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Alex's Steaks and Wings
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2014 OLD ARCH RD
EAST NORRITON, PA 19401
Orders through Toast are commission free and go directly to this restaurant
Featured Items
PHILLY MENU
STEAKS
- CHEESE STEAK$12.99
SLICED RIBEYE STEAK WITH MELTED COOPER SHARP AMERICAN CHEESE SERVED ON A FRESH BAKED SESAME SEED ROLL.
- 911 CHEESE STEAK$13.99
SLICED RIBEYE STEAK TOPPED WITH LONG HOTS, GRILLED ONIONS & MELTED COOPER SHARP AMERICAN CHEESE. SERVED ON A FRESH BAKED SESAME SEED ROLL.
- EAGLE STEAK$13.99
SLICED RIBEYE STEAK TOPPED WITH GRILLED ONIONS, SWEET PEPPERS, MUSHROOMS & MELTED CHEESE WHIZ. SERVED ON A FRESH BAKED SESAME SEED ROLL.
CHICKEN STEAKS
- CHICKEN CHEESE STEAK$12.99
CHICKEN STEAK TOPPED WITH MELTED COOPER SHARP AMERICAN CHEESE. SERVED ON A FRESH BAKED SESAME SEED ROLL.
- THE HEATER$13.99
CHICKEN STEAK TOPPED WITH BUFFALO SAUCE, BLEU CHEESE & MELTED COOPER SHARP AMERICAN CHEESE. SERVED ON A FRESH BAKED SESAME SEED ROLL.
- SLAM DUNK$13.99
CHICKEN STEAK WITH GRILLED ONIONS, SAUTEED MUSHROOMS, SWEET PEPPERS & MELTED COOPER SHARP AMERICAN CHEESE. SERVED ON A FRESH BAKED SESAME SEED ROLL.
BURGERS
- CHEESE BURGER$6.99
GRILLED BURGER TOPPED WITH LETTUCE, TOMATO, ONION & MELTED COOPER SHARP AMERICAN CHEESE. SERVED ON A FRESH BAKED BRIOCHE ROLL.
- HOUSE BURGER$8.99
GRILLED BURGER TOPPED WITH SAUTEED MUSHROOMS, CRISPY BACON, MELTED PROVOLONE, LETTUCE, TOMATO & ONION. SERVED ON A FRESH BAKED BRIOCHE ROLL.
- TEXAS BURGER$8.99
GRILLED BURGER TOPPED WITH CRISPY BACON, ONION RINGS, BBQ SAUCE, MELTED PROVOLONE CHEESE, LETTUCE, TOMATO & ONION. SERVED ON A FRESH BRIOCHE ROLL.
- FIRECRACKER BURGER$8.99
GRILLED BURGER TOPPED WITH LONG HOTS, MANGO HABANERO, MELTED PROVOLONE CHEESE, LETTUCE, TOMATO & ONION. SERVED ON A FRESH BAKED BRIOCHE ROLL.
CHICKEN SANDWICHES
- GRILLED CHICKEN SANDWICH$6.99
GRILLED CHICKEN BREAST TOPPED WITH LETTUCE, TOMATO & ONION. SERVED ON A FRESH BAKED BRIOCHE ROLL.
- GRILLED CHICKEN FIESTA$8.99
GRILLED CHICKEN BREAST TOPPED WITH SAUTEED MUSHROOMS, LONG HOTS, GRILLED ONIONS & MELTED PROVOLONE CHEESE. SERVED ON A FRESH BAKED BRIOCHE ROLL.
- CRISPY CHICKEN SANDWICH$7.99
CRISPY CHICKEN FILLET TOPPED WITH LETTUCE, TOMATO & ONION. SERVED ON A FRESH BAKED BRIOCHE ROLL.
- BANG BANG CRISPY CHICKEN$8.99
SPICY CRISPY CHICKEN FILLET TOPPED WITH LONG HOTS & MELTED PROVOLONE CHEESE. SERVED ON A FRESH BAKED BRIOCHE ROLL.
WINGS
SALADS
- TOSSED SALAD$8.99
MIXED GREENS, TOMATOES, ONIONS, CUCUMBERS & CROUTONS. SERVED WITH YOUR CHOICE SALAD DRESSING.
- CAESAR SALAD$8.99
CRISP ROMAINE, PARMESAN CHEESE, HARD-BOILED EGG, CROUTONS AND CAESAR DRESSING ON THE SIDE.
- CHICKEN CAESAR SALAD$10.99
CRISP ROMAINE TOPPED WITH GRILLED CHICKEN, PARMESAN CHEESE, CROUTONS, TOMATOES & HARD BOILED EGG. SERVED WITH CAESAR DRESSING ON THE SIDE.
- BUFFALO CHICKEN SALAD$10.99
MIXED GREENS TOPPED WITH CRISPY BUFFALO CHICKEN, CUCUMBERS, ONIONS, TOMATOES & HARD BOILED EGG. SERVED WITH YOUR CHOICE SALAD DRESSING.
- SOUTHWEST SALAD$11.99
MIXED GREENS TOPPED WITH GRILLED CHICKEN, AVOCADO, TOMATOES, BLACK BEANS & CORN. SERVED WITH YOUR CHOICE SALAD DRESSING.
- CALIFORNIA COBB SALAD$11.99
MIXED GREENS TOPPED WITH GRILLED CHICKEN, CRISPY BACON, HARD BOILED EGG, SLICED AVOCADO, TOMATOES & CUCUMBERS. SERVED WITH YOUR CHOICE SALAD DRESSING.
- GREEK SALAD$11.99
MIXED GREENS, TOMATOES, ONIONS, CUCUMBERS, CROUTONS KALAMATA OLIVES & FETA CHEESE. SERVED WITH YOUR CHOICE SALAD DRESSING.
- 2 SCOOP SALAD$10.99
MIXED GREENS TOPPED WITH A SCOOP OF TUNA SALAD, SCOOP OF CHICKEN SALAD, TOMATOES, ONION, CUCUMBERS & CROUTONS. SERVED WITH YOUR CHOICE SALAD DRESSING.
- MEDITERRANEAN SALAD$12.99
MIXED GREENS TOPPED WITH GRILLED CHICKEN, TOMATOES, ONIONS, CUCUMBERS, CROUTONS, KALAMATA OLIVES & FETA CHEESE. SERVED WITH YOUR CHOICE SALAD DRESSING.
WRAPS
- BUFFALO CHICKEN WRAP$8.99
CRISPY CHICKEN TOSSED IN BUFFALO SAUCE, BLEU CHEESE, LETTUCE & TOMATO. SERVED ON YOUR CHOICE WRAP.
- COOL RANCH WRAP$8.99
CRISPY CHICKEN, AMERICAN CHEESE, LETTUCE, TOMATO AND RANCH DRESSING. SERVED ON YOUR CHOICE WRAP.
- HONEY CRISPY WRAP$9.50
CRISPY CHICKEN, AMERICAN CHEESE, LETTUCE, TOMATO AND HONEY MUSTARD. SERVED ON YOUR CHOICE WRAP.
- CHICKEN CAESAR WRAP$8.99
GRILLED CHICKEN, PROVOLONE CHEESE, CRISP ROMAINE LETTUCE, TOMATO AND CAESAR DRESSING. SERVED ON YOUR CHOICE WRAP.
- CALIFORNIA CHICKEN WRAP$9.99
GRILLED CHICKEN, LETTUCE, TOMATO, & AVOCADO. SERVED ON YOUR CHOICE WRAP.
- AVOCADO CHICKEN SALAD WRAP$9.99
CHICKEN SALAD, LETTUCE, TOMATO, AVOCADO AND AMERICAN CHEESE. SERVED ON YOUR CHOICE WRAP.
- WICKED TUNA WRAP$8.99
TUNA SALAD, LETTUCE, TOMATO, AMERICAN CHEESE AND HARDBOILED EGG. SERVED ON YOUR CHOICE WRAP.