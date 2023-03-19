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The Porch
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228 N Marquette Rd Ave WI
Prairie du Chien, WI 53821
Orders through Toast are commission free and go directly to this restaurant
Popular Items
CHEESE - 3 TOPPINGS
SPECIALTY PIZZA
CHICKEN ALFREDO
TENDER STRIPS OF GARLIC CHICKEN, GRAPE TOMATO & BABY SPINACH WITH GRATED PARMESAN CHEESE ON TOP OF OUR CREAMY GARLIC SAUCE. DELICIOUS!
BIG MAC
LOADS OF BURGER CHUNKS, BACON CRUMBLE & FRESH PICKLE SLICES ON A CREAMY MAYO BASE. INCLUDES GRAPE TOMATO, LETTUCE & OUR TASTY BIG MAC SAUCE.
PORCH BLT
A DELICIOUS TWIST ON AN AMERICAN CLASSIC. CANADIAN BACON, BACON CRUMBLE, TOMATO & SHREDDED LETTUCE ON TOP OF OUR FRESH MARINARA SAUCE AND THEN DRIZZLED WITH MAYO. +1.50 EXTRA MAYO
BREAKFAST
CREAMY MONTEREY JACK CHEESE SAUCE, CHEESE & SCRAMBLED EGG. YOUR CHOICE OF BACON OR SAUSAGE TOPPING.
CHEEZY BACON BURGER
PILES OF BURGER CHUNKS, BACON CRUMBLE & FRESH PICKLE SLICES ON A CREAMY MAYO BASE.
CHICKEN BACON RANCH
TENDER GARLIC CHICKEN STRIPS WITH BACON CRUMBLE AND RANCH SAUCE...YUM!
CHICKEN BBQ
IT ALL STARTS WITH OUR DELICIOUS SWEET & ZESTY BBQ SAUCE UNDER TENDER STRIPS OF CHICKEN, CHEESE & DICED RED ONIONS.
THE PORCH DELUXE
BACON CRUMBLE, ITALIAN SAUSAGE, PEPPERONI, BLACK OLIVE, GREEN OLIVE, GREEN PEPPER, MUSHROOM & ONION. INCLUDES A SIDE OF SWEET PORCH PEPPERS.
EVERYTHING UNDER THE PORCH
BACON CRUMBLE, ITALIAN SAUSAGE, PEPPERONI, BLACK OLIVE, GREEN OLIVE, GREEN PEPPER, MUSHROOM, ONION, PINEAPPLE & SAUERKRAUT. INCLUDES A SIDE OF SWEET PORCH PEPPERS.
HALF & HALF SPECIALTY
YOUR PICK OF 2 OF OUR SPECIALTY PIZZA'S ON ONE CRUST!
CREAMY MAC N CHEESE
YOU LIKE CHEESE??? A DELICIOUS BLEND OF ELBOW MACARONI, CREAMY CHEDDAR AND AMERICAN CHEESE ON TOP OF MONTEREY JACK CHEESE SAUCE.
MEATS GALORE
BACON CRUMBLE, CANADIAN BACON, ITALIAN SAUSAGE & PEPPERONI.
PORCH PARADISE
CANADIAN BACON, BACON CRUMBLE, GRAPE TOMATO, PINEAPPLE & SAUERKRAUT ON A CREAMY BED OF MONTEREY JACK CHEESE SAUCE!
PHILLY PIZZA
TENDER STRIPS OF SHAVED PRIME RIB WITH GREEN PEPPER, MUSHROOM & ONION, ON TOP OF OUR CREAMY WHITE CHEESE SAUCE & WHOLE MILK MOZZARELLA CHEESE!
SMASH PIZZA
AGED CHEDDAR CHEESE SAUCE UNDER PILES OF BURGER & BACON, THEN DRIZZLED WITH OUR AMAZING SMASH SAUCE....A TRUE HOMERUN!
PORCH TACO
TOMATO, LETTUCE, NACHO CHIPS & YOUR CHOICE OF CHICKEN OR BEEF ALL ON TOP OF OUR TASTY REFRIED BEANS AND SALSA MIX! SOUR CREAM & TACO SAUCE INCLUDED.
TATOR TOT BACON CHEDDAR
GOLDEN SEASONED TATER TOTS WITH MOUTH-WATERING BACON CRUMBLE ON A CREAMY CHEDDAR CHEESE SAUCE.
SUPER VEGGIE
BLACK OLIVE, GREEN OLIVE, GREEN PEPPER, MUSHROOM & RED ONION.
APPETIZERS
FAMILY BASKET
FAMILY PORCH BASKETS ARE A MIX & MATCH OF 4 APPETIZERS OF YOUR CHOICE & INCLUDES 4 SAUCES.
BROCCOLI BITES
CHEDDAR BACON SQUARES
CHICKEN TENDERS
CORN NUGGETS
GREEN BEANS
MAC N CHEESE WEDGES
MINI TACOS
MOZZ STICKS
MUSHROOM FRIES
ONION RINGS
PICKLE CHIPS
POPPERS
QUESO TOTS
SEASONED FRIES
TATER KEGS
WEDGES
WHITE NUGGETS
YELLOW NUGGETS
SANDWICHS
CLASSIC CHICKEN
JUICY CHICKEN BREAST FILLET, SANDWICHED BETWEEN A BRIOCHE BUN. CLASSIC BREADED FILLET COMES WITH A SIDE OF OUR ZESTY DIJON HONEY MUSTARD SAUCE.
SPICY CHICKEN
JUICY CHICKEN BREAST FILLET, SANDWICHED BETWEEN A BRIOCHE BUN. SPICY BREADED FILLET IS SERVED WITH A SIDE OF OUR FIRERY BOOM BOOM SAUCE.
HAM & CHEESE
JUICY CUTS OF OUR IN HOUSE SLICED HONEY HAM WITH 2 SLICES MELTED AMERICAN CHEESE ON A TOASTED BRIOCHE BUN.
PORK FRITTER
MADE FROM TOP QUALITY WHOLE MUSCLE BONELESS PORK LOINS. SERVED ON A BRIOCHE BUN & TOPPED WITH SWEET PEPPER COLESLAW. INCLUDES A SIDE OF TANGY GOLD BBQ.
KIDS SMASH
FRESHLY GROUND BEEF PATTIES BROWNED TO PERFECTION CREATING A CARAMELIZED FLAVOR LAYERED BETWEEN A HOMESTYLE BUN & SLICES OF AMERICAN CHEESE. INCLUDES A SIDE OF OUR SPECIAL SMASH SAUCE!
1/3LB SMASH
FRESHLY GROUND BEEF PATTIES BROWNED TO PERFECTION CREATING A CARAMELIZED FLAVOR LAYERED BETWEEN A HOMESTYLE BUN & SLICES OF AMERICAN CHEESE. INCLUDES A SIDE OF OUR SPECIAL SMASH SAUCE!
1/2LB SMASH
FRESHLY GROUND BEEF PATTIES BROWNED TO PERFECTION CREATING A CARAMELIZED FLAVOR LAYERED BETWEEN A HOMESTYLE BUN & SLICES OF AMERICAN CHEESE. INCLUDES A SIDE OF OUR SPECIAL SMASH SAUCE!
PHILLY SANDWICH
MONDAY & THURSDAY ONLY... TENDER SHAVED STRIPS OF PRIME RIB LAYERED BETWEEN A TOASTED HOAGIE BUN WITH SAUTEED GREEN PEPPERS AND ONIONS, THEN SMOTHERED WITH MELTED MONTEREY JACK CHEESE SAUCE. WITH OR W/O AU JUS.
SEAFOOD
FLOUNDER BASKET
SEAFOOD FAVORITES MEET A SWEET & CRAVEABLE HONEY BUTTER BISCUIT COATING. FLOUNDER IS FLAKY WHITE THAT YOU CAN CUT WITH A FORK. INCLUDES SIDE OF TARTAR OR SWEET CHILI SAUCE.
SHRIMP BASKET
SEAFOOD FAVORITES MEET A SWEET & CRAVEABLE HONEY BUTTER BISCUIT COATING. SHRIMP IS SUCCULENT, TAIL OFF. INCLUDES SIDE OF TARTAR OR SWEET CHILI SAUCE.
HALF & HALF SEAFOOD
SEAFOOD FAVORITES MEET A SWEET & CRAVEABLE HONEY BUTTER BISCUIT COATING. FLOUNDER IS FLAKY WHITE THAT YOU CAN CUT WITH A FORK. SHRIMP IS SUCCULENT, TAIL OFF. INCLUDES SIDE OF TARTAR OR SWEET CHILI SAUCE.
DOUGH BITES
STIX
BACON RANCH STIX
RICH CREAMY RANCH SAUCE SMOTHERED WITH CHEESE AND CRUMBLED BACON.
GARLIC STIX
A MOUTHWATERING CREAMY BLEND OF FRESH GARLIC, ONION & HERBS WITH PILES OF CHEESE ABOVE.
CHEEZY STIX
BUTTERY GARLIC SAUCE WITH LOADS OF CHEESE ON TOP.
CHEDDAR BACON STIX
CHEESE AND CRUMBLED BACON ON TOP OF A CREAMY CHEDDAR CHEESE SAUCE.
HALF & HALF STIX
WINGS
SINGLE BONELESS
BONELESS BREADED JUMBO BREAST CHUNKS. YOUR CHOICE OF APPETIZER AND 1 WING SAUCE.
DOUBLE BONELESS
BONELESS BREADED JUMBO BREAST CHUNKS. YOUR CHOICE OF APPETIZER AND 2 WING SAUCES.
TRIPLE BONELESS
BONELESS BREADED JUMBO BREAST CHUNKS. YOUR CHOICE OF APPETIZER AND 3 WING SAUCES.
FAMILY BONELESS
BONELESS BREADED JUMBO BREAST CHUNKS. YOUR CHOICE OF 2 APPETIZERS AND 4 WING SAUCES.
6ct BONE-IN
BONE-IN JUMBO NAKED WINGS. YOUR CHOICE OF APPETIZER AND 1 WING SAUCE.
12ct BONE-IN
BONE-IN JUMBO NAKED WINGS. YOUR CHOICE OF APPETIZER AND 2 WING SAUCES.
18ct BONE-IN
BONE-IN JUMBO NAKED WINGS. YOUR CHOICE OF APPETIZER AND 3 WING SAUCES.
24ct BONE-IN
BONE-IN JUMBO NAKED WINGS. YOUR CHOICE OF 2 APPETIZERS AND 4 WING SAUCES.
SAUCES
BBQ 2oz
BBQ 3.25oz
BLUE CHEESE 3.25oz
BOOM BOOM SAUCE 2oz
BUFFALO WING SAUCE 3.25oz
CHEDDAR CHEESE SAUCE 2oz
GARLIC PARMESAN 3.25oz
HONEY BUTTER 2oz
HONEY MUSTARD 2oz
KETCHUP 2oz
MARINARA 2oz
RANCH 2oz
RANCH 3.25oz
SALSA 2oz
SMASH SAUCE 2oz
SOUR CREAM 2oz
STINGIN' HONEY GARLIC 3.25oz
SWEET CHILI SAUCE 3.25oz
SWEET ICING 2oz
SWEET PORCH PEPPERS 2oz
TACO SAUCE 2oz
TANGY GOLD BBQ 2oz
TARTAR SAUCE 3.25oz
|Sunday
|11:00 am - 8:00 pm
|Monday
|11:00 am - 8:00 pm
|Tuesday
|Closed
|Wednesday
|Closed
|Thursday
|11:00 am - 8:00 pm
|Friday
|11:00 am - 8:00 pm
|Saturday
|11:00 am - 8:00 pm
Welcome to THE PORCH!
228 N Marquette Rd Ave WI, Prairie du Chien, WI 53821