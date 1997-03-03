Fat Floyd's BBQ 510 River St. #21
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510 River St. #21
Cleveland, TX 77327
Orders through Toast are commission free and go directly to this restaurant
Food
MEAT PLATES
1 MEAT PLATE
2 MEAT PLATE
ENJOY 2 MEAT CHOICES OF SMOKED BRISKET, CHICKEN, PULLED PORK, SAUSAGE, INCLUDING 2 REGULAR SIDES, PICKLES, ONIONS, FLOYD'S SIGNATURE BBQ SAUCE SUBSTITUE RIBS FOR AN ADDITONAL $2.50
3 MEAT PLATE
ENJOY 3 MEAT CHOICES OF SMOKED BRISKET, CHICKEN, PULLED PORK, SAUSAGE, INCLUDING 2 REGULAR SIDES, PICKLES, ONIONS, FLOYD'S SIGNATURE BBQ SAUCE SUBSTITUE RIBS FOR AN ADDITONAL $2.50
THE SHOW STOPPER (4 MEAT PLATE)
ENJOY OUR SMOKED BRISKET, CHICKEN, PULLED PORK, AND SAUSAGE, INCLUDING 2 REGULAR SIDES, PICKLES, ONIONS, FLOYD'S SIGNATURE BBQ SAUCE SUBSTITUE RIBS FOR AN ADDITONAL $2.50
SANDWICHES
SLICED BRISKET SANDWICH
OUR SMOKED SLICED BRISKET SANDWICH SERVED WITH ONIONS & PICKLES
CHOPPED BRISKET SANDWICH
OUR SMOKED CHOPPED BRISKET SANDWICH SERVED WITH ONIONS & PICKLES
CHICKEN SANDWICH
OUR SMOKED SLICED CHICKEN BREAST SANDWICH SERVED WITH ONIONS & PICKLES
SLOPPY FLOYD
OUR SIGNATURE SANDWICH WITH SMOKED CHOPPED BRISKET, CRUMBLED BACON, FLOYD'S SIGNATURE BBQ SAUCE MIXED IN, TOPPED WITH SOUR CREAM & CILANTRO
LINK SANDWICH
OUR SMOKED SLICED SAUSAGE SERVED WITH ONIONS & PICKELS
PULLED PORK SANDWICH
OUR SMOKED PULLED PORK SANDWICH SERVED WITH ONIONS & PICKLES
BLT SANDWICH
OUR SLICED BRISKET WITH BACON, LETTUCE, TOMATO, PICKLES, ONIONS, & MAYONAISE
RIB SANDWICH
BBQ PIZZAS
BBQ BRISKET PIZZA
OUR SMOKED CHOPPED BRISKET WITH FLOYD'S SIGNATURE BBQ SAUCE, MIX BLEND OF CHEESE, TOPPED WITH CILANTRO
BBQ CHICKEN PIZZA
OUR SMOKED SLICED CHICKEN WITH FLOYD'S SIGNATURE BBQ SAUCE, MIX BLEND CHEESE, TOPPED WITH CILANTRO
PULLED PORK PIZZA
OUR PULLED PORK WITH FLOYD'S SIGNATURE BBQ SAUCE, MIX BLEND OF CHEESE, TOPPED WITH CILANTRO
Specialty- BIG LOVE PIZZA
SMOKED BRISKET, CHICKEN, BACON, MIXED BLEND CHEESE, FLOYD'S SIGNATURE BBQ SAUCE, MUSHROOMS, JALAPENOS
Specialty- BIG PORKY PIZZA
SMOKED PULLED PORK, SMOKED SAUSAGE, BACON, FLOYD'S SIGNATURE SAUCE
Specialty- FAT DADDY PIZZA
SMOKED CHOPPED BRISKET, CHICKEN, PULLED PORK, SAUSAGE, FLOYD'S SIGNATURE SAUCE, BACON
Specialty- MAD MAX PIZZA
SMOKED BRISKET, CHICKEN, BACON, MIXED BLEND CHEESE, FLOYD'S SIGNATURE BBQ SAUCE, RED ONION, JALAPENOS, DRIZZLED WITH PEPE SAUCE
RIB PLATES
PASS AROUNDS
BBQ QUESADILLA
TOASTED TORTILLAS FILLED WITH SMOKED BRISKET OR CHICKEN WITH A BLEND OF CHEESE SERVED WITH HOUSE PICO & SOUR CREAM
SLOPPY FRIES
FRIES COVERED WITH YOUR CHOICE OF SMOKED BRISKET, CHICKEN, PULLED PORK, TOPPED WITH HOUSE QUESO, JALAPENOS, SOUR CREAM & CHIVES
BBQ NACHOS
TORTILLA CHIPS COVERED WITH YOUR CHOICE OF SMOKED BRISKET, CHICKEN, OR PULLED PORK TOPPED WITH HOUSE QUESO, BBQ BEANS, JALAPENOS, HOUSE PICO & SOUR CREAM
MAC OVERLOAD
BURGERS & DOGS
BIG DADDY
OUR ORIGINAL HALF-POUND CHEESEBURGER WITH CHEDDAR CHEESE, LETTUCE, PICKLES, ONIONS, & SLICED TOMATOES
BBQ BACON CHEESEBURGER
OUR ORIGINAL HALF-POUND CHEESEBURGER WITH BACON, CHEDDAR CHEESE, LETTUCE, TOPPED WITH AN ONION RING & DRIZZLED WITH FLOYD'S SIGNATURE BBQ SAUCE
BIG HEAVY CHEESEBURGER
TWO HALF-POUND BEEF PATTIES WITH BACON, SAUSAGE, SLICED BRISKET, GRILLED ONIONS, CHEDDAR CHEESE AND LETTUCE
THE RIB BURGER
OUR ORIGINAL HALF-POUND BEEF PATTY TOPPED WITH TWO SMOKED RIBS, PICKLES, ONIONS, MAYONNAISE, DRIZZLED WITH FLOYD'S SIGNATURE BBQ SAUCE
SLOPPY DOG COMBO
BURRITOS
FAT BOY BURRITO
FLOUR TORTILLA STUFFED WITH YOUR CHOICE OF SMOKED BRISKET, CHICKEN, OR PULLED PORK WITH FRIES, HOUSE QUESO, JALAPENOS, SOUR CREAM & CHIVES
LOADED BAKED POTATO BURRITO
FLOUR TORTILLA STUFFED WITH YOUR CHOICE OF SMOKED BRISKET, CHICKEN, PULLED PORK OR SAUSAGE, A BAKED POTATO, BUTTER, CHEDDAR CHEESE, SOUR CREAM, CHIVES & FLOYD'S SIGNATURE BBQ SAUCE
BBQ BAKED POTATO
SMOKED MEAT PER POUND
BRISKET 1/4 LB.
ORDER A QUARTER-POUND, HALF-POUND, OR FULL POUND
BRISKET 1/2 LB.
ORDER A QUARTER-POUND, HALF-POUND, OR FULL POUND
BRISKET 1 LB.
ORDER A QUARTER-POUND, HALF-POUND, OR FULL POUND
CHICKEN 1/4 LB.
ORDER A QUARTER-POUND, HALF-POUND, OR FULL POUND
CHICKEN 1/2 LB.
ORDER A QUARTER-POUND, HALF-POUND, OR FULL POUND
CHICKEN BREAST 1 LB.
ORDER A QUARTER-POUND, HALF-POUND, OR FULL POUND
SAUSAGE 1/4 LB.
ORDER A QUARTER-POUND, HALF-POUND, OR FULL POUND
SAUSAGE 1/2 LB.
ORDER A QUARTER-POUND, HALF-POUND, OR FULL POUND
SAUSAGE 1 LB.
ORDER A QUARTER-POUND, HALF-POUND, OR FULL POUND
PULLED PORK 1/4 LB.
ORDER A QUARTER-POUND, HALF-POUND, OR FULL POUND
PULLED PORK 1/2 LB.
ORDER A QUARTER-POUND, HALF-POUND, OR FULL POUND
PULLED PORK 1 LB.
ORDER A QUARTER-POUND, HALF-POUND, OR FULL POUND
HALF SLAB OF PORK RIBS
MOUTH-WATERING SMOKED PORK RIBS
FULL SLAB OF PORK RIBS
MOUTH-WATERING SMOKED PORK RIBS
FAMILY PACKS
FAMILY PACK 1 - 2lb
INCLUDES 2 LBS OF SMOKED BBQ MEAT, (BRISKET, CHICKEN, PULLED PORK, SAUSAGE), 2 LARGE SIDES, PICKLES, ONIONS, & FLOYD'S SIGNATURE BBQ SAUCE (MAXIMUM 2 LBS PER MEAT CHOICE)
FAMILY PACK - 4lb
INCLUDES 4 LBS OF SMOKED BBQ MEAT, (BRISKET, CHICKEN, PULLED PORK, SAUSAGE), 2 FAMILY SIDES, PICKLES, ONIONS, & FLOYD'S SIGNATURE BBQ SAUCE (MAXIMUM 2 LBS PER MEAT CHOICE)
KID'S MENU
SIDE AND EXTRAS
HOUSE BBQ BEANS
4 OZ. OF OUR DELICIOUS HOUSE BBQ BEANS
COLESLAW
4 OZ. OF OUR DELICIOUS CREAMY HOUSE COLESLAW
POTATO SALAD
4 OZ. OF OUR DELICIOUS HOUSE POTATO SALAD
FRENCH FRIES
THE FAMOUS SIDEWINDER FRENCH FRIES
SIDE SALAD
FRESH MIXED GREENS WITH TOMATOES, RED ONION, YOUR CHOICE OF SALAD DRESSING
ONION RINGS
DELICIOUS CRISPY ONION RINGS
MAC & CHEESE
CHIPS
Side of QUESO 2oz
Side of QUESO 8oz
SALAD
DESSERT
SMOKED MEAT TACOS
MISC
WINGS
Merch
T SHIRTS
|Sunday
|11:00 am - 7:00 pm
|Monday
|11:00 am - 7:00 pm
|Tuesday
|11:00 am - 7:00 pm
|Wednesday
|11:00 am - 7:00 pm
|Thursday
|11:00 am - 7:00 pm
|Friday
|11:00 am - 7:00 pm
|Saturday
|11:00 am - 7:00 pm
Home of The Original Smoked BBQ Pizza! Come in and enjoy!
510 River St. #21, Cleveland, TX 77327