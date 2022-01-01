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Park Bench Deli

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118 S. Cage Blvd.

Pharr, TX 78577

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MANAGERS SPECIAL

MANAGERS SPECIAL

$7.00

SANDWICHES

PHARR CLUB

PHARR CLUB

$8.00

Sourdough, Lettuce, Tomato, Onion, Pickles, Chipotle, Ranch, Ham, Turkey, Pepperjack, Cheddar, Bacon

TURKEY BACON RANCH

TURKEY BACON RANCH

$6.50

Sourdough, Chipotle Ranch, Lettuce, Tomato, Onion, Pickles, Turkey, Bacon, Cheddar

CRANBERRY CHEDDAR

CRANBERRY CHEDDAR

$7.00

Sourdough, Cranberry Mayo, Lettuce, Tomato, Sauteed Squash, Sauteed Onions, Turkey, Cheddar

MR. SPICY

MR. SPICY

$6.50

Multigrain, Roasted Jalapeno Mayo, Tomato, Onion Sprouts, Cucumbers, Turkey, Jalapenos, Avocado, Mozzarella

GARDEN

GARDEN

$7.50

Multigrain, Jalapeno Hummus, Lettuce, Tomato, Onion, Sauteed Squash, Cucumber, Avocado, Sprouts, Mozzarella

HOT BEEF

HOT BEEF

$7.00

Baguette, Roasted Garlic Mayo, Roast Beef, Sauteed Jalapenos, Sauteed Onions, Banana Peppers, Mozzarella

GRILLED CHEESE

GRILLED CHEESE

$5.00

Jalapeno Cheddar Bread, Cheddar, Pepper Jack, Smoked Gouda

B.L.T.O.

B.L.T.O.

$7.00

Sourdough, Roasted Garlic Mayo, Lettuce, Tomato, Onion, Bacon, Cheddar

CHICKEN SALAD

CHICKEN SALAD

$7.50

Multigrain, Tomato, Onion, Sprouts, Cucumbers, Chicken Salad of the Day (varies)

TEXAS CUBANO

TEXAS CUBANO

$6.50

Jalapeno Cheddar Bread, Roasted Jalapeno Mayo, Ham, Salami, Jalapenos, Pickles, Pepperjack

FLORENCE SPECIAL

FLORENCE SPECIAL

$7.50

Baguette, Creamy Chimichurri, Lettuce, Tomato, Onion, Roast Beef, Salami, Ham Capocolla, Banana Peppers, Roasted Yellow Pepper, Mozzarella

Salads

MEXICAN TUNA

MEXICAN TUNA

$5.50+
CLASSIC TUNA

CLASSIC TUNA

CANNED TUNA, CELERY, BELL PEPPERS, CARROTS, GREEN ONIONS, GREEK SEASONING, SWEET PICKLE RELISH, MAYO.

DR. HOUSE SALAD

BABY SPINACH, DRIED CRANBERRIES, PECANS, GREEK VINAIGRETTE (GREEK SEASONING, EXTRA VIRGIN OLIVE OIL, VEGETABE OIL, MINCED GARLIC, LIME JUICE).

SPINACH, APRICOT, AND WALNUT

MEXICAN EGG

MEXICAN EGG

BOILED EGGS, CILANTRO, JALAPENOS, GREEN ONIONS, SEASON-ALL, CHIPOTLE POWDER, PAPRIKA POWDER, MAYO.

DEVILED EGG

DEVILED EGG

BOILED EGGS, GREEN ONIONS, MAYO, SEASON-ALL, CHIPOTLE POWDER, GARLIC POWDER, ONION POWDER, GREEK SEASONING, DILL WEED, PAPRIKA POWDER, GROUND BLACK PEPPER.

ROASTED CHICKEN

MAYO, SOUR CREAM, GARLIC POWDER, ONION POWDER, PAPRIKA POWDER, CHIPOTLE POWDER, GROUND BLACK PEPPER, SEA SALT, ROASTED BELL PEPPERS, RED ONIONS, GREEN ONIONS, CILANTRO, CHICKEN BREAST.

CHIPOTLE CHICKEN

CHIPOTLE CHICKEN

CHIPOTLE CHILES, ADOBO SAUCE, CILANTRO, GARLIC POWDER, ONION POWDER, LIME JUICE, GROUND BLACK PEPPER, SEA SALT, MAYO, SOUR CREAM, CARROTS, RED ONIONS, CELERY, CHICKEN BREAST.

CRANBERRY CHICKEN

REHYDRATED CRANBERRIES, SUGAR, MAYO, GREEK SEASONING, CARROTS, CELERY, GREEN ONIONS, CHICKEN BREAST.

GRAPE HONEY NUT CHICKEN

MAYO, SOUR CREAM, GREEK SEASONING, HONEY, GRAPES, PECANS, WALNUTS, CELERY, CARROTS, CHICKEN BREAST.

CURRY CHICKEN

CURRY POWDER, SEASON-ALL, MAYO, SOUR CREAM, GREEN ONIONS, CARROTS, CILANTRO, DRIED CRANBERRIES, CHICKEN BREAST.

ROASTED JALAPENO & CILANTRO CHICKEN

ROASTED JALAPENO & CILANTRO CHICKEN

ROASTED JALAPENOS, CILANTRO, LIME JUICE, MAYO, SEA SALT, GREEK SEASONING, ONION POWDER, GARLIC POWDER, GREEN ONION, CELERY, ROASTED BELL PEPPER, CHICKEN BREAST.

ROSEMARY HONEY WALNUT CHICKEN

EXTRA VIRGIN OLIVE OIL, VEGETABLE OIL, GARLIC CLOVES, FRESH ROSEMARY, FRESH BASIL, SEA SALT, GROUND BLACK PEPPER, GREEK SEASONING, HONEY, MAYO, WALNUTS, CARROTS, CELERY, GREEN ONIONS, CHICKEN BREAST.

CLASSIC CHICKEN

CHICKEN BREAST, CELERY, CARROTS, BELL PEPPERS, GREEN ONIONS, GREEK SEASONING, MAYO.

CORN & POBLANO CHICKEN

ROASTED POBLANOS, CILANTRO, LIME JUICE, MAYO, SEA SALT, GREEK SEASONING, ONION POWDER, GARLIC POWDER, SWEET CORN KERNALS, POTATO, CHICKEN BREAST.

SUNDRIED TOMATO & BASIL PASTA

WHOLE WHEAT PASTA, SUN-DRIED TOMATOES, FRESH BASIL, SHREDDED PARMESAN CHEESE, ITALIAN VINAIGRETTE (EXTRA VIRGIN OLIVE OIL, VEGETABLE OIL, SUGAR, SEA SALT, RED WINE VINEGAR, GARLIC POWDER, ONION POWDER, ITALIAN SEASONING).

SALMON & DILL

SALMON & DILL

SALMON, SWAI (WHITE FISH), SOUR CREAM, MAYO, DILL WEED, CAPERS, RED ONION, SEA SALT.

CLASSIC HUMMUS

ROASTED SWEET PEPPER HUMMUS

JALAPENO & CILANTRO HUMMUS

BACON RANCH POTATO

RUSSET POTATOES, SHREDDED CHEDDAR CHEESE, BACON BITS, GREEN ONION, MAYO, GARLIC POWDER, ONION POWDER, DILL, PARSLEY, GROUND BLACK PEPPER, RED WINE VINEGAR, WORCESTERSHIRE, SEA SALT.

ROASTED CORN

SWEET CORN KERNALS, CILANTRO, GARLIC POWDER, ONION POWDER, CHIPOTLE POWDER, PAPRIKA POWDER, SEA SALT, LIME JUICE, MAYO, SHREDDED PARMESAN CHEESE.

Soups-TEST

BROCCOLI AND CHEESE

BROCCOLI AND CHEESE

$3.50+

THIS SOUP BLENDS THE BRIGHT TASTE OF FRESH BROCCOLI FLORETS WITH CHEDDAR CHEESE FOR A CREAMY, SATISFYING SOUP.

CHICKEN ALFREDO

CHICKEN ALFREDO

$3.50+

INSPIRED BY THE PASTA DISH, IT IS EVERYTHING YOU LOVE ABOUT CHICKEN ALFREDO. IT IS RICH, CHEESY, AND FLAVORFUL LAYERS IN EVERY SPOONFUL.

CHICKEN THAI

$3.50+

THIS INDULGENT AND HEARTY SOUP IS CAREFULLY CRAFTED WITH PREMIUM INGREDIENTS, BRINGING LAYERS OF FLAVOR TO YOUR TASTEBUDS.

CHICKEN TORTILLA

CHICKEN TORTILLA

$3.50+

THIS SOUP OFFERS A SOUTHWESTERN-STYLE FLAVOR IN A HEARTY SOUP PACKED WITH MASECA, CORN, JALAPENOS, TOMATOES, AND ONIONS.

CHICKEN POBLANO

CHICKEN POBLANO

$3.50+

A CREAMY BLEND OF DICED CHICKEN AND SPICY PEPPERS ACCENTED WITH ROASTED CORN AND BLACK BEANS, FINISHED WITH A HINT OF LIME.

CLAM CHOWDER

$3.50+

BOSTON CLAM CHOWDER

$3.50+

A RICH, THICK CHOWDER LOADED WITH CLAMS, POTATOES, CELERY, ONIONS, AND CREAM.

CREAM OF ONION

$3.50+

ITALIAN WEDDING

$3.50+

THIS CLASSIC SOUP IS A FLAVORFUL MARRIAGE OF ACINI DI PEPE PASTA AND TENDER MINI MEATBALLS WITH CAREFULLY SELECTED DARK GREEN SPINACH AND HERBS IN A RICH CHICKEN BROTH.THIS POPULAR SOUP WILL INSPIRE PATRONS TO RENEW THEIR VOWS.

LASAGNA W/ TURKEY SAUSAGE

LASAGNA W/ TURKEY SAUSAGE

$3.50+

TURKEY SAUSAGE, ONIONS AND GARLIC SIMMERED WITH TOMATOES AND MINI LASAGNA PASTA ACCENTED WITH A BLEND OF CHEESES.

LENTIL

$3.50+

LENTIL & VEGGIES

$3.50+

LOADED BAKED POTATO

$3.50+

THIS HOMEMADE POTATO SOUP IS SO CREAMY, HEARTY, AND FILLING. IT'S LOADED WITH ALL YOUR FAVORITE TOPPINGS LIKE BACON, CHEDDAR CHEESE, AND SOUR CREAM.

LOBSTER BISQUE

LOBSTER BISQUE

$3.50+

MADE WITH TENDER PIECES OF LOBSTER, FRESH CREAM, REAL BUTTER, AND LACED WITH SHERRY, THIS BISQUE IS A SATISFYING AND INDULGENT CLASSIC.

ROASTED RED PEPPER W/ GOUDA

ROASTED RED PEPPER W/ GOUDA

$3.50+

THIS BISQUE IS CRAFTED WITH PUREED ROASTED RED BELL PEPPERS, SHREDDED SMOKED GOUDA CHEESE, BASIL LEAVES, CRUSHED GARLIC, AND HEAVY CREAM.

CREAM OF ROASTED SQUASH

$3.50+
SPRING VEGGIE

SPRING VEGGIE

$3.50+

FEATURING A BOUNTY OF SPRING FLAVORS, THIS DELICIOUS MEDLEY OF VEGETABLES IS SIMMERED TO PERFECTION IN AN HERBED VEGETABLE STOCK.

SWEET POTATO CURRY

$3.50+
TOMATO BASIL

TOMATO BASIL

$3.50+

THIS TOMATO BASIL SOUP IS FULL OF INCREDIBLE FLAVORS, THE SECRET TO ITS RICHNESS IS THE FRESH BASIL, SMOKED GOUDA CHEESE, AND HEAVY CREAM.

TOMATO BASIL CHICKEN ALFREDO

$3.50+

BREAKFAST

EGG & VEGGIES SANDWICH

EGG & VEGGIES SANDWICH

$4.50
EGG & BACON SANDWICH

EGG & BACON SANDWICH

$4.50
EGG & HAM SANDWICH

EGG & HAM SANDWICH

$4.50
EGG & CHEESE SANDWICH

EGG & CHEESE SANDWICH

$4.50

AVOCADO TOAST

$2.10+
SCRAMBLED EGG BOWL

SCRAMBLED EGG BOWL

$1.50
OMELETTE

OMELETTE

$1.50

HOT DRINKS

ESPRESSO

$1.50+

AMERICANO

$1.60+

CAPUCCINO

$2.25+

LATTE

$2.75+

VANILLA LATTE

$2.75+

MOKA LATTE

$2.75+

CHAI

$1.60+

CHAI W/ MILK

$2.25+

DIRTY CHAI

$2.25+

HOT COCOA

$1.60+

HOT COCOA W/ MILK

$2.25+

HOT VANILLA COCOA

$2.25+

HOT FRENCH VANILLA

$1.60+

HOT FRENCH VANILLA W/ MILK

$2.25+
CHAMPURRADO

CHAMPURRADO

$2.85+

ALMOND MILK, CINNAMON STICKS, ABUELITA CHOCOLATE, BROWN SUGAR, MASECA.

HOT WHITE CHOCOLATE

$2.75+

PURE WHITE CHOCOLATE, HALF AND HALF, VANILLA EXTRACT, SEA SALT.

COLD DRINKS

24 OZ CUP OF WATER

$0.25

24 OZ CUP OF ICE

$0.25

APPLE JUICE

$1.25

ORANGE JUICE

$1.25

ICED VANILLA LATTE

$3.75

ICED MOKA LATTE

$3.75

ICED AMERICANO

CANNED/BOTTLED DRINKS

$1.00

HOUSE BEVERAGES

BLUEBERRY LEMONADE

BLUEBERRY LEMONADE

$3.00

BLUEBERRIES, FRESH SQUEEZED LIMES|LEMONS, AND ALL NATURAL SUGAR

CHAMOY LEMONADE

$3.00

CHAMOY, FRESH SQUEEZED LIMES|LEMONS, AND ALL NATURAL SUGAR

CLASSIC LEMONADE

$3.00

FRESH SQUEEZED LIMES|LEMONS AND ALL NATURAL SUGAR

CUCUMBER LEMONADE

$3.00

REFRESHING CUCUMBER, FRESH SQUEEZED LIMES|LEMONS, AND ALL NATURAL SUGAR

DRAGONFRUIT LEMONADE

DRAGONFRUIT LEMONADE

$3.00

PINK DRAGONFRUIT, FRESH SQUEEZED LIMES|LEMONS, AND ALL NATURAL SUGAR

GUAVA LEMONADE

$3.00

GUAVAS, FRESH SQUEEZED LIMES|LEMONS, AND ALL NATURAL SUGAR

HOMEMADE FRUIT PUNCH

HOMEMADE FRUIT PUNCH

$3.00

APPLES, ORANGES, PEARS, GUAVAS, GRAPES, RASPBERRIES, BLUEBERRIES, JAMAICA, AND ALL NATURAL SUGAR

HOMEMADE HORCHATA

HOMEMADE HORCHATA

$3.00

JASMINE RICE, WHOLE CINNAMON STICKS, ALMOND MILK, MEXICAN VANILLA EXTRACT, ALL NATURAL SUGAR, AND BROWN SUGAR

HOMEMADE STRAWBERRY HORCHATA

$3.00

STRAWBERRIES, JASMINE RICE, WHOLE CINNAMON STICKS, ALMOND MILK, MEXICAN VANILLA EXTRACT, ALL NATURAL SUGAR, AND BROWN SUGAR

JALAPENO PINEAPPLE LEMONADE

JALAPENO PINEAPPLE LEMONADE

$3.00

SWEET PINEAPPLE, SPICY JALAPENOS, FRESH SQUEEZED LIMES|LEMONS, AND ALL NATURAL SUGAR

JALAPENO STRAWBERRY LEMONADE

$3.00

STRAWBERRIES, SPICY JALAPENOS, FRESH SQUEEZED LIMES|LEMONS, AND ALL NATURAL SUGAR

MANGO CHAMOY LEMONADE

$3.00

MANGO, CHAMOY, FRESH SQUEEZED LIMES|LEMONS, AND ALL NATURAL SUGAR

MANGO LEMONADE

$3.00

MANGO, FRESH SQUEEZED LIMES|LEMONS, AND ALL NATURAL SUGAR

MANGO PINEAPPLE LEMONADE

$3.00

SWEET PINEAPPLE, MANGO, FRESH SQUEEZED LIMES|LEMONS, AND ALL NATURAL SUGAR

MANGO STRAWBERRY LEMONADE

$3.00

STRAWBERRIES, MANGO, FRESH SQUEEZED LIMES|LEMONS, AND ALL NATURAL SUGAR

MELON LEMONADE

MELON LEMONADE

$3.00

ORANGE CREAMSICLE LEMONADE

$3.00

FRESH ORANGE JUICE, VANILLA EXTRACT, FRESH SQUEEZED LIMES|LEMONS, AND ALL NATURAL SUGAR

PEACH LEMONADE

PEACH LEMONADE

$3.00

PEACH, FRESH SQUEEZED LIMES|LEMONS, AND ALL NATURAL SUGAR

PEACH RASPBERRY LEMONADE

PEACH RASPBERRY LEMONADE

$3.00

TART RASPBERRIES, PEACH, FRESH SQUEEZED LIMES|LEMONS, AND ALL NATURAL SUGAR

PEACH STRAWBERRY LEMONADE

$3.00

PICKLE LEMONADE

$3.00

PICKLE JUICE, FRESH SQUEEZED LIMES|LEMONS, AND ALL NATURAL SUGAR

PINA COLADA LEMONADE

$3.00

SWEET PINEAPPLE, CREAMY COCONUT, FRESH SQUEEZED LIMES|LEMONS, AND ALL NATURAL SUGAR

PINEAPPLE LEMONADE

$3.00

SWEET PINEAPPLE, FRESH SQUEEZED LIMES|LEMONS, AND ALL NATURAL SUGAR

RASPBERRY LEMONADE

$3.00

TART RASPBERRIES, FRESH SQUEEZED LIMES|LEMONS, AND ALL NATURAL SUGAR

STRAWBERRY LEMONADE

$3.00

STRAWBERRIES, FRESH SQUEEZED LIMES|LEMONS, AND ALL NATURAL SUGAR

TAMARINDO LEMONADE

$3.00

TANGY TAMARINDO, FRESH SQUEEZED LIMES|LEMONS, AND ALL NATURAL SUGAR

TAMARINDO MANGO LEMONADE

$3.00

TANGY TAMARINDO, MANGO, FRESH SQUEEZED LIMES|LEMONS, AND ALL NATURAL SUGAR

TAMARINDO PINEAPPLE LEMONADE

$3.00

TANGY TAMARINDO, SWEET PINEAPPLE, FRESH SQUEEZED LIMES|LEMONS, AND ALL NATURAL SUGAR

TOASTED COCONUT LEMONADE

$3.00

TOASTED COCONUT, FRESH SQUEEZED LIMES|LEMONS, AND ALL NATURAL SUGAR

TROPICAL LEMONADE

TROPICAL LEMONADE

$3.00

PINK DRAGONFRUIT, MANGO, PINEAPPLE, GUAVA, CREAMY COCONUT,FRESH SQUEEZED LIMES|LEMONS, AND ALL NATURAL SUGAR

WATERMELON LEMONADE

WATERMELON LEMONADE

$3.00

CRISP WATERMELON, FRESH SQUEEZED LIMES|LEMONS, AND ALL NATURAL SUGAR

CHIPS

CHIPS

$1.00

DESSERTS

COOKIES

$1.50

BROWNIE

$1.25

RICE KRISPY

$1.50
All hours
Sunday4:00 am - 3:59 am
Monday4:00 am - 3:59 am
Tuesday4:00 am - 3:59 am
Wednesday4:00 am - 3:59 am
Thursday4:00 am - 3:59 am
Friday4:00 am - 3:59 am
Saturday4:00 am - 3:59 am
Restaurant info

The City of Pharr proudly presents Park Bench Deli! We're located inside Pharr City Hall. Stop by for an amazing meal!

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Location

118 S. Cage Blvd., Pharr, TX 78577

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