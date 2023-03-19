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The Porch

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228 N Marquette Rd Ave WI

Prairie du Chien, WI 53821

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THE PORCH DELUXE
1 TOPPING
CHEEZY STIX


CHEESE - 3 TOPPINGS

CHEESE

CHEESE

$14.99

FRESH SAUCE & CHEESE ON OUR HOMEMADE DOUGH. WHAT ELSE DO YOU NEED?!

1 TOPPING

1 TOPPING

$15.99

YOUR CHOICE OF A SINGLE TOPPING.

2 TOPPING

2 TOPPING

$16.99

YOUR CHOICE OF 2 TOPPINGS

3 TOPPING

3 TOPPING

$17.99

YOUR CHOICE OF 3 TOPPINGS

HALF & HALF

$14.99

SPECIALTY PIZZA

CHICKEN ALFREDO

CHICKEN ALFREDO

$19.99

TENDER STRIPS OF GARLIC CHICKEN, GRAPE TOMATO & BABY SPINACH WITH GRATED PARMESAN CHEESE ON TOP OF OUR CREAMY GARLIC SAUCE. DELICIOUS!

BIG MAC

BIG MAC

$21.99

LOADS OF BURGER CHUNKS, BACON CRUMBLE & FRESH PICKLE SLICES ON A CREAMY MAYO BASE. INCLUDES GRAPE TOMATO, LETTUCE & OUR TASTY BIG MAC SAUCE.

PORCH BLT

PORCH BLT

$19.99

A DELICIOUS TWIST ON AN AMERICAN CLASSIC. CANADIAN BACON, BACON CRUMBLE, TOMATO & SHREDDED LETTUCE ON TOP OF OUR FRESH MARINARA SAUCE AND THEN DRIZZLED WITH MAYO. +1.50 EXTRA MAYO

BREAKFAST

BREAKFAST

$19.99

CREAMY MONTEREY JACK CHEESE SAUCE, CHEESE & SCRAMBLED EGG. YOUR CHOICE OF BACON OR SAUSAGE TOPPING.

CHEEZY BACON BURGER

CHEEZY BACON BURGER

$19.99

PILES OF BURGER CHUNKS, BACON CRUMBLE & FRESH PICKLE SLICES ON A CREAMY MAYO BASE.

CHICKEN BACON RANCH

CHICKEN BACON RANCH

$19.99

TENDER GARLIC CHICKEN STRIPS WITH BACON CRUMBLE AND RANCH SAUCE...YUM!

CHICKEN BBQ

CHICKEN BBQ

$19.99

IT ALL STARTS WITH OUR DELICIOUS SWEET & ZESTY BBQ SAUCE UNDER TENDER STRIPS OF CHICKEN, CHEESE & DICED RED ONIONS.

THE PORCH DELUXE

THE PORCH DELUXE

$22.99

BACON CRUMBLE, ITALIAN SAUSAGE, PEPPERONI, BLACK OLIVE, GREEN OLIVE, GREEN PEPPER, MUSHROOM & ONION. INCLUDES A SIDE OF SWEET PORCH PEPPERS.

EVERYTHING UNDER THE PORCH

EVERYTHING UNDER THE PORCH

$23.99

BACON CRUMBLE, ITALIAN SAUSAGE, PEPPERONI, BLACK OLIVE, GREEN OLIVE, GREEN PEPPER, MUSHROOM, ONION, PINEAPPLE & SAUERKRAUT. INCLUDES A SIDE OF SWEET PORCH PEPPERS.

HALF & HALF SPECIALTY

HALF & HALF SPECIALTY

$23.49

YOUR PICK OF 2 OF OUR SPECIALTY PIZZA'S ON ONE CRUST!

CREAMY MAC N CHEESE

CREAMY MAC N CHEESE

$19.99

YOU LIKE CHEESE??? A DELICIOUS BLEND OF ELBOW MACARONI, CREAMY CHEDDAR AND AMERICAN CHEESE ON TOP OF MONTEREY JACK CHEESE SAUCE.

MEATS GALORE

MEATS GALORE

$21.99

BACON CRUMBLE, CANADIAN BACON, ITALIAN SAUSAGE & PEPPERONI.

PORCH PARADISE

PORCH PARADISE

$19.99

CANADIAN BACON, BACON CRUMBLE, GRAPE TOMATO, PINEAPPLE & SAUERKRAUT ON A CREAMY BED OF MONTEREY JACK CHEESE SAUCE!

PHILLY PIZZA

PHILLY PIZZA

$25.99

TENDER STRIPS OF SHAVED PRIME RIB WITH GREEN PEPPER, MUSHROOM & ONION, ON TOP OF OUR CREAMY WHITE CHEESE SAUCE & WHOLE MILK MOZZARELLA CHEESE!

SMASH PIZZA

SMASH PIZZA

$19.99

AGED CHEDDAR CHEESE SAUCE UNDER PILES OF BURGER & BACON, THEN DRIZZLED WITH OUR AMAZING SMASH SAUCE....A TRUE HOMERUN!

PORCH TACO

PORCH TACO

$19.99

TOMATO, LETTUCE, NACHO CHIPS & YOUR CHOICE OF CHICKEN OR BEEF ALL ON TOP OF OUR TASTY REFRIED BEANS AND SALSA MIX! SOUR CREAM & TACO SAUCE INCLUDED.

TATOR TOT BACON CHEDDAR

TATOR TOT BACON CHEDDAR

$19.99

GOLDEN SEASONED TATER TOTS WITH MOUTH-WATERING BACON CRUMBLE ON A CREAMY CHEDDAR CHEESE SAUCE.

SUPER VEGGIE

SUPER VEGGIE

$19.99

BLACK OLIVE, GREEN OLIVE, GREEN PEPPER, MUSHROOM & RED ONION.

APPETIZERS

FAMILY BASKET

FAMILY BASKET

$18.99

FAMILY PORCH BASKETS ARE A MIX & MATCH OF 4 APPETIZERS OF YOUR CHOICE & INCLUDES 4 SAUCES.

BROCCOLI BITES

BROCCOLI BITES

$6.99
CHEDDAR BACON SQUARES

CHEDDAR BACON SQUARES

$7.99
CHICKEN TENDERS

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$6.99
CORN NUGGETS

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$5.99
GREEN BEANS

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$5.99

MAC N CHEESE WEDGES

$5.99
MINI TACOS

MINI TACOS

$5.99
MOZZ STICKS

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$5.99
MUSHROOM FRIES

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$6.99
ONION RINGS

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$5.99
PICKLE CHIPS

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$5.99
POPPERS

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$5.99
QUESO TOTS

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$6.99
SEASONED FRIES

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$5.99
TATER KEGS

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$5.99
WEDGES

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$5.99
WHITE NUGGETS

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YELLOW NUGGETS

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$6.99

SANDWICHS

CLASSIC CHICKEN

CLASSIC CHICKEN

$11.99

JUICY CHICKEN BREAST FILLET, SANDWICHED BETWEEN A BRIOCHE BUN. CLASSIC BREADED FILLET COMES WITH A SIDE OF OUR ZESTY DIJON HONEY MUSTARD SAUCE.

SPICY CHICKEN

SPICY CHICKEN

$11.99

JUICY CHICKEN BREAST FILLET, SANDWICHED BETWEEN A BRIOCHE BUN. SPICY BREADED FILLET IS SERVED WITH A SIDE OF OUR FIRERY BOOM BOOM SAUCE.

HAM & CHEESE

HAM & CHEESE

$11.99

JUICY CUTS OF OUR IN HOUSE SLICED HONEY HAM WITH 2 SLICES MELTED AMERICAN CHEESE ON A TOASTED BRIOCHE BUN.

PORK FRITTER

PORK FRITTER

$12.99

MADE FROM TOP QUALITY WHOLE MUSCLE BONELESS PORK LOINS. SERVED ON A BRIOCHE BUN & TOPPED WITH SWEET PEPPER COLESLAW. INCLUDES A SIDE OF TANGY GOLD BBQ.

KIDS SMASH

KIDS SMASH

$8.99

FRESHLY GROUND BEEF PATTIES BROWNED TO PERFECTION CREATING A CARAMELIZED FLAVOR LAYERED BETWEEN A HOMESTYLE BUN & SLICES OF AMERICAN CHEESE. INCLUDES A SIDE OF OUR SPECIAL SMASH SAUCE!

1/3LB SMASH

1/3LB SMASH

$10.99

FRESHLY GROUND BEEF PATTIES BROWNED TO PERFECTION CREATING A CARAMELIZED FLAVOR LAYERED BETWEEN A HOMESTYLE BUN & SLICES OF AMERICAN CHEESE. INCLUDES A SIDE OF OUR SPECIAL SMASH SAUCE!

1/2LB SMASH

1/2LB SMASH

$12.50

FRESHLY GROUND BEEF PATTIES BROWNED TO PERFECTION CREATING A CARAMELIZED FLAVOR LAYERED BETWEEN A HOMESTYLE BUN & SLICES OF AMERICAN CHEESE. INCLUDES A SIDE OF OUR SPECIAL SMASH SAUCE!

PHILLY SANDWICH

PHILLY SANDWICH

$14.99

MONDAY & THURSDAY ONLY... TENDER SHAVED STRIPS OF PRIME RIB LAYERED BETWEEN A TOASTED HOAGIE BUN WITH SAUTEED GREEN PEPPERS AND ONIONS, THEN SMOTHERED WITH MELTED MONTEREY JACK CHEESE SAUCE. WITH OR W/O AU JUS.

SEAFOOD

FLOUNDER BASKET

FLOUNDER BASKET

$12.99

SEAFOOD FAVORITES MEET A SWEET & CRAVEABLE HONEY BUTTER BISCUIT COATING. FLOUNDER IS FLAKY WHITE THAT YOU CAN CUT WITH A FORK. INCLUDES SIDE OF TARTAR OR SWEET CHILI SAUCE.

SHRIMP BASKET

SHRIMP BASKET

$12.99

SEAFOOD FAVORITES MEET A SWEET & CRAVEABLE HONEY BUTTER BISCUIT COATING. SHRIMP IS SUCCULENT, TAIL OFF. INCLUDES SIDE OF TARTAR OR SWEET CHILI SAUCE.

HALF & HALF SEAFOOD

HALF & HALF SEAFOOD

$13.99

SEAFOOD FAVORITES MEET A SWEET & CRAVEABLE HONEY BUTTER BISCUIT COATING. FLOUNDER IS FLAKY WHITE THAT YOU CAN CUT WITH A FORK. SHRIMP IS SUCCULENT, TAIL OFF. INCLUDES SIDE OF TARTAR OR SWEET CHILI SAUCE.

DOUGH BITES

FAMILY DOUGH BITES

FAMILY DOUGH BITES

$16.99

STIX

BACON RANCH STIX

BACON RANCH STIX

$14.99

RICH CREAMY RANCH SAUCE SMOTHERED WITH CHEESE AND CRUMBLED BACON.

GARLIC STIX

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$14.99

A MOUTHWATERING CREAMY BLEND OF FRESH GARLIC, ONION & HERBS WITH PILES OF CHEESE ABOVE.

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$14.99

BUTTERY GARLIC SAUCE WITH LOADS OF CHEESE ON TOP.

CHEDDAR BACON STIX

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$14.99

CHEESE AND CRUMBLED BACON ON TOP OF A CREAMY CHEDDAR CHEESE SAUCE.

HALF & HALF STIX

$16.99

WINGS

SINGLE BONELESS

SINGLE BONELESS

$12.99

BONELESS BREADED JUMBO BREAST CHUNKS. YOUR CHOICE OF APPETIZER AND 1 WING SAUCE.

DOUBLE BONELESS

DOUBLE BONELESS

$22.99

BONELESS BREADED JUMBO BREAST CHUNKS. YOUR CHOICE OF APPETIZER AND 2 WING SAUCES.

TRIPLE BONELESS

TRIPLE BONELESS

$28.99

BONELESS BREADED JUMBO BREAST CHUNKS. YOUR CHOICE OF APPETIZER AND 3 WING SAUCES.

FAMILY BONELESS

FAMILY BONELESS

$32.99

BONELESS BREADED JUMBO BREAST CHUNKS. YOUR CHOICE OF 2 APPETIZERS AND 4 WING SAUCES.

6ct BONE-IN

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$12.99

BONE-IN JUMBO NAKED WINGS. YOUR CHOICE OF APPETIZER AND 1 WING SAUCE.

12ct BONE-IN

12ct BONE-IN

$22.99

BONE-IN JUMBO NAKED WINGS. YOUR CHOICE OF APPETIZER AND 2 WING SAUCES.

18ct BONE-IN

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BONE-IN JUMBO NAKED WINGS. YOUR CHOICE OF APPETIZER AND 3 WING SAUCES.

24ct BONE-IN

24ct BONE-IN

$32.99

BONE-IN JUMBO NAKED WINGS. YOUR CHOICE OF 2 APPETIZERS AND 4 WING SAUCES.

SAUCES

BBQ 2oz

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$0.45
BBQ 3.25oz

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BLUE CHEESE 3.25oz

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$1.50
BOOM BOOM SAUCE 2oz

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$0.45
BUFFALO WING SAUCE 3.25oz

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CHEDDAR CHEESE SAUCE 2oz

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GARLIC PARMESAN 3.25oz

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HONEY MUSTARD 2oz

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KETCHUP 2oz

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MARINARA 2oz

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$0.45
RANCH 2oz

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RANCH 3.25oz

RANCH 3.25oz

$0.75
SALSA 2oz

SALSA 2oz

$0.45
SMASH SAUCE 2oz

SMASH SAUCE 2oz

$0.45
SOUR CREAM 2oz

SOUR CREAM 2oz

$0.45
STINGIN' HONEY GARLIC 3.25oz

STINGIN' HONEY GARLIC 3.25oz

$1.75
SWEET CHILI SAUCE 3.25oz

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$1.50
SWEET ICING 2oz

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$0.45
SWEET PORCH PEPPERS 2oz

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$0.45
TACO SAUCE 2oz

TACO SAUCE 2oz

$0.45
TANGY GOLD BBQ 2oz

TANGY GOLD BBQ 2oz

$0.45
TARTAR SAUCE 3.25oz

TARTAR SAUCE 3.25oz

$1.25
All hours
Sunday11:00 am - 8:00 pm
Monday11:00 am - 8:00 pm
TuesdayClosed
WednesdayClosed
Thursday11:00 am - 8:00 pm
Friday11:00 am - 8:00 pm
Saturday11:00 am - 8:00 pm
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Welcome to THE PORCH!

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228 N Marquette Rd Ave WI, Prairie du Chien, WI 53821

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