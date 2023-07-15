- Home
- /
- Seaside Heights
- /
- Rockafella's Market - 1855 NJ-35
Rockafella's Market 1855 NJ-35
No reviews yet
1855 NJ-35
Seaaside Heights, NJ 08751
Orders through Toast are commission free and go directly to this restaurant
THE MARKET
SALADS
CAESAR SALAD
FRESH ROMAINE, SHAVED 4 CHEESE BLEND, HERB CROUTONS, HOMEMADE CAESAR DRESSING
ANTIPASTA SALAD
MIXED GREENS, GENOA SALAMI, PROVOLONE, SOPRESSATTA, HAM, MIXED OLIVES, ARTICHOKE HEARTS, ROASTED RED PEPPERS, BALSAMIC VINAIGRETTE
ARUGALA/FENNEL/PROSCIUTTO
ARUGALA, SHAVED FENNEL, PROSCIUTTO DI PARMA, MIXED OLIVES, SHAVED 4 CHEESE BLEND, HOUSE EXTRA VIRGIN LEMON VINAIGRETTE
MOZZARELLA CAPRESE
MIXED BABY GREENS, FRESH MOZZARELLA, ROASTED RED PEPPERS, CHERRY TOMATOES, BASIL, BALSAMIC VINAIGRETTE
SUMMER SALAD
MIXED BABY GREENS, FRESH STRAWBERRIES, CRUMBLED GORGONZOLA, TOASTED WALNUTS, BALSAMIC VINAIGRETTE
THE MARKET
MIXED BABY GREENS, CHERRY TOMATOES, CUCUMBER, RED ONION, PECORINO ROMANO CHEESE, HOUSE EXTRA VIRGIN LEMON VINAIGRETTE
PREPARED FOOD
AMERICAN MACARONI SALAD
AMERICAN POTATO SALAD
ARANCINI
ARANCINI (NO MEAT)
BEL PAESE CHEESE
BOCCONCINI/TOMATO SALAD
BOLOGNESE SAUCE
BROCCOLI RABE
BRUSCHETTA
CALAMARI SALAD
CALAMARI/LONG HOTS
CHICKEN CUTLETS
CHICKEN FRANCAISE
CLAMS OREGANATA
CROSTINI
CUCUMBER SALAD
DELLA NONNA
EGGPLANT CUTLETS
FRESH GROUND PECORINO ROMANO
FRESH MOZZARELLA
GRILLED ARTICHOKES
GRILLED CHICKEN
GRILLED ITALIAN SAUSAGE
GRILLED SALMON
GRILLED VEGGIES
LASAGNA
LICINI FINNOCHIONA
LICNI HOT SOPRESSATA
LICNI SWEET SOPRESSATA
LONGHOTS
MEATBALLS
MIXED OLIVES
MOZZARELLA CARROZZA
OLIVE SPREAD
PERLINE BRUSCHETTA
PESTO PASTA SALAD
POMODORO
RED CERIGNOLA OLIVES
ROASTED POTATOES
ROASTED RED PEPPERS
SAUSAGE AND PEPPERS
SINGLE MEATBALL
STUFFED ARTICHOKE
STUFFED PEPPER SHOOTERS
STUFFED PORTOBELLO
SUNDRIED TOMATOES
TRI COLORE PASTA SALAD
VANTIA DANISH FONTINA
VODKA SAUCE
HOT SANDWICH
SUBS
PANINI
FIRENZE
GRILLED FRESH CHICKEN BREAST, WITH OUR HOMEMADE BROCCOLI RABE, AND PROVOLONE CHEESE, PRESSED ON OUR CIABATTA
PARMA
PROSCIUTTO DI PARMA, ASIAGO CHEESE, ARUGALA, SICILIAN FIG JAM, PRESSED CIABATTA BREAD
PALERMO
ROAST TURKEY BREAST, PROVOLONE, BACON, SUMMER PESTO, PRESSED CIABATTA BREAD
ROMA
GRILLED VEGETABLES, FRESH MOZZARELLA, BASIL, BALSAMIC VINAIGRETTE, PRESSED CIABATTA BREAD
SPECIALTY SANDWICHES
GENOVA
GENOA SALAMI, CAPICOLA, SOPRESSATTA, PROVOLONE, LETTUCE , TOMATO, ONION, PEPPEROCINI, OIL, VINEGAR, ITALIAN BREAD
LUCCA
FILET OF BEEF, ARUGALA, ROMA TOMATO, HORSERADISH MAYO, AURICCHIO PROVOLONE, CIABATTA BREAD
CAPRI
PROSCIUTTO DI PARMA, FRESH MOZZARELLA, ROASTED RED PEPPERS, BASIL, EXTRA VIRGIN OLIVE OIL, CIABATTA BREAD
OUR THING
PARMA COTTO HAM, GENOA SALAMI, PROVOLONE, OLIVE SALAD, RED ONION, CIABATTA BREAD
BARI
BREADED EGGPLANT CUTLET, PROSCIUTTO DI PARMA, FRESH MOZZARELLA, ROASTED RED PEPPERS, SUMMER PESTO, CIABATTA BREAD
VINCENZA
ROAST BOARS HEAD TURKEY BREAST, PROVOLONE, RED ONION, LETTUCE, SUNDRIED TOMATO PESTA, ITALIAN BREAD
DAILY SPECIAL
RIBERA
DINNER/TAKEOUT
ARANCINI HOT
BAKED MANICOTTI
BRUSCHETTA WITH MOZZARELLA
CHICKEN FRANCAISE DINNER
CHICKEN GIAMBOTTA
CHICKEN PARMIGANA DINNER
with spaghetti
CLAMS OREGANATA
DRUNKEN CHICKEN PARMIGANA DINNER
breaded chicken cutlet baked with melted mozzarella and house made vodka sauce
EGGPLANT PARMIGANA DINNER
with spaghetti
FETTUCCINI BOLOGNESE
with whipped ricotta
FRIED CALAMARI
FRIED RAVIOLI
GRILLED SALMON
Griled wild caught salmon topped with tomato salad ervd over broccoli rabe
LASAGNA DINNER
ricotta, béchamel, quattro formaggi
LINGUINE PESTO
LINGUINE WHITE CLAM
MOZZARELLA CARROZZA
PENNE POMODORO
PENNE VODKA
PENNE/BROCCOLI RABE & SAUSAGE
SHRIMP PARMIGANA DINNER
With spaghetti
SPAGHETTI & MEATBALLS
SPICY RIGATONI
pomodoro sauce, Calabrian chili, pecorino cream