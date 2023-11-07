Pocho's Tequila & Cocina 128 East Broadway
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128 East Broadway
Granville, OH 43023
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FOOD
STARTERS
- QUESO DIP$4.00
- GUACAMOLE$4.00
- STREET CORN$6.00
COJITA CHEESE, CHILI POWDER, LIME JUICE, MAYO
- TRES AMIGOS SAMPLER$10.00
QUESO DIP, GUACAMOLE, SALSA, CHIPS
- SALSA FLIGHT$5.00
4 MINI TRADITONAL HOMEMADE SALSAS
- CONSOME DE POLLO$3.00
SMALL CHICKEN BROTH
- MOMIAS$12.00
BACON WRAPPED SHRIMP, SLICED ORANGES, CHIPOTLE RANCH
- TAQUITOS DE PAPA$10.00
3 MINI CRUNCHY POTATO TACOS, CABBAGE, COTIJA CHEESE, SALSA DE TOMATE
- FLAUTA FLIGHT$10.00
4 DEEP FRIED ROLED CHICKEN TACOS, SALSA, COTIJA CHEESE
- NACHO SUPREMOS$15.00
TORTILLA CHIPS TOPPED WITH STEAK, GRILLED CHICKEN, BEANS, QUESO, LETTUCE, TOMATO, AND SOUR CREAM
- QUESADILLA DE POLLO$12.00
FLOUR TORTILLA FILLED WITH GRILED CHICKEN AND CHEESE. PAIRED WITH LETTUCE, TOMATO, GUACAMOLE, AND SOUR CREAM
- CHICKEN-SPINACH CHIMIS$10.00
4 MINI CHICKEN AND SPINACH CHIMICHANGAS SERVED WITH CHIPOLTE DIPPING SAUCE
- CEVICHE DE ATUN$16.00
FRESH AHI TUNA, CUCUMBER, PICO DE GALLO
- SOPES MEXICANOS$12.00
FRIED MASA BASE WITH SAVORY TOPPINGS PAIRED WITH CABBAGE, COTIJA CHEESE, SALSA DE TOMATE, DICED TOMATOES, AND SOUR CREAM
- BLACK BEANS$4.50
- CHIPS Y SALSA$3.00
SOUPS & SALADS
- TINGA TORTILLA SOUP$10.00
SHREDDED CHICKEN IN A CHIPOTLE-TOMATO SAUCE, ONION, CILANTRO, FRIED TORTILLA STRIPS
- CONSOME DE BIRRIA$15.00
JUICY BIRRIA SERVED IN ITS OWN STEAMING BROTH, CILANTRO, ONION, RICE, LIME, AND CORN TORTILLAS
- CHICKEN SALAD$12.00
GRILLED CHCKEN, LETTUCE, DICED TOMATOES, ONION, BROCCOLI, BELL PEPPERS, CROUTONS, AND SHREDDED CHEESE
- BAJA SALAD$18.00
SHRIMP, AHI TUNA, LEETUCE, DICED TOMATOES, ONION, BROCCOLI, BEL PEPPERS, CROUTONS, AND SHREDDED CHEESE
- POZOLE VERDE$10.00
GREEN TAMATILLO CHICKEN SOUP WITH HOMINY. PAIRED WITH CABBAGE AND LIME
STREET TACOS
- BIRRIA TACOS$16.00
3 MARINATED BEEF TACOS WITH CHEESE, CILANTRO, ONION, LIME, AND COSOME DIP. (NO SIDES)
- TACOS DE CARNE ASADA$14.00
STEAK STREET TACOS WITH CILANTRO, ONION, TOMATILLO SAUCE, AND LIME WITH 1 SIDE
- TACOS DE POLLO ASADA$14.00
GRILLED CHICKEN TACOS WITH CILANTRO, ONION, TOMATILLO SAUCE, AND LIME WITH ONE SIDE
- TACOS AL PASTOR$15.00
MARINATED PORK TACOS WITH PINEAPPLE, CILANTRO, ONION, TOMATILLO SAUCE, AND LIME WITH 1 SIDE
- TACOS DE CARNITAS$15.00
SLOW COOKED BRAISING PULLED PORK TACOS WITH CILANTRO, ONION, TOMATILLO SAUCE AND LIME. WITH 1 SIDE
- VEGAN TACOS$14.00
SPICEY VEGGIES AND QUINOA MIX, CILANTRO, ONION, AND LIME SERVED IN A CORN TORTILLA WITH ONE SIDE
- TACOS DE ALAMBRE$15.00
RIBEYE STEAK, CHORIZO, BACON, CHIHUAHUA CHEESE, TOMATILLO SAUCE, AND LIME WITH 1 SIDE
- TACOS CAMPECHANOS$15.00
FLANK STEAK, CHORIZO, CRISPY CHICHARRON, CILANTRO, ONION, TOMATILLO SAUCE, AND LIME WITH 1 SIDE
- TACOS CANCUN$15.00
GRILLED SHRIMP, COCONUT, PINEAPPLE WRAPPED IN JICAMA, WITH CORN SALSA. (NO SIDE)
- TACOS CHORIZO CON PAPAS$14.00
CHORIZO MIXED WITH POTATO, CILANTRO, ONION AND 1 SIDE
- TACOS LA PAZ$16.00
FISH (GRILLED OR FRIED), RED CABBAGE, PICO DE GALLO, CHIPOTLE SAUCE
- BBQ CARNITAS TACOS$15.00
SLOW-COOKED BBQ PORK, CORN SALSA, PINEAPPLE, ONION, LIME AND 1 SIDE
- AHI TUNA TACOS$18.00
AHI TUNA, CUCUMBER, PICO DE GALLO
- TACOS DE TINGA$14.00
SIMMERED TINGA CHICKEN, AVOCADO, QUESO FRESCO
FAJITAS
BURRITOS & QUESADILLA
- BLAZING BURRITO$15.00
A BIG BURRITO FILLED WITH RICE, BEANS, AND YOUR CHOICE OF PROTEIN: STEAK OR CHICKEN. TOPPED WITH CHEESE DIP, HOMEMADE HOT SAUCE, AND JALAPENO CHILES TOREADOS.
- FAJITA BURRITO$15.00
FILLED WITH FAJITA VEGETABLES, TOPPED WITH CHEESE DIP, SERVED WITH RICE AND YOUR CHOICE OF STEAK OR CHICKEN
- POCHO'S BURRITO$18.00
STEAK, CHICKEN, SHRIMP, RICE, BEANS, SLICED AVOCADO, WRAPPED UP, GRILLED AND DRIZZLED WITH HABANERO CREAM SAUCE
- POCHO'S QUESADILLA$15.00
FLOUR TORTILLA FILLED WITH STEAK OR GRILLED CHICKEN, CHEESE, AND FAJITA VEGETABLES. SERVED WITH RICE AND BEANS
SEAFOOD SPECIALTIES
- CAMARONES AL AJILLO$15.00
GARLICED SHRIMP, CHILES GUAJILLOS, CHILE DE ARBOL, CILANTRO. SLOWLEY ROASTED IN LIME ZEST. ACCOMPANIED BY CILANTRO LIME RICE
- CAMARONES A LA DIABLA$15.00
SHRIMP COATED IN A THICK TOMATO SPICY SAUCE. SERVED WITH WHITE RICE AND BLACK BEANS
- HERRADURA SALMON$18.00
PERFECTLY GRILLED SALMON WITH YOUR CHOICE OF CREAMY MANGO SAUCE OR DIABLA SAUCE, SPINACH, RED PEPPERS. SERVED WITH WHITE RICE
- SEAFOOD POBLANO$18.00
POBLANO PEPPER STUFFED WITH LOBSTER,SHRIMP, SAUTEED ONIONS, AND PEPPERS TOPPED WITH WHITE RICE AND ESQUITE CORN.
CHICKEN SPECIALTIES
- POLLO CON CALABAZA$15.00
GRILLED CHICKEN BREAST, ZUCCHINI, SQUASH, ROASTED PEPPERS, CORN, SPICY CREAM SAUCE, CILANTRO WHITE RICE
- POLLO SANTOS$15.00
GRILLED CHICKEN BREAST TOPPED WITH CHORIZO AND PAPAS, QUESO SAUCE SERVED WITH RICE AND BEANS AND TORTILLAS
- POCHO'S COMBO$15.00
YOUR CHOICE OF GRILLED STEAK OR GRILLED CHICKEN SERVED ON A BED OF RICE, TOPPED WITH QUESO
CHILDREN'S MENU
DESSERT MENU
STEAK SPECIALTIES
- CARNE EN SU JUGO$15.00
SMAL PIECES OF STEAK COOKED IN THEIR JUICES, MIXED WITH WHOLE BEANS, AND CRISPY CRUMBLED BACON. SERVED WITH TORTILAS, CILANTRO, ONION, AND LIME ON THE SIDE.
- CARNE ASADA$20.00
GRILLED CARNE ASADA RIB-EYE, MEXICAN RICE, RE-FRIED BEANS, MIXED GREENS, PICO DE GALLO, JALAPENOS. SERVED WITH TORTILAS
- MAR Y TIERRA$28.00
GRILLED RIB-EYE, GRILLED SHRIMP, SERVED WITH STREET CORN AND CHOICE OF RICE AND BEANS
SIDES
EXTRAS
BEVERAGES
NON ALCOHOLIC
LIQUOR
- JOSE CUERVO$8.00
- PATRON$10.00
- SAUZA$8.00
- CAZADORES$8.00
- HERRADURA$10.00
- CABO WABO$8.00
- TRADICIONAL$9.00
- DON JULIO$10.00
- 1800$8.00
- JIMADOR$8.00
- MILAGRO$8.00
- ESPOLON$8.00
- TRES GENERACIONES$10.00
- AVION$8.00
- CASA AMIGOS$8.00
- HORNITOS$8.00
- CLASE AZUL$35.00
- DON JULIO 70$20.00
- DON JULIO PRIMAVERA$35.00
- DE LEON$8.00
- CINCORO$20.00
- DON JULIO 1942$40.00
- SAN MATIAS$16.00
- WELL TEQUILA$6.00
- JACK DANIELS$6.00
- JIM BEAM$6.00
- CROWN ROYAL$7.00
- BUCHANANS 12$8.00
- BUCHANANS 18$10.00
- J WALKER RED LABEL$8.00
- J WALKER BLACK LABEL$10.00
- J WALKER BLUE LABEL$40.00
- JAMESON$6.00
- SOUTHERN COMFORT$6.00
- CHIVAS REGAL$10.00
- MAKERS MARK$8.00
- SEAGRAMS$6.00
- WILD TURKEY$6.00
- GENTELMANS JACK$8.00
- CHIVAS REGAL$20.00
- BLANTONS$18.00
- WOODFORD RESERVE$10.00
- BEEFEATER LONDON$7.00
- TANQUERAY$7.00
- BOMBAY$7.00
- MARTINI ROSSI$7.00
- GILBEY'S$6.00
- MONKEY 47$16.00
- DEKUYPER$6.00
- DISARONNO$7.00
- KORBEL$6.00
- MARTEL$7.00
- HENNESSY$10.00
- REMY MARTIN$10.00
- E&J$8.00
- TITOS$6.00
- GREY GOOSE$7.00
- SKYY VODKA$6.00
- CIROC$8.00
- MCCKORMIC$6.00
- ABSOLUT$7.00
- ABSOLUT CITRON$7.00
- SKYY BLOOD ORANGE$7.00
- SKYY PASION FRUIT$7.00
- SKYY PINEAPPLE$7.00
- SKYY RASBERRY$7.00
- PINNACLE CHERRY$6.00
- PINNACLE WHIPPED$6.00
- WELL VODKA$6.00
- BACARDI SILVER$6.00
- BACARDI GOLD$6.00
- BACARDI LIMON$6.00
- CRUZAN MANGO$6.00
- CRUZAN RASBERRY$6.00
- CRUZAN GUAVA$6.00
- CASTILLO SILVER$6.00
- CAPTAIN MORGAN$6.00
- RUMCHATA$6.00
- MALIBU$6.00
- X-RATED$6.00
- CHAMBORD$6.00
- TUACA$6.00
- GRAND MARINIER$8.00
- COINTREAU$7.00
- PAMA POMOGRANITE$6.00
- JAGERMEISTER$6.00
- HYPNOTIC$6.00
- MIDORI$6.00
- LIQUOR 43$6.00
- GOLDSCHLAGER$8.00
- FIREBALL$6.00
WINE
BEER & SELTZER
COCKTAILS
- DAIQUIRI$10.00
- CAZUELAS$22.00
- MEXICAN CANDY$8.00
- MANGONADA$12.00
- PINA COLADA$15.00
- MEXICAN MULE$11.00
- COCO-BONGO MOJITO$15.00
- MOJITO$14.00
- MICHELADA$12.00
- BLOODY MARY$10.00
- LONG ISLAND$10.00
- TEQUILA SUNRISE$10.00
- WHITE RUSSIAN$8.00
- VAMPIRO$12.00
- SEX ON THE BEACH$8.00
- COSMOPOLITAN$8.00
- MARTINI$10.00
- CANTARITOS$12.00
- IRISH TRASH CAN$15.00
- PALOMA$12.00
SIGNATURE MARGARITAS
- MARGARITA FRESCA (HANDMADE)$14.00
- MARGARONA$20.00
- SUNSET MARGARITA$12.00
- MANGO HABANERO MARGARITA$15.00
- JALAPENO-CILANTRO MARGARITA$15.00
- BERRY-MINT MARGARITA$15.00
- BLOOD-MOON MARGARITA$15.00
- POCHO'S MARGARITA$16.00
- OAXACA MARGARITA$15.00
- STOPLIGHT MARGARITA$15.00
- LA MANDARINA$16.00
- PINA MARGARITA$15.00
- SELENA MARGARITA$16.00
- HIBISCUS MARGARITA$14.00
- BARBIE MARGARITA$15.00
CLASSIC MARGARITAS
|Sunday
|12:00 am - 2:00 am, 8:00 am - 11:00 pm
|Monday
|12:00 am - 2:00 am, 8:00 am - 11:00 pm
|Tuesday
|12:00 am - 2:00 am, 8:00 am - 11:00 pm
|Wednesday
|12:00 am - 2:00 am, 8:00 am - 11:00 pm
|Thursday
|12:00 am - 2:00 am, 8:00 am - 11:00 pm
|Friday
|12:00 am - 2:00 am, 8:00 am - 11:00 pm
|Saturday
|12:00 am - 2:00 am, 8:00 am - 11:00 pm
Highlighting the essence of Mexico with delicious house made traditional food, our Tex-Mex favorites, and reimagined fresh Margaritas.
128 East Broadway, Granville, OH 43023