SIRLOIN STEAK, TWO FRIED EGGS AND FRENCH FRIES

Huevos A La Mexicana

$15.00

EGGS SCRAMBLED WITH ONION, TOMATOES AND GREEN BELL PEPPER. SERVED WITH REFRIED BEANS, RICE, AND WARM TORTILLAS

Huevos Con Jamon

$15.00

SCRAMBLED EGGS WITH HAM. SERVED WITH REFRIED BEANS, RICE, AND WARM TORTILLAS

Huevos Divorciados

$16.00

“DIVORCED EGGS” IS A MEXICAN BREAKFAST FEATURING TWO FRIED EGGS, COVERED WITH RANCHERA SAUCE AND ENCHILADA SAUCE, SEPARATED BY CHILAQUILES. SERVED WITH REFRIED BEANS, RICE, AND WARM TORTILLAS

Nopalitos Con Huevo

$15.00

EGGS SCRAMBLED WITH TENDER CACTUS, ONION, AND GREEN BELL PEPPERS. SERVED WITH REFRIED BEANS, RICE, AND WARM TORTILLAS

Chilaquiles Con Huevo

$16.00

CHOPPED CORN TORTILLA CHIPS, MIXED WITH OUR SPECIAL SAUCE, TOPPED WITH SOUR CREAM, CHEESE, AND SCRAMBLED EGGS. SERVED WITH REFRIED BEANS, AND RICE

Omelet

$18.00

THREE EGG OMELET, FILLED WITH YOUR ONE CHOICE OF: CHORIZO, BACON, HAM, CARNITAS, OR AVOCADO, COVERED WITH RANCHERA SAUCE AND MELTED CHEESE. SERVED WITH REFRIED BEANS, RICE, AND WARM TORTILLAS

Breakfast Burrito

$14.00

TWO SCRAMBLED EGGS FILLED WITH MELTED CHEESE, REFRIED BEANS, RICE AND YOUR ONE CHOICE OF: CHORIZO, BACON, HAM, CARNITAS, MACHACA, NOPALITOS OR VEGGIE (GET IT SMOTHERED WITH CHILE VERDE OR ENCHILADA STYLE FOR $3.00)

Breakfast Torta Sandwich

$12.00

TWO SCRAMBLED EGGS FILLED WITH MELTING CHEESE, REFRIED BEANS, AND YOUR ONE CHOICE OF: CHORIZO, BACON, OR HAM

Beverages

Non-Alcoholic

Fountain Soda

$3.00

Jarrito

$4.00

Lemonade

$3.00

Mexican Coca Cola

$4.00

Iced Tea

$3.00

Juice

$4.00

Plantation Ice-tea

$4.00

Arnold Palmer

$4.00

Virgin Cocktail

$8.00

Shirley Temple

$4.00

Coconut Water

$4.00

Milk

$3.00

Coffee

$3.00

Fanta Mex

$4.00

Sprite Mex

$4.00

Sangria Mex

$4.00

Sidral Mundet

$4.00

Can Soda

$2.00

Perrier Water

$3.00

Bottle Water

$2.00

Hot Coco

$3.00

Gatorade

$3.00

Arizona

$3.00

Any Snacks

$3.00

Hot Tea

$3.00

Take Out Food Bar

Catering Only

TACO BAR FOR 20 PEOPLE

$380.00

ENCHILADA BAR FOR 20 PEOPLE

$480.00

CHILE RELLENO BAR FOR 20 PEOPLE

$480.00

TACO BAR FOR 10 PEOPLE

$190.00

ENCHILADA BAR FOR 10 PEOPLE

$240.00

CHILE RELLENO BAR FOR 10 PEOPLE

$240.00

MISC

Misc Items

CHAMOY BOTTLE

$12.00
All hours
Sunday8:00 am - 3:59 am
Monday8:00 am - 3:59 am
Tuesday8:00 am - 3:59 am
Wednesday8:00 am - 3:59 am
Thursday8:00 am - 3:59 am
Friday8:00 am - 3:59 am
Saturday8:00 am - 3:59 am
Restaurant info

Come in and enjoy!

Location

2545 Kiahuna Plantation Drive, Koloa, HI 96756

Directions

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