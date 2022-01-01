Park Bench Deli
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118 S. Cage Blvd.
Pharr, TX 78577
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SANDWICHES
PHARR CLUB
Sourdough, Lettuce, Tomato, Onion, Pickles, Chipotle, Ranch, Ham, Turkey, Pepperjack, Cheddar, Bacon
TURKEY BACON RANCH
Sourdough, Chipotle Ranch, Lettuce, Tomato, Onion, Pickles, Turkey, Bacon, Cheddar
CRANBERRY CHEDDAR
Sourdough, Cranberry Mayo, Lettuce, Tomato, Sauteed Squash, Sauteed Onions, Turkey, Cheddar
MR. SPICY
Multigrain, Roasted Jalapeno Mayo, Tomato, Onion Sprouts, Cucumbers, Turkey, Jalapenos, Avocado, Mozzarella
GARDEN
Multigrain, Jalapeno Hummus, Lettuce, Tomato, Onion, Sauteed Squash, Cucumber, Avocado, Sprouts, Mozzarella
HOT BEEF
Baguette, Roasted Garlic Mayo, Roast Beef, Sauteed Jalapenos, Sauteed Onions, Banana Peppers, Mozzarella
GRILLED CHEESE
Jalapeno Cheddar Bread, Cheddar, Pepper Jack, Smoked Gouda
B.L.T.O.
Sourdough, Roasted Garlic Mayo, Lettuce, Tomato, Onion, Bacon, Cheddar
CHICKEN SALAD
Multigrain, Tomato, Onion, Sprouts, Cucumbers, Chicken Salad of the Day (varies)
TEXAS CUBANO
Jalapeno Cheddar Bread, Roasted Jalapeno Mayo, Ham, Salami, Jalapenos, Pickles, Pepperjack
FLORENCE SPECIAL
Baguette, Creamy Chimichurri, Lettuce, Tomato, Onion, Roast Beef, Salami, Ham Capocolla, Banana Peppers, Roasted Yellow Pepper, Mozzarella
Salads
MEXICAN TUNA
CLASSIC TUNA
CANNED TUNA, CELERY, BELL PEPPERS, CARROTS, GREEN ONIONS, GREEK SEASONING, SWEET PICKLE RELISH, MAYO.
DR. HOUSE SALAD
BABY SPINACH, DRIED CRANBERRIES, PECANS, GREEK VINAIGRETTE (GREEK SEASONING, EXTRA VIRGIN OLIVE OIL, VEGETABE OIL, MINCED GARLIC, LIME JUICE).
SPINACH, APRICOT, AND WALNUT
MEXICAN EGG
BOILED EGGS, CILANTRO, JALAPENOS, GREEN ONIONS, SEASON-ALL, CHIPOTLE POWDER, PAPRIKA POWDER, MAYO.
DEVILED EGG
BOILED EGGS, GREEN ONIONS, MAYO, SEASON-ALL, CHIPOTLE POWDER, GARLIC POWDER, ONION POWDER, GREEK SEASONING, DILL WEED, PAPRIKA POWDER, GROUND BLACK PEPPER.
ROASTED CHICKEN
MAYO, SOUR CREAM, GARLIC POWDER, ONION POWDER, PAPRIKA POWDER, CHIPOTLE POWDER, GROUND BLACK PEPPER, SEA SALT, ROASTED BELL PEPPERS, RED ONIONS, GREEN ONIONS, CILANTRO, CHICKEN BREAST.
CHIPOTLE CHICKEN
CHIPOTLE CHILES, ADOBO SAUCE, CILANTRO, GARLIC POWDER, ONION POWDER, LIME JUICE, GROUND BLACK PEPPER, SEA SALT, MAYO, SOUR CREAM, CARROTS, RED ONIONS, CELERY, CHICKEN BREAST.
CRANBERRY CHICKEN
REHYDRATED CRANBERRIES, SUGAR, MAYO, GREEK SEASONING, CARROTS, CELERY, GREEN ONIONS, CHICKEN BREAST.
GRAPE HONEY NUT CHICKEN
MAYO, SOUR CREAM, GREEK SEASONING, HONEY, GRAPES, PECANS, WALNUTS, CELERY, CARROTS, CHICKEN BREAST.
CURRY CHICKEN
CURRY POWDER, SEASON-ALL, MAYO, SOUR CREAM, GREEN ONIONS, CARROTS, CILANTRO, DRIED CRANBERRIES, CHICKEN BREAST.
ROASTED JALAPENO & CILANTRO CHICKEN
ROASTED JALAPENOS, CILANTRO, LIME JUICE, MAYO, SEA SALT, GREEK SEASONING, ONION POWDER, GARLIC POWDER, GREEN ONION, CELERY, ROASTED BELL PEPPER, CHICKEN BREAST.
ROSEMARY HONEY WALNUT CHICKEN
EXTRA VIRGIN OLIVE OIL, VEGETABLE OIL, GARLIC CLOVES, FRESH ROSEMARY, FRESH BASIL, SEA SALT, GROUND BLACK PEPPER, GREEK SEASONING, HONEY, MAYO, WALNUTS, CARROTS, CELERY, GREEN ONIONS, CHICKEN BREAST.
CLASSIC CHICKEN
CHICKEN BREAST, CELERY, CARROTS, BELL PEPPERS, GREEN ONIONS, GREEK SEASONING, MAYO.
CORN & POBLANO CHICKEN
ROASTED POBLANOS, CILANTRO, LIME JUICE, MAYO, SEA SALT, GREEK SEASONING, ONION POWDER, GARLIC POWDER, SWEET CORN KERNALS, POTATO, CHICKEN BREAST.
SUNDRIED TOMATO & BASIL PASTA
WHOLE WHEAT PASTA, SUN-DRIED TOMATOES, FRESH BASIL, SHREDDED PARMESAN CHEESE, ITALIAN VINAIGRETTE (EXTRA VIRGIN OLIVE OIL, VEGETABLE OIL, SUGAR, SEA SALT, RED WINE VINEGAR, GARLIC POWDER, ONION POWDER, ITALIAN SEASONING).
SALMON & DILL
SALMON, SWAI (WHITE FISH), SOUR CREAM, MAYO, DILL WEED, CAPERS, RED ONION, SEA SALT.
CLASSIC HUMMUS
ROASTED SWEET PEPPER HUMMUS
JALAPENO & CILANTRO HUMMUS
BACON RANCH POTATO
RUSSET POTATOES, SHREDDED CHEDDAR CHEESE, BACON BITS, GREEN ONION, MAYO, GARLIC POWDER, ONION POWDER, DILL, PARSLEY, GROUND BLACK PEPPER, RED WINE VINEGAR, WORCESTERSHIRE, SEA SALT.
ROASTED CORN
SWEET CORN KERNALS, CILANTRO, GARLIC POWDER, ONION POWDER, CHIPOTLE POWDER, PAPRIKA POWDER, SEA SALT, LIME JUICE, MAYO, SHREDDED PARMESAN CHEESE.
Soups-TEST
BROCCOLI AND CHEESE
THIS SOUP BLENDS THE BRIGHT TASTE OF FRESH BROCCOLI FLORETS WITH CHEDDAR CHEESE FOR A CREAMY, SATISFYING SOUP.
CHICKEN ALFREDO
INSPIRED BY THE PASTA DISH, IT IS EVERYTHING YOU LOVE ABOUT CHICKEN ALFREDO. IT IS RICH, CHEESY, AND FLAVORFUL LAYERS IN EVERY SPOONFUL.
CHICKEN THAI
THIS INDULGENT AND HEARTY SOUP IS CAREFULLY CRAFTED WITH PREMIUM INGREDIENTS, BRINGING LAYERS OF FLAVOR TO YOUR TASTEBUDS.
CHICKEN TORTILLA
THIS SOUP OFFERS A SOUTHWESTERN-STYLE FLAVOR IN A HEARTY SOUP PACKED WITH MASECA, CORN, JALAPENOS, TOMATOES, AND ONIONS.
CHICKEN POBLANO
A CREAMY BLEND OF DICED CHICKEN AND SPICY PEPPERS ACCENTED WITH ROASTED CORN AND BLACK BEANS, FINISHED WITH A HINT OF LIME.
CLAM CHOWDER
BOSTON CLAM CHOWDER
A RICH, THICK CHOWDER LOADED WITH CLAMS, POTATOES, CELERY, ONIONS, AND CREAM.
CREAM OF ONION
ITALIAN WEDDING
THIS CLASSIC SOUP IS A FLAVORFUL MARRIAGE OF ACINI DI PEPE PASTA AND TENDER MINI MEATBALLS WITH CAREFULLY SELECTED DARK GREEN SPINACH AND HERBS IN A RICH CHICKEN BROTH.THIS POPULAR SOUP WILL INSPIRE PATRONS TO RENEW THEIR VOWS.
LASAGNA W/ TURKEY SAUSAGE
TURKEY SAUSAGE, ONIONS AND GARLIC SIMMERED WITH TOMATOES AND MINI LASAGNA PASTA ACCENTED WITH A BLEND OF CHEESES.
LENTIL
LENTIL & VEGGIES
LOADED BAKED POTATO
THIS HOMEMADE POTATO SOUP IS SO CREAMY, HEARTY, AND FILLING. IT'S LOADED WITH ALL YOUR FAVORITE TOPPINGS LIKE BACON, CHEDDAR CHEESE, AND SOUR CREAM.
LOBSTER BISQUE
MADE WITH TENDER PIECES OF LOBSTER, FRESH CREAM, REAL BUTTER, AND LACED WITH SHERRY, THIS BISQUE IS A SATISFYING AND INDULGENT CLASSIC.
ROASTED RED PEPPER W/ GOUDA
THIS BISQUE IS CRAFTED WITH PUREED ROASTED RED BELL PEPPERS, SHREDDED SMOKED GOUDA CHEESE, BASIL LEAVES, CRUSHED GARLIC, AND HEAVY CREAM.
CREAM OF ROASTED SQUASH
SPRING VEGGIE
FEATURING A BOUNTY OF SPRING FLAVORS, THIS DELICIOUS MEDLEY OF VEGETABLES IS SIMMERED TO PERFECTION IN AN HERBED VEGETABLE STOCK.
SWEET POTATO CURRY
TOMATO BASIL
THIS TOMATO BASIL SOUP IS FULL OF INCREDIBLE FLAVORS, THE SECRET TO ITS RICHNESS IS THE FRESH BASIL, SMOKED GOUDA CHEESE, AND HEAVY CREAM.
TOMATO BASIL CHICKEN ALFREDO
HOT DRINKS
ESPRESSO
AMERICANO
CAPUCCINO
LATTE
VANILLA LATTE
MOKA LATTE
CHAI
CHAI W/ MILK
DIRTY CHAI
HOT COCOA
HOT COCOA W/ MILK
HOT VANILLA COCOA
HOT FRENCH VANILLA
HOT FRENCH VANILLA W/ MILK
CHAMPURRADO
ALMOND MILK, CINNAMON STICKS, ABUELITA CHOCOLATE, BROWN SUGAR, MASECA.
HOT WHITE CHOCOLATE
PURE WHITE CHOCOLATE, HALF AND HALF, VANILLA EXTRACT, SEA SALT.
COLD DRINKS
HOUSE BEVERAGES
BLUEBERRY LEMONADE
BLUEBERRIES, FRESH SQUEEZED LIMES|LEMONS, AND ALL NATURAL SUGAR
CHAMOY LEMONADE
CHAMOY, FRESH SQUEEZED LIMES|LEMONS, AND ALL NATURAL SUGAR
CLASSIC LEMONADE
FRESH SQUEEZED LIMES|LEMONS AND ALL NATURAL SUGAR
CUCUMBER LEMONADE
REFRESHING CUCUMBER, FRESH SQUEEZED LIMES|LEMONS, AND ALL NATURAL SUGAR
DRAGONFRUIT LEMONADE
PINK DRAGONFRUIT, FRESH SQUEEZED LIMES|LEMONS, AND ALL NATURAL SUGAR
GUAVA LEMONADE
GUAVAS, FRESH SQUEEZED LIMES|LEMONS, AND ALL NATURAL SUGAR
HOMEMADE FRUIT PUNCH
APPLES, ORANGES, PEARS, GUAVAS, GRAPES, RASPBERRIES, BLUEBERRIES, JAMAICA, AND ALL NATURAL SUGAR
HOMEMADE HORCHATA
JASMINE RICE, WHOLE CINNAMON STICKS, ALMOND MILK, MEXICAN VANILLA EXTRACT, ALL NATURAL SUGAR, AND BROWN SUGAR
HOMEMADE STRAWBERRY HORCHATA
STRAWBERRIES, JASMINE RICE, WHOLE CINNAMON STICKS, ALMOND MILK, MEXICAN VANILLA EXTRACT, ALL NATURAL SUGAR, AND BROWN SUGAR
JALAPENO PINEAPPLE LEMONADE
SWEET PINEAPPLE, SPICY JALAPENOS, FRESH SQUEEZED LIMES|LEMONS, AND ALL NATURAL SUGAR
JALAPENO STRAWBERRY LEMONADE
STRAWBERRIES, SPICY JALAPENOS, FRESH SQUEEZED LIMES|LEMONS, AND ALL NATURAL SUGAR
MANGO CHAMOY LEMONADE
MANGO, CHAMOY, FRESH SQUEEZED LIMES|LEMONS, AND ALL NATURAL SUGAR
MANGO LEMONADE
MANGO, FRESH SQUEEZED LIMES|LEMONS, AND ALL NATURAL SUGAR
MANGO PINEAPPLE LEMONADE
SWEET PINEAPPLE, MANGO, FRESH SQUEEZED LIMES|LEMONS, AND ALL NATURAL SUGAR
MANGO STRAWBERRY LEMONADE
STRAWBERRIES, MANGO, FRESH SQUEEZED LIMES|LEMONS, AND ALL NATURAL SUGAR
MELON LEMONADE
ORANGE CREAMSICLE LEMONADE
FRESH ORANGE JUICE, VANILLA EXTRACT, FRESH SQUEEZED LIMES|LEMONS, AND ALL NATURAL SUGAR
PEACH LEMONADE
PEACH, FRESH SQUEEZED LIMES|LEMONS, AND ALL NATURAL SUGAR
PEACH RASPBERRY LEMONADE
TART RASPBERRIES, PEACH, FRESH SQUEEZED LIMES|LEMONS, AND ALL NATURAL SUGAR
PEACH STRAWBERRY LEMONADE
PICKLE LEMONADE
PICKLE JUICE, FRESH SQUEEZED LIMES|LEMONS, AND ALL NATURAL SUGAR
PINA COLADA LEMONADE
SWEET PINEAPPLE, CREAMY COCONUT, FRESH SQUEEZED LIMES|LEMONS, AND ALL NATURAL SUGAR
PINEAPPLE LEMONADE
SWEET PINEAPPLE, FRESH SQUEEZED LIMES|LEMONS, AND ALL NATURAL SUGAR
RASPBERRY LEMONADE
TART RASPBERRIES, FRESH SQUEEZED LIMES|LEMONS, AND ALL NATURAL SUGAR
STRAWBERRY LEMONADE
STRAWBERRIES, FRESH SQUEEZED LIMES|LEMONS, AND ALL NATURAL SUGAR
TAMARINDO LEMONADE
TANGY TAMARINDO, FRESH SQUEEZED LIMES|LEMONS, AND ALL NATURAL SUGAR
TAMARINDO MANGO LEMONADE
TANGY TAMARINDO, MANGO, FRESH SQUEEZED LIMES|LEMONS, AND ALL NATURAL SUGAR
TAMARINDO PINEAPPLE LEMONADE
TANGY TAMARINDO, SWEET PINEAPPLE, FRESH SQUEEZED LIMES|LEMONS, AND ALL NATURAL SUGAR
TOASTED COCONUT LEMONADE
TOASTED COCONUT, FRESH SQUEEZED LIMES|LEMONS, AND ALL NATURAL SUGAR
TROPICAL LEMONADE
PINK DRAGONFRUIT, MANGO, PINEAPPLE, GUAVA, CREAMY COCONUT,FRESH SQUEEZED LIMES|LEMONS, AND ALL NATURAL SUGAR
WATERMELON LEMONADE
CRISP WATERMELON, FRESH SQUEEZED LIMES|LEMONS, AND ALL NATURAL SUGAR
CHIPS
|Sunday
|4:00 am - 3:59 am
|Monday
|4:00 am - 3:59 am
|Tuesday
|4:00 am - 3:59 am
|Wednesday
|4:00 am - 3:59 am
|Thursday
|4:00 am - 3:59 am
|Friday
|4:00 am - 3:59 am
|Saturday
|4:00 am - 3:59 am
The City of Pharr proudly presents Park Bench Deli! We're located inside Pharr City Hall. Stop by for an amazing meal!
118 S. Cage Blvd., Pharr, TX 78577