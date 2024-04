OPTIONS / OPCIONES

Looking for a light and refreshing lunch option? Look no further than our selection of fresh and flavorful salads! We offer a variety of options to suit every taste, from classic favorites like our creamy macaroni tuna salad or hearty grilled chicken salad to unique creations bursting with flavor. Each salad is made with high-quality ingredients and comes with your choice of dressing. ¿Buscas una opción de almuerzo ligera y refrescante? ¡No busques más que nuestra selección de ensaladas frescas y llenas de sabor! Ofrecemos una variedad de opciones para todos los gustos, desde clásicos favoritos como nuestra cremosa ensalada de macarrones con atún o ensalada de pollo a la parrilla sustanciosa hasta creaciones únicas llenas de sabor. Cada ensalada está hecha con ingredientes de alta calidad y viene con el aderezo de su elección.