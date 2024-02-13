K-Pop Ramen Dallas
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5150 Lemmon Avenue
Suite 104
Dallas, TX 75209
Orders through Toast are commission free and go directly to this restaurant
APPETIZERS
- KOREAN FRIED CHICKEN NUGGETS$11.00
SWEET, GARLIC AND SAVORY
- CUCUMBER SALAD$8.00
SLICED CUCUMBERS TOSSED IN SWEET & TANGY VINAIGRETTE.
- BAO BUNS$10.00
GRILLED PORK, BEEF OR SHRIMP TEMPURA/ SERVED WITH HOUSE DIPPING SAUCE, GREEN ONIONS, CARROT & YELLOW RADDISH
- K-STYLE FRIES$10.00
VEGETARIAN, CHICKEN OR PORK SERVED WITH KIMCHI, SPICY MAYO, GOCHUJANG SAUCE & GREEN ONIONS
- FRIED MANDU$7.00
PORK OR VEGETABLE DUMPLINGS SERVED WITH HOUSE DIPPING SAUCE
- SPICY GARLIC DUMPLING$11.00
STEAMED PORK DUMPLINGS SERVED WITH HOUSE DIPPING SAUCE
- FRIED EGGROLLS$7.00
PORK OR VEGETABLE SERVED WITH HOUSE DIPPING SAUCE
- SHRIMP TEMPURA$10.00
3 FRIED SHRIMP SERVED WITH HOUSE DIPPING SAUCE
- REGULAR FRIES$4.00