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THE MARKET

$9.00

MIXED BABY GREENS, CHERRY TOMATOES, CUCUMBER, RED ONION, PECORINO ROMANO CHEESE, HOUSE EXTRA VIRGIN LEMON VINAIGRETTE

MY GRANDMAS PIZZA

$20.00

CHICKEN PARMIGIANA

$16.00

THE MARKET

SALADS

CAESAR SALAD

$14.00

FRESH ROMAINE, SHAVED 4 CHEESE BLEND, HERB CROUTONS, HOMEMADE CAESAR DRESSING

ANTIPASTA SALAD

$16.00

MIXED GREENS, GENOA SALAMI, PROVOLONE, SOPRESSATTA, HAM, MIXED OLIVES, ARTICHOKE HEARTS, ROASTED RED PEPPERS, BALSAMIC VINAIGRETTE

ARUGALA/FENNEL/PROSCIUTTO

$16.00

ARUGALA, SHAVED FENNEL, PROSCIUTTO DI PARMA, MIXED OLIVES, SHAVED 4 CHEESE BLEND, HOUSE EXTRA VIRGIN LEMON VINAIGRETTE

MOZZARELLA CAPRESE

$14.00

MIXED BABY GREENS, FRESH MOZZARELLA, ROASTED RED PEPPERS, CHERRY TOMATOES, BASIL, BALSAMIC VINAIGRETTE

SUMMER SALAD

$14.00

MIXED BABY GREENS, FRESH STRAWBERRIES, CRUMBLED GORGONZOLA, TOASTED WALNUTS, BALSAMIC VINAIGRETTE

THE MARKET

$9.00

MIXED BABY GREENS, CHERRY TOMATOES, CUCUMBER, RED ONION, PECORINO ROMANO CHEESE, HOUSE EXTRA VIRGIN LEMON VINAIGRETTE

PREPARED FOOD

AMERICAN MACARONI SALAD

$2.00+

AMERICAN POTATO SALAD

$2.99+

ARANCINI

$6.00

ARANCINI (NO MEAT)

$5.00

BEL PAESE CHEESE

$1.00

BOCCONCINI/TOMATO SALAD

$5.99+

BOLOGNESE SAUCE

$7.99+

BROCCOLI RABE

$4.99+

BRUSCHETTA

$3.99+

CALAMARI SALAD

$6.99+

CALAMARI/LONG HOTS

$6.99+

CHICKEN CUTLETS

$6.99

CHICKEN FRANCAISE

$6.99

CLAMS OREGANATA

$2.25

CROSTINI

$3.95

CUCUMBER SALAD

$4.99+

DELLA NONNA

$12.99

EGGPLANT CUTLETS

$2.25

FRESH GROUND PECORINO ROMANO

$7.99

FRESH MOZZARELLA

$7.99+

GRILLED ARTICHOKES

$2.25

GRILLED CHICKEN

$5.99

GRILLED ITALIAN SAUSAGE

$4.50

GRILLED SALMON

$22.00

GRILLED VEGGIES

$6.95+

LASAGNA

$12.00

LICINI FINNOCHIONA

$17.99

LICNI HOT SOPRESSATA

$17.99

LICNI SWEET SOPRESSATA

$17.99

LONGHOTS

$3.99+

MEATBALLS

$7.95

MIXED OLIVES

$3.99+

MOZZARELLA CARROZZA

$3.00

OLIVE SPREAD

$4.99+

PERLINE BRUSCHETTA

$4.99+

PESTO PASTA SALAD

$4.99+

POMODORO

$5.99+

RED CERIGNOLA OLIVES

$3.99+

ROASTED POTATOES

$2.99+

ROASTED RED PEPPERS

$3.99+

SAUSAGE AND PEPPERS

$4.99+

SINGLE MEATBALL

$2.99

STUFFED ARTICHOKE

$14.00

STUFFED PEPPER SHOOTERS

$1.95

STUFFED PORTOBELLO

$6.95

SUNDRIED TOMATOES

$4.99+

TRI COLORE PASTA SALAD

$3.99+

VANTIA DANISH FONTINA

$9.99

VODKA SAUCE

$6.99+

HOT SANDWICH

CHEESESTEAK

$15.00

CHICKEN CUTLET

$15.00

CHICKEN PARMIGIANA

$16.00

EGGPLANT CUTLET

$14.00

EGGPLANT PARMIGIANA

$14.00

GRILLED CHICKEN HOT

$15.00

MEATBALL PARMIGIANA

$15.00

SAUSAGE & PEPPERS

$15.00

SHRIMP PARMIGIANA

$16.00

SPECIAL

$16.00

SUBS

CHICKEN CUTLET COLD

$15.00

EGGPLANT CUTLET

$14.00

GRILLED CHICKEN COLD

$15.00

HAM

$12.00

ITALIAN

$14.00

PROSCIUTTO

$15.00

ROAST BEEF

$13.00

SALAMI

$12.00

TURKEY

$12.00

VEGGIE

$11.00

PANINI

FIRENZE

$14.00

GRILLED FRESH CHICKEN BREAST, WITH OUR HOMEMADE BROCCOLI RABE, AND PROVOLONE CHEESE, PRESSED ON OUR CIABATTA

PARMA

$16.00

PROSCIUTTO DI PARMA, ASIAGO CHEESE, ARUGALA, SICILIAN FIG JAM, PRESSED CIABATTA BREAD

PALERMO

$14.00

ROAST TURKEY BREAST, PROVOLONE, BACON, SUMMER PESTO, PRESSED CIABATTA BREAD

ROMA

$13.00

GRILLED VEGETABLES, FRESH MOZZARELLA, BASIL, BALSAMIC VINAIGRETTE, PRESSED CIABATTA BREAD

SPECIALTY SANDWICHES

FRESH CHICKEN CUTLET, PARMA COTTO HAM, FONTINA CHEESE, HOMEMADE HONEY MUSTARD, PRESSED CIABATTA BREAD

GENOVA

$15.00

GENOA SALAMI, CAPICOLA, SOPRESSATTA, PROVOLONE, LETTUCE , TOMATO, ONION, PEPPEROCINI, OIL, VINEGAR, ITALIAN BREAD

LUCCA

$14.00

FILET OF BEEF, ARUGALA, ROMA TOMATO, HORSERADISH MAYO, AURICCHIO PROVOLONE, CIABATTA BREAD

CAPRI

CAPRI

$16.00

PROSCIUTTO DI PARMA, FRESH MOZZARELLA, ROASTED RED PEPPERS, BASIL, EXTRA VIRGIN OLIVE OIL, CIABATTA BREAD

OUR THING

$15.00

PARMA COTTO HAM, GENOA SALAMI, PROVOLONE, OLIVE SALAD, RED ONION, CIABATTA BREAD

BARI

$16.00

BREADED EGGPLANT CUTLET, PROSCIUTTO DI PARMA, FRESH MOZZARELLA, ROASTED RED PEPPERS, SUMMER PESTO, CIABATTA BREAD

VINCENZA

$14.00

ROAST BOARS HEAD TURKEY BREAST, PROVOLONE, RED ONION, LETTUCE, SUNDRIED TOMATO PESTA, ITALIAN BREAD

DAILY SPECIAL

$15.00

RIBERA

$15.00

DINNER/TAKEOUT

ARANCINI HOT

$14.00

BAKED MANICOTTI

$22.00

BRUSCHETTA WITH MOZZARELLA

$14.00

CHICKEN FRANCAISE DINNER

$22.00

CHICKEN GIAMBOTTA

$24.00

CHICKEN PARMIGANA DINNER

$24.00

with spaghetti

CLAMS OREGANATA

$15.00

DRUNKEN CHICKEN PARMIGANA DINNER

$25.00

breaded chicken cutlet baked with melted mozzarella and house made vodka sauce

EGGPLANT PARMIGANA DINNER

$22.00

with spaghetti

FETTUCCINI BOLOGNESE

$24.00

with whipped ricotta

FRIED CALAMARI

$16.00

FRIED RAVIOLI

$14.00

GRILLED SALMON

$26.00

Griled wild caught salmon topped with tomato salad ervd over broccoli rabe

LASAGNA DINNER

$22.00

ricotta, béchamel, quattro formaggi

LINGUINE PESTO

$22.00

LINGUINE WHITE CLAM

$24.00

MOZZARELLA CARROZZA

$12.00

PENNE POMODORO

$18.00

PENNE VODKA

$20.00

PENNE/BROCCOLI RABE & SAUSAGE

$23.00

SHRIMP PARMIGANA DINNER

$26.00

With spaghetti

SPAGHETTI & MEATBALLS

$22.00

SPICY RIGATONI

$23.00

pomodoro sauce, Calabrian chili, pecorino cream

TRIPE

$16.99

SPECIAL

BROCCOLI RABE/SAUSAGE APP

$16.99

THE OVEN

MY GRANDMAS PIZZA

$20.00

STROMBOLI

$14.00

SAUSAGE BREAD

$14.00

GARLIC KNOTS

$1.25

DESSERT

CANNOLI

$6.00Out of stock

CHOCOLATE MOUSSE

$5.00

FLOURLESS CHOCOLATE CAKE

$4.50

LEMON SORBET

$4.00

PARFAIT

$8.00Out of stock

PEACH SORBET

$4.00

PISTACHIO RICOTTA CHEESECAKE

$4.50

LEMONCELLO

$4.50

ICE

7lb

$5.00

10 LB

$7.00

OPEN FOOD

SPECIAL REQUEST

Grocery - Taxed

Beverage

308-32867 20Oz. Orange Wide Mouthbottle

308-32867 20Oz. Orange Wide Mouthbottle

$3.00Out of stock

ACQUA PANNA